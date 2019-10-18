Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление правил 18.10.2019

Приветствую! Произошло обновление Правил.

2019.10.17

1. Добавлено разрешение рисования используемых на местности неофициальных адресов.
Правила см. в п. 3.5.1.14.

2. Дополнены правила использования атрибута «В стадии строительства» участков дорог.
См. разделы 3.3.2.11. В стадии строительства и 3.3.2.4. Направление движения.

3. Добавлены правила рисования новых типов камер видеофиксации нарушений ПДД.
См. п. 3.8.3.2. Камера видеофиксации: добавление.

4. Разрешено рисовать пешеходные дороги через внутренние помещения КПП на закрытые территории.
См. п. 3.3.1.6.6.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

10 комментариев
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maksdm
сегодня, 13:04
Ссылки на пункты правил нерабочие.
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:08
maksdm,
Поправил, спасибо.
Alexxegorov
сегодня, 13:28
В тему о стадии строительства.
Сделайте так, чтобы при изменении класса строящейся дороги не выставлялась доступность для транспорта. Исправляешь за кем-нибудь класс, а потом заново отщелкиваешь транспорт. Или ещё хуже - вообще упускаешь из вида, что доступность изменилась автоматически.
Похожая ситуация, кстати, и с ограничениями движения. Ставишь ограничение, оставляешь, например, только для грузовиков (знаю, что сейчас не столь актуально, но всё же), потом меняешь на запрет и вуаля - уже снова стоят обычные автомобили, такси и автобусы. Из-за таких автоподстав (отличное слово для таких ситуаций) на карте за моим авторством несколько раз образовывались запреты там, где их быть не должно.
Alexxegorov
сегодня, 13:30
Не могу понять вот это условие для задания неофициального адреса:

"такой адрес привязан к официально существующему объекту, к которому он может быть привязан на карте;"
Как это понимать? Можно на примере показать?
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:32
Alexxegorov,
Добрый день. Пример: были случаи, когда на доме висела табличка улица Счастья, дом 1, при этом не существует даже такой улицы.
kalach-k
сегодня, 13:42
Фарготрак,
Бывает когда такие адресные таблички остались от старых улиц, или улицы так названы "в народе", а если табличка просто повешена владельцем дома, и никакого исторического основания для её существования нет, то как тогда быть с таким адресом?
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:54
kalach-k,
Если это не случай садоводческих товариществ, где улицы могут быть названы местными постановлениями, то адреса отнесенные к неофициальным улицам, если они (адреса) так же официально не присвоены, на карту не наносятся.
Уточню, что это не про случай, когда на бумаге улицу упразднили, но адреса по ней по прежнему остались официально присвоены (в том же Санкт-Петербурге такое встречается).
Alexxegorov
сегодня, 13:32
Что именно изменилось в правилах атрибута «В стадии строительства»?
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:41
Alexxegorov,
теперь автодороги даже если ремонт более 3-х месяцев будут держаться под перекрытием, а не переводится в стройку, за исключением случаев, когда после ремонта дороги изменятся ее конструктивные особенности (например вместо одного ребра станет 2). еще одно изменение в том, что если на время ремонтных работ часть ребер дороги становится односторонними, направление не меняется в данных, а закрывается перекрытием.
На все случаи ремонта с полным перекрытием или перекрытием одного из направлений, просьба оставлять жалобы к объекту с датами работ, если они известны.



kalach-k
сегодня, 13:39
"3.3.1.6.6
Пешеходные дороги, проходящие через внутренние помещения зданий, рисуются только в том случае, если это — отдельно расположенные контрольно-пропускные пункты (КПП), через которые осуществляется пропуск пешеходов на закрытые (ограниченные) территории организаций."


Что подразумевает понятие "отдельно расположенные", если КПП совмещенное, т.е. дорога для проезда автомобилей, и рядом вплотную к ней КПП для пешеходов, то в данном случае пешеходный проход отрисовывается через здание КПП, или его не допускается отрисовывать, предполагая общее КПП на автомобильной дороге?


"3.3.2.11.

...
При реконструкции и ремонте дорог признак «В стадии строительства» задаётся:
пешеходным дорогам — если движение перекрывается на срок более трёх месяцев;
автомобильным дорогам — если реконструкция дороги продлится более трёх месяцев, и в результате реконструкции дорога изменит свои конструктивные особенности, например из дороги без конструктивных особенностей станет дорогой с атрибутом «две проезжие части»."


В новой редакции получается, что если просто длительное более трех месяцев перекрытие дороги, например связанное с основательной её реконструкцией, заменой расположенных под ней коммуникаций, без конструктивных изменений, то такие изменения теперь должны отображаться на карте через временные перекрытия на длительный срок? 
Через жалобу на участок не всегда быстро вносятся такие временные изменения, как более оперативно тогда о них сообщать, чтобы гарантированно изменение было отображено?