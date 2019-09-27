Пользовательские схемы помещений на Яндекс.Картах

Три недели назад мы рассказали о появлении слоя «Схемы помещений» в Народной карте. Сегодня — новости про этот слой.
Для того, чтобы попробовать новый инструментарий в деле, мы, как это регулярно бывает, обратились к народным модераторам — наиболее опытным народным картографам. В режиме эксперимента некоторые модераторы рисовали схемы знакомых им торговых центров и вокзалов.
Сегодня первые результаты этого эксперимента уже можно увидеть на Яндекс.Картах — опубликованы первые семь схем, нарисованных народными картографами:
· ТЦ КИТ в Екатеринбурге
· ТЦ Аскон в Иваново
· ТЦ FORT в Москве
· ТЦ Домино в Исилькуле
· ТЦ Мега в Омске
· ТЦ Семейный в Пензе
· ТЦ Моремолл в Сочи
Готовятся к публикации еще несколько схем, а мы теперь готовы (на самом деле — почти готовы) принимать заявки на рисование схем помещений от всех народных картографов.
Начнем прием заявок на следующей неделе, по заявкам будем выдавать права, а все технические детали и рекомендации по рисованию схем — опубликуем отдельными постами.