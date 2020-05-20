Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новое в редакторе НЯК. «Состав» условий движения в узле дорог

Всем привет!

Небольшие обновления в редакторе НЯК касаются условий движения. 

Теперь в карточке узла дороги можно видеть не только наличие условий движения, но и их состав: значения атрибута «Действует для», на которые распространяется это условие.

Отдельно хотим отметить, что помимо шести значений атрибута «Действует для» в составе может быть отображено (красным кружком) наличие параметрического ограничения. Это новая, экспериментальная сущность, предназначенная для разметки ограничений на движение грузовиков (подробнее можно прочитать по ссылке).

Сейчас редактирование самих параметрических ограничений и условий движения, содержащих параметрические ограничения, недоступно народным картографам. Но в большинстве случаев для грузовиков будут создаваться отдельные условия движения (не затрагивающие, например, легковые автомобили).

6 комментариев
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dspos
сегодня, 15:29
Спасибо грузовой навигации за новое отображение карточек. Так намного лучше видно все ограничения на пересечении дорог.
Комментарий удалён
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 17:38
hehasamail,
"Действует для". Перепутали названия атрибутов у участков дорог и условий движения. Уже исправились.
Почему я?
сегодня, 16:04
Значок "Движение запрещено" выбран неудачно, поскольку визуально ассоциируется с условием типа "ограничение движения". Смотришь на "запрещённый манёвр", а значок намекает на ограничение - это вводит в заблуждение.
dimadeleted
сегодня, 16:06
В таком случае кажется логичным показывать еще и временное ограничение рядом, если оно есть. Или при наведении курсора. Сейчас получается как-то не очевидно: вроде не нужно делать лишнее действие для просмотра одного параметра (действует для), при этом другой (временные ограничения) остался внутри условия. 
Обновлено сегодня, 16:10
Raptor
сегодня, 16:21
Забыли упомянуть что расширение заработало на стандартом сайте НЯК в Яндекс.Браузере.
Дождались.
Обновлено сегодня, 16:24
nogo1986
сегодня, 17:08
Raptor,
не у всех