Обновление правил 18.10.2019

Приветствую! Произошло обновление Правил.
2019.10.17
1. Добавлено разрешение рисования используемых на местности неофициальных адресов.
Правила см. в п. 3.5.1.14.
2. Дополнены правила использования атрибута «В стадии строительства» участков дорог.
См. разделы 3.3.2.11. В стадии строительства и 3.3.2.4. Направление движения.
3. Добавлены правила рисования новых типов камер видеофиксации нарушений ПДД.
См. п. 3.8.3.2. Камера видеофиксации: добавление.
См. п. 3.8.3.2. Камера видеофиксации: добавление.
4. Разрешено рисовать пешеходные дороги через внутренние помещения КПП на закрытые территории.
См. п. 3.3.1.6.6.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты