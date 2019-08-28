Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 28.08.2019

Приветствую, произошло обновление Правил.

1. Правила атрибутирования объектов «Места» всех категорий и типов приведены к единым нормам.

См. раздел 3.6.2. Правила атрибутирования мест (организаций)

2. Уточнено, что аллеи или бульвары, которые официально не утверждены как дороги или объекты растительности, но являются общеизвестными городскими ориентирами, должны быть отнесены к категории и рубрике «Достопримечательность».

См. п. 1.1. Достопримечательность.

3. Добавлено правило указания почтовых индексов в адресах.

См. раздел 3.5.2.3. Почтовый индекс

Атрибут появится в Народной карте в ближайшее время.

4. Уточнены критерии отнесения дорог к классу 7 в СНТ.

См. отдельный пост.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

4 комментария
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Djonsk
30 августа, 13:33
Чувствую, что чем дальше, тем веселее будут правила 
dspos
31 августа, 14:49
1. Переделывать всё нафиг. Полная ерунда и в правилах, и в реализации.
2. Допустим, но не пора ли разделить понятия ориентир и достопримечательность.
3. Ок.
4. Это полный (самоцензура). Просили одно, сделали наоброт. Причем бестолково
zorgouz
31 августа, 23:23
Сделал запрос на отказ от модерирования слоя Мест и снятие эксперта в этом слое. Не хочу с таким бардаком в правилах иметь дело. Сколько сотрудников - столько толкований Правил. Хоть бы внутри команды сначала определились что и как, а потом правила меняли. Свалили все в одну кучу, где один пункт противоречит другому и оба - приведенным примерам, так и разгребайте правки сами. На том позвольте откланяться от слоя Мест.
podmotal
1 сентября, 12:31
zorgouz,
тоже подумываю об этом.
Вообще, как кажется, слой Места уже пора полностью убирать с Народной карты, толку от него крайне мало, а проблем много.