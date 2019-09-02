Промежуточные итоги совреда в Грибановском

Всем привет! Сегодня идёт 6-й день совреда в Грибановском районе, и неплохо было бы подвести промежуточные итоги

И так, за пять дней было всего совершено 28880 правок.

Число правок по дням совреда:

Больше всего правок было сделано в п. Грибановский (13774 правки)

Также, ниже приведен список населенных пунктов где было сделано более 500 правок.

Нижний Карачан 1436

Большие Алабухи 885

Малые Алабухи 1-е 847

Хомутовка 765

Васильевка 703

Малые Алабухи 2-е 589

Власовка 577

Верхний Карачан 542

Лидером по числу правок среди слоёв стали здания (19816 правок), детализация в этом слое теперь на высоком уровне.

Также, приведён список слоёв, где число правок более 50

адреса 4399

дороги 1913

растительность 1797

подъезды 234

места 176

гидрография 161

АТД 149

заборы 81

территории 69



На данный момент, 68 картографов внесли вклад в совместное редактирование. Лидером вполне ожидаемо стал рекордсмен по числу правок в Народной карте Fullback, он сделал 8675 правок.

Также, отметились следующие пользователи:

Майкл Миллер 2991

Raptor 2249

OverClocker328 1955

Mystery.of.the.white.tiger 1714

Семенов Олег 1511

Абв Вба 1511

serg.kazennov 1137

Матвей Бакумов 804

Благодарю каждого, кто внёс вклад в совместное редактирование. В принципе, большая часть работы уже сделана.