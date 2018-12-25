Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Релиз мобильного приложения - функция для пешеходов

Многие из вас с нетерпением ждали этого момента — в мобильном приложении Народная карта для Android появилась отдельная функция для пешеходов.  Узнайте о том, как сообщать о неточностях на карте просто прогуливаясь по улице.

Все предыдущие версии были ориентированы в первую очередь на автомобильный режим использования. Съемка из автомобиля предполагает потоковый сбор информации о дорожной инфраструктуре, покрытии, разметке, парковках и вывесках организаций, которые находятся вдоль дорог. Теперь в приложении появился новый способ передачи информации, который поможет точечно сообщать о любых картируемых объектах, в том числе адресах, входах в здания, заборах, ориентирах и т. д.

Как использовать приложение в пешеходном режиме?

1. На главном экране нажмите на кнопку Сообщить о неточности на карте.



2. Установите метку на карте в месте, где находится неточность.



3. Сфотографируйте неточность.


Совет: Необходимо сфокусировать камеру, чтобы снимок получился достаточно четким. По возможности объект должен полностью попадать в кадр и находиться примерно в его центре, чтобы в дальнейшем было проще понять, что конкретно необходимо исправить, добавить или удалить. 


4. Сохраните созданную метку.



5. Вернитесь на главный экран и нажмите на кнопку Выгрузить в Народную карту.


Примечание: пока вы не нажали Выгрузить в Народную карту, вы можете переснять фотографию, изменить местоположение или удалить метку. После выгрузки на карту метка удалится из приложения.

Что будет с отправленной информацией?

На основе выгруженных фотографий в Народной карте создаются сообщения о неточностях. Найти их можно в новом типе сообщений Другое.

Данный тип сообщений будет доступен для разбора всем народным картографам. Фотографии, загруженные из приложения, после разбора сохраняются на карте в слое Снимки местности.



Фотография — это очень ценный источник информации, «вещественное доказательство» с местности, которое может помочь многим людям. Поэтому мы уверены, что новая функция будет полезна как для точечного обновления карты, когда неточность была замечена случайно, так и для системного сбора информации о местности.

Время выходить на улицу и актуализировать карту! И как обычно, ждем ваших комментариев о первых тестах и впечатлениях от новой версии.

113 комментариев
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qdron
25 декабря 2018, 11:58
Здорово :) Будем пробовать.
Djonsk
25 декабря 2018, 12:00
Хм, довольно интересно
nogo1986
25 декабря 2018, 12:18
Изобрели велосипед. В 2ГИС при любых исправлениях неточности можно прикреплять фотографии прямо из приложения. Зачем для этого отдельное приложение непонятно.
Ладно для на нас это еще понятно для чего это сделано, но для простого народа уверен, что нет.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 13:02
nogo1986,
приложение предназначено не только для исправления неточностей, но и для съёмки улиц. Было много предложений, связанных с возможностью его использования не только в автомобильном, но и в пешеходном режиме, именно поэтому данная функция была реализована.
Ivan Oblomov
26 декабря 2018, 12:18
yndx-gilfanova,
Идея предложений как раз состояла в том, чтобы перенести функционал Блокнота картографа в мобильное приложение.
А то, что получилось сейчас - это должен быть функционал приложения обычных карт Яндекс. Указание неточности - это для обычного пользователя, который просто хочет чтобы кто-то поправил, сам он этим заниматься не будет. А вот то, что сейчас сделано как веб (n.maps.yandex.ru/tracker), как раз и нужно картографам в приложении.
В браузере на телефоне этим жутко неудобно пользоваться - то браузер вылетел и вся работа коту под хвост, то страницу случайно обновил... раздражает. Я лучше просто сделаю фотографий с привязкой GPS.
К тому же, похоже снова это приложение действует только на территории РФ, т.к. все, что я вчера выложил с этого приложения на карте так и не появилось (конечно опцию сообщений о неточностях я включил).
Обновлено 26 декабря 2018, 12:20
qdron
26 декабря 2018, 12:35
Ivan Oblomov,
1) Да я тоже думал что будет что-то типа блокнота картографа. Вряд ли кто то из пользователей ЯК будет еще отдельно ставить мобильное приложение НЯК чтобы делать фитбек, ведь он это может сделать прямо из ЯК.  По этому им будут в основной массе как раз пользоваться сами картографы. И мне кажется стоит делать с уклоном именно на картографов. 
2) По поводу блокнота картографа в браузере я абсолютно согласен с Иваном, это действительно не удобно, и мне кажется лучше перенести функционал блокнота в мобильный НЯК (что уже частично сделано), а блокнот в браузере совсем убрать.
3)По поводу разбора своих заметок другими картографами это мне кажется как раз хорошая идея. Но все таки для полноты информации не хватает комментария.
dikiy
26 декабря 2018, 12:42
Ivan Oblomov,
+1
dikiy
26 декабря 2018, 13:39
qdron,
блокнот убрать можно будет только если выполнится ещё одно условие: приложение выйдет не только для Андроида как сейчас.
podmotal
26 декабря 2018, 19:37
yndx-gilfanova,
фото-пруфы с автоматической фиксацией местоположения и направления съёмки - это очевидно необходимая функция для пользователей мобильного приложения  "Яндекс-карты", но никак не для картографов.
auz576
29 декабря 2018, 20:46
podmotal,
+++++
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 15:05
Ivan Oblomov,
функция для пешеходов предназначена, в первую очередь, для народных картографов, так как они опытные пользователи Народных карт. Они знают, какие объекты картируются, и какие конкретно неточности можно и нужно исправлять. В этом плане отличие от функции Блокнота картографа лишь в том, что эти неточности стали публичными, и их теперь видит не один пользователь, а все. Публичность решает вопрос "пруфов", ведь теперь сделанные снимки будут храниться в отдельном слое. В целом, хотелось бы сказать, что мы планируем и дальше развивать этот сценарий.

Насчет того, что приложение доступно только в России: согласны, что это аргумент к тому, чтобы пока пользоваться именно Блокнотом. Но мы работаем над тем, чтобы расширять географию. Поэтому следите за обновлениями и новостями :)
GT
25 декабря 2018, 12:30
что за фигня? почему это считается неточность? а если я хочу добавить аргумент, чтобы никто не изменял poi? а если я хочу просто добавить время работы? 
и еще: где возможность добавлять комментарии?
и еще: направление снимка будет передаваться?
Fleget
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 12:43
GT,
приложение только развивается. В будущем мы планируем добавление и других фичей. 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:19
GT,
от себя добавлю, что направление съемки передается :)

Неточность - это обобщенное название для большинства явлений, которые можно встретить. Отсутствие режима работы - это недостаточно точная или полная информация об объекте.

Если данная функция будет полезна для аргументации определенного местоположения POI, то её можно использовать, так как снимок будет опубликован на карте, и на него можно будет ориентироваться. Такой сценарий менее распространен, то название в данном случае не мешает использовать саму функцию :)

Насчет комментария дан ответ чуть ниже. 

dikiy
25 декабря 2018, 12:59
Приложение пока не видел, но на карте уже есть метки о неточностях этого типа. Исправил парочку. Одна из фоток была перевёрнута на 180 градусов. :-)
nogo1986
25 декабря 2018, 13:00
dikiy,
Оставили бы для тестов другим :)
dikiy
25 декабря 2018, 13:35
nogo1986,
да там ещё куча, я же не жадный. :-)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 13:10
dikiy,
отправьте, пожалуйста, ссылку на данную фотографию, чтобы мы проверили её на возможность ошибки. Фотографии сохраняются в слое Снимки местности.
dikiy
25 декабря 2018, 13:35
yndx-gilfanova,
добрый день. :-)
Пожалуйста: https://mrc-browser.maps.yandex.ru/feature/50493808/image
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 13:56
dikiy,
спасибо! Посмотрим, в чем может быть дело. 
a-zakh
25 декабря 2018, 14:12
yndx-gilfanova,
 Вот ещё: https://mrc-browser.maps.yandex.ru/feature/51015267/image
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 14:42
a-zakh,
спасибо! Забрали. Будем разбираться.
Lex
25 декабря 2018, 15:36
yndx-gilfanova,
Вот ещё снимок с плохой ориентацией по этой ошибке
И ещё один и ещё
Обновлено 25 декабря 2018, 15:37
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:52
Lex,
благодарим! Забрали примеры. 
kary4rus
25 декабря 2018, 13:36
Если честно - без комментария эта фича бесполезна.
Ну прилетела фотка -  и что? я телепатически должен догадаться, что хотел отобразить пользователь?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 13:53
kary4rus,
появление возможности оставить комментарий на первом этапе, задержало бы появление функционала. Как мы писали в посте, фотография — это очень ценный источник информации, «вещественное доказательство» с местности, и мы уверены, что обновление уже сейчас будет приносить много пользы для актуализации карты. Появление комментария в будущем возможно, если практика использования функционала, покажет его необходимость.
Павел
25 декабря 2018, 13:59
yndx-gilfanova,
А без комментариев полный бред, не понятно что хотят. То ли народ развлекается, то ли неверно работает. В Питере : 59.957538, 30.404834 - Метка в одном месте фото в другом. Может выгрузка происходит не на месте съемки и метка по месту выгрузки, а не съемки.
Обновлено 25 декабря 2018, 14:03
nogo1986
25 декабря 2018, 14:28
Павел,
Там при фотографировании зачем-то нужно руками поставить место.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 14:36
Павел,
Вероятнее всего, этот снимок был сделан с подменой геопозиции телефона. Мы допускаем расстояние от точки съемки до объекта съемки примерно равное 1 километру.  Сообщение о неточности было разобрано.
Павел
25 декабря 2018, 14:45
Anna Kolomenskaya,
Посмотрел все неточности по Питеру, пока их не много и все в одном месте, и так и не понял без комментария, чего хочет пользователь. Использует вместо блокнота для себя и что там разбирать?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 14:45
nogo1986,
  Точная координата,  будет полезная при разборе сообщения в редакторе НК. Объект съемки, часто находится на некотором удалении от автора фотографии.  
kary4rus
25 декабря 2018, 15:12
yndx-gilfanova,
простите, пожалуйста, а что сложного в "впиливании" простого textbox`а (с ограничением символов 200) и дальнейшей передачи поля на сервер?
Да, настроить их обработку и т.п. - время. Но неужели такая простая фича серьезно бы затормозила процесс релиза этого функционала [приложения для пешеходов]?
И да, эти фидбеки проходят ли какую-то проверку у сотрудников или сразу после отправки на сервер она появляется в редакторе?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:08
kary4rus,
у нас не было абсолютной уверенности в том,  что комментарий необходим. В ближайшее время мы понаблюдаем за удобством использования функции и разбора сообщений о неточностях, и примем решение на основе конкретного опыта.

Фотографии будут проходить ряд проверок, так же как и те, что получены из объездов. Если при разборе ошибок, вы встретите фотографии, которые ошибочно прошли модерацию, то ссылки на такие сообщения  можно и нужно отправлять в комментариях к данному посту.
Graviton
25 декабря 2018, 19:42
Павел,
Зачем хотеть? Просто  достаточно снять выческу магазина например.
nogo1986
25 декабря 2018, 14:31
Было бы здорово эти фотографии выгружать еще и Справочнику. Типа добровольной бесплатной Толоки.
Это бы хоть чуточку решило бы текущую катастрофу с отклонением большинства заявок на изменение данных в Справочнике.
nogo1986
25 декабря 2018, 15:06
А формирование дорожных гипотез по этим снимкам не забыли отключить?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 15:30
nogo1986,
все гипотезы по снимкам с использованием функции Сообщить о неточности будут относится в Снимках местности к типу сообщений Другое. Если я правильно поняла ваш поврос, в том числе, здесь могут быть сообщения о неточностях, связанные с дорогами. В этом плане пешеходы не ограничены какой-то отдельной категорией объектов, ведь основная задача - сообщить о неточности, и это могут быть как адреса, так и дороги.
kary4rus
25 декабря 2018, 15:34
yndx-gilfanova,
я так полагаю, вопрос заключался в том, будут ли по этим одиночным снимкам появляться гипотезы, например о неверной скорости? Так же как это происходит с серийной съемкой.
nogo1986
25 декабря 2018, 15:41
kary4rus,
Да, я про распознавание дорожных знаков. Ведь цифр на витрине магазина гораздо больше, чем просто на улице. Соответственно количество ложных гипотез будет велико.
С другой стороны, конечно, есть вероятность, что именно дорожный знак и был целью съемки. Тогда сформируется неточность Другое + гипотеза на неверную скорость.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:11
nogo1986,
благодарю за уточнение! Да, гипотезы о неверных скоростных ограничениях формироваться по сообщениям о неточностях будут. О проблеме ошибочного распознавания знаков мы знаем и стараемся её решать на системном уровне. Если будут примеры ошибочных гипотез, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к данному посту.
nogo1986
25 декабря 2018, 15:08
Ещё привязку к автодорогам в этом режиме надо бы отключить.
(понадаедаю вам сегодня бета-отзывами :) )
kary4rus
25 декабря 2018, 15:35
nogo1986,
отключена)) проверено))
nogo1986
25 декабря 2018, 15:46
kary4rus,
Оу, я и не заметил сразу, что метки с пешеходными снимками имеют фиолетовый цвет, а не зелёный. Сливаются с растительностью.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 15:45
nogo1986,
чем больше комментариев, тем больше мы узнаем о результатах тестирования функции, поэтому не бойтесь надоедать :)

Правильно ли я понимаю, что  речь идет о привязке фотографий к месту на карте, которое мы видим в Снимках местности? Фотография привязывается к геолокации, откуда она была сделана, поэтому привязки к дорогам быть не должно, если только снимок по факту там не сделан. Но и в этом случае источник фотографии легко отличить: такая метка имеет синий цвет, в то время, как снимки, сделанные во время объездов - зеленый. Если есть примеры ошибочной привязки - отправьте, пожалуйста.
B-Igro
26 декабря 2018, 14:13
yndx-gilfanova,
неудачный цвет меток. Плохо видны на подложке. :( Сделать бы такой же фиолетовый, но яркий. :) Как зелень от автоснимков.
Обновлено 26 декабря 2018, 14:14
dikiy
26 декабря 2018, 14:46
B-Igro,
+1
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 11:16
B-Igro,
учли ваш фидбэк. Если будут похожие пожелания, то обратим свое внимание на изменение цвета на более заметный. 
Lex
25 декабря 2018, 15:43
Очень полезная вещь. Надо доработать приложение, чтобы можно было оставлять комментарий к ошибке так как иногда не понятно, что имел в виду пользователь.

Часто точка снимка указана не верно (пример)
Вот второй пример  где не очевидно в чем ошибка и также не очень понятно почему точка фотографии находится там где она находится.
EVGVir
25 декабря 2018, 15:53
Lex,
Я думаю, тут с этажностью косяки. Других гипотез нет.
Павел
25 декабря 2018, 16:00
EVGVir,
Елку зафиксировали
Павел
25 декабря 2018, 15:59
Lex,
Я об этих  метках писал выше и какой-никакой ответ получил.  Все  7 точек(уже меньше) ни о чем.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 16:27
Lex,


В 1-м случае не отмечен забор.
Во 2-м - автор указывал на факт строительства дома.

В обоих случаях точно указано расположение неточности, но направление съемки определено неточно. Информацию об этом мы передадим. 



kary4rus
25 декабря 2018, 16:28
yndx-gilfanova,
а как мы это поймем, что хотел сообщить нам пользователь? Сидеть и гадать?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:29
kary4rus,
в приведенных примерах мне не пришлось гадать :) Хотя и не скажу, что мне это не стоило никаких усилий: нужно было соотнести фотографию и местоположение неточности. Однако не исключено, что у всех этот процесс будет проходить по-разному. Здесь лучше отталкиваться от совокупности опыта.
B-Igro
26 декабря 2018, 14:16
yndx-gilfanova,
именно. Тут вот в чём суть: хочется взять ошибку, прочесть коммент и исправить неточность. А вы заставляете картографов ещё пошевелить извилинами. :) Сравнить карту с фотографией. Найти 10 отличий. Их исправить... А в итоге, возможно, исправить всё, кроме того, что хотел сам автор снимка. :D
Lex
27 декабря 2018, 20:01
yndx-gilfanova,
Здесь тоже неверная точка съемки 
Обновлено 27 декабря 2018, 20:01
kary4rus
25 декабря 2018, 16:27
Lex,
согласен. Без комментария, больше половины фидбеков можно отправить в топку.
Fleget
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:33
kary4rus,
если хотите, то можем вместе поразбирать непонятные для вас :) 
hermansochi
25 декабря 2018, 16:16
Класс! Теперь запретите все другие виды фидбека, только так и только с фоткой и геопривязкой и будет хорошо :)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 11:14
hermansochi,
чем больше каналов для отправления фидбэка, тем лучше. К сожалению, не все еще знают о приложении.
alex.bayt
25 декабря 2018, 16:56
Я, к сожалению, пользоваться приложением не могу, но, глядя на скриншоты, у меня сразу возник вопрос, как и у многих тут: а где, собственно, пояснительный комментарий к фото? Или тут идея, что я пройду пофоткаю, а потом сам это всё и поправлю за компом?
nogo1986
25 декабря 2018, 17:07
alex.bayt,
Кстати, интересный сценарий замены блокнота картографа только на всеобщее обозрение.
alex.bayt
25 декабря 2018, 17:34
nogo1986,
это была одна из первых мыслей: а зачем теперь блокнот?
podmotal
26 декабря 2018, 10:26
alex.bayt,
при обходе местности мне проще и быстрее создать в блокноте 30 коротких текстовых меток и записать несколько треков, чем ходить и щёлкать фото во все стороны. Да и разбирать метки легче из блокнота.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 17:15
alex.bayt,
Разбирать сообщения сформированные из своих же фотографий, конечно же можно). Идея в том, что теперь это могут сделать и другие люди, если у вас нет времени, например.
alex.bayt
25 декабря 2018, 17:33
Anna Kolomenskaya,
Да это понятно, что для других сделано. Но как они поймут, что я имею в виду? Допустим на фотке видно забор, шлагбаум, дорожные знаки и дом. Я сфоткал забор? Или шлагбаум надо поставить? Или нет маневров в соответствии со знаками? А может я просто сфоткал дом, чтобы высоту проставить правильную?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 19:25
alex.bayt,
 Если вы хотите сообщить о чем-то связанном с конкретным обьектом, то он может быть основным на фотографии. Кажется, что в большинстве случаев сделать такую фотографию не трудно. Так, разбирающему сообщение в НЯК будет намного понятнее на что именно обращать внимание. Если на фото попали несколько объектов, то имеет смысл проверить всю доступную информацию. Рассмотрим на примере здания. Можно проверить как минимум нумерацию, наличие подъездов, этажность. Здесь у разбирающего становится больше возможностей для улучшения данных.
alex.bayt
25 декабря 2018, 21:09
Anna Kolomenskaya,
вы серьезно думаете, что народ будет гадать над фотками, вместо того, чтобы строчку текста прочитать?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 22:22
alex.bayt,
Разбор сообщений/предположений о неточностях, предполагает анализ как самого сообщения, так и данных, спутникового снимка. Если бы можно было применять изменения не думая, зачем просить участия народных картографов? Наличие текстового сопровождения может быть подсказкой, но не может быть командой к действию. Снимок местности – это "железное" доказательство. Мы видим дату снимка, мы можем доверять этой информации. Мы не говорим, что отказались от возможности добавления комментария. Но хотим принимать решения на практике, руководствуясь мнением как пользователей приложения, так и мнением народных картографов, которые обрабатывают эти сообщения в редакторе.
dan.3dx
25 декабря 2018, 22:33
Anna Kolomenskaya,
Так добавьте комментарии и посмотрите как оно будет.)
mixdm2013
25 декабря 2018, 22:10
Интересненько, а мне в Беларуси при попытке установки этой проги из гугл плэй  - пишет что не поддерживается для данного региона. Это у меня глюк телефона или действительно для пользователей в Беларуси без танцев с бубном она не ставится?
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 22:27
mixdm2013,
На данный момент, приложение доступно только в российском Google Play. Надеемся, что сможем расширить географию в новом году. 
a-demon41
26 декабря 2018, 08:11
1. Добавьте возможность оставить комментарий к фото
2. Возможность загрузить оффлайн карту выбранной области (схема или спутник, думаю будет лучше спутник), т. к. где нет интернета или плохая связь приложение нормально работать не будет
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 10:59
a-demon41,
уточните, пожалуйста,насчет комментария: такая необходимость возникла из личного опыта разбора сообщений о неточностях?

Насчет возможности загрузить карту записали себе :)
dikiy
26 декабря 2018, 12:33
yndx-gilfanova,
1) Если честно, то наличие комментария для такого типа сообщений кажется само собой разумеющимся. То что его нет - вызывает удивление с самого начала. 2) То что Яндекс не считает также и не хочет признавать, что это есть само собой разумеющееся - тоже вызывает удивление, не меньшее, чем отсутствие возможности оставлять комментарий. Т.е. меня удивляет именно то, что для реализации комментирования требуется, что бы пользователи усиленно это просили и доказывали необходимость на примерах из личного опыта. :-)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 13:04
dikiy,
усиленно просить не нужно :) Но мы усиленно просим  именно тестить, потому что уверены, что  полученный опыт может изменить восприятие. 
dikiy
26 декабря 2018, 13:22
yndx-gilfanova,
как будто что-то Вы не договариваете, что-то Вы такое знаете, до чего мы должны дойти сами в этом процессе. :-)
B-Igro
26 декабря 2018, 14:19
yndx-gilfanova,
а может тогда сразу реализовать возможность использовать уже имеющуюся карту на телефоне? От МЯК, Нави или ещё какого продукта Я.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 16:49
dikiy,
именно. Не хотелось бы вас в чем-то предубеждать :) Нам важен будет лично ваш опыт. 
Обновлено 26 декабря 2018, 16:55
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 12:34
a-demon41,
извините, случайно отредактировала ваше сообщение:


yndx-gilfanova, https://n.maps.yandex.ru/#!/feedback/tasks/1890617?z=12&ll=37.620505%2C55.744839&l=nk%23sat
Что хотел тут исправить пользователь? Высоту здания? Нарисовать забор, отметить парковку или POI

Пользователь хотел отметить здесь забор. Это видно по метке оставленной в месте, где его нет на карте. Направление съемки определено неточно. Возможно, это внесло трудности в разбор. Взяли этот случай в качестве иллюстрирующего о некорректном направлении съемки.
Graviton
26 декабря 2018, 11:37
Считаю что вместо  "Неточность" нужно назвать функцию -"Новый объект"   Наверное основная функция это  уточнение данных о месте и фото для нанесения не существующей точки на карте, а исправление неточности это уже второстепенное 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 13:02
Graviton,
условно можно выделить 3 вида неточностей:
- объекта на карте нет;
- в атрибутах объекта чего-то не хватает или они неверные;
- объект нужно удалить, потому что его нет по факту.

Получается, что "Новый объект" подходит только для 1-го случая, а "неточность" более обобщенное название. Если будут ещё какие-то идеи - делитесь.
qdron
26 декабря 2018, 12:41
Мне кажется нам не хватает голосования за комментарии. Много бывает тем где идут горячие обсуждения. и порой в результате выдаются хорошие идеи. И для того чтобы было видно на сколько они поддерживаются (или нет) сообществом, было бы логично поставить плюсик, лайк или что угодно, чтобы выразить согласие с автором комментария. А для сотрудников также будет показателем насколько востребованы и поддерживаемы те или иные предложения пользователей.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 14:00
qdron,
На данный момент, не хватает примеров реального использования пешеходного режима на местности :)  Сейчас мы видим единичные сообщения об ошибках, которые  сформированы по средствам нового функционала. Мы готовы принимать пожелания, но они должны быть подкреплены опытом использования.
qdron
26 декабря 2018, 15:14
Anna Kolomenskaya,
Я имел в виду блог вообще, а не эту тему конкретно.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 12:34
qdron,
 Да, такой функционал мог бы быть полезен, записали пожелание
dikiy
26 декабря 2018, 13:37
В связи с появлением новой функции, хочу высказаться снова в поддержку iOS, т.к. телефон у меня именно такой и там установлена версия 9. А вот в качестве навигатора в машине используется андроид-планшет с экраном 8,5 дюймов. Поэтому это не очень удобно доставать из рюкзака эту бандуру, а если ещё и фотографировать ей, то это вообще излишнее привлечение к себе внимания. :-)
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 14:01
dikiy,
Спасибо! К сожалению, пока порадовать не чем(
Survivor2007
26 декабря 2018, 16:05
Разберем на примере: https://n.maps.yandex.ru/#!/feedback/tasks/1932224
Судя по мини-снимку внизу, человек смотрит на жилой дом Домодедовская улица, 34к1
При этом, на фото явно не он, а универмаг Белград, который чуть выше.
Что хотел сказать пользователь? Что надо магазин добавить? Или аптеку? Или фитнес-центр? Они все уже есть на карте в ТЦ.
В чем суть таких заявок?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса26 декабря 2018, 16:48
Survivor2007,
человек снимал вывески организаций, которые он не нашел на карте. В данном случае - это вывеска "Фитнес-клуб", которая не соответствует ни одному названию, что есть на карте.  На карте фитнес-клуб называется "Европа", судя по всему, по названию торгового центра. Возможно, здесь кроется неточность и следует это перепроверить. 

Местоположение, откуда велась съемка,  определено не совсем точно. Об этой неточности мы уже знаем и думаем, как лучше решить этот вопрос. В этом плане правильнее всего будет ориентироваться на иконку, где была поставлена метка (с восклицательным знаком).
Survivor2007
26 декабря 2018, 20:11
yndx-gilfanova,
ТЦ называется "Белград". Фитнес-клуб называется правильно, на его сайте указан адрес именно этого ТЦ. Всё везде правильно, суть заявки по прежнему непонятна...

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса27 декабря 2018, 07:05
Survivor2007,
не исключен сценарий, когда пешеход не видит на карте, то, что видит на местности (в данном случае названия "Фитнес-клуб"), и из-за этого отправляет сообщение о неточности. В этом случае проверка сообщения будет носить уточняющий характер. 
Survivor2007
27 декабря 2018, 10:22
yndx-gilfanova,
Думаю, всё ещё проще - человек для теста сфотографировал фигню и запостил. По этому поводу присоединяюсь к вышесказанному - нужны комментарии к фото, без них смысл ~0.
Ну и да, какая-то премодерация фото проводится? Или они сразу в заявки валятся?

yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 11:10
Survivor2007,
фотографии будут проходить ряд проверок, так же как и те, что получены из объездов. Если при разборе ошибок, вы встретите фотографии, которые ошибочно прошли модерацию, нужно прислать нам ссылку на них.
alexeyborovik1
27 декабря 2018, 10:52
Когда в Беларуси заработает? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 11:13
alexeyborovik1,
точных сроков мы не можем сообщать, к сожалению, но надеемся, что в следующем году география расширится. Следите за новостями :)
©ШвЕц АрTёМ
28 декабря 2018, 11:42
что-то трудности с 4м шагом, после камеры болтается одна метка, а рамки с фото и сохранить нету
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндекса28 декабря 2018, 12:36
©ШвЕц АрTёМ,
Смотрим, спасибо за сигнал
bob
28 декабря 2018, 14:09
У меня кнопка "Другое" исчезла. Я её включил, потом отключил, и всё. Её больше нет. Куки чистил, не помогло.
bob
28 декабря 2018, 14:15
P. S.: оказалось, проблема не у меня одного.
B-Igro
28 декабря 2018, 15:11
bob,
отключили вероятно.
bob
28 декабря 2018, 15:39
B-Igro,
и как же её включить, если её нет?
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса29 декабря 2018, 18:00
bob,
Любой тип неточностей доступен для разбора тогда, когда есть доступные сообщения о неточностях. Это сделано для того, чтобы народные картографы не искали сообщений когда их физически нет.
bob
30 декабря 2018, 09:40
yndx-akolomenskaya,
задания были (проверялось в другом браузере), а кнопки не было.
Обновлено 30 декабря 2018, 09:41
Rom Martin
30 декабря 2018, 12:07
В РБ не работает? 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 11:24
Rom Martin,
мы работаем над тем, чтобы расширять географию использования приложения. Следите за новостями!
vas5381
1 января, 20:41
сделайте карты для грузовиков с учетом ограничений по знакам и нагрузкам
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 января, 15:08
vas5381,
вопрос задан не совсем по теме, так как речь идет о приложении Народная карта. Свои идеи и предложения вы можете оставлять в данном посте
GT
12 января, 12:09
Кстати, что мне не нравится в реализации этого, как сообщений об ошибках - после исправления ошибки снимок удаляется, в то время как обычные, с видеорегистратора - остаются
dan.3dx
12 января, 12:24
GT,
Удаляется метка сообщения, а не снимок. Снимок можно найти среди остальных.
Илья73
16 февраля, 00:49
Что если я хочу делать точечные панорамы без претензий на неточности
ну как съёмка дороги для мелких уточнений и какой пунктик подойдёт
"съёмка дорог" ( круговая панорама),  или "неточности" Есть ли сейчас на карте
точечные панорамы и пеше-вело съёмка, скинет ссылки хочется глянуть.


   1.   Голосую за коменты  - они очень нужны но не должны быть обязательны
   2.  Название мобильного приложение должно как то отличатся от настольной версии
         что бы люди не путались и понимали что есть что.
   3.   И вообще сделать одно приложение "Блокнот + Мобильный НЯК"
   4.   Хорошё бы как в Mapillary  сделать "видео" прокрутку  фоток с регулировкой скорости.
   5.   А ещё там же мне нравится линия горизонта и вертикаль при съёмке
   6.   Ваши грёбанные тестировщики много наснимали в портретной ориентации кадра
                 это не есть гут  неужели в машине трудно телефон развернуть горизонтально.






  
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 февраля, 16:35
Илья73,
насчет круговой съемки уже были сделаны предложения, мы об этом знаем, но пока не до конца понятна польза такой функции.
1. Да, уже знаем о такой необходимости.
2. Нам пока не поступало жалоб на то, что сложно отличить мобильное приложение от настольной версии редактора :). Кроме того, они имеют тесную связь, и другое название может, наоборот, вводить в заблуждение. Тем не менее, спасибо за ваше мнение!
3. Часть функций Блокнота уже реализована в приложении, пока о конкретных планах на развитие в этом направлении сказать сложно.
4. Можно узнать полезность конкретной функции?
5. Уточните, пожалуйста, что конкретно здесь имеется ввиду? Какая-то разметка на экране съемки?
6. Сейчас фотографии никак не идентифицируются по нику, поэтому их могли делать и обычные пользователи. Вертикальный режим съемки был создан специально по просьбе тех, кому удобнее пользоваться устройством таким образом + некоторые крепления поддерживают только портретную ориентацию. Ну, и конечно, режим тестировался в свое время. И тот, и другой вариант съемки допустим, в любом случае.
P:S Просьба придерживаться вежливого тона общения :)
komas.mzk
сегодня, 07:58
Надо только это немного по другому назвать, не только "Сообщить о неточности" но и добавить через "/" "Сделать снимок на карту", Т.к. если жать сообщить о неточности, то значит человек знает и уверен, что там что-то не так (следовательно он должен помнить, что нарисовано на карте, а это невозможно помнить в полном объёме), так же "Сообщение о неточности" привлекает излишнее внимание, т.к.зачем смотреть на то, где возможно ошибки и нет, но человек в этом не уверен. А если добавить к названию "Сделать снимок на карту", то тогда эти снимки можно будет привязать к организациям, чтобы зайдя на неё можно было сразу увидеть фасад/крыльцо/вход, чтобы легче было сориентироваться на месте, так же сфотографированная табличка со временем работы поможет добавить информацию о времени работы, а визитка/вывеска поможет понять какие услуги даёт та или иная организация. Так же функция "Сделать снимок на карту, если сделанные фотографии будут сделаны и загружены, но не дошли её до этапа модерации и последующей публикации на карту, но будут доступны фотографу сразу после загрузки в сеть и даже без неё, то фотограф может сам сразу после прогулки пересмотреть карту и фотографии, и тут же их нарисовать на карте. Так же функция "Сделать снимок на карту" позволит человеку дополнить свою карту на "Конструкторе  карт" (если сделать настраиваемо 2 варианта загрузки на "Народную карту" и/или "В конструктор карт"/"Мою папку снимков местности") снимками местности. Кстати, для телефонов и планшетов не имеющих компаса, лучше сделать возможным указывать вручную направление съёмки, ну и возможно дополнительно тегировать какие объекты из далека попадают в кадр (чтобы знать сколько этаже в доме/домах и где там подъезды, ...)
P.S. Почему бы не добавить вид карт на  прикрепляемых картах в ВКонтакте вид "Народная карта" (кстати, почему-то там не работает вид "Спутник" и "Гибрид", а работает только "Схема", исправьте пожалуйста ошибку)
Обновлено сегодня, 08:01