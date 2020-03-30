Обновление Правил 30.03.2020

Всем привет!

Правила обновились.

1. В раздел 1.13.7. Место для пикника Рубрикатора мест и организаций добавлены новые объекты: оборудованные для отдыха площадки вдоль трасс, обозначенные дорожными знаками 7.11 Место отдыха.

2. Изменён список типов бывших или закрывшихся организаций, которые следует рисовать на карте, если они служат ориентирами на местности.

В списке оставлены лишь закрывшиеся объекты религии, смотровые площадки и организации на территории заброшенных поселений.

3. В список сокращений, которые требуется применять в адресе (в России и других странах, входивших в состав СССР), добавлено сокращение «п/о» (почтовое отделение). Используется только в тех случаях, когда отсутствие сокращения «п/о» создаст дубль адреса.