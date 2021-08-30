Переезд Клуба Народной карты в Яндекс.Кью

Всем привет!

Основная официальная коммуникативная площадка Народной карты — ее Клуб, кажется, была всегда, но многие помнят, что на текущей платформе она «живет» примерно 7 лет, а до этого был Клуб на блогоплатформе Я.ру.

Сейчас Клубу пришло время снова сменить место жительства: основная официальная площадка НЯК переезжает в сообщество на сервисе Яндекс.Кью.

Зачем вообще переезд?

Причин несколько, причем характер их очень разный, но в качестве основных хочется выделить две.

· Платформа Яндекс.Кью сейчас активно развивается, в том числе как площадка для тематических сообществ, тогда как текущая блогоплатформа — лишь поддерживается.

В моменте кто-то скажет «и так все хорошо, зачем лишние телодвижения», и это нормальная реакция на предстоящие изменения. Тем не менее, возможность развития — ключевой фактор, который повлиял на наше решение о переезде.

· На новой платформе прочитать про Народную карту и включиться в общение вокруг сервиса (и в улучшение карт, конечно) смогут новые пользователи, а аудитория Клуба сейчас ограничивается частью действующих народных картографов.

Как будет происходить переезд?

Постепенно, в несколько этапов.

· С текущего момента официальной площадкой для публикаций от команды сервиса становится сообщество в Яндекс.Кью (дублироваться в Клубе посты не будут).

· С текущего же дня начинается переходный период, длительностью две недели (до 14 сентября), во время которого мы продолжаем модерировать Клуб в обычном режиме. Но новые посты и вопросы просим публиковать уже в сообществе в Яндекс.Кью.

· Через две недели мы закроем прием новых постов в Клубе и комментирование старых. Сам архив постов останется на месте, им можно будет пользоваться, а информация не будет потеряна.

Почему Яндекс.Кью?

Причин этому выбору также несколько, расскажем про основные.

· Изначально Яндекс.Кью и интерфейсы этой платформы ориентированы на вопросы и ответы на них. Именно вопросы (к команде сервиса и к другим картографам) составляют значимую часть постов в Клубе, искать вопросы и ответы в Яндекс.Кью также проще.

· Одновременно в Яндекс.Кью развивается и более привычный формат постов, предполагающих не столько ответ, сколько обсуждение интересующей темы.

· Яндекс.Кью как платформа во многом ориентирована на работу с экспертами в тех или иных темах. Если же говорить о пользовательской картографии, то кто как не опытные народные картографы являются экспертами в этой теме:)

· Яндекс.Кью является частью экосистемы Яндекса, это облегчает жизнь в ряде технических аспектов, как, например, общая авторизация, упрощающая сопоставление пользователей с аккаунтами на НЯК.

В течение двух последующих недель в этом посте можно будет задавать вопросы как о самом переезде, так и об особенностях новой платформы.

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