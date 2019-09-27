Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Пользовательские схемы помещений на Яндекс.Картах

Три недели назад мы рассказали о появлении слоя «Схемы помещений» в Народной карте. Сегодня — новости про этот слой.

Для того, чтобы попробовать новый инструментарий в деле, мы, как это регулярно бывает, обратились к народным модераторам — наиболее опытным народным картографам. В режиме эксперимента некоторые модераторы рисовали схемы знакомых им торговых центров и вокзалов.

Сегодня первые результаты этого эксперимента уже можно увидеть на Яндекс.Картах — опубликованы первые семь схем, нарисованных народными картографами:

·         ТЦ КИТ в Екатеринбурге

·         ТЦ Аскон в Иваново

·         ТЦ FORT в Москве

·         ТЦ Домино в Исилькуле

·         ТЦ Мега в Омске

·         ТЦ Семейный в Пензе

·         ТЦ Моремолл в Сочи

Схема ТЦ Моремолл, Сочи

Готовятся к публикации еще несколько схем, а мы теперь готовы (на самом деле — почти готовы) принимать заявки на рисование схем помещений от всех народных картографов.

Начнем прием заявок на следующей неделе, по заявкам будем выдавать права, а все технические детали и рекомендации по рисованию схем — опубликуем отдельными постами.

3 комментария
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kuma
сегодня, 18:33
Запланирована ли поддержка отображения схем в Firefox? Если нет, то почему?
Котик
сегодня, 18:47
Номера помощений можно добавлять? Очень полезно в следующих случаях:
1. Часто нужно найти кабинет номер такой-то, потому что в объявлениях обычно пишут номер кабинета, а не "на втором этаже налево, а потом направо" - в том случае, если одна организация занимает много кабинетов.
2. Иногда даже в тех же ТЦ в одном помещении может закрыться одна организация и открыться другая, а на карте это исправлено не будет - поможет номер помещения.
Обновлено сегодня, 18:48
alex_shshnv
сегодня, 20:07
Котик,
пока нельзя.