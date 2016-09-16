С чего начать?

Привет, дорогой друг!

Ты находишься в клубе Народной карты, где пользователи со всех уголков мира общаются на интересные им темы, касающиеся рисования карты.

Что такое Народная карта?

Это сервис, где пользователи рисуют карту, тем самым делятся бесценными знаниями о местности, которую они знают, с другими людьми.

Наверняка ты уже успел посмотреть на эту картинку при твоем первом заходе на Народную карту:

Где можно рисовать на Народной карте?

Ограничений нет — рисовать можно везде!

Небольшая деревушка в своем регионе, столица или крупный город в другой стране на другом полушарии, озера и леса в Сибири или побережья крупнейших курортов мира, дорожки в своем микрорайоне или крупнейшие международные маршруты — всё это и в любом уголке мира можно начинать рисовать уже сейчас.

Что и как можно рисовать на Народной карте?

Рисовать можно почти всё, а для более подробного ответа обратимся к уставу нашего сервиса — Правилам рисования на Народной карте.

Правила рисования в первую очередь придуманы для единообразного рисования всех объектов, их отображения, правильной выдаче при поиске и верному построению маршрутов на картах. Говоря по-другому — для того, чтобы всё работало правильно, нужен порядок:)

Во-вторых, для карты важно быть максимально актуальной здесь и сейчас, поэтому здесь мы рисуем только ныне существующие объекты, о чем конечно же также сказано в Правилах.

Обновления Яндекс.Карт или куда попадают нарисованные объекты?

Здесь сразу стоит рассказать о том, как правки народных картографов, то есть вас пользователей, попадают на Яндекс.Карты:

1. Пользователь вносит правку на Народной карте — создает новый объект или редактирует уже нарисованный, например, адресную точку у дома или продуктовый магазин.

2. Правка попадает в модерацию. Здесь народные модераторы проверяют правильность внесенной правки, исправляют ее, если нужно, согласно правилам рисования, и принимают.

3. Правка уходит в картографическое производство Яндекса, мы еще раз все проверяем и готовим объект к публикации.

4. Объект попадает на Яндекс.Карты. Теперь каждый пользователь может до этого адреса проложить маршрут в Навигаторе или вызвать до него такси, а также дойти пешком или узнать, где он находится.

Вот так просто ценные знания местных жителей помогают другим людям в использовании карт в их повседневной жизни:)

О каждом таком обновлении, когда очередная партия правок и новых объектов попадает на карту, мы пишем посты, отслеживать которые можно по двум тегам — «news» (это общеновостной тег с постами от команды сервиса) и «обновление карт» (тег только для постов про обновление).

С чего же мне начать?

Есть два основных случая, когда пользователь задается вопросом «А что мне порисовать?»

Первый — пользователь-новичок впервые попал на сервис и думает, что тут можно сделать? Либо он уже нарисовал свой дом, место работы или учёбы и думает, что делать дальше?

Второй — пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает, вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.

И есть пути решения этих вопросов:

Возможно ваш город отрисован не до конца, и чтобы это понять, у нас есть специальный чек-лист по отрисовке — список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения.

Закончив отрисовку своего города/посёлка, можно смело переходить на соседние населенные пункты и приступать уже к их отрисовке, опять же сверяясь с указанным чек-листом.

Но можно пойти и другим путем — если вам нравится рисовать объекты только определенной категории, например, домики или железные дороги, то вы можете делать это по всему миру, а в дальнейшем, если захотите, перейти к рисованию других.

Для чего нужен клуб?

Основной составляющей Народной карты являются пользователи, ведь именно они вместе рисуют самую полную и актуальную карту.

Пользователи — это огромное сообщество людей, которые помимо рисования общаются между собой, а также с командой сервиса каждый день. Клуб Народной карты — это как раз то место, куда может прийти любой, задать свой вопрос, найти на него ответ или просто пообщаться с другими:)

Здесь можно:

задавать вопросы на любые темы, касающиеся работы Яндекс.Карт и рисования на Народной карте

просить помощи в рисовании какой-либо местности или в решении каких-либо спорных вопросов

предлагать свои идеи по улучшению работы сервиса или писать о замеченных ошибках в ней

быть в курсе последних новостей

Новые темы для обсуждений в клубе появляются ежедневно — бо́льшая часть их написана нашими пользователями, которые всегда находят все более новые и интересные темы, которыми с радостью делятся со всеми читателями клуба.

Вторая часть — это новостные посты от команды сервиса — здесь мы пишем о последних обновлениях Яндекс.Карт, спутникового покрытия или панорам, обновлениях правил рисования, о новых функциях сервиса, а также о многом другом, чем тоже хотим поделиться со всеми.

Вот и всё, что стоит знать перед началом рисования.

Теперь, дорогой пользователь, ты можешь смело открывать Народную карту и начать свое путешествие по миру:)

Не забывай приходить сюда, в клуб Народной карты. Здесь тебе помогут, подскажут и ответят на все твои вопросы.

Удачи!:)