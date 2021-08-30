Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Переезд Клуба Народной карты в Яндекс.Кью

Всем привет!

Основная официальная коммуникативная площадка Народной карты — ее Клуб, кажется, была всегда, но многие помнят, что на текущей платформе она «живет» примерно 7 лет, а до этого был Клуб на блогоплатформе Я.ру.

Сейчас Клубу пришло время снова сменить место жительства: основная официальная площадка НЯК переезжает в сообщество на сервисе Яндекс.Кью.

Зачем вообще переезд?

Причин несколько, причем характер их очень разный, но в качестве основных хочется выделить две.

·         Платформа Яндекс.Кью сейчас активно развивается, в том числе как площадка для тематических сообществ, тогда как текущая блогоплатформа — лишь поддерживается.
В моменте кто-то скажет «и так все хорошо, зачем лишние телодвижения», и это нормальная реакция на предстоящие изменения. Тем не менее, возможность развития — ключевой фактор, который повлиял на наше решение о переезде.

·         На новой платформе прочитать про Народную карту и включиться в общение вокруг сервиса (и в улучшение карт, конечно) смогут новые пользователи, а аудитория Клуба сейчас ограничивается частью действующих народных картографов.

Как будет происходить переезд?

Постепенно, в несколько этапов.

·         С текущего момента официальной площадкой для публикаций от команды сервиса становится сообщество в Яндекс.Кью (дублироваться в Клубе посты не будут).

·         С текущего же дня начинается переходный период, длительностью две недели (до 14 сентября), во время которого мы продолжаем модерировать Клуб в обычном режиме. Но новые посты и вопросы просим публиковать уже в сообществе в Яндекс.Кью.

·         Через две недели мы закроем прием новых постов в Клубе и комментирование старых. Сам архив постов останется на месте, им можно будет пользоваться, а информация не будет потеряна.

Почему Яндекс.Кью?

Причин этому выбору также несколько, расскажем про основные.

·         Изначально Яндекс.Кью и интерфейсы этой платформы ориентированы на вопросы и ответы на них. Именно вопросы (к команде сервиса и к другим картографам) составляют значимую часть постов в Клубе, искать вопросы и ответы в Яндекс.Кью также проще.

·         Одновременно в Яндекс.Кью развивается и более привычный формат постов, предполагающих не столько ответ, сколько обсуждение интересующей темы.

·         Яндекс.Кью как платформа во многом ориентирована на работу с экспертами в тех или иных темах. Если же говорить о пользовательской картографии, то кто как не опытные народные картографы являются экспертами в этой теме:)

·         Яндекс.Кью является частью экосистемы Яндекса, это облегчает жизнь в ряде технических аспектов, как, например, общая авторизация, упрощающая сопоставление пользователей с аккаунтами на НЯК.

В течение двух последующих недель в этом посте можно будет задавать вопросы как о самом переезде, так и об особенностях новой платформы.

Вперед к новому!

132 комментария
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Дивер
31 августа, 13:13
Ничего не понял, но очень интересно))
SchAA
31 августа, 13:17
Старые темы из Клуба перекочуют в Я.Кью? 
Обновлено 31 августа, 13:17
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:27
SchAA,
Мы постарались перенести основную информацию. В части постов есть ссылки на публикации в клубе. Постепенно мы перенесем и другую информацию, например, про полезный функционал сервиса, чтобы она была доступна на новой площадке. 
I'mBot Сергей
31 августа, 13:34
Анна Коломенская (akolomenskaya),
Забыли добавить. Мы добавили рекламы и теперь будем на этом еще и зарабатывать! 
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса2 сентября, 15:27
I'mBot Сергей,
при использовании сообщества по прямой ссылке (как большинство аудитории делало с этим Клубом) - то нет ни рекламы, ни постов вне сообщества.
Сергей Малыгин
31 августа, 13:18
Ух, страшно то как.
Что теперь будет, что будет. Шеф, всё пропало))).


А если серьёзно, то молодцы, что развиваетесь, что не стоите на месте.


Удачи в новом деле. Уверен, что будет не просто, но Вы справитесь.
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:28
Сергей Малыгин,
Спасибо! Присоединяйтесь к нам в Кью)
Виктор Коряков
31 августа, 13:18
Полностью поддерживаю идею.
kon22054233
31 августа, 15:28
Виктор Коряков,
Я тоже. Интересно, как пойдёт
Почему я?
31 августа, 13:19
Надеюсь, вы запланировали миграцию существующих постов из Клуба в Кью?
Αλέξις ο Μέγας
31 августа, 13:19
Почему я?,
зачем? Сказали же, что Клуб как архив останется
Αλέξις ο Μέγας
31 августа, 13:18
Press F
Αλέξις ο Μέγας
31 августа, 13:22
Уведомления на почту будут приходить из Кью? Или нужно что-то самому нашаманить в стандартных уведомлениях Яндекса?
Обновлено 31 августа, 13:27
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 13:30
Αλέξις ο Μέγας,
Уведомления будут приходить в уведомления яндекса главной страницы
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса31 августа, 14:31
Αλέξις ο Μέγας,
О том, как управлять уведомлениями можно прочитать в Справке Яндекс.Кью - https://yandex.ru/support/q-desktop/notify.html
Подписаться на новости сообщества, можно через колокольчик под обложкой сообщества.
Αλέξις ο Μέγας
1 сентября, 02:24
Анна Коломенская (akolomenskaya),
спасибо большое за развёрнутый ответ. :)
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
1 сентября, 19:36
Αλέξις ο Μέγας,
и мне тоже спасибо говорите за ответ коротко но ясно! ;)
a-demon41
31 августа, 13:24
бот телеграмм будет посты присылать с Яндекс Кью?
Ярослав Козак (bforest)
Модератор блога31 августа, 13:51
a-demon41,
пока что таких планов нет.
Михей aka Мифод
31 августа, 14:13
Ярослав Козак (bforest),
Печально. Было очень удобно.
Αλέξις ο Μέγας
1 сентября, 02:24
Михей aka Мифод,
+1
Мария Гильфанова
Сотрудник Яндекса1 сентября, 12:23
a-demon41,
можно подписаться пока на канал, если удобно получать информацию именно в Телеграме: https://t.me/nmaps_channel - сюда стараемся оповещать о всех новостях.
Обновлено 1 сентября, 12:24
Виктор Коряков
31 августа, 13:30
Вопрос: бот Картограф в Discord будет присылать сообщения из Яндекс.Кью?
Αλέξις ο Μέγας
1 сентября, 02:24
Виктор Коряков,
этот вопрос лучше задавать напрямую в Дискорде. Там есть человечек, ответственный за бота :)
Виктор Коряков
1 сентября, 07:39
Αλέξις ο Μέγας,
уже спрашивал). Жду-с ответа.
Αλέξις ο Μέγας
1 сентября, 08:52
Виктор Коряков,
как там дела, кстати? А то я туда уже месяца 4 не заходил
Михей aka Мифод
31 августа, 13:32
Когда в НЯК появится ссылка на новый адрес Клуба?
helpnikspb
31 августа, 13:38
Михей aka Мифод,
ну, если вы пропустили шестую строку сверху, то вот ещё раз ссыль.
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:40
Михей aka Мифод,
 Информация в панели "Полезные ссылки" обновится со следующим функциональным релизом.
Котик
31 августа, 13:35
Активность будет только меньше, потому что на q нужно настоящее имя и фото, а мне (и, наверное, много кому) только этого не хватало. Нет, после того, как мои фото и другую информацию неодноразово использовали другие люди в злых целях, я их публиковать не буду.
Обновлено 31 августа, 13:35
Мария Гильфанова
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:45
Котик,
это не обязательно. Можно использовать ник и любую картинку. Вот здесь можно найти более подробную инструкцию: https://yandex.ru/support/q-desktop/rules/appearance.html
Котик
31 августа, 13:58
Мария Гильфанова,
у меня и сейчас ник и картинка, но почему-то не пускают.
Survivor 2007
3 сентября, 11:28
Мария Гильфанова,
Аналогично, ника и картинки недостаточно, профиль не проходит проверку.
helpnikspb
31 августа, 13:59
Котик,
чуть больше внимательности, и вы в игре. Присмотритесь к уже зачисленным: там Akbars не стал Сергеем, а остался тем, кем был и есть. Так и вам не обязательно представляться Александром (условно, точно не помню). Да и Чеширский кот, я уверен, переедет туда со всеми своими множественными аккаунтами без малейшего намёка на реальные паспортные данные.
Котик
31 августа, 14:10
helpnikspb,
у всех найденный мной комментаторов с никами настоящее фото.
helpnikspb
31 августа, 14:18
Котик,
но не у меня. Я с ником и без фото. Спешите видеть.
Котик
31 августа, 14:35
helpnikspb,
комментарии пробовали оставлять?
helpnikspb
31 августа, 14:44
Котик,
нет. Там уже есть что комментировать?
Survivor 2007
3 сентября, 11:27
helpnikspb,
Неправда, Akbars стал "Сергей akbars"
helpnikspb
3 сентября, 11:47
Survivor 2007,
замечательно. Это подтверждает идею о том, что реальные ФИО можно не афишировать.
coolbuck
31 августа, 13:35
Почему оно требует указать полное имя, фамилию и фото? А если я не хочу?
Обновлено 31 августа, 13:35
Мария Гильфанова
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:46
coolbuck,
это не требование, а скорее рекомендация. Подробные правила по оформлению профиля можно почитать здесь.
coolbuck
31 августа, 13:58
Мария Гильфанова,
я пытаюсь использовать ник и картинку из профиля Яндекса, но мне тут же прилетает сообщение "Ваш профиль вне правил", а на самом q висит баннер "Ваш профиль не прошел проверку". Если это всего лишь рекомендация, то выглядит совсем не доброжелательно, я бы даже  сказал, что угрожающе. Я думаю, многие пользователи, увидев такое, туда заходить больше не будут.
Владимир aka VOV
31 августа, 20:36
coolbuck,
Висело тоже, забил род деятельности типо о себе и не менял больше ничего, баннер пропал.
Вообще тупо там одно, в другом месте другое определение.
Руки поотрывать за очевидные функциональные неудобства в целом.
Георгий☂
31 августа, 21:04
Владимир aka VOV,
И у меня висит баннер "Ваш профиль не прошел проверку", и из-за этого приходится добавлять фамилию.
Обновлено 31 августа, 21:06
Survivor 2007
3 сентября, 11:28
Владимир aka VOV,
Предупреждение пропадает, но потом снова вылезает, снова чего-то нужно добавить.
Ivo Schenkenberg
31 августа, 13:40
Согласен, требование указать полное имя не совсем радует. Не то чтобы я скрывался, но хотелось бы участвовать в обсуждениях под ником с Народной карты, а не под паспортным именем.
cergean
31 августа, 13:40
На новой платформе прочитать про Народную карту и включиться в общение вокруг сервиса (и в улучшение карт, конечно) смогут новые пользователи, а аудитория Клуба сейчас ограничивается частью действующих народных картографов.

А что мешает новым пользователям общаться в старом клубе? Ну типа, тут же кроме наличия аккаунта на яндексе никаких обязательных действий совершать не нужно - залогинился и общайся? Может проблема в том, что кроме части действующих картографов ни у кого нет желания принимать участие в обсуждениях и жизни поекта НЯК в целом? Может это просто никому не нужно, и кью не спасет? Вопросы риторические, можно не отвечать.
MaXiMyS
Модератор блога31 августа, 13:42
Что ж, пора паковать чемоданы 
Qutawlevi KomiElChuvash
31 августа, 13:44
MaXiMyS,
чемодан-аэропорт-Кью
Обновлено 31 августа, 13:44
Анна Коломенская (akolomenskaya)
Сотрудник Яндекса31 августа, 13:53
MaXiMyS,
Берем с собой самое важное, дальше обживемся на новом месте))))
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 14:37
MaXiMyS,
вы хотите уволиться ? :)))))
MaXiMyS
Модератор блога31 августа, 17:12
𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯,
не дождётесь ;)
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 17:39
MaXiMyS,
😂
「M. Virag」
31 августа, 13:56
Я лично ничего хорошего от этого не ожидаю...
Ideally Map
31 августа, 13:56
Добрый день! У меня технический вопрос касаемо переезда Клуба Народной карты в Я.Кью. Продолжат ли пересылаться посты клуба из Кью в чаты Telegram? И что будет с Клубом модераторов?
SchAA
31 августа, 13:59
☭ Ideally Map,
Видимо Клуб М - останется историей 
Ideally Map
31 августа, 14:07
SchAA,
в полне возможно 😉😅
Михей aka Мифод
31 августа, 14:21
☭ Ideally Map,
Про уведомления в Телегу здесь уже ответили, что пока таких планов нет. Что сильно огорчает.
Обновлено 31 августа, 14:22
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса31 августа, 14:34
☭ Ideally Map,
Клуб модераторов пока остается на месте. Как освоимся на новой площадке, возможно, тоже переедем.
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 14:38
Сергей akbars,
Нет! он будет доступен для всех в кью- а он ТОЛЬКО модераторский!

Сергей akbars
Сотрудник Яндекса31 августа, 15:00
𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯,
не переживайте, пожалуйста, по этому поводу:) Никто не планирует делать публичной информацию из закрытого клуба.
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 15:07
Сергей akbars,
:) ок как скажете !
pottermic
31 августа, 14:08
На Кью надо настоящие данные предоставлять:-(( Меня вполне ник устраивает. Кто должен знать реальное имя, тот знает, а анонимность была и есть одной из "фишек" проекта НЯК! 
P.S. Врать и указывать ненастоящее имя тоже не хочется...
Ideally Map
31 августа, 14:08
pottermic,
вот, мне тоже хочется оставить ник.
Ideally Map
31 августа, 14:09
pottermic,
+++
Георгий☂
31 августа, 14:24
pottermic,
+1
Qutawlevi KomiElChuvash
31 августа, 14:33
pottermic,
+
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 14:38
pottermic,
+
pottermic
31 августа, 14:54
pottermic,
обсуждаю с техподдержкой Кью - акбарсу  разрешили, может быть, и нам разрешат по роду профессиональной деятельности?! 

https://yandex.ru/q/profile/akbars-slv/

Обновлено 31 августа, 14:54
MaXiMyS
Модератор блога31 августа, 17:20
pottermic,
ну даже не знаю, что вам на это ответить, ведь в паспорте Яндекса можно выбрать нужное отображаемое имя :)
Например мой профиль выглядит так
Обновлено 31 августа, 17:21
pottermic
31 августа, 18:49
MaXiMyS,
в Кью требуется вводить по-русски имя и фамилию, иначе сервис ругается... будет либо ограничение функционала, либо блокировка. надо вводить именно русскими буквами. да, можно псевдоним, но по-русски!!!  у них такие правила.
и фото надо, а не картинку.
у меня - "Ваш профиль не прошел проверку. Для того чтобы вашим ответам и комментариям доверяли, приведите свой профиль в порядок согласно правилам"
Обновлено 31 августа, 18:54
MaXiMyS
Модератор блога31 августа, 18:58
pottermic,
ну у меня же псевдоним не по русски. Да и фото не совсем фото 
pottermic
1 сентября, 01:39
MaXiMyS,
посмотрим - увеличил разрешение аватарки, и пока проверка не требуется)

Ideally Map
1 сентября, 18:08
MaXiMyS,
я перешёл по ссылке и увидел, что ваш профиль заблокирован за нарушение правил сервиса))
MaXiMyS
Модератор блога1 сентября, 18:22
☭ Ideally Map,
ммм, как интересно. Пойду в поддержку, печеньки заберу у них
Ideally Map
1 сентября, 18:40
MaXiMyS,
вот и мне хотелось бы, чтобы за это не банили. Использование ников и псевдонимов - нормальная практика. Не понимаю, в чём из-за этого проблема у Кью...
pottermic
1 сентября, 21:45
MaXiMyS,
ну вот, одна жалоба на нарушение и akbars внезапно стал "Сергей akbars". и Вас заблокировали... и как в таких условиях работать?
MaXiMyS
Модератор блога1 сентября, 21:51
pottermic,
ну посмотрим,что будет дальше 
Капита ль Ма
2 сентября, 10:55
MaXiMyS,
"Пользователь" то есть вы - заблокирован.
MaXiMyS
Модератор блога2 сентября, 21:26
☭ Капита ль Ма,
пофиксил
MaXiMyS
Модератор блога2 сентября, 21:27
pottermic,
пофиксил. Поддержка сказал, что это не они заблокировали, а их алгоритм 
Котик
3 сентября, 15:40
MaXiMyS,
разве можно отдельно вводить имя на q, не меняя его на других сервисах?
Капита ль Ма
31 августа, 21:07
pottermic,
Скажите спасибо ,что не заставляют предъявлять паспорт в развёрнутом виде : /
pottermic
1 сентября, 01:38
☭ Капита ль Ма,
если Вам "посчастливилось" получать подарки от Яндекса, то поздравляю - у них уже есть Ваши адрес и ФИО с привязкой к аккаунту)
Капита ль Ма
1 сентября, 10:06
pottermic,
и я вас поздравляю , если вы пользуетесь я.навигатором - то они знают , где вы находитесь )
pottermic
1 сентября, 20:59
☭ Капита ль Ма,
абсолютли!
fdbfnjh 74
31 августа, 14:11
Не поддерживаю —
Qutawlevi KomiElChuvash
31 августа, 14:36
fdbfnjh 74,
+
Igor Mercator
31 августа, 15:54
Дайте пошаговую инструкцию, как остаться со своим ником и со своим аватаром, а то вылетает "Ваш профиль не прошел проверку".
TehnicMan
31 августа, 16:43
Ну, что ж, буду ровно сотым участником сообщества Кью. Надеюсь на лучшее, но будет как обычно.
Роман Чиянов
31 августа, 17:08
По Клубу модераторов: он тоже переедет?
Inquisitor
31 августа, 17:09
Я-то думал что мы "Народная карта". А мы всего-лишь "сообщество редакторов Яндекс.Карт"
Такая вот деградация. Прировняли энтузиастов к аутсорсерам и штатным работникам. 
Молодцы, что ещё сказать
{о_о)
31 августа, 20:27
Inquisitor,
 + Вдвойне приятно Вас слышать. Вы первый инквизитор на Яндекс картах, который на всех ворчит, но без веской на то причины не одного дела до костра в Яндекс картах не довел.



  Сотрудники Яндекс карт могут испытать предложенное нововведение  как истинные естествоиспытатели и первопроходцы на себе, проведя например совещание сперва в закрытом мессенджере (Телеграмме,Дискорде, Восаппе), под теми никами, с которыми они там живут. А после повторить то же совещание в Яндекс Кью, прилюдно, с официальными именами, фотографиями, "При мундире" прекрасно осознавая, что каждый написанный ими пост прочитают миллионы случайно забредших туда по делу людей. А после, у авторов  наиболее интересных постов зайдут в профиль и детально его изучат, чтобы составить мнение о писавшем его человеке. Согласитесь, это Вам не глянуть почти ничего не говорящий ник и пойти дальше. 



Увы очевидно, что закрытое совещание в Телеграмме и Дискорде под никами будет продуктивнее официального в Яндекс Кью, где пред тем как написать букву в сообщении придется сто раз подумать, как отнесутся к написанному все зашедшие в Яндекс Кью, да и коллеги с котрыми ты официально "С паспортом и при мундире" общаешся.
Обновлено 31 августа, 20:30
Inquisitor
31 августа, 23:36
{о_о),
Бред, флуд и оффтоп
Обновлено 31 августа, 23:36
{о_о)
1 сентября, 05:53
Inquisitor,
:) Параллельно.
{о_о)
1 сентября, 08:36
Inquisitor,
 Посмотрел в Gooogl Paly приложение Яндекс Толока  , понял, что без Вашей экспертной оценки и прогноза не обойтись: Как вы считаете, каков будет результат дальнейшей модернизации и развития Яндекс сервиса Народной карты ?
Владимир aka VOV
31 августа, 20:46
Inquisitor,
Народные картограф должно быть, а не редакторы! Редакторы правят уже имеющееся и не создают нового.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса2 сентября, 14:11
Владимир aka VOV,
редакторы карт - это все те, кто редактирует (меняет) карты тем или иным способом:
 - Внося правки на НЯК (как создавая новые объект, так и редактируя существующие)
 - снимая зеркала
 - отправляя фидбек в Картах
 - делая для Карт 3D-модели или загружая панорамы
Кстати, у значимого числа пользователей НЯК правок существующих объектов в разы больше, чем созданий новых. И их вклад от этого не менее ценен.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса2 сентября, 14:25
Inquisitor,
Народная карта - все еще лишь сервис. 
А про редакторов карт - написано чуть подробнее ниже.
Inquisitor
2 сентября, 17:50
Сергей akbars,
Предпочитаю считать себя народным картографом. А не каким-то там редактором.

P.S. получилось что "чуть подробнее" написано не ниже, а выше :-)
{о_о)
3 сентября, 00:03
Сергей akbars,
Просто Вы профессионал до мозга костей  (и это комплимент) и то что для Вас является ежедневной работой,  для Народных картографов стало хобби, на которое они тратят свободное от работы время, бесплатно допиливая и доводя до ума Яндекс Карты.

Для многих блог Народной карты, в котором так и не удосужились за время его существования прикрутить загрузку картинок в сообщениях, стал клубом по интересам, и чем то вроде кружка Пионеров  по воспитанию молодого поколения, созданию и редактированию карт.

Сейчас с целью оптимизации сервиса, все это нажитое и созданное сообществом Народных картографов выпихнули (что смогли и не потеряли при переезде) на площадку "в щель" между профессиональным сертифицированным экспертам по всем  всем вопросам, вдобавок переполненную таргетированной рекламой,  делающей невозможной хоть какую нибудь продуктивную работу в принципе:).

Плохо это или хорошо? Я считаю, что для сервиса Яндекс карт это естественное развитие событий. И будут бродить теперь Народные картографы по интернету, как Моисей с евреями по пустыне. Но не потеряются и все  найдут себе новое место. - Не зря же они столько времени трудились в Клубе Народной карты. 
Обновлено 3 сентября, 09:15
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса3 сентября, 09:15
Inquisitor,
кажется, с этим нет никаких проблем:)
Никто не отнимает у народных картографов этого именования. 
Но редактором карт, если уж говорить о терминах, вы также являетесь, это объективная реальность.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса3 сентября, 09:22
{о_о),
вы пишете про естественное развитие событий - и это, действительно, оно. Отдельная специализированная площадка, которая не используется массово - ее почти всегда сложно поддерживать, тем более развивать. 
С массовыми площадками ситуация другая, но они накладывают определенные ограничения (именно в силу массовости и широты использования). Итоговые решения - почти всегда определенный компромисс.
Любые переезды непросты, как минимум в силу того, что они меняют привычную картину вещей. Это же относится и к любому заметному редизайну.
С другой стороны, и привыкание часто происходит быстро, и новые возможности становятся привычными и естественными.

Сергей akbars
Сотрудник Яндекса3 сентября, 09:24
{о_о),
отдельно по поводу переполненности рекламой. В сообществе можно общаться, заходя по прямой ссылке (именно так большинство аудитории пользуются Клубом). В таком формате нет ни сторонних постов, ни рекламы.
Inquisitor
3 сентября, 11:28
Сергей akbars,
Обьективная реальность что вы, в итоге, закатали всех в одну гребёнку. И энтузиастов и крайне посредственных биороботов.

печально...
Учуватов Марат
31 августа, 17:31
Интересно как переедет машина
�𝐢𝐜𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐚𝐜𝐡𝐚𝐫𝐨𝐯
31 августа, 19:12
Учуватов Марат,
марат в своем репертуаре 😁
{о_о)
31 августа, 20:33
Учуватов Марат,
Тонко замечено. И от себя добавлю: Интересно на сколько снизится ее эффективность, и какая часть запчастей останется на дороге во время переезда.
rankin1
31 августа, 17:43
Замените тогда на няк ники на имена
zorgouz
31 августа, 19:31
Тут было уютно.. Тут дом... Теперь в общагу выгоняют...
Обновлено 31 августа, 19:31
Qutawlevi KomiElChuvash
31 августа, 20:12
zorgouz,
это точНЯК.
Владимир aka VOV
31 августа, 20:57
zorgouz,
Ага, шаг в сторону и попадаешь в потустороннюю хрень, которую читать жалко мозг.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса2 сентября, 14:06
Владимир aka VOV,
так можно про интернет в целом сказать:)
Но если серьезно, то сообщество можно читать по прямой ссылке - без рекламы и без непрофильных записей.
{о_о)
1 сентября, 06:40
Сводная по использованию ников и имен на различных западных интернет площадках: 

Первая и главная максима: Логин пользователя, это прибыль данной интернет  площадки.

В данном случае рассматриваются сообщества различных создателей контента:  райтеров, криэйтеров, и прочих.

Система естественна и проста: Если вы новичок, или сочуствующий делу, которым занимаются на данной интернет площадке, покупатель, оплачивающий работу у учасников данной площадки то ник у Вас будет любой. Особенно это актуально для покупателей, зачастаую работающих инкогнито от известных студий и которых без этого завалят криэйторы портфолио и просьбами заключить контракт или взять на работу.

Когда криэйтор контента, пришедший новичком на интернет площадку набирается опыта и умений, становится известным криэйтером он сам обычно меняет свой ник на имя и фамилию, добавляет кучу реальных фотографий в свой профиль, и вообще всячески подчеркивает, что данный создаваемый контент создан именно с ним. И тут, зачастую, при смене ника интернет площадки берут с пользователя плату "для поддержания штанов": Иногда для смены ника нужно будет купить премиум членство на данной площадке на минимальный срок.

Законность действий пользователей с никами на данных площадках: Все аккаунты таких площадок привязаны к аккаунту "Паспорту" Googl. К нему же привязаны кредитные карты с которых покупатели перечисляют средства за контент купленный на на таких площадках, к тому же Googl привязаны и кредитные карты продавцов. Иногда как платежная система использует пай пал. Но сути это не меняет: При любом запросе со стороны регуляторов, интернет площадка незамедлительно предоставляет все данные и о покупателях и продовцах, включая данные о гугл аккаутах, с которых проводилось движение денежных средств. 
Обновлено 3 сентября, 18:12
Константин
1 сентября, 14:37
Профиль не прошёл проверку... На SO таких проблем не было. Вообще, не приходилось ещё сталкиваться с Q&A сервисами с такими требованиями для участников.  Мне такие условия не подходят.
Inquisitor
1 сентября, 21:52
Всё печально. "Ваш профиль не прошёл проверку"
Яндекс очень сильно хочет знать обо мне то, что совершенно не хочу ему рассказывать. 
Вот такое вот Яндекс.КЮ ("КЮ - разрешённое в обществе ругательство" фильм "Кин-Дза-Дза", 1986 год)
{о_о)
2 сентября, 08:45
Inquisitor,
Забейте. Просто в этот новый рай без документов изначально не пускают.  Это назвается "создание на интернет площадке изначально прозрачной и открытой среды социально ответственного общения". Ну или поставьте в профиле все что требует Кью.
{о_о)
2 сентября, 12:17
Inquisitor,
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.
Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.


Андрей Дементьев , стих: "Никогда ни о чем не жалейте."
Обновлено 2 сентября, 12:19
NetFarmer
2 сентября, 12:51
Очень дискомфортно я себя ощутил на новой площадке.
Не устроил ни Q, ни Я.мессенджер. Фактически остался на НЯК без какой-либо обратной связи.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса2 сентября, 14:01
NetFarmer,
а чем не понравился Кью?
На крайний случай всегда остается поддержка, ну и чаты в Telegram
Renat
4 сентября, 13:02
Плохие новости.
Inquisitor
4 сентября, 23:06
И всё-ж таки, что-ж оно так тяжко у них в сервисе с регистрацией ? Что-бы не делал - упорно не пускает.

Может стоит поговорить с Кьюшниками на предмет облегчения регистрации ? Хотя-бы в пределах НЯКовской площадки ? 
{о_о)
5 сентября, 09:39
Inquisitor,
Я думаю Сергей akbars в курсе переговоров. И сможет дать исчерпывающий ответ на этот вопрос.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ
5 сентября, 10:29
Верните клуб..

Мария Гильфанова
Сотрудник Яндекса6 сентября, 11:20
Наиболее насущным вопросом по поводу переезда официальной площадки Народной карты на платформу Яндекс.Кью оказался вопрос с оформлением профиля пользователя.
Постараемся дать некоторые пояснения здесь, а по части вопросов дадим ссылки на профильные посты от команды Кью.


Сервис Кью существует уже некоторое время, за это время он менялся и вводил правила использования в том числе учитывая обратную связь своих пользователей. Почитать об этом можно по ссылке, там же коллеги из команды Кью пишут не только про сами нормы, но и про то, с какой целью они вводились.

Отдельно стоит ответить, что несмотря на отсутствие подобного строгого регулирования непосредственно на НЯК, с общей позицией коллег мы согласны. Ситуации, когда на коммуникативных площадках Народной карты под сложно идентифицируемыми никами пишется сомнительного качества содержание, в последнее время нередки, к сожалению.
Также важно понимать, что эти правила едины для всего Кью, пользователь может быть участником 100 сообществ одновременно, а отдельные настройки для каждого из них – вариант, сложный не только в реализации, но прежде всего в использовании.


Немного технических особенностей


Правила заполнения профиля описаны в Справке Кью. Заполнение профиля с «достаточным» качеством не ограничивает пользователя технически (возможности те же, что и у отлично заполненного профиля).

Рекомендуем при заполнении имени писать моноязычные имена (или кириллицей, или латиницей). Также для пользователей НЯК хорошим вариантом может являться вариант с указанием привычного ника в скобках, например Сергей Лобов (akbars). Если вдруг алгоритмам Кью не будет нравится такой формат – напишите нам.


По поводу паспортных имен и псевдонимов (последние упоминаются в Справке и про них были вопросы) процитируем позицию коллег из Кью: «Будем ли мы проверять, что вы написали свое имя, а не псевдоним? - нет, не будем. Мы доверяем вам и верим, что люди, которые присоединяются к сообществу Кью, разделяют наши ценности общения, и не хотим обижать вас проверками документов. Но при этом, если имя будет откровенно выглядеть ненастоящим, типа "Ололо Ололоев", то проверку оно не пройдет».


Заставить всех деанонимизироваться и жить на сервисе исключительно по паспортному имени мы не можем, но стремимся к прозрачности и просим хотя бы приблизить своё имя к нужному формату: имя, фамилия, фото.

Даже с уровнем заполненности «Плохо», определенные возможности общения на площадке есть, но они ограничены, в основном, написанием постов, вопросов, и ответов.

Также задавались вопросы про пессимизацию вопросов и ответов в Кью. Она, действительно, есть, и зависит в том числе от уровня заполненности профиля. Здесь речь, фактически, идет о показе вопросов и ответов другим пользователям платформы, не читающим сообщество напрямую. Если же читать именно сообщество, то записи показываются в привычном хронологическом порядке.
{о_о)
7 сентября, 20:05
Мария Гильфанова,
Ваш пост чист и прекрасен, как лепестки сакуры на склоне горы Фудзи.
Скажите, для пользователей приложения Толока, выполняющих задания для Яндекс карт, на Яндекс Кью будет создано отдельное сообщество, или они тоже смогут вносить свои предложения по развитию и улучшению приложения Толока и Яндекс карт, просто вступив в Сообщество редакторов Яндекс Карт ?
Пожалуйста, завершите объяснение, о создания профиля в Яндекс Кью, приведя пример создания Псевдонима для Имени  и Фамилии на Русском языке, который бы прошел проверку Яндекс Кью на Отлично.
С уважением, {о_о).
Обновлено 7 сентября, 20:06
Мария Гильфанова
Сотрудник Яндекса10 сентября, 17:35
{о_о),
Толока - это отдельная платформа, поэтому вопросы правильнее задавать напрямую коллегам. Насчет планов у коллег о создании сообщества в Кью мы не знаем.

Прямо точных примеров псевдонимов, которые бы проходили проверку на отлично нет, но есть рекомендации по этому поводу у Кью: https://yandex.ru/support/q-desktop/rules/appearance.html

Чтобы было "Отлично" псевдоним должен быть похож на реальное имя.
tumkir
8 сентября, 16:31
Не нашёл на Яндекс.Кью тегов и какой-то рубрикации у постов :( А тут так удобно было перейти на страницу https://yandex.ru/blog/narod-karta?tag=sputniki и увидеть все новости по поводу обновления снимков.
Сергей akbars
Сотрудник Яндекса10 сентября, 14:56
tumkir,
списка тегов, действительно, нет, поскольку они сквозные по всей платформе (и сам список огромен).
Но если конкретно по спутникам, то можно пользоваться ссылкой.
Обновлено 10 сентября, 14:56
sidorov.kkkkk
13 сентября, 10:35
Этот комментарий — последний в истории Клуба. И он войдёт в историю))
Allblox
14 сентября, 04:47
Кью – полный бред. Какая проверка, какая реальна фотография? С какого дуба вы там рухнули. Может, вообще, разворот паспорта вместо аватаки загружать?