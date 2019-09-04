Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Схемы помещений на Народной карте

Всем привет!

Не так давно на Яндекс.Картах появились схемы помещений, которые пока доступны для небольшого числа крупных торговых центров в Москве. Мы хотим, чтобы такие схемы были доступны пользователям геосервисов Яндекса в большом числе объектов в разных городах. После запуска схем многие народные картографы одновременно просили нас о появлении этих объектов в НЯК.

Мы постепенно начинаем реализовывать работу со схемами помещений в Народной карте, и сегодняшний запуск — это предварительный (можно сказать, нулевой) этап.

Что изменилось?

В Народной карте появился новый слой: схемы помещений.

При включенном слое у зданий с нарисованными или находящимися в процессе рисования схемами помещений показывается отдельная иконка. Если нажать ее — откроется карточка схемы помещения.

Как устроены схемы помещений?

Каждая схема состоит из одного или нескольких уровней (этажей), а каждый из них — это фактически отдельная схема. Из карточки схемы можно перейти на любой уровень. При включенной схеме уровня в верхней части зоны карты появляется панель навигации по уровням, она позволяет открыть схему любого уровня в помещении.

На схеме и в карточке уровня показаны объекты уровня, разбитые на четыре типа:

·         Полигоны помещений.

·         Точки инфраструктуры (лифты, лестницы, эскалаторы и т. п.).

·         Точки информации (инфостойки, схемы, справочные).

·         Точки организаций.

Если объектов каждой группы много — работать с ними удобнее на схеме, в зоне карты. Если мало — можно открывать объекты из карточки уровня.

Уже можно рисовать новые схемы?

Пока нельзя. Схемы помещений и объекты внутри них доступны только для просмотра. Также можно пожаловаться на любой объект или отправить запрос на его удаление, если информация указана некорректно.

Мы будем очень рады вопросам/пожеланиям о самом интерфейсе схем, а также о Правилах рисования схем помещений.

А что, кстати, с Правилами?

Они уже почти опубликованы. Во время работы над несколькими десятками схем, которые уже опубликованы, было выявлено немало нетривиальных моментов. Они дополняли, а иногда меняли предварительные правила рисования. Поэтому на части схем не все правила соблюдены строго. Одновременно мы понимаем, что и текущая версия правил нуждается в дополнениях и доработках, и хотим делать их совместно. В знакомых вам торговых и транспортных объектах наверняка найдутся места и ситуации, которые не охвачены нынешним текстом правил. Пишите нам о них, задавайте вопросы — так мы сделаем правила достаточными для полной отрисовки самых сложных и нетривиальных схем. Также будем рады фидбеку о тех объектах инфраструктуры для схем, которых, по вашему мнению, сейчас не хватает. Все категории будут сведены в табличку в правилах.

Так когда будет можно рисовать и править схемы?

Публиковать на Яндекс.Картах мы можем и хотим только законченные, полностью отрисованные схемы помещений. Публиковать наполовину сделанную схему мы не будем. Похожая ситуация в Народной карте с нитками общественного транспорта: мы публикуем их только после того, как отрисована полная сеть маршрутов в городе или районе.

Поэтому на следующем этапе мы будем принимать заявки и индивидуально выдавать права для рисования схем конкретных торговых или транспортных объектов. Точную дату начала этапа мы назвать пока не можем, планируем сделать это, когда немного доработаем интерфейс работы со схемами и (совместно с вами) правила рисования схем. Надеемся, что успеем до конца сентября.

Какие вообще схемы можно будет рисовать?

В первую очередь речь идет о торговых центрах и транспортных объектах: вокзалах и (чуть позже) аэропортах.

14 комментариев
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Котик
сегодня, 17:05
Лучше разрешите рисовать схемы всех общественных зданий. Или вам только пользователи-туристы нужны?
hermansochi
сегодня, 17:14
Котик,
Поддерживаю. Больницы, БЦ, гостиницы - я думаю было бы полезно.
Ewġenju
сегодня, 17:16
hermansochi,
Полностью поддерживаю и также можно ещё в крупных вузах добавить
Котик
сегодня, 17:21
Ewġenju,
поддерживаю
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 18:18
Котик,
на первом этапе - торговые и транспортные объекты, именно у них схемы наиболее востребованы. 
В дальнейшем возможно будем расширять спектр, в первую очередь в стороны различных общественных зданий.
Кстати, откуда такое мнение. что вокзалами и аэропортами, а в особенности торговыми центрами пользуются только туристы?
Павел 1985
сегодня, 19:16
akbars,
Также поддерживаю предыдущих, но понимаю, что это типа бета-тест. Но надеюсь, обкатка пройдёт достаточно быстро, и схемы общественных зданий через пару месяцев станут доступны)
hermansochi
сегодня, 19:22
akbars,
Да делайте универсальный интерфейс. Начиная с определенного размера чтоб в любом здании можно было схему нарисовать. И не только в зданиях. Территории так же интересны. Схем территорий я еще у конкурентов не видел :) Без привлечения сотрудников. Принимать только то что не противоречит законодательству и потенциально может быть полезным. С ТЦ и аэропортами это хорошо, но и в ТЦ и аэропортах/вокзалах всегда есть навигация по месту, там трудно заблудится. И скорей всего она будет более актуальная чем на БЯК.
Ewġenju
сегодня, 17:06
Это долгожданная новость, которую лично я ждал.


А почему бы в будущем не начать делать схемы не только по объектам торговли и там где есть туристы?
Обновлено сегодня, 17:08
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 17:58
Ewġenju,
нужно же с чего-то начинать. Не все сразу, сначала хотим опробовать силы в одном направлении, а уж, если хорошо все пойдет, то почему нет?

Котик
сегодня, 17:25
Всё с вами понятно, ваши карты ориентированы на туристов и шопоголиков (как и карты гугла - видимо, это одна из причин их популярности). А если я попаду в большой город в большое здание - я заблужусь там не раз, потому что там ничего не продают. Уже не раз такое было
Обновлено сегодня, 17:26
Котик
сегодня, 18:33
Эти здания ежедневно посещают около 13000 человек, ещё несколько тысяч там работают. Но всё это добро пользы нам не принесёт, а тысячи потенциальных пользователей не придут на Яндекс. Ваше решение.
Обновлено сегодня, 18:34
Constantinidis
сегодня, 20:48
1) Заметил, чего не хватает на текущих схемах - схемы залов и помещений внутри кинотеатров в ТЦ. Казалось бы - зачем; а затем же, зачем и мелкие магазины размечены - на сайтах кинотеатров почти никогда нет их схем, внутри многие очень запутаны, и почти без исключения не логичны и не регулярны (залы раскиданы, идут не по порядку номеров), многие имеют несколько этажей (я только на вскидку могу десяток в Москве назвать), где-то эскалаторы списка и подъема внутри кинотеатров разнесены на "5 минут пешком, и то если знать, куда идти". Или распространённейшая ситуация (у меня через раз, честно) - друзья собираются в новом кинотеатре, приехав на разных транспортах, опаздывают, смс-сятся "мы в 16 зале" и да начнётся квест... а сотрудник, почти всегда стажёр, который кроме туалета ничего не знает и бежит вместе с тобой знакомиться со зданием, бросая тебя на полпути из за срочного рабочего дела. А есть кинотеатры, где реально 10-минутные лабиринты с кучей поворотов и дверей-сюрпризов из зала до парковки (привет "Формуле Кино Хорошо").
2) очевидное решение, которое стоит добавить - спецпешеходные дорожки на уровнях рисовать (не отображая их на ЯК, как сейчас совсем не отображаются, к примеру, пешеходные дорожки в строящемся статусе) до спецподъездов-входов в организацию-карточки, чтобы до минуты знать маршрут (некоторые ТЦ быстрым шагом проходить до получаса, привет Авиапарку, скажем) и маршрутизировать сложнейшие внутренние изгибы и неочевидные трассировки. Ну, это из совсем очевидного, думаю, это уже есть или в разработке.
3) вообще, можно вообще включить СП (схемы помещений) в стандартные карточки любых зданий. Во первых, всё равно модерировать. Во вторых, многие ЖК похлеще отдельных БЦ в нарезке этажей и нумерации квартир. Заодно исправится упущение с подъездами - сейчас можно добавлять и вести поиск только по номеру подъезда, но не квартиры. Если я знаю нужный мне подъезд, то даже без расположения на карте, я подойду к зданию, увижу номер крайнего подъезда и легко логически пойму, куда мне идти (если я у 5 подъезда, логично, что 2 подъезд на другом конце здания). А если у меня есть только номер квартиры (таксисты, курьеры Я.Еды), вот где жесть. Поскольку, даже если я А) перегорожу машиной проезд, к ненависти местных жителей, и подойдя к подъезду, я Б) могу и не обнаружить таблички с номерным диапазоном на его двери В) а обнаружив, смогу сходу точно предсказать логически только финалы диапазонов соседних подъездов и Г) потеряю массу времени пешим поиском от подъезда к подъезду, в результате. Вообще, этот функционал поиска номера подъезда введением номера квартиры нужно вводить в слой Подъездов, просто напрашивается. То же самое для отельных номеров. Да, такой функционал есть у сторонних сервисов - но не они имеют 80% рынка навигации в стране, а Яндекс.Навигатор и Карты.
4) также, предлагаю решить вопрос с нумерацией распределенных объектов (не единое здание, но единый POI), допустим, тех же пресловутых туристических и рекреационных. Скажем, тут если ты пошел в WC (который на карте можно найти, я добавил), то вернуться к своему столику-домику, даже зная номер - это нетривиальная задача. Ведь адреса я домикам не могу присвоить с текущим функционалом (хоть я и знаю номерки), ведь они локально присвоены менеджментом POI, это не госпочтовые адреса. А с СП я так, думается, смогу, добавив названия-номерки домикам, как отдельные POI. Справедливо и для вилл в гостиницах, и для корпусов логопарков с локальными номерами. Пользователи не смогут ориентироваться по госадресам, даже при их наличии на карте, поскольку на местности есть только локальные таблички, навешанные менеджментом POI.
5) мне кажется, можно уже позволять редактировать, так как нарезку помещений явно не запорят люди, уже имеющие права на модерацию зданий и территорий, а POI - права на POI. А кроме того, ресурс сотрудников конечен, а краудстаффинга - нет =) и в части простых объектов (как нарезка СП) всегда проще переделать готовое, чем делать с нуля. Хотя бы нарезку уже стоит открыть. 


P.S. Вы в курсе, что в Safari для Mac не отображаются ни схемы на ЯК, ни СП на НЯК?
HA-KAPTE
сегодня, 20:51
Несколько мыслей по поводу ux ui и не только:
1. В ЯК на компьютере я могу посмотреть схемы или только в НЯК?
2. В помещениях нужно как-то затемнять спутниковый снимок. Например, пусть полигон этажа будет иметь прозрачность не более 10%. Рисунок крыши очень отвлекает.
3. При этом полигон этажа должен иметь весьма нейтральный фон. Светло-серый, например. Чтобы на его фоне были лучше видны остальные. Сейчас неудобочитаемая каша. Даже проходы почти не видны. Например: как пройти к этому туалету? https://n.maps.yandex.ru/-/CGGln-jk
4. Полигоны помещений надо связать с точками. Сейчас это 2 независимых объекта?
5. Не стоит ли точки ставить не в центре помещений, а у входа?
6. Как будет сочетаться то что внутри с теми значками, что сейчас натыканы на карте? Новые внутренности заменят старые значки?
7. Рисовать не могу, но возникает вопрос: есть ли объекты для рисования внутри - дороги, входы/выходы? Я, например, не нашёл вот этой дороги ни на одном этаже. https://n.maps.yandex.ru/-/CGGlnE44 . Где вход тоже не понял бы, если бы не знал.
8. Что за служебное непонятно что? https://n.maps.yandex.ru/-/CGGlnCLX
Служебные помещения если там и есть, то явно не такого размера. Писать жалобы? Откуда вообще бралась информация?
Обновлено сегодня, 20:54
HA-KAPTE
сегодня, 21:07
Вообще, конечно, выглядит "тяп-ляп" из того, что было. Нужен более полноценный редактор планировки этажей. Посмотрел Казанский вокзал и нифига не понял. Где можно проходить, а где стены. Помещения есть, а стен нет. Ни внешних, ни внутренних. Как следствие, ориентироваться по такой схеме невозможно.

Банальный вопросы:
0. Где вообще есть входы в вокзал?
1. Где мне выйти с авто и куда пойти, чтобы попасть к кассам дальнего следования?
2. Где мне там найти поезда дальнего следования?
3. Как попасть в метро из вокзала?
4. Как мне построить маршрут движения по вокзалу вообще? На вашей схеме там 2 полигона рядом, а в жизни я знаю между ними стена и идти от точки до точки придётся полкилометра.
5. А где проход к пригородным электричкам? А турникеты есть? А где платформы?

Сейчас на эти главнейшие вопросы ответить невозможно. Чего тогда стоит эта схема?
Обновлено сегодня, 21:12