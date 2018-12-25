Релиз мобильного приложения - функция для пешеходов

Многие из вас с нетерпением ждали этого момента — в мобильном приложении Народная карта для Android появилась отдельная функция для пешеходов. Узнайте о том, как сообщать о неточностях на карте просто прогуливаясь по улице.

Все предыдущие версии были ориентированы в первую очередь на автомобильный режим использования. Съемка из автомобиля предполагает потоковый сбор информации о дорожной инфраструктуре, покрытии, разметке, парковках и вывесках организаций, которые находятся вдоль дорог. Теперь в приложении появился новый способ передачи информации, который поможет точечно сообщать о любых картируемых объектах, в том числе адресах, входах в здания, заборах, ориентирах и т. д.



Как использовать приложение в пешеходном режиме?



1. На главном экране нажмите на кнопку Сообщить о неточности на карте.







2. Установите метку на карте в месте, где находится неточность.





3. Сфотографируйте неточность.



Совет: Необходимо сфокусировать камеру, чтобы снимок получился достаточно четким. По возможности объект должен полностью попадать в кадр и находиться примерно в его центре, чтобы в дальнейшем было проще понять, что конкретно необходимо исправить, добавить или удалить.





4. Сохраните созданную метку.







5. Вернитесь на главный экран и нажмите на кнопку Выгрузить в Народную карту.





Примечание: пока вы не нажали Выгрузить в Народную карту, вы можете переснять фотографию, изменить местоположение или удалить метку. После выгрузки на карту метка удалится из приложения.

Что будет с отправленной информацией?

На основе выгруженных фотографий в Народной карте создаются сообщения о неточностях. Найти их можно в новом типе сообщений Другое.





Данный тип сообщений будет доступен для разбора всем народным картографам. Фотографии, загруженные из приложения, после разбора сохраняются на карте в слое Снимки местности.







Фотография — это очень ценный источник информации, «вещественное доказательство» с местности, которое может помочь многим людям. Поэтому мы уверены, что новая функция будет полезна как для точечного обновления карты, когда неточность была замечена случайно, так и для системного сбора информации о местности.



Время выходить на улицу и актуализировать карту! И как обычно, ждем ваших комментариев о первых тестах и впечатлениях от новой версии.