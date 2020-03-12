Новый интерфейс расписаний в нитках ОТ

С сегодняшнего дня мы открываем обновленный инструмент добавления и редактирования расписаний в нитках ОТ для пользователей, имеющих права редактирования ниток транспорта.

Случившиеся изменения значительны, поэтому мы хотели бы рассказать про них подробнее.

Основным нововведением является возможность добавлять расписание движения не только в интервальном виде, но и в виде точного расписания, также можно вносить смешанный график (интервалы для части отправлений и точное время для другой части).

Работая над указанными изменениями мы очень сильно переработали интерфейс работы с расписаниями движения в целом, сделав его более удобным.

Изменился порядок полей — на первом месте теперь даты действия расписания и дни курсирования, а после них задаются расписания в виде интервалов и отправлений, действующих в эти даты.

При добавлении дат и времени теперь не нужно вводить символы-разделители. Точки и двоеточия выставляются автоматически

Можно скопировать полностью заданный период действия расписания с указанными днями курсирования, интервалами и отправлениями. Это полезно, когда для разных периодов расписание движения отличается незначительно.

Переработанное расписание, даже достаточно сложное, теперь выглядит в карточке нитки более структурировано. В режиме редактирования периоды действия расписания по умолчанию свернуты и подписаны понятным образом

«Сложное» расписание с точными отправлениями. Кроме основного массива отправлений есть утренний рейс по будням и вечерний — в летний период

В этом посте мы хотели бы рассказать и про некоторые нюансы редактирования расписаний в изменившемся интерфейсе и с появлением новой сущности точных отправлений:

1. В случае круглогодичного курсирования заполнение дат не обязательно. Можно пропускать это поле и переходить к заполнению дней недели и расписания.

Даты в поле «В период» не заполнены и задаваемое расписание считается ежедневным

2. Особое внимание обращаем на то, что если какой-то рейс внесен фиксированным временем отправления, то интервальный промежуток его учитывать не должен.

07:00 — 19:00 — интервал 15 минут, 19:00, 20:00, 21:00 — неправильно

07:00 — 19:00 — интервал 15 минут, 20:00, 21:00 — правильно

3. Внесение точного расписания для часто ходящих маршрутов (интервал менее 30 минут) обязательным не является и допустимо только в случае соблюдения расписания (отклонение от расписания составляет не более 15—20% межрейсового интервала), а также при готовности пользователя в дальнейшем заниматься поддержкой этих данных в актуальном состоянии. Если же информация теряет актуальность и вовремя не обновляется внесшим ее пользователем, сотрудники и другие пользователи вправе заменить точное расписание на интервальную форму с потерей всех подробных сведений без предварительного уведомления.

4. В случае указания режима работы нитки с использованием только интервалов или с использованием одновременно интервалов и точных отправлений, следует соблюдать деление на дни недели, не допуская наличия в нитке одновременно пересекающихся периодов (например, для таких случаев в нитке одновременно недопустимы периоды «ежедневно» и «будни»).

При занесении режима работы с использованием только точных времён отправления пересечение периодов действия допустимо как по дням недели, так и по периоду действия в течение года.

неверный вариант:

ежедневно 5.00, 5.30

будни 6.00-19.00 интервал 10 минут

выходные 6.00-19.00 интервал 15 минут

ежедневно 19.30, 20.00, 20.30

верный вариант:

будни 5.00, 5.30, 19.30, 20.00, 20.30

будни 6.00-19.00 интервал 10 минут

выходные 5.00, 5.30, 19.30, 20.00, 20.30

выходные 6.00-19.00 интервал 15 минут

верный вариант:

пн,вт,ср,чт,пт,сб 9.05

01.05-31.08, вс 9.05

пт,вс 18.30

01.05-31.10, ежедневно 12.40

5. В атрибутах расписания появилась опция «временное» — просим не использовать ее сейчас. Об особенностях ее работы и сфере применения мы расскажем позднее отдельным постом.

Подробнее Вы можете ознакомиться с принципом работы нового функционала в соответствующем разделе Правил.

Также в самое ближайшее время будут выданы права на нитки транспорта тем пользователям, для которых они были ранее одобрены, но пока не выданы им по причине неготовности функционала. О том как получить права на нитки транспорта, если у вас их нет, можно узнать по ссылке.