Обновление расширения для Народной карты, версия 9.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 9.0.



Что нового?



1. Появилась возможность компактного отображения панелей просмотра и редактирования объектов, а также остальных панелей, который появляются с правой стороны. Теперь, например, при редактировании дорог виден атрибут «В стадии строительства» при разрешении 1920×1080.

По умолчанию выключено, включается в настройках расширения.

2. Вернулась возможность открывать панорамы в Яндекс.Картах. Если в какой-то момент удобнее посмотреть панорамы там или узнать дату съемки (которая пока недоступна в НЯК), то по клику средней кнопкой мыши на кнопку панорам, они откроются в Яндекс.Картах в новом окне. Теперь можно сочетать старый подход с новой шикарной возможность просмотра панорам прямо в НЯК, которая по-прежнему работает по клику левой кнопки мыши (ну или правой, если вы используете настройку для левшей).

Фича по умолчанию включена, но при большом желании её можно отключить в настройках расширения.

3. Небольшое изменение в переходах на сторонние ресурсы. Теперь Santinel открывается с параметрами гамма-коррекции и коррекцией атмосферы. С ними спутниковые снимки светлее и контрастнее.

Что появилось ранее в версии 8.0?

Если вы задались вопросом, а что же было между версиями 7.0 и 9.0…

Добавлена тёмная тема для расширения. Теперь можно работать в едином тёмном стиле.



