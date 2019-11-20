Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 20.11.2019

Приветствую!

Произошло обновление Правил.

2019.11.19

  1.  Добавлено правило задания ограничения скорости, предписанного временными дорожными знаками, если они установлены более чем на полгода. См. п. 3.3.2.8.2.
  2. Уточнены нормы включения перемычек в состав дороги. См. п. 3.3.3.4.3.2.
  3. Добавлено исключение из правила о необходимой связности дорожной сети для широких пешеходных улиц. См. раздел 3.3.2.1. Класс.

2019.11.14

  1. Уточнено правило рисования оборудованных остановок наземного транспорта: значок ставится в центре остановочного павильона, при его отсутствии — на оборудованной площадке ожидания. Если нет и оборудованной площадки, то значок ставится в центре дорожного кармана. См. п. 3.14.1.2.1.1. Оборудованные остановки.
  2. Добавлено правило удаления объектов категории Места со зданий, для которых нарисованы схемы помещений. См. п. 3.6.1.11.
  3. Уточнено правило написания слова «километр» в официальном названии единиц административно-территориального деления. См. п. 4.1.2.2.2.2.
  4. Дополнено правило именования уровней схем помещений: их названия могут представлять собой цифру или комбинацию цифр и букв. См. раздел 3.18.2. Уровни схемы.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

6 комментариев
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cergean
сегодня, 16:47
Про съезды так ничего нового и не появилось. Расходимся
Alexxegorov
сегодня, 16:58
"Уточнены нормы включения перемычек в состав дороги" - что именно изменилось? Читаю - и вроде бы всё как раньше.
Обновлено сегодня, 16:58
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 17:47
Alexxegorov,
уточнили случай когда к перемычке с одной стороны подходит безымянная дорога, а с другой именованная улица (перемычку включаем в состав) и что для таких случаев так же рассматриваются пересечения с дублерами.
NetFarmer
сегодня, 17:06
Про правила включения в состав дороги, можно частный случай рассмотреть, где улица меняется?
Надо ли дотягивать до этого сегмента ул. Академика Алиханова и до этого ул. Арсюкова?
Сергей
сегодня, 19:14
На тавриде знаки не верные. 
В основном знак 60.
 Когда движение меняет полосу знак 40.
Ездил по участку от моста и до поворота на Жемчужина Крыма.
Но мне кажется что это сообщение проигнорят. Опыт последних месяцев. Увы. 
Обновлено сегодня, 18:13
NetFarmer
сегодня, 18:19
Сергей,
Вы, если знаете ситуацию на месте можете самостоятельно внести правки. Если прав для редактирования недостаточно, то к объектам оставьте жалобу. 