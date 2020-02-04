Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Правило ПИ

Одно из моих самых нелюбимых правил — 3.1.4.1: «На Народной карте запрещено рисовать».

Я считаю, что это вредное правило, которое мешает карте быть лучше и полезнее для законопослушных и добропорядочных людей. Из-за неё на месте аэропортов мы видим гигантские серые пятна (даже газоны запрещено рисовать, чтобы не «демаскировать» ВПП). Из-за неё запрещено подписывать электростанции и даже запрещено назначать им правильную категорию. Между тем, многие ГЭС являются мировыми достопримечательностями. Чтобы найти на карте створ ГЭС, обычно не требуется никаких подписей — и так видно, где водохранилище резко превращается в узкую реку. Из-за правила запрещено рисовать действующие маяки — это тоже очень часто значимые турдостопримы. Нормальный маяк в хорошем месте может и через сто лет работать, будучи при этом историческим объектом.

Вот во Владивостоке, оказывается, кто-то снова добавил очень известный маяк: 

Смотрите-ка, у него сразу 147 оценок, и все пятёрки. Эти люди ещё не знают, что Яндекс скоро вновь удалит его. Потому что правило Пи. Кстати, на снимке видно, что ближайшая остановка транспорта так и называется официально — «Маяк».

Что здесь можно сделать. Понятно, что есть государственные законы, и они требуют многие вещи. Но надо прочитать их внимательно ещё раз и посмотреть, действительно ли они всё это запрещают? Например, я помню, что в законе говорится, что применим он к территории РФ. Соответственно, в других странах нет нужды его так рьяно соблюдать. Можно разрешить аэропорты более человечно рисовать. Маяки вернуть в других странах. И только если законы других стран как-то особо что-то запрещают (и Яндексу до них есть дело) — тогда внести это в локальный список запретов для страны.  Например, в локальных правилах Турции сказано, что запрещено рисовать военные маяки. Но зачем нужно это уточнение, если глобально все маяки запрещены? Значит ли это, что я могу добавить маяк Ахыркапы в Стамбуле?

Я считаю, глобальное правило должно быть сформулировано мягче: запрещено рисовать действующие военные объекты и то, что размыто на снимках. Также запрещено картографировать то, что запрещает локальное законодательство. В РФ запрещено то-то и то-то.

12 комментариев
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Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 10:52
Добрый день!
Несколько уточнений к посту:
Правила периодически пересматриваются в сторону их смягчения, но в тоже время они должны соответствовать требованиям Роскартографии, а также законам РФ и других стран присутствия Яндекса.
Запрет на отрисовку газонов на территориях аэропортов снят уже достаточно давно, главное требования к таким газонам общие - это должна быть территория с искусственно созданным травяным покровом.
Именование ГЭС не запрещено, запрещено лишь указание технических характеристик подобных объектов.
Действующие маяки по закону по прежнему под запретом, вводить запреты по регионам  пока не планируется. 
Обновлено сегодня, 10:53
Alexxegorov
сегодня, 10:57
Влад Назаров,
"Запрет на отрисовку газонов на территориях аэропортов снят уже достаточно давно" - серьезно? Это как-то прошло мимо меня. Давеча только удалил такой газон.
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 11:08
Alexxegorov,
Возможно, отмена этого запрета не сильно афишировалась, но это действительно так.
GT
сегодня, 11:18
Влад Назаров,
нна всякий случай уточню про газоны: что имеется в виду под искусственно созданным? ограниченная территорией или именно измененный слой почвы?
dspos
сегодня, 11:31
GT,
В случае аэропортов я думаю уместно будет утверждение, что его хоть как-то раз в год стригут и местами засеивают. Что это не поле сорняков в человеческий рост.
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 11:42
GT,
Написать определения на каждое понятие в Правилах достаточно сложно, но думаю, газон - это явно ограниченная (облагороженная) территория с травяным покровом. Разумеется, пустыри к ним не относятся.
GT
сегодня, 11:54
Влад Назаров,
нну вот для примера типичный случай, таких половина - https://maps.yandex.ru/?ll=47.464131%2C56.117900&panorama%5Bpoint%5D=47.464131%2C56.117900&panorama%5Bdirection%5D=99.476044%2C-0.618796&panorama%5Bspan%5D=42.393047%2C80.000000&panorama%5Bid%5D=1356876393_669354857_23_1563615951
Влад Назаров
Сотрудник Яндексасегодня, 12:06
GT,
Внутрикварталка же.
Сергей
сегодня, 12:07
Влад Назаров,
как насчёт того, что правила Роскартографии распространяются только на территорию РФ? Серьезно, это прямым текстом в законе написано. Никто не мешал рисовать ВВП и маяки в других странах, это внутри Яндекса кто-то придумал.
dspos
сегодня, 11:37
С маяками какая-то дурная история. Их прямое предназначение вымерло как вид. Сейчас все корабли должны быть оборудованы навигационным оборудованием. И даже, если вдруг оно сломалось, у каждого школьника сегодня есть в кармане телефон, и каждый человек приспокойно может определить своё местоположение, даже офлайн.
Какой-то анахронизм. 
Ребят, подумайте над официальным запросом в Роскартографию об отмене устаревшей нормы с маяками.
dspos
сегодня, 11:42
✐dspos,
Посмотрел на карты иностранных конкурентов, всё там прекрасно отмечено. Любой маяк можно найти.
Получается, что наши же законы мешают нашим же кампаниям. А остальным российские законы не писаны. Или они не так щепетильно их соблюдают.
Сергей Ливерко
сегодня, 12:07
>Из-за неё запрещено подписывать электростанции и даже запрещено назначать им правильную категорию


Прежде чем критиковать правила, неплохо было бы ознакомиться с ними в их текущей редакции :) Рекомендую прочитать описание следующих рубрик в рубрикаторе:
- инженерная инфраструктура (там целый перечень)
- промышленная инфраструктура
- аграрная инфраструктура
- транспортная инфраструктура
- АЭС, ГЭС, ТЭС (название рубрики говорит само за себя)


Соответственно, все упомянутые в них объекты можно отмечать на карте, назначать им правильные имена, категории и рубрику.


В других разделах правил вы найдёте даже детальные инструкции и примеры по именованию - в частности, объектов ЖКХ и железнодорожных депо
Обновлено сегодня, 12:09