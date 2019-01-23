Ограничение скорости на дорогах 8 класса

Какое ограничение скорости необходимо ставить дорогам 8 класса, которые по факту не являются дворовыми проездами и проездами в жилых зонах?

Вынужден написать данный пост, т.к. устал спорить с сотрудниками Яндекса. Часто встречаю ситуацию, что сотрудники у дорог 8 класса без разбора ставят ограничение 20 км/час. На вопросы отвечают, что якобы так делать по правилам.

Смотрим пункт правил 3.3.2.8. Атрибут задаёт максимальную разрешённую скорость движения на данном участке. Ни слова про 20 км/час, если не считать таблицу со значениями по умолчанию.

Я так понимаю, что максимально разрешённая скорость задаётся ПДД, но никак ни классом дорог на НЯК, т.е. при отсутствии знаков, ограничивающих скорость, в населённом пункте вне дворовых проездов должно быть 60 км/час, вне населённого пункта 90 км/час (для России).

Прошу администрацию прокомментировать данный вопрос, чтобы в спорных ситуациях можно было ссылаться на этот пост.

Это просто пример.

P.S. Нередко бывает и обратная ситуация, когда класс дороги повышают с 8 на 7 и начинают менять ограничение на 60. Например, если в СНТ участку дороги присваивается название. Но при этом в большинстве СНТ установлено ограничение скорости, о чём почему-то никто не задумывается.