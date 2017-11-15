Обновление спутниковых снимков. Пять материков

Сегодня мы хотим рассказать о двух последних спутниковых релизах, которые произошли совсем недавно.
Первый из них был небольшой и обновил спутниковое покрытие на 13 317 км². Он захватил большую часть Нижнего Новгорода и соседних Бора и Дзержинска.
Также обновились Польша и Литва. В Польше обновления затронули города Белосток, Эльблонг, Быдгощ, Влоцлавек, Катовице, северо-запад Познани и другие города. А в Литве — Мариямполе с окрестностями.
Второй релиз был намного серьезнее: обновились снимки на пяти материках нашей планеты. Не обновилась лишь Антарктида.
В России спутник сфотографировал такие крупные города, как Санкт-Петербург, Воронеж, Ульяновск, Ижевск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Благовещенск (с китайским Хэйхэ), Петрозаводск, Исилькуль, а также достаточно приличную часть Подмосковья. Новые снимки получила гора Эльбрус.
Зарубежная часть релиза впечатляет не меньше. Разобьем релизные зоны по материкам:
Африка — отметим только столицы: Аддис-Абеба (Эфиопия), Асмэра (Эритрея), Джуба (Южный Судан), Кигали (Руанда), Гитега и крупнейший город страны Бужумбура (Бурунди), Мапуту (Мозамбик), Луанда (Ангола), Браззавиль (Республика Конго) и через одноименную реку — Киншаса (ДР Конго), Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи), Монровия (Либерия), Фритаун (Сьерра-Леоне), Конакри (Гвинея), Тунис (Тунис).
Австралия — город Мельбурн.
Северная Америка — Ричмонд, Сан-Диего (США), Мехико, Чильпансинго, Фреснильо, Тихуана (Мексика), Карденас и Варадеро (Куба).
Южная Америка — Сьюдад-Гуаяна (Венесуэла), Джорджтаун (Гайана), Сан-Паулу (Бразилия), Лима (Перу).
Евразия — Лондон (Великобритания), западная часть Иль-де-Франс, Ницца, Канны (Франция), Княжество Монако, Мадрид (Испания), Донецк (Украина), Телави (Грузия), Мосул (Ирак), Тебриз (Иран), Дубай (ОАЭ), Сана (Йемен).
Общая площадь релиза составила более 147 тысяч квадратных километров, что больше площади государства Бангладеш.
Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно на картах релизов: карта 1, карта 2.
По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.
Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.
Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!