Промежуточные итоги совреда в Боровском районе

Добрый день! 8 мая стартовал совред в Боровском районе Калужской области. В этом посте приведена статистика за первые 11 дней совместного редактирования, а также указаны населенные пункты, в которых необходимо поработать для улучшения качества отрисовки.

В совместном редактировании приняло участие 170 человек, ими было сделано 30270 правок, создано 11820 новых объектов.

Лидерами по количеству правок являются vere.min, sagel1805, sansan, vadimcooltop, Svinopes, Манъ, ✌️BeTaJIb, Raptor, Lex.

Больше всего правок было сделано в следующих населённых пунктах:

Боровск — 6440 правок

Ермолино — 5790 правок

Балабаново — 4500 правок

Совхоз Боровский 1980 правок

Кабицыно — 1440 правок

Лидеры по слоям:

Здания — 14558

Адреса — 7834

Дороги — 3775

Растительность — 1056

Подъезды — 528

Места — 492

Транспорт — 414

АТД — 378

Гидрография — 309

Заборы — 297

Територии — 206

Условия движения — 190

Парковки — 175

Что нужно доделать?

В восточной части района осталось достаточно много деревень без адресов. Нужно поработать с таким населенными пунктами, как Кабицыно, Ворсино, Киселёво. В северной части района находится парк «Этномир». Расположившиеся вокруг парка деревни Красное, Петрово, Совьяки также необходимо привести в нормальный вид. Кроме того, можно редактировать уже нарисованные кварталы Боровска и других городов.

Территории, нуждающиеся в отрисовке, отмечены на новой карте совреда.

Если кому-то нужно, оставляю старую карту.

Желаю удачи в редактировании!