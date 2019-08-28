Обновление Правил 28.08.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.

2. Уточнено, что аллеи или бульвары, которые официально не утверждены как дороги или объекты растительности, но являются общеизвестными городскими ориентирами, должны быть отнесены к категории и рубрике «Достопримечательность».

См. п. 1.1. Достопримечательность.