Рекомендации по отрисовке схем помещений

Всем привет!

Уже полтора десятка схем помещений полностью отрисованы на Народной карте и опубликованы, либо готовятся к публикации. По опыту рисования схем и проверки нарисованного мы сформулировали набор рекомендаций, которые помогут сделать отрисовку новых схем помещений более быстрой и аккуратной, одновременно минимизировав число ошибок. Рекомендации представлены ниже в виде последовательности шагов по отрисовке схемы.

1. Предварительный этап:

1.1. Перед подачей заявки проверьте корректность отрисовки геометрии здания, схему которого вы планируете рисовать. При необходимости откорректируйте геометрию. Геометрия уровней схемы будет создаваться в соответствии с геометрией здания.

1.2. Перед подачей заявки убедитесь, что располагаете данными для рисования всех уровней здания. Часто на сайтах ТЦ нет схем парковочных уровней, бывает, что схемы этажей настолько упрощены, что не позволяют даже примерно нарисовать геометрию помещений.

2. Отрисовка помещений:

2.1. При рисовании помещений очень важно полное совпадение всех узлов у смежных помещений. В противном случае на схеме в конечных продуктах могут получиться наложения или «щели» между помещениями. Даже если узел контура расположен на прямой линии (или линии, которая кажется прямой), у смежного контура в этом месте тоже должен быть узел. Соблюдайте это правило при отрисовке всех помещений.

2.2. Отрисовывается «техническое» помещение типа «публичное», если оно не было создано одновременно с уровнем.

2.3. Отрисовываются крупные блоки помещений, разделенные проходами (коридорами) — каждое отдельным помещением. После их отрисовки образуется принципиальная геометрия уровня. Можно оценить ее аккуратность, при необходимости отредактировать геометрию созданных помещений.

2.4. Каждое из созданных в предыдущем пункте помещений разрезается на помещения отдельных организаций. Рекомендуем сначала делать наиболее «крупные разрезы», в последнюю очередь нарезать небольшие помещения.

2.5. Созданным в результате разрезания помещениям при необходимости меняется тип.

2.6. Если в крупном блоке помещений есть тупиковый коридор (например, к эвакуационной лестнице или к туалету), рекомендуем не отрисовывать его сразу (в п. 2.3), а учесть при разрезании (п. 2.4.). Образовавшиеся на месте таких коридоров помещения нужно удалить, поскольку уже есть публичное помещение, занимающее весь уровень.

2.7. Отрисовываются атриумы (при наличии), окончательно формирующие в пространстве уровня, не занятом организациями, сеть проходов.

3. После отрисовки всех помещений последовательно создайте точки организаций, информации и инфраструктуры.

4. Приступайте к отрисовке следующего уровня только после окончания предыдущего.

5. После окончания отрисовки всех уровней помещений напишите жалобу к объекту-схеме помещения с примерным текстом «Схема отрисована».

При создании схем, помимо этих рекомендаций, не забывайте соблюдать Правила. Желаем удачного рисования!