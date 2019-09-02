Промежуточные итоги совреда в Грибановском

Всем привет! Сегодня идёт 6-й день совреда в Грибановском районе, и неплохо было бы подвести промежуточные итоги
И так, за пять дней было всего совершено 28880 правок.
Число правок по дням совреда:
Больше всего правок было сделано в п. Грибановский (13774 правки)
Также, ниже приведен список населенных пунктов где было сделано более 500 правок.
Нижний Карачан 1436
Большие Алабухи 885
Малые Алабухи 1-е 847
Хомутовка 765
Васильевка 703
Малые Алабухи 2-е 589
Власовка 577
Верхний Карачан 542
Лидером по числу правок среди слоёв стали здания (19816 правок), детализация в этом слое теперь на высоком уровне.
Также, приведён список слоёв, где число правок более 50
адреса 4399
дороги 1913
растительность 1797
подъезды 234
места 176
гидрография 161
АТД 149
заборы 81
территории 69
На данный момент, 68 картографов внесли вклад в совместное редактирование. Лидером вполне ожидаемо стал рекордсмен по числу правок в Народной карте Fullback, он сделал 8675 правок.
Также, отметились следующие пользователи:
Майкл Миллер 2991
Raptor 2249
OverClocker328 1955
Mystery.of.the.white.tiger 1714
Семенов Олег 1511
Абв Вба 1511
serg.kazennov 1137
Матвей Бакумов 804
Благодарю каждого, кто внёс вклад в совместное редактирование. В принципе, большая часть работы уже сделана.