Обновление Правил 28.08.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.
1. Правила атрибутирования объектов «Места» всех категорий и типов приведены к единым нормам.
См. раздел 3.6.2. Правила атрибутирования мест (организаций)
2. Уточнено, что аллеи или бульвары, которые официально не утверждены как дороги или объекты растительности, но являются общеизвестными городскими ориентирами, должны быть отнесены к категории и рубрике «Достопримечательность».
См. п. 1.1. Достопримечательность.
3. Добавлено правило указания почтовых индексов в адресах.
См. раздел 3.5.2.3. Почтовый индекс
Атрибут появится в Народной карте в ближайшее время.
4. Уточнены критерии отнесения дорог к классу 7 в СНТ.
См. отдельный пост.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты