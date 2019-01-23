Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Ограничение скорости на дорогах 8 класса

Какое ограничение скорости необходимо ставить дорогам 8 класса, которые по факту не являются дворовыми проездами и проездами в жилых зонах?

Вынужден написать данный пост, т.к. устал спорить с сотрудниками Яндекса. Часто встречаю ситуацию, что сотрудники у дорог 8 класса без разбора ставят ограничение 20 км/час. На вопросы отвечают, что якобы так делать по правилам. 

Смотрим пункт правил 3.3.2.8. Атрибут задаёт максимальную разрешённую скорость движения на данном участке. Ни слова про 20 км/час, если не считать таблицу со значениями по умолчанию.

Я так понимаю, что максимально разрешённая скорость задаётся ПДД, но никак ни классом дорог на НЯК, т.е. при отсутствии знаков, ограничивающих скорость, в населённом пункте вне дворовых проездов должно быть 60 км/час, вне населённого пункта 90 км/час (для России).

Прошу администрацию прокомментировать данный вопрос, чтобы в спорных ситуациях можно было ссылаться на этот пост.

Это просто пример.

P.S. Нередко бывает и обратная ситуация, когда класс дороги повышают с 8 на 7 и начинают менять ограничение на 60. Например, если в СНТ участку дороги присваивается название. Но при этом в большинстве СНТ установлено ограничение скорости, о чём почему-то никто не задумывается.

18 комментариев
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Alexxegorov
24 января, 11:54
Ставить надо скорость согласно ПДД. Если дорога  8 класса не находится на дворовой или прилегающей территории, то нет оснований ставить 20 км/ч. СНТ я расцениваю как прилегающую территорию и ставлю для любых дорог 20 км/ч по умолчанию, если нет иных знаков. Бывают и иные исключения, когда СНТ на деле представляет из себя коттеджный посёлок, проезды в котором ничем не отличаются от обычных улиц. Для таких СНТ ставлю 60 км/ч по умолчанию.
За мной тоже иногда сотрудники Яндекса правят на 20 км/ч, но напоминание о ПДД обычно расставляет всй на свои места.
Fleget
Сотрудник Яндекса24 января, 13:01
Alexxegorov,
все верно, только по умолчанию в СНТ необходимо ставить не 20, а 60 км/ч, если нет знаков. 
maksdm
24 января, 14:56
Fleget,
Знаки в СНТ зачастую представляют собой "самоделку" (бывает и 5 км/ч вешают), но это не даёт основания по всему СНТ проставлять скорость "5" на мой взгляд. Самодельные знаки сразу видно, и они не имеют силы ни по ПДД, ни для нас (НЯК). Я уже откатывал подобные правки, сделанные на основании "самопальных" знаков, в знакомой местности.
Alexxegorov
24 января, 15:13
Fleget,
это смотря чем считать СНТ - дворовой территорией или населённым пунктом :)
coolbuck
24 января, 19:49
Fleget,
думаю, что в текущих правилах написано недостаточно понятно, если даже некоторые сотрудники Яндекса не понимают этот пункт. Наверное, нужно внести уточнение, что максимально разрешённая скорость задаётся согласно ПДД. 
maksdm
24 января, 15:01
Alexxegorov,
на НЯК очень много участков 8 класса, которые на самом деле заслуживают 7 класса (и я уже участков 500-1000 таких перевёл из 8 в 7). Я активно пользуюсь навигатором, и зачастую смешно слышать, когда он говорит "поверните направо во двор" или "поверните налево во двор" (а это обязательно происходит при повороте с 1-7 классов на 8 класс). В таких случаях, дорогам ошибочно присвоен 8 класс, хотя это дорога не к конкретному дому/предприятию, а дорога к группе предприятий/микрорайону. Их по трекам сразу видно, эти дороги, где нужно повышать класс с 8 на 7,  до "развилки" (где дороги разделяются на отдельные предприятия/дома).
Обновлено 24 января, 15:02
Alexxegorov
24 января, 15:06
maksdm,
да, озвучка 8 класса иногда совершенно не в кассу. Но это не повод давать дороге 7 класс, только чтобы озвучка была корректной. Где-то 7 может и подойдёт, а где-то будет совершенно неуместна. Тут скорее озвучку править надо. Вроде упоминали, что думают над каким-то промежуточным классом, по идее он может решить эту проблему.
Dr.@lex
27 января, 07:22
maksdm,
как то отрисовал село с нуля, все дороги по улицам 7 классом, естественно, а названия улиц - знать не знаю.. Через пару дней смотрю они все 8 класс. Вся деревня. Сотрудник Яндекса сослался на то, что если не именованы, значит - 8 класс .. меня этот случай впечатлил надолго. 
podmotal
24 января, 11:56
Всё верно, в России ограничение 20 км/ч действует только для жилых зон и дворовых проездов, а в Белоруссии - ещё и для прилегающих территорий (АЗС и т.п.).
Во всех остальных случаях дороги 8го класса ничем не отличаются от 7го класса и имеют ограничение 90 либо 60 км/ч (на Украине - 50 км/ч).

GT
24 января, 12:28
мменя тоже это раздражает 
maksdm
24 января, 15:06
А что скажет администрация по поводу именования дорог 8 класса в СНТ. Я много где в СНТ знаю названия дорог ("линий" в терминах СНТ), но не называю их специально, т.к. в текущей версии правил нет исключения для СНТ (в части именования дорог 8 класса). А переводить в 7-й - значит нарушать маршрутизацию и пускать транзитный трафик там, где его (транзитного трафика) быть не должно. Или дайте нам другой "инструмент" для таких случаев (неохота в каждом случае тревожить сотрудников для запрета "транзитного трафика" на дорогах 7 класса). Вот прошлая тема из клуба про это, создать новую?: https://yandex.ru/blog/narod-karta/otrisovka-dachnykh-dorog
Обновлено 24 января, 15:08
Котик
24 января, 17:21
По ПДД Украины 20 км/ч - скорость в жилых зонах. Я в своём городе не видел ни одной отмеченной знаками жилой зоны (наверное, во многих городах так). Но сотрудники везде исправляют ограничение с 50 км/ч на 20 км/ч.
Павел 1985
24 января, 17:09
За мной один модератор исправлял на 20 км/ч... :(
bob
24 января, 20:20
Я тоже устал спорить с сотрудниками об этом.
Yet another Forrest
25 января, 01:15
По-моему, 20 км/ч - это дефолтное значение скоростного ограничения для внутриквартальных проездов. Про что это? Это про то, чтобы не ломать голову на вопросом: "Это прилегающая территория или территория населенного пункта?". Поставили "по дефолту", поехали дальше. Если есть какие-то точности и конкретности - будут внесены уточнения и правки от пользователей.


Это как с дефолтными 60 км/ч для дорог в пределах нас.пунктов и 90 км/ч за их пределами. В среднем - это вот такое значение. Что-то отличается - будет конкретизироваться. На мой взгляд, хорошая стандартизация.
coolbuck
25 января, 06:18
Yet another Forrest,
речь идёт о том, что этот "дефолт" ставится там, где уже проставлено ограничение по ПДД. Т.е. я исправляю на 60, как и должно быть, а следом сотрудник правит на 20.
Более того, иногда ещё и проблема убедить сотрудника, что это неправильно. Именно поэтому был написан пост. Впрочем, чёткого ответа от администрации так и не последовало :(
Обновлено 25 января, 06:21
Dr.@lex
27 января, 07:26
Я вообще не заморачиваюсь при отрисовке 8 класса.  20 - так 20)) В 99% случаев в которых класс задан верно, там при всем желании быстрее никто обычно не ездит, а если и ездит, то уже не по навигатору точно. 
Обновлено 27 января, 07:27
rankin1
сегодня, 11:27


10. Скорость движения
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и
состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований
Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он
должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного
средства.
10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не
более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478)
Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог
или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия
обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной
скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов
транспортных средств на автомагистралях.
(примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)