Обновление Правил 20.11.2019

Приветствую!
Произошло обновление Правил.
2019.11.19
- Добавлено правило задания ограничения скорости, предписанного временными дорожными знаками, если они установлены более чем на полгода. См. п. 3.3.2.8.2.
- Уточнены нормы включения перемычек в состав дороги. См. п. 3.3.3.4.3.2.
- Добавлено исключение из правила о необходимой связности дорожной сети для широких пешеходных улиц. См. раздел 3.3.2.1. Класс.
2019.11.14
- Уточнено правило рисования оборудованных остановок наземного транспорта: значок ставится в центре остановочного павильона, при его отсутствии — на оборудованной площадке ожидания. Если нет и оборудованной площадки, то значок ставится в центре дорожного кармана. См. п. 3.14.1.2.1.1. Оборудованные остановки.
- Добавлено правило удаления объектов категории Места со зданий, для которых нарисованы схемы помещений. См. п. 3.6.1.11.
- Уточнено правило написания слова «километр» в официальном названии единиц административно-территориального деления. См. п. 4.1.2.2.2.2.
- Дополнено правило именования уровней схем помещений: их названия могут представлять собой цифру или комбинацию цифр и букв. См. раздел 3.18.2. Уровни схемы.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты