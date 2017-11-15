Обновление спутниковых снимков. Пять материков

Сегодня мы хотим рассказать о двух последних спутниковых релизах, которые произошли совсем недавно.

Первый из них был небольшой и обновил спутниковое покрытие на 13 317 км². Он захватил большую часть Нижнего Новгорода и соседних Бора и Дзержинска.

Также обновились Польша и Литва. В Польше обновления затронули города Белосток, Эльблонг, Быдгощ, Влоцлавек, Катовице, северо-запад Познани и другие города. А в Литве — Мариямполе с окрестностями.

Нижний Новгород

Второй релиз был намного серьезнее: обновились снимки на пяти материках нашей планеты. Не обновилась лишь Антарктида.

В России спутник сфотографировал такие крупные города, как Санкт-Петербург, Воронеж, Ульяновск, Ижевск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Благовещенск (с китайским Хэйхэ), Петрозаводск, Исилькуль, а также достаточно приличную часть Подмосковья. Новые снимки получила гора Эльбрус.

Зарубежная часть релиза впечатляет не меньше. Разобьем релизные зоны по материкам:

Африка — отметим только столицы: Аддис-Абеба (Эфиопия), Асмэра (Эритрея), Джуба (Южный Судан), Кигали (Руанда), Гитега и крупнейший город страны Бужумбура (Бурунди), Мапуту (Мозамбик), Луанда (Ангола), Браззавиль (Республика Конго) и через одноименную реку — Киншаса (ДР Конго), Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи), Монровия (Либерия), Фритаун (Сьерра-Леоне), Конакри (Гвинея), Тунис (Тунис).

Австралия — город Мельбурн.

Северная Америка — Ричмонд, Сан-Диего (США), Мехико, Чильпансинго, Фреснильо, Тихуана (Мексика), Карденас и Варадеро (Куба).

Южная Америка — Сьюдад-Гуаяна (Венесуэла), Джорджтаун (Гайана), Сан-Паулу (Бразилия), Лима (Перу).

Евразия — Лондон (Великобритания), западная часть Иль-де-Франс, Ницца, Канны (Франция), Княжество Монако, Мадрид (Испания), Донецк (Украина), Телави (Грузия), Мосул (Ирак), Тебриз (Иран), Дубай (ОАЭ), Сана (Йемен).

Сан-Паулу

Общая площадь релиза составила более 147 тысяч квадратных километров, что больше площади государства Бангладеш.

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно на картах релизов: карта 1, карта 2.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!