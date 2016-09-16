Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

С чего начать?

Привет, дорогой друг!

Ты находишься в клубе Народной карты, где пользователи со всех уголков мира общаются на интересные им темы, касающиеся рисования карты.

Что такое Народная карта?

Это сервис, где пользователи рисуют карту, тем самым делятся бесценными знаниями о местности, которую они знают, с другими людьми. 
Наверняка ты уже успел посмотреть на эту картинку при твоем первом заходе на Народную карту:

Где можно рисовать на Народной карте?

Ограничений нет — рисовать можно везде!
Небольшая деревушка в своем регионе, столица или крупный город в другой стране на другом полушарии, озера и леса в Сибири или побережья крупнейших курортов мира, дорожки в своем микрорайоне или крупнейшие международные маршруты — всё это и в любом уголке мира можно начинать рисовать уже сейчас.

Что и как можно рисовать на Народной карте?

Рисовать можно почти всё, а для более подробного ответа обратимся к уставу нашего сервиса — Правилам рисования на Народной карте

Правила рисования в первую очередь придуманы для единообразного рисования всех объектов, их отображения, правильной выдаче при поиске и верному построению маршрутов на картах. Говоря по-другому — для того, чтобы всё работало правильно, нужен порядок:)

Во-вторых, для карты важно быть максимально актуальной здесь и сейчас, поэтому здесь мы рисуем только ныне существующие объекты, о чем конечно же также сказано в Правилах.

Обновления Яндекс.Карт или куда попадают нарисованные объекты?

Здесь сразу стоит рассказать о том, как правки народных картографов, то есть вас пользователей, попадают на Яндекс.Карты:

1. Пользователь вносит правку на Народной карте — создает новый объект или редактирует уже нарисованный, например, адресную точку у дома или продуктовый магазин.

2. Правка попадает в модерацию. Здесь народные модераторы проверяют правильность внесенной правки, исправляют ее, если нужно, согласно правилам рисования, и принимают.

3. Правка уходит в картографическое производство Яндекса, мы еще раз все проверяем и готовим объект к публикации.

4. Объект попадает на Яндекс.Карты. Теперь каждый пользователь может до этого адреса проложить маршрут в Навигаторе или вызвать до него такси, а также дойти пешком или узнать, где он находится.

Вот так просто ценные знания местных жителей помогают другим людям в использовании карт в их повседневной жизни:)

О каждом таком обновлении, когда очередная партия правок и новых объектов попадает на карту, мы пишем посты, отслеживать которые можно по двум тегам — «news» (это общеновостной тег с постами от команды сервиса) и «обновление карт» (тег только для постов про обновление).

С чего же мне начать?

Есть два основных случая, когда пользователь задается вопросом «А что мне порисовать?»

Первый — пользователь-новичок впервые попал на сервис и думает, что тут можно сделать? Либо он уже нарисовал свой дом, место работы или учёбы и думает, что делать дальше?

Второй — пользователь смотрит на свой город/посёлок на Народной карте и думает, вроде бы всё уже отрисовано, больше тут делать нечего.

И есть пути решения этих вопросов:

Возможно ваш город отрисован не до конца, и чтобы это понять, у нас есть специальный чек-лист по отрисовке — список того, что включает в себя качественная разметка местности на Народной карте с нашей точки зрения.

Закончив отрисовку своего города/посёлка, можно смело переходить на соседние населенные пункты и приступать уже к их отрисовке, опять же сверяясь с указанным чек-листом.

Но можно пойти и другим путем — если вам нравится рисовать объекты только определенной категории, например, домики или железные дороги, то вы можете делать это по всему миру, а в дальнейшем, если захотите, перейти к рисованию других.

Для чего нужен клуб?

Основной составляющей Народной карты являются пользователи, ведь именно они вместе рисуют самую полную и актуальную карту.

Пользователи — это огромное сообщество людей, которые помимо рисования общаются между собой, а также с командой сервиса каждый день. Клуб Народной карты — это как раз то место, куда может прийти любой, задать свой вопрос, найти на него ответ или просто пообщаться с другими:)

Здесь можно:

  • задавать вопросы на любые темы, касающиеся работы Яндекс.Карт и рисования на Народной карте
  • просить помощи в рисовании какой-либо местности или в решении каких-либо спорных вопросов
  • предлагать свои идеи по улучшению работы сервиса или писать о замеченных ошибках в ней
  • быть в курсе последних новостей 

Новые темы для обсуждений в клубе появляются ежедневно — бо́льшая часть их написана нашими пользователями, которые всегда находят все более новые и интересные темы, которыми с радостью делятся со всеми читателями клуба. 

Вторая часть — это новостные посты от команды сервиса — здесь мы пишем о последних обновлениях Яндекс.Карт, спутникового покрытия или панорам, обновлениях правил рисования, о новых функциях сервиса, а также о многом другом, чем тоже хотим поделиться со всеми.

Вот и всё, что стоит знать перед началом рисования.
Теперь, дорогой пользователь, ты можешь смело открывать Народную карту и начать свое путешествие по миру:)

Не забывай приходить сюда, в клуб Народной карты. Здесь тебе помогут, подскажут и ответят на все твои вопросы.

Удачи!:)

115 комментариев
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lmn20
25 октября 2016, 16:25
Подскажите, пожалуйста, как поместить на карту фотографию ?
Graviton
12 октября 2017, 08:58
lmn20,
тоже столкнулся с этой проблемой. как?
Alex Str
31 октября 2017, 19:38
Graviton,
никак...
Alex Str
31 октября 2017, 19:38
lmn20,
здесь - никак, только щагрузить на Яндекс.Фотки и добавить геопривязку.
Roman20street
17 июля 2018, 22:51
Alex Str,
Здравствуйте уважаемый Alex Str. Расскажите пожалуйста поподробней как это сделать пошагово. Спасибо
Макс Пинчук
25 ноября 2017, 04:30
lmn20,
Конструктор карт Яндекса
?
28 марта, 08:01
lmn20,
Заходишь в оригинальные Яндекс Карты, и там ставишь.
rizhov.vladimir2011
28 октября 2016, 10:27
как показывать пешеходные тропы и пешеходные мосты
Alex Str
31 октября 2017, 19:37
rizhov.vladimir2011,
дорогой клаасом 10, мост - дорожным сооружением
danya.igorevich77
11 ноября 2016, 09:53
Почему НЕЛЬЗЯ подробно рисовать схему аэропорта то есть ВПП и РД (рулёжная дорожка), хотя я видел такие схемы на Яндекс Картах в других городах других стран??? Например Берлин, Прага, Лондон, Будапешт, Киев, Варшава, Амстердам...
Alex Str
31 октября 2017, 19:36
danya.igorevich77,
потому что это запрещённые объекты! читать правила надо...
dviu2016
17 декабря 2016, 14:06
.
?
27 января, 17:52
dviu2016,
.. Что дальше?
m.arsanukaev
1 февраля 2017, 18:44
Можно ли заработать на этих исправления или это волонтерская программа?! 
Арсений
11 февраля 2017, 07:53
m.arsanukaev,
Народная карта, это чисто добровольный сервис, вознаграждений денежными средствами нет.
МВА
11 февраля 2017, 08:36
Арсений,
А и ты тоже думал что денег дадут?
МВА
11 февраля 2017, 08:37
Арсений,
Нет дают только талоны на молоко.
Арсений
11 февраля 2017, 08:52
МВА,
Нет, я знал что не дают.
Dr.@lex
9 мая 2017, 13:13
МВА,
так молоко за вредность дают. А за это тут очень немногим можно дать))))))
Graviton
12 октября 2017, 09:00
Арсений,
кто знает а капли для глаз можно  бесплатно выписать или талончик к окулисту и в Оптику?
m.turtsev
22 февраля 2017, 14:47
Как посмотреть все свои правки? А то из народной карты кликнув на "Мои правки", можно видеть только последние 20-30 штук.
Alex Str
31 октября 2017, 19:34
m.turtsev,
пролистывать вниз колёсиком мыши. В противном случае, если не пролистывае вниз, то значит у вас только 20-30 правок
Михаил
1 апреля 2017, 20:59
Как нарисовать купола на церквях?
Yet another Forrest
2 апреля 2017, 23:12
Михаил,
пока что функционала рисования крыш различных форм на Народной карте нет. Сейчас их можно схематически нарисовать несколькими разновысотными контурами.
Олег Павлович Чечулин
3 апреля 2017, 07:24
Михаил,
церковь, думаю, в любом случае лучше нарисовать в виде 3D-модели :)
Михаил
3 апреля 2017, 10:20
Олег Павлович Чечулин,
спасибо за совет. Это и так понятно. Интересовал вопрос именно по куполам, как в Навителе  например.
Graviton
12 октября 2017, 09:01
Михаил,
я считаю что церкви вообще не следует наносить на карты считая их сектанскими объектами мракобесия и дебилизации Нации
e.usova2014
12 октября 2017, 12:45
Graviton,
 эх,крутой картограф! 
Олег Чечулин
12 октября 2017, 19:10
Graviton,
вопрос был о церквях, как о зданиях, а не как об организациях.
Комментарий удалён
e.usova2014
13 октября 2017, 23:11
МВА,
не вижу логики,церкви в картографии являются ориентирами,при чем тут мракобесие и... или вы хотите пообщаться на этом сайте :),?
My Talking Angela
28 августа 2017, 16:58
Подскажите, пожалуйста, дорога и улицы. Мы рисуем!
Yet another Forrest
28 августа 2017, 17:22
My Talking Angela,
hello!
You speak English?
?
28 марта, 08:03
My Talking Angela,
гугл переводчик на лицо видно
bagirakrim
10 декабря 2017, 23:16
Почему на Яндекс. Карты адрес объекта отображает на английском языке в то время как все улицы и прочие окружающие объекты прописаны на русском языке?
Обновлено 10 декабря 2017, 23:18
Yet another Forrest
10 декабря 2017, 23:26
bagirakrim,
здравствуйте!
Можете прислать ссылку на конкретное место?
bagirakrim
10 декабря 2017, 23:29
Yet another Forrest,
https://yandex.ru/maps/959/sevastopol/?source=serp_navig&mode=search&text=багира%20зоомагазин&sll=33.518284%2C44.610361&ll=33.517760%2C44.610521&z=18&sspn=0.002865%2C0.001188
bagirakrim
10 декабря 2017, 23:57
Yet another Forrest,
вот скриншот    https://yadi.sk/i/R61_3HQn3QVU5C
aleshaboyko
15 декабря 2017, 17:49
Здраствуйте. Подскажите как получилось так что моя правка сегодня отобразилась на Картах Яндеса и в навигаторах а чуть позже пропал прорисованный оъект остался только адрес?
МВА
15 декабря 2017, 20:09
aleshaboyko,
А ссылку можно?
aleshaboyko
15 декабря 2017, 21:41
МВА,
https://yandex.ru/maps/66/omsk/?ll=73.422326%2C55.012522&z=17&mode=search&text=%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2060%2F3&sll=73.423603%2C55.012223&sspn=0.015771%2C0.004994
liza.karveon39
4 января 2018, 11:52
Добрый день!
Не могу добавить адрес по прописке:
г. Калининград, Большая Окружная,тер. СНТ "Утро", улица Коммунальная
Соответственно и все остальное сделать не могу: привязать несколько домов на нашей улице...
Почему нельзя проще поступить - просто вбить кадастровый номер жилого дома, там же все привязки и пометки  есть...очень сложно разобраться человеку, который первый раз залез в карту Яндекс
Олег Чечулин
4 января 2018, 12:58
liza.karveon39,
в кадастре ОЧЕНЬ много ошибок (в геометрии, в описаниях, в адресах). Настолько много, что автоматически оттуда данные поттягивать не стоит никому и никогда. И это ещё не считая лицензионных ограничений.
"Большая Окружная" - это что?
Обновлено 4 января 2018, 12:58
МВА
4 января 2018, 13:19
liza.karveon39,
Потому что в районе улица Коммунальная нет  СНТ "Утро"
Олег Чечулин
5 января 2018, 06:14
МВА,
https://kladr-rf.ru/39/000/001/000/1668/
Обновлено 5 января 2018, 06:15
МВА
5 января 2018, 07:10
Олег Чечулин,
Это на бумаге, а не на карте.
МВА
4 января 2018, 18:01
liza.karveon39,
Интересно получается: в комментарии г. Калининград, а улица в Архангельске?
Олег Чечулин
5 января 2018, 06:17
liza.karveon39,
Вы бы координаты места дали, было бы проще разобраться
Олег Чечулин
5 января 2018, 12:51
liza.karveon39,
подправил я Вашу улицу :) Она должна выглядеть так. Территорию СНТ Утро нарисовал более-менее от фонаря, можете границы нарисовать точнее?
liza.karveon39
8 января 2018, 13:22
Олег Чечулин,
добрый день! Подскажите куда можно сбросить документы и карты по СНТ, чтобы вы подкорректировали?
И еще у нас в городе есть ул.Коммунальная и ул. Яблочная, поэтому, наверное, не совсем корректно обозначать ее так, как исправили ее вы.
У нас идет ул. Большая Окружная, а все остальное я так понимаю уже больше к адресу участков и домов идет...
МВА
8 января 2018, 15:53
liza.karveon39,
Определитесь сначала в каком городе Вы это хотите делать. Обычно это делают в комментариях объекта.
Обновлено 8 января 2018, 15:54
liza.karveon39
8 января 2018, 18:27
МВА,
это Калининград. У меня полный пакет документов- вы там все увидите, только дайте почту
Олег Чечулин
8 января 2018, 18:39
liza.karveon39,
городские улицы Коммунальная и Яблочная привязаны непосредственно к городу Калининграду, в то время как те, которые в садоводстве - привязаны непосредственно к садоводству Утро (которое уже, в свою очередь, привязано к Калининграду). Всё в полном соответствии с ФИАС и правилами Яндекс-карт.
Большая Окружная улица - это, скорее, не часть адреса, а просто некое указание, где искать дальше на местности. Именно поэтому я писал, что в кадастре смотреть адреса - занятие бессмысленое. Там часто пишут адреса в виде "пять шагов на север от старой берёзы". В ФИАС улицы СНТ "Утро" указаны без этой ненужной никому прослойки.
Олег Чечулин
8 января 2018, 18:42
liza.karveon39,
в принципе, названия и местоположение всех улиц по кадастру вычислить удалось, если у вас есть номера всех участков, то можете выложить куда-нибудь на Яндекс-диск, а сюда дать ссылку. Тогда разметить адреса сможет любой свободный народный картограф. Как Вы понимаете, праздники закончились, завтра на работу, поэтому времени свободного лично у меня будет меньше.
liza.karveon39
8 января 2018, 19:56
Олег Чечулин,
спасибо!!! Все здорово!!!
У меня вопрос: эти улицы будут видны только в народной карте или в скором времени появятся в обычной карте яндекса?
Просто объясню проблему-вызываю яндекс.такси, а улицу отметить, где нахожусь не могу, ее просто нет...потом начинаешь объяснять таксистам как проехать...а они  уже въехали в общество и не могут понять где они...приходится заходить обратно в приложение-смотреть, где находится такси на карте и кое-как его ориентировать...вот такая у нас проблема
Олег Чечулин
9 января 2018, 02:47
liza.karveon39,
скоро появятся на обычной карте.
А вообще странно, что в Калининграде такая система адресации в садоводствах официально используется (с указанием перед наименованием садоводства ещё и ближайшей городской улицы, особенно учитывая, что эта улица вокруг всего города идёт)... Я в кком-то садоводстве видел, что 2 соседних участка одного садоводства были адресованы относительно разных городских улиц... Какой в этом практический смысл, так и не пойму никак...
Дима Лунёв
4 февраля 2018, 13:10
привет
?
27 января, 17:58
Дима Лунёв,
пока
pashtet-maslennikov
24 февраля 2018, 13:14
Как скопировать народную карту для дипломной работы
pashtet-maslennikov
24 февраля 2018, 13:16
Как скачать народную карту для дипломной работы?
?
28 марта, 08:04
pashtet-maslennikov,
заскринь
Denchis
27 февраля 2018, 11:02
Добрый день.
Коллеги, подскажите пожалуйста, происходит ошибка сохранения данных.
Пытался внести информацию о новом заведении на народные карты, но не сохраняет данные. 
Подскажите как быть ?
Николай Хатунцев
7 апреля 2018, 19:43
заменю телефон в ближайшее время и поделюсь
?
27 января, 17:59
Николай Хатунцев,
Это не сайт с обьявлениями
tkasha2012
10 апреля 2018, 19:37
Уважаемые модераторы! Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" выборгского района Ленобласти не признает нарисованную на яндекс карте улицу "Родниковый переулок" в поселке Ключевое и перекрыли проход по улице оправдывая незаконно оформленный поперек улицы участок. Как нам доказать официальный статус улицы и  добыть координатный адрес ул. "Родниковый переулок"
Yet another Forrest
10 апреля 2018, 20:12
tkasha2012,
здравствуйте!
Проверил информацию по Публичной кадастровой карте Росреестра и внёс некоторые правки. Нажмите сюда, чтобы открыть карту. Скажите, пожалуйста, сейчас правильно отображён Родниковый переулок?
МВА
10 апреля 2018, 20:34
Yet another Forrest,
Нет не правильно. Они добиваются что бы эта улица была рабочей, а не перекрытой.
МВА
10 апреля 2018, 20:25
tkasha2012,
Согласно КЛАДР https://kladr-rf.ru/47/006/000/060/0005/ В ФИСТе тоже есть https://yadi.sk/i/vIRxj_fb3UHou8 В Приморском городском поселении добейтесь, что бы Вам предоставили такой https://yadi.sk/i/DUZYrj7H3UHpUW или такой https://yadi.sk/i/JmvlxCb63UHpW3 документ из паспорта улиц НП. Он у них  обязан быть. И то что они будут Вам говорить что «у нас его нет», то это вина в их работе. И Вас это не должно касаться. Пишите жалобу главе администрации района. Сдается мне, что там проживают«свои люди». Вашу просьбу передам земельному инженеру поселения. adm_zemlya@mail.ru
МВА
10 апреля 2018, 20:33
МВА,
В моём арсенале нашел только на эти улицы  https://yadi.sk/i/srOUQHyV3UHrQY и https://yadi.sk/i/CfSpyI0f3UHrUS друних нет
МВА
11 апреля 2018, 03:31
tkasha2012,
В настоящее время Яндекс Вам помочь ни чем не может. Ключевой переулок, я рисовал более года назад. И кадастровый участок №50 был всего соток 25, а через дорогу был еще кадастровый участок с другим номером. Это Вы прекрасно помните. И выглядело это примерно так https://yadi.sk/i/uDQ5GTOH3UJM3p   В настоящий момент участок №50 разросся более гектара. И даже Малую улицу тоже включили в состав участка. Значит скоро и её хозяин будет в праве перекрыть. Вам ни чего не остаётся как только в судебных органах искать правду, кто отдал дороги в участок № 50. И карта в данный момент будет иметь такой вид как сейчас.
tkasha2012
11 апреля 2018, 18:31
МВА,
Спасибо за ответ! Нам перекрыл дорогу участок №48 в 2017 г. В 09.2017 геодезисты им рисовали контур, мы указали им на дорогу и они согласились с этим фактом. Через 2 недели уч.№48 принес на подпись межевание, мы отказались подписать и просили сделать сервитут. Наш дом справа от №48 . В декабре их контур появился на Публичной карте с информацией, что межевание сделано? В апреле в контуре возник  адрес улица Лесная 4 ? Наш адрес: ул. Роя Медведева 37. Адрес участка №50 ул. Роя Медведева 37А - это база и они никогда нам не запрещали ходить.
Адрес мы получили в  06.2014г, еще не было Публичной карты. Почему появилась Лесная в 2017г. большой вопрос???
tkasha2012
11 апреля 2018, 19:22
tkasha2012,
Улица Родниковый пер. для нас надежда на проход к заливу, который был у нас всегда до того времени, как уч.45,46,48 решили обрезать улицу и приватизировать себе на троих. Поэтому мы просим вашей помощи узнать официальный статус Родникового а не Лесной. Откуда Лесная появилась в 2017-2018гг? и ее нет на карте!
МВА
11 апреля 2018, 19:49
tkasha2012,
Еще раз повторю: мы сделали как на самом деле есть. По кадастровому участку дорогу мы не можем провести, да и что толку если мы проведём а вас все равно пускать не будут. 
Все вопросы решайте в администрациях и судах.
Обновлено 11 апреля 2018, 19:49
tkasha2012
11 апреля 2018, 21:52
МВА,
Спасибо за информацию. Я понимаю что вы сделали как на самом деле есть. Дорога мимо нашего дома (1928г.постройки) всегда была до заборов и тем более контуров. Кто присвоил координатный паспорт Родникового пер-ка для того чтобы нарисовать его  как на самом деле есть?
МВА
11 апреля 2018, 22:04
tkasha2012,
Еще раз повторю: этот координатный паспорт требуйте в администрации,он там  обязан быть. И тогда все станет на свои места. И смотрите на даты. Кстати Ваша дорога на старых топографических картах есть. И вопрос: можно ли проехать с Родникового на Спортивную. В старой топографии можно.
Обновлено 11 апреля 2018, 22:07
tkasha2012
27 апреля 2018, 19:32
МВА,
Координатных паспортов нет и слышать о них администрация не желает. Наша дорога есть и в кадастровом паспорте, но адм-я и это не видит. В яндекс карте уже переименовали часть Роднико-го пер-ка  в Лесную и загнули ее через базу а затем приватизируют полностью ту часть которая идет к улице Роя Медведева.
МВА
27 апреля 2018, 20:34
tkasha2012,
Больше ничего не остается как подавать в суд.
tkasha2012
27 апреля 2018, 21:13
МВА,
Вы думаете, что это поможет? Здесь должно быть неординарное решение.
МВА
27 апреля 2018, 21:39
tkasha2012,
По крайней мере от нас это независит. Мы рисуем по спутниковым снимкам по факту. 
tkasha2012
27 апреля 2018, 22:26
МВА,
Скажите кто рисует в публичной карте, кто имеет доступ?
МВА
27 апреля 2018, 23:04
tkasha2012,
Даже Вы можете.
tkasha2012
27 апреля 2018, 23:22
МВА,
Выписку из ЕГРН по своему участку мы получили в 10.2017. На публичной карте нас до сих пор нет. В администрации говорят, что надо к кадастр-му инженеру с деньгами.
МВА
28 апреля 2018, 08:05
tkasha2012,
Ваш участок на карте появится в 21-22 г.г., если у Вас не будет необходимости с кадастровыми документами. Придете заплатите и получите недостающееи с Вас высосут все что можно и тогда Ваш участок появится на карте. Это бизнос кадастровиковвот пример мелких расценок https://egrp365.ru/reestr?egrp=47:07:1518003:43 но есть и более крупные. Приведу пример со своего кадастра: у меня не было необходимости в получении других документов и мой участок на карте появился через 4,5 года, соседу же потребовались дополнительные бумаги на первом году и обошлось это ему 6500 р. и участок сразу появился на карте. Идти надо не к кадастровому инженеру, а в регистрационную палату, это дешевле будет или делать выписки из приведенного выше примера, но таких кто этим пользовался  я не встречал 
Обновлено 28 апреля 2018, 08:09
a.grivon5
4 мая 2018, 19:40
Всем привет подскажите в народной карте нарисовал улицу и поставил номер дома когда проверили и одобрили зашёл с смартфона в яндекс карту в поиске вбил улицу и номер дома поиск дал результат только на улицу, а номер дома не находит. Почему так ?
МВА
4 мая 2018, 20:38
a.grivon5,
Проверьте через пару недель. Еще не приняли.
n9199087489
7 июня 2018, 11:15
Добрый день ! Есть предлодение внести сортировку в правки - тоесть чтобы можно было отдельно посмотреть, какие все ещё на рассмотрении, а какие уже приняты модераторами, какие добавлены на карту 
Обновлено 7 июня 2018, 11:15
novickowa.swet
23 июня 2018, 14:59
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК СОХРАНИТЬ КАРТУ КОГДА ОНА ГОТОВА
Yet another Forrest
22 июня 2018, 15:26
novickowa.swet,
здравствуйте!
Если вы сохранили объект после внесения изменений, больше ничего не нужно :)
Модераторы проверят правки и через 1-2 недели всё появится в сервисах Яндекса - Картах, Навигаторе, Такси и других :)
дмитрий яковлев
16 июля 2018, 21:02
Яранск
Кировская область, Россия вокзал
Mark Uriel
9 сентября 2018, 16:37
Как можно подключить народную карту к Андроид-версии Яндекс карт?
shovkatboyxonov
24 сентября 2018, 08:41
здрастиуете как можно закритые улици отметить
lianabaz16
19 октября 2018, 13:07
Привет, как проверять названия поселков/снт? 
Lex
19 октября 2018, 14:32
lianabaz16,
Добрый день это можно делать на публичных кадастровых картах. Например http://egrp365.ru/. Также можно использовать документы местных администраций
МВА
19 октября 2018, 16:16
lianabaz16,
Поподробнее каких посёлков? И с какой целью и регион?
МВА
19 октября 2018, 16:26
lianabaz16,
 Самый простой способ https://kladr-rf.ru/72/ кроме КП
mocart95MC
11 ноября 2018, 10:54
Добрый день. На яндекс карте не было моего нас пункта, пока я его не нарисовал. Можно ли сохранить все данные которые я нарисовал (здания, улицы, объекты) в какой нибудь файл и импортировать в карты google чтоб не рисовать снова?
Олег Чечулин
25 марта, 07:39
mocart95MC,
права на все данные, которые Вы внесли в НЯК, принадлежат Яндексу, а не Вам.
МВА
25 марта, 08:37
mocart95MC,
Если только за свой дом, то не переломишься.
shirinhalatyan
26 декабря 2018, 13:25
Мой дом не попал в карту. Как быть?
Lex
26 декабря 2018, 13:55
shirinhalatyan,
Можно пожалуйста ссылку на место
aniska3
20 января, 08:19
Добрый день! К нам дорога в наш поселок коттеджный вообще показана неправильно. Я уже неоднократно обращался в Яндекс. Ответа нет. Изменения , что я прорисовал тоже не прошли. Как сделать правильный заезд ? Спасибо.
Yet another Forrest
20 января, 09:25
aniska3,
здравствуйте! :)
Пришлите, пожалуйста, ссылку на это место на карте :)
?
27 января, 18:02
aniska3,
Во первых, если бы вы прорисовывали бы то у вас была бы правка, а у вас нет правок. Что это за чудо дивное? 
Анна Сидоренко
8 апреля, 15:44
Подскажите, куда обратиться, чтобы на карте и в навигаторах города Санкт-Петербурга появились дома по ул. Каменногорской пос. Левашово. Улице более 20 лет. Домам 2 года. А доставка к домам осуществляется по ближайшему адресу , другой улицы.
?
10 апреля, 12:42
Анна Сидоренко,
нарисуйте сами
e.usova2014
10 апреля, 18:34
Анна Сидоренко,
Как только найдется доброволец рисовать бесплатно,так сразу улица появится...
zzvapzz
2 июня, 09:02
Анна Сидоренко,
улице 20 лет, а домов всего 5 построено?
mm.halilova
15 мая, 15:13
Добрый день!
Очень нужно обозначит номер жилого дома в деревне, а то стоит один такой неопознанный, и ни таксисты ни доставщики не могут найти его по навигатору и едут не туда.  Как показано на видео "Как отредактировать здание и адрес" не получается. Он не дает такого расширенного меню. Просит добавить какую-то привязку и не дает туда ничего ввести. ПАМАГИТЕ :)
zzvapzz
2 июня, 08:58
mm.halilova,
Координаты дома напишите и нужный вам адрес.
Руслан Оспанов
20 июня, 17:36
Мы являемся туристским информационным центром для туристов в городе Алматы, ассоциация альпинизма в Казахстане предоставила нам 66 классифицированных горных троп по горам Алатау, которые очень интересуют местных жителей и туристов, как нам их добавить? 
Обновлено 20 июня, 17:39
Keyso
26 июня, 19:46
Добавьте пожалуйста адресс дома,  Улица Лорсанова д.8, вечно проблемы при вызове такси, к сожалению, в приложении не разбрался как менять адресс. 43.322416, 45.688804
magomadov@itqconsult.com
29 июня, 14:58
Добрый день. Я новый пользователь. Хочу заполнить свой новый район на карте, так как кроме названия улиц не указаны дома, и это мешает вызову такси и других служб. Какие шаги мне необходимо осуществить? И как долго будет проходить модерация домов, которые я укажу на карте? Спасибо. 
COLA
12 июля, 09:08
За рисование подъездов и парадных во время «недели подъездов», За участие во встрече народных картографов в Москве, За разметку парковок во время «недели парковок», Архивная За разметку парковок во время «недели линейных парковок», За участие в совреде, За самое большое число правок в слое «Здания» в 2019 году, За участие во встрече народных картографов в Минске, За участие во встрече народных картографов в Нижнем Новгороде, За участие во встрече народных картографов в Екатеринбурге, За участие во встрече народных картографов в Санкт-Петербурге, За рисование
светофоров во время «недели светофоров», За разметку скоростных ограничений во время «недели скоростей», рхивная
За участие в совредах, приуроченных к Чемпионату мира по футболу 2019 года, Народный модератор месяца: за полную модерацию территории, Народный модератор месяца: за регулярную модерацию, Начинающий народный модератор месяца, За правки в день рождения Народной карты — 8 апреля, За участие в рисовании карты Турции, За умелое рисование на Народной карте до 2015 года. меня ставить
Юра Пекин
12 июля, 09:08
COLA,
хорошо ставить
camelstudio
23 июля, 13:48
Друзья, подскажите, пожалуйста, а можно ли в Яндекс-картах измерять пройденное/преодалённое на машине расстояние? Важно даже не запоминать использованный маршрут, а хотя бы просто считать километры. Заранее благодарю.
Demidovv70
15 августа, 18:55
Добрый день! Как исправить дорожное покрытие которое в весеннюю и осеннюю погоду становятся не проезжими для тягачей которые разбивают дорогу до непроезжей? 