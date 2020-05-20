Новое в редакторе НЯК. «Состав» условий движения в узле дорог

Всем привет!

Небольшие обновления в редакторе НЯК касаются условий движения.

Теперь в карточке узла дороги можно видеть не только наличие условий движения, но и их состав: значения атрибута «Действует для», на которые распространяется это условие.

Отдельно хотим отметить, что помимо шести значений атрибута «Действует для» в составе может быть отображено (красным кружком) наличие параметрического ограничения. Это новая, экспериментальная сущность, предназначенная для разметки ограничений на движение грузовиков (подробнее можно прочитать по ссылке).

Сейчас редактирование самих параметрических ограничений и условий движения, содержащих параметрические ограничения, недоступно народным картографам. Но в большинстве случаев для грузовиков будут создаваться отдельные условия движения (не затрагивающие, например, легковые автомобили).