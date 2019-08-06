Обозначение заправочных станций (на примере АГНКС) в НЯК и в Яндекс Справочнике

Здравствуйте!

Возникли недопонимания между сотрудниками Справочника и картографами НЯК.

Нами [в клубе НЯК] уже определены определенные правила и порядки по составлению названий мест, в частности заправочных станций:

1. Должно быть в названии аббревиатура заправочной станции (АЗС — бензин/дизель, МАЗС — бензин/дизель + газ, АГЗС — газ Пропан/LPG, АГНКС — газ Метан/CNG, Газовая заправка — газ Пропан/LPG и Метан/CNG, ААЗС — автоматическая АЗС без кассира-оператора).

2. При наличии нумерации заправочной станции, ставится номер (например, № 1).

3. Название организации заправочной станции (например, Лукойл).

4. Населенный пункт, в котором находится данная заправочная станция (много заправочных станций, которые имеют одинаковые номера, но находятся в разных городах, селениях; также по населенному пункту проще искать заправочные станции)

В подписи ставится организация заправочной станции (например, Газпромнефть).

В синонимах указываем (при реализации газового топлива) соответствующий газ Пропан/LPG и/или Метан/CNG. И другую сопутствующую (уточняющую) информацию.

На примере АГНКС г. Екатеринбург, ул. Варшавская 7 (https://n.maps.yandex.ru/-/CBUuMEa1-D):

АГНКС № 15 Газпром ГМТ Екатеринбург — официальное

Газпром ГМТ — для подписи на карте

Метан — синоним, историческое

Газпром Газомоторное топливо — синоним, историческое

АГНКС № 3 Газпром Екатеринбург — синоним, историческое - это старое название (до перехода в подразделение Газпрома — Газомоторное топливо), вывеска на АГНКС осталась именно эта.

CNG — синоним, историческое

В справочнике название в виде «Газпром Гмт». Нет ни номера, ни типа заправки (АГНКС), ни населенного пункта (Екатеринбург). Неверно задана аббревиатура «Гмт», должна быть «ГМТ». Все изменения (типа «АГНКС № 15 Газпром ГМТ Екатеринбург») в Справочнике «проходят» и «принимаются», но название остается прежним: «Газпром Гмт».

Сейчас одноименных АГНКС Газпром в виде «Газпром Гмт» — очень много и непонятно где какая находится, нет ни номера АГНКС, ни типа заправочной станции (АГНКС), ни населенного пункта, где она расположена.

АЗС, МАЗС, ААЗС бренда «Газпромнефть» — везде обозначены как Газпромнефть.

Служба поддержки Яндекса объясняет бездействие следующим образом:

«Как я уже вам писал ранее, конкретную форму названия для своей организации на Картах выбирает ее владелец. Поэтому повлиять на эту ситуацию, к сожалению, возможности нет.»

Если взять метановые заправки Газпрома, то «владельцев» у них несколько, все они разбиты по разным регионам (данные взяты отсюда https://gazprom-agnks.ru/contacts/):

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Москва

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Екатеринбург

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Томск

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Казань

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Краснодар (филиал Южный)

— ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал в г. Санкт-Петербург (филиал Северо-Западный)

В каждом филиале «свой владелец», который по-своему понимает как нужно обозначать ту или иную АГНКС. Также этот сайт (gazprom-agnks.ru) объединяет в себе подразделения Газпром трансгаз и Газпром газомоторное топливо. На сайте (на общей карте) также помечены зелеными значками частные АГНКС (Справочник ни в какую не хочет убирать у таких АГНКС бренд «Газпром трансгаз»).

Одни «владельцы филиалов» обозначают «Газпром Гмт», другие «Газпром газомоторное топливо, АГНКС», третьи «Газпром газомоторное топливо», четвертые «Газпром», пятые «Газпром трансгаз» — все эти «различные бренды» — Газпром. Я уже общался с Уральским представительством Газпром Газомоторное топливо — как мне объяснили, Газпром газомоторное топливо не принадлежит ни к какому Трансгазу, это отдельно ООО, но в составе Газпрома.

Также здесь (gazprom-agnks.ru) есть подразделения Газпрома (АГНКС), которые еще не вошли в структуру газомоторного топлива, например, https://n.maps.yandex.ru/-/CGuWbHnG

Мною обозначено было: «АГНКС № 1 Газпром Вологда» — Справочник же пишет — «Агнкс-1 Газпром». Сделал запрос на замену данных в Справочнике. Получил ответ:

Агнкс-1 Газпром

Россия, Вологда, улица Мудрова

Изменение данных об организации в 13:28 04.08.2019

Никаких изменений не было внесено. «Агнкс-1 Газпром» нужно было привести в читаемый вид: «АГНКС № 1 Газпром Вологда». Но проблема же в «…конкретную форму названия для своей организации на Картах выбирает ее владелец.»

АГНКС № 1 Газпром по России насчитывается множество. Чтобы их можно было разделить по городам, необходимо дописывать и населенный пункт, в данном случае «Вологда».

В Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке также «поработал» Справочник, убрал нумерацию и ввел везде «Газпром трансгаз» — сейчас они все одинаковые.

https://n.maps.yandex.ru/-/CGu8r-2A

Было «АГНКС № 2 Газпром Новосибирск», стало «Газпром трансгаз»

https://n.maps.yandex.ru/-/CGu8542j

Было «АГНКС № 2 Газпром Кемерово», стало «Газпром трансгаз Томск» — эта АГНКС Томского филиал «Газпром трансгаз», но находится в Кемерово. Для автомобилистов данная информация не особо актуальна (что это Томский филиал в Кемерово).

https://n.maps.yandex.ru/-/CGu8vLJW

Было «АГНКС № 1 Газпром Кемерово», стало «Газпром трансгаз»

В Кемерово стало 2 АГНКС с одним названием «Газпром трансгаз».

https://n.maps.yandex.ru/-/CGucAVlM

Было «АГНКС № 1 Газпром Новокузнецк», стало «Газпром трансгаз»

Здесь: https://n.maps.yandex.ru/-/CGucET-D «владелец» не стал менять название и оно сохранилось в Справочнике в виде — «АГНКС № 3 Газпром Новокузнецк».

Здесь также сохранилось обозначение в Справочнике: https://n.maps.yandex.ru/-/CBUCi8rrXD — «АГНКС № 5 Газпром Новосибирск».

Также Служба поддержки Яндекс мне сообщила следующее:

«Что касается названий организаций на Картах. Владельцы организаций и сетей в Справочнике самостоятельно указывают названия в соответствии с нашими правилами. Более подробно о наших требованиях мы написали на страничке Помощи: https://yandex.ru/support/sprav/add-company/info-terms.html#rules-of-desing__name.



Также согласно этим правилам в названии не должна указываться информация об адресе, в том числе о населенном пункте. Это требование создано для того, чтобы в карточке организации не было тавтологии, ведь полный адрес всегда указан для организации в своей собственной графе.»

Агент Справочника при «обновлении данных» в НЯК затирает официальное обозначение (которое проставляет Картограф НЯК) и ставит, например, «Газпром Гмт» или «Газпромнефть» в официальном названии и в подписи — здесь получается тавтология. Зачем дублировать подпись в названии?!

Потом идет откат (возврат), через некоторое время, после обновления, вновь Агент Справочника «поправит данные» сделает подпись и название одинаковыми, неинформативными. Пока данные не будет корректно введены в Справочнике, информация в НЯК будет искажаться.

Проблемы могут быть при расположению АЗС одного бренда по разные стороны дороги — их (АЗС) можно отличить лишь по номеру, т. к. на трассах, как правило, нет адресов АЗС.

По данным Справочника — все заправочные станции одного бренда, например Газпрома — одинаковые, но есть несколько видов заправок по России:

АЗС Газпром

АГНКС Газпром

АГЗС Газпром

Газпром (коммерческая организация, не являющаяся заправочной станцией)

Для поиска конкретного типа нужно перед брендом указывать тип заправочной станции.

На мой взгляд, данные по организациям необходимо видоизменять под условия НЯК. Сотрудники Яндекс Справочника считают, что владелец компании всегда прав в обозначении и наименовании своей компании в Справочнике. Но на Карте нужно единообразие, а не «зоопарк» в обозначениях.