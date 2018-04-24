Как сделать совреды в Народной карте лучше

Вчера завершился очередной совред на Народной карте, а всего за последний год на сервисе прошло 35 совредов.

Совместные редактирования — отличный способ быстро улучшить карту конкретного места, и нам очень хочется обсудить, как проводить совреды ещё лучше.

Не секрет, что значимая часть совредов сейчас — похожа друг на друга, в основном рисование проходит в городах, где уже есть дорожная сеть, но большие пробелы в отрисовке зданий, адресов и остальных слоёв объектов. Редактирование дорожного графа, добавление домов, адресов, растительности и гидрографии как правило составляет значимую долю правок.

Хотелось бы попробовать провести и другие по содержанию совреды — например, тематические, в том числе в городах, которые в основных слоях уже неплохо отрисованы. Но хочется понять, что именно интересно участникам (и потенциальным участникам) совместных редактирований.

Расскажите, пожалуйста в комментариях:

Почему вы участвуете (или наоборот, не участвуете) в совредах Что обычно рисуете (какие слои) Какие места (страны, регионы, тип застройки) вам рисовать интересно, а какие, наоборот — не очень и почему Какие специализированные (тематические) совреды были бы вам интересны Как можно улучшить нынешний «стандартный» формат проведения совредов

Заранее спасибо всем, кто поделится в комментариях своим мнением и опытом.

А в завершение мы решили отметить тех народных картографов, кто сам проводил совреды. У них в профиле появилась новая ачивка — «Организатор совреда».

Тем, кто будет организовывать новые совреды, ачивка, конечно, тоже достанется.