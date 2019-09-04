Схемы помещений на Народной карте

Всем привет!

Не так давно на Яндекс.Картах появились схемы помещений, которые пока доступны для небольшого числа крупных торговых центров в Москве. Мы хотим, чтобы такие схемы были доступны пользователям геосервисов Яндекса в большом числе объектов в разных городах. После запуска схем многие народные картографы одновременно просили нас о появлении этих объектов в НЯК.

Мы постепенно начинаем реализовывать работу со схемами помещений в Народной карте, и сегодняшний запуск — это предварительный (можно сказать, нулевой) этап.

Что изменилось?

В Народной карте появился новый слой: схемы помещений.

При включенном слое у зданий с нарисованными или находящимися в процессе рисования схемами помещений показывается отдельная иконка. Если нажать ее — откроется карточка схемы помещения.

Как устроены схемы помещений?

Каждая схема состоит из одного или нескольких уровней (этажей), а каждый из них — это фактически отдельная схема. Из карточки схемы можно перейти на любой уровень. При включенной схеме уровня в верхней части зоны карты появляется панель навигации по уровням, она позволяет открыть схему любого уровня в помещении.

На схеме и в карточке уровня показаны объекты уровня, разбитые на четыре типа:

· Полигоны помещений.

· Точки инфраструктуры (лифты, лестницы, эскалаторы и т. п.).

· Точки информации (инфостойки, схемы, справочные).

· Точки организаций.

Если объектов каждой группы много — работать с ними удобнее на схеме, в зоне карты. Если мало — можно открывать объекты из карточки уровня.

Уже можно рисовать новые схемы?

Пока нельзя. Схемы помещений и объекты внутри них доступны только для просмотра. Также можно пожаловаться на любой объект или отправить запрос на его удаление, если информация указана некорректно.

Мы будем очень рады вопросам/пожеланиям о самом интерфейсе схем, а также о Правилах рисования схем помещений.

А что, кстати, с Правилами?

Они уже почти опубликованы. Во время работы над несколькими десятками схем, которые уже опубликованы, было выявлено немало нетривиальных моментов. Они дополняли, а иногда меняли предварительные правила рисования. Поэтому на части схем не все правила соблюдены строго. Одновременно мы понимаем, что и текущая версия правил нуждается в дополнениях и доработках, и хотим делать их совместно. В знакомых вам торговых и транспортных объектах наверняка найдутся места и ситуации, которые не охвачены нынешним текстом правил. Пишите нам о них, задавайте вопросы — так мы сделаем правила достаточными для полной отрисовки самых сложных и нетривиальных схем. Также будем рады фидбеку о тех объектах инфраструктуры для схем, которых, по вашему мнению, сейчас не хватает. Все категории будут сведены в табличку в правилах.

Так когда будет можно рисовать и править схемы?

Публиковать на Яндекс.Картах мы можем и хотим только законченные, полностью отрисованные схемы помещений. Публиковать наполовину сделанную схему мы не будем. Похожая ситуация в Народной карте с нитками общественного транспорта: мы публикуем их только после того, как отрисована полная сеть маршрутов в городе или районе.

Поэтому на следующем этапе мы будем принимать заявки и индивидуально выдавать права для рисования схем конкретных торговых или транспортных объектов. Точную дату начала этапа мы назвать пока не можем, планируем сделать это, когда немного доработаем интерфейс работы со схемами и (совместно с вами) правила рисования схем. Надеемся, что успеем до конца сентября.

Какие вообще схемы можно будет рисовать?

В первую очередь речь идет о торговых центрах и транспортных объектах: вокзалах и (чуть позже) аэропортах.