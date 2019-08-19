Промежуточные итоги совреда в Арыси

В середине прошлой недели стартовал совред в Арыси. И сразу же набрал высокие темпы отрисовки. В первые четыре дня в городе и окрестностях было сделано более десяти с половиной тысяч правок. В этом посте мы подводим промежуточные итоги четырехдневного рисования.



Наиболее сложным этапом отрисовки оказалась частная застройка, в которой здания в большом количестве построены в «восточном» стиле. Задача по картированию объемного частного сектора, кажущаяся невозможной для одного человека, была выполнена благодаря совместной поддержке. Активность в чате и в комментариях в Клубе была не столь интенсивной, но эффективной, что отрисовка домиков уже не казалась такой рутинной.

Кроме того, была существенно уточнена административная граница города, детализирована дорожная сеть, добавлены важные организации, школы, парковки.

Краткая статистика первой недели в цифрах

Всего в Арысе и районе было сделано 10 400 правок

Участников совреда — 83

Правки

По слоям (где 20 и больше правок):



— здания — 6813

— дороги — 1749

— транспорт (в основном жд) — 697

— адреса — 598

— заборы — 102

— hydro — 101

— подъезды — 83

— растительность — 57

Лидеры по количеству отрисованных объектов

1.Talai 1119

2.Nina Konkretnaya 929

3.kapustowich 859

Детальная статистика по количеству правок

Talai — 1119

Nina Konkretnaya — 929

kapustowich — 859

Ерофеев Василий — 741

Руслан — 739

andrygid — 555

Mr.lysunov — 512

Dudunchek — 500

Напоминаем, что организации, адреса и другие ориентиры делают карту максимально полезной, поэтому карта города еще нуждается в детализации. Информация об организациях обычно содержится в туристических картах и различных бизнес-справочниках.

За совредом можно следить в прямом эфире.



Карта совреда

Бронировать новые зоны можно в комментариях под этим постом или в Телеграм чате местного сообщества.