Промежуточные итоги совреда в Боровском районе

Добрый день! 8 мая стартовал совред в Боровском районе Калужской области. В этом посте приведена статистика за первые 11 дней совместного редактирования, а также указаны населенные пункты, в которых необходимо поработать для улучшения качества отрисовки.
В совместном редактировании приняло участие 170 человек, ими было сделано 30270 правок, создано 11820 новых объектов.
Лидерами по количеству правок являются vere.min, sagel1805, sansan, vadimcooltop, Svinopes, Манъ, ✌️BeTaJIb, Raptor, Lex.
Больше всего правок было сделано в следующих населённых пунктах:
Боровск — 6440 правок
Ермолино — 5790 правок
Балабаново — 4500 правок
Совхоз Боровский 1980 правок
Кабицыно — 1440 правок
Лидеры по слоям:
Здания — 14558
Адреса — 7834
Дороги — 3775
Растительность — 1056
Подъезды — 528
Места — 492
Транспорт — 414
АТД — 378
Гидрография — 309
Заборы — 297
Територии — 206
Условия движения — 190
Парковки — 175
Что нужно доделать?
В восточной части района осталось достаточно много деревень без адресов. Нужно поработать с таким населенными пунктами, как Кабицыно, Ворсино, Киселёво. В северной части района находится парк «Этномир». Расположившиеся вокруг парка деревни Красное, Петрово, Совьяки также необходимо привести в нормальный вид. Кроме того, можно редактировать уже нарисованные кварталы Боровска и других городов.
Территории, нуждающиеся в отрисовке, отмечены на новой карте совреда.
Если кому-то нужно, оставляю старую карту.
Желаю удачи в редактировании!