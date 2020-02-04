Одно из моих самых нелюбимых правил — 3.1.4.1: «На Народной карте запрещено рисовать».

Я считаю, что это вредное правило, которое мешает карте быть лучше и полезнее для законопослушных и добропорядочных людей. Из-за неё на месте аэропортов мы видим гигантские серые пятна (даже газоны запрещено рисовать, чтобы не «демаскировать» ВПП). Из-за неё запрещено подписывать электростанции и даже запрещено назначать им правильную категорию. Между тем, многие ГЭС являются мировыми достопримечательностями. Чтобы найти на карте створ ГЭС, обычно не требуется никаких подписей — и так видно, где водохранилище резко превращается в узкую реку. Из-за правила запрещено рисовать действующие маяки — это тоже очень часто значимые турдостопримы. Нормальный маяк в хорошем месте может и через сто лет работать, будучи при этом историческим объектом.

Вот во Владивостоке, оказывается, кто-то снова добавил очень известный маяк:

Смотрите-ка, у него сразу 147 оценок, и все пятёрки. Эти люди ещё не знают, что Яндекс скоро вновь удалит его. Потому что правило Пи. Кстати, на снимке видно, что ближайшая остановка транспорта так и называется официально — «Маяк».

Что здесь можно сделать. Понятно, что есть государственные законы, и они требуют многие вещи. Но надо прочитать их внимательно ещё раз и посмотреть, действительно ли они всё это запрещают? Например, я помню, что в законе говорится, что применим он к территории РФ. Соответственно, в других странах нет нужды его так рьяно соблюдать. Можно разрешить аэропорты более человечно рисовать. Маяки вернуть в других странах. И только если законы других стран как-то особо что-то запрещают (и Яндексу до них есть дело) — тогда внести это в локальный список запретов для страны. Например, в локальных правилах Турции сказано, что запрещено рисовать военные маяки. Но зачем нужно это уточнение, если глобально все маяки запрещены? Значит ли это, что я могу добавить маяк Ахыркапы в Стамбуле?

Я считаю, глобальное правило должно быть сформулировано мягче: запрещено рисовать действующие военные объекты и то, что размыто на снимках. Также запрещено картографировать то, что запрещает локальное законодательство. В РФ запрещено то-то и то-то.