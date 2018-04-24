Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Как сделать совреды в Народной карте лучше

Вчера завершился очередной совред на Народной карте, а всего за последний год на сервисе прошло 35 совредов

Совместные редактирования — отличный способ быстро улучшить карту конкретного места, и нам очень хочется обсудить, как проводить совреды ещё лучше.

Не секрет, что значимая часть совредов сейчас — похожа друг на друга, в основном рисование проходит в городах, где уже есть дорожная сеть, но большие пробелы в отрисовке зданий, адресов и остальных слоёв объектов. Редактирование дорожного графа, добавление домов, адресов, растительности и гидрографии как правило составляет значимую долю правок.

Хотелось бы попробовать провести и другие по содержанию совреды —  например, тематические, в том числе в городах, которые в основных слоях уже неплохо отрисованы. Но хочется понять, что именно интересно участникам (и потенциальным участникам) совместных редактирований.

Расскажите, пожалуйста в комментариях:

  1. Почему вы участвуете (или наоборот, не участвуете) в совредах
  2. Что обычно рисуете (какие слои)
  3. Какие места (страны, регионы, тип застройки) вам рисовать интересно, а какие, наоборот — не очень и почему
  4. Какие специализированные (тематические) совреды были бы вам интересны
  5. Как можно улучшить нынешний «стандартный» формат проведения совредов

Заранее спасибо всем, кто поделится в комментариях своим мнением и опытом.

А в завершение мы решили отметить тех народных картографов, кто сам проводил совреды. У них в профиле появилась новая ачивка — «Организатор совреда».

Тем, кто будет организовывать новые совреды, ачивка, конечно, тоже достанется.

30 комментариев
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qr2100 (AS VLG)
24 апреля 2018, 17:14
>Почему вы участвуете (или наоборот, не участвуете) в совредах
Не интересна местность совреда.
>Что обычно рисуете (какие слои)

Транспорт, включая нитки.


>Какие места (страны, регионы, тип застройки) вам рисовать интересно, а какие, наоборот — не очень и почему
По транспорту в принципе любые регионы и страны (там другое влияет), по остальному только своя Волгоградская область.


>Какие специализированные (тематические) совреды были бы вам интересны
Транспорт, особенно нитки.
akbars
Сотрудник Яндекса24 апреля 2018, 17:24
qr2100 (AS VLG),
спасибо за ответ.
Alex-Givengot
24 апреля 2018, 17:52
Всем известно в каком ужасном состоянии находится слой гидрографии, малые и средние реки. Чтобы "выровнять" реку Покша, протекающую в Ивановской и Костромской областях у меня в одиночку ушло почти 4 суток, с перерывами на короткий сон и прием пищи. Сегодня закончил. Ранее уже приходилось рисовать реки Добрица, Мера, Теза в Ивановской области и реку Прут на границе Молдовы и Румынии на территории Унгенского района. А вот как обстоит дело с этой же рекой в другом районе - смотрим.
Думаю, что я бы поучаствовал в тематическом совреде в слое гидрография. Его нужно править, чтобы "домики не тонули". А то за последнее время раздухарившийся робот доставил много хлопот в слое гидрография, например, в Румынии.  Русло - нормально нарисовано, а робот "накинул берега"... Какой кошмар!
Lex
24 апреля 2018, 18:02
Alex-Givengot,
И не только Румыния. В Мурманской области очень много озёр (примерно 100 000) и большинство нарисовано не правильно как и острова и растительность.  Можно например там совред устроить. 
QQшка
26 апреля 2018, 08:03
Lex,
я как-то давно болота вокруг Мурманска рисовал. Каторжный труд. И если вокруг города это кому-то сгодится и просто красиво, то километрах в 50 уже абсолютно бесполезно.
Бакулин Станислав
24 апреля 2018, 18:05
1. Почему вы участвуете (или наоборот, не участвуете) в совредах
Желание помочь.


2. Что обычно рисуете (какие слои)
Дороги (пешеходные, автомобильные и железные), реки, остановки, иногда здания.


3. Какие места (страны, регионы, тип застройки) вам рисовать интересно, а какие, наоборот — не очень и почему
Без разницы: рисовал и в Финляндии (совред в Эспоо), и на территории России. Главное знать и соблюдать правила рисования для каждой страны


Сергей
24 апреля 2018, 20:35
1) Чтобы сделать карту достойной. А не тупо отработать все здания. Как сейчас делают сотрудники не взирая на качество общей картины.
2) Большая часть категорий которая используется в навигаторе. Транспорт не интересен.
3) Только Россия. Домашний регион и бывшие домашние регионы, регионы родственников.
В другие места не лезу. 
4) Спецсовреды надо выдавать одному юзеру а не кучу. Иначе будет муравейник бестолковый. Реки надо приводить в порядок, леса, и прочее.
5) Для этого нужны люди реально умеющие рисовать а главное хотящие, а не тупо набиватели правок и яжемодератор
Lex
24 апреля 2018, 21:34
1)  Привести карту в порядок, так как мало правок в одном регионе помогут больше, чем много правок разбросанных по всему миру. Мне кажется последний совред был не очень удачным так как кадастровая карта была немного съехавшая. Также сейчас у меня проблемы со временем. 


2) Здания, подъезды, адреса, лэндюз, другое (в порядке убывания)


3) Россия и ех-СССР так как там больше пользователей ЯК. Хотелось бы больше совредов, где можно рисовать большой город с нуля (как было в Бишкеке или Горисе)


4) 
1. Больше недель чего-нибудь (Как с линейными парковками. Такую неделю мне кажется можно ещё раз повторить так же как и неделю подъездов) Также надо подтянуть весь лэндюз. Например Мурманская Область
2. Обновления городов (например Барнаул, там очень много неточностей. Также в частном секторе нет домов и плохо проставлены адреса)
3. Отрисовки городов с нуля. 


5) Скорее не про совреды, а отдельное предложение. Сделать форму и базу-данных куда каждый сможет добавлять информация в каких слоях есть проблемы и в каких регионах (+ссылка) Если я например хочу порисовать гидрографию и не знаю где, то могу воспользоваться таблицей.
Обновлено 24 апреля 2018, 21:34
akbars
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 10:20
Lex,
спасибо за развернутый ответ. Городов, которые нужно рисовать с нуля, к счастью становится всё меньше (хотя в странах Средней Азии, к примеру, их ещё немало).
Записали и идею из п.5.
Котик
24 апреля 2018, 21:52
1. Желание сделать лучше, чем у конкурентов.
2. Всё подряд.
3. Рисую в Украине и немного в Беларуси, потому что карта хуже, чем в России, и её смотрят. В России не рисую, потому что там и так неплохо, а в других странах карту Яндекса если смотрят, то немного.


Но в не своих совредах я рисую редко.
Обновлено 24 апреля 2018, 21:54
akbars
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 10:17
Котик,
а почему не рисуете не в своих совредах? Если есть какие-то причины помимо того, что значимая часть совредов проходит в России "где всё неплохо с картой".
helpnikspb
24 апреля 2018, 23:56
1-3 - уже выражено другими выше.
4 - я уже занимаюсь тем, что интересно, без всяких совредов.
5 - обучающие совреды, например, по контурной природе (контурная растительность и гидрография) на всей территории карт (без указания конкретной местности) с итоговым анализом типичных ошибок и разбором сложных случаев (по результатам модерирования). Дело в том, что (имхо) на НЯК острейший дефицит народных модераторов, которые не брезгуют обучением простых участников проекта правильности рисования и атрибутирования (мне повезло встретить лишь двоих такого рода на протяжении 60 тысяч правок, и только один из них временами поблагодарит, благо есть за что); остальные - из разряда "яжемодератор"/"читайтеправила", если вообще выходят на связь.
Обновлено 24 апреля 2018, 23:56
akbars
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 10:11
helpnikspb,
я правильно понимаю, что в предлагаемом варианте "образовательная" составляющая - это как раз "разбор полетов" после самого рисования/редактирования?  Или что-то большее?
helpnikspb
25 апреля 2018, 11:26
akbars,
только разбор полётов. Например (люблю я дидактику), как прорисовываются большие леса, как избавиться от или избежать жёлтых меток контура, как уменьшить количество точек, если лимит превышен, как определить, где лес, пустырь, болото; являются ли лесом на картах участки полосно-постепенной рубки, пролесок и кустарники; что напоминающее лесистую территорию не является картируемым объектом и т.д. (включая нюансы внутреннего контура). Плюс ссылки-иллюстрации. Выведенный из лички разбор полётов фактически введёт прецедентное право, не нарушая официальные правила НЯК.
Наше старе село
25 апреля 2018, 12:14
1) чтобы скорые помощи быстрее добирались до нужной улицы;
2) создаю улицы;
3) интересно рисовать в своих областях, так как тут картографов стало еще меньше;
4) нужно создать совред по отрисовке наших волостей. Нас мало, а количество волостей растет и растет.
Котик
16 мая 2018, 15:00
Наше старе село,
а кто будет дорисовывать объединённые после совреда громады? Да и в официальных источниках информация устаревшая.
Наше старе село
1 июня 2018, 17:00
Котик,
Волости должны больше всех рисовать администраторы
Илья
25 апреля 2018, 13:04
Здравствуйте. Улучшите работу с камерами. На народной карте даже нельзя указать скорость контроля камеры.
Сделайте предупреждения о камерах в приложениях даже без маршрута, а просто с открытым приложением. И вам плюс, будет больше данных о пробках поступать.
mrDoSTR
25 апреля 2018, 14:31
+ нужна возможность выставлять скоростное ограничение на участке дороги в зависимости от направления движения.
(говорят в ОСМ давно уже есть)
Илья
25 апреля 2018, 14:43
mrDoSTR,
верно, давно есть. У меня мысль возникла. Может просто при добавлении камеры учитывается скорость, уже указанная на самой дороге.
akbars
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:30
Илья,
учитывается, всё верно.
akbars
Сотрудник Яндекса25 апреля 2018, 15:27
Илья,
пожалуйста, при написании комментариев учитывайте тему поста. Хотелки про камеры это хорошо, но пост все-таки про совместные редактирования.
Сергей
26 апреля 2018, 17:59
А если бы не политика яндекса то их было бы еще больше
akbars
Сотрудник Яндекса28 апреля 2018, 12:22
Сергей,
расскажите пожалуйста, подробнее про влияние политики Яндекса на количество совредов. Сейчас этот комментарий ни содержательного тезиса, ни аргументов, ни выводов не содержит - а будучи развернут, помог бы сделать совреды лучше.
Сергей
28 апреля 2018, 13:04
akbars,
Вот смотрите.
Возьмем к примеру блиц-совреды.
Время совреда ограничено. И все будут торопиться нарисовать быстрее, и естественно будут допущены ошибки или пропущена какая жесть, которая тут находится со времен динозавров.
Берем просто совреды.
Ставится задача сделать карту. Это похвально но карту нужно разбивать по всем категориям и смотреть все объекты досконально.
Отрисовывать каждую категорию, проверять каждые обьект.
Много чего интересного увидите.
Адреса которые там были до совреда но поиском не ищутся например.
Дубли улиц. Улицы с названием Плохая дорога, дорога в школу, проулок и прочая жесть.
Сотрудники которые сейчас рисуют дома у меня в Саратовской области.
Сараи жилыми домами с высотой в 9м..
И  в общей картине получается такой хаус.
Домик тут а адрес там.
На одном домике иной раз может быть от 2х и более адресов.
Максимум около 5 пока что встретил. Все адреса относятся к одной улице.
Дороги не правят, и прочее прочее
Данная затея вставила мне палки в колеса очень основательно.
Поэтому я хз как буду дальше райцентры в порядок приводить.
И я не исключаю тот факт что я плюну на все это дело на общественных началах и буду раз в год заходить и отмечать только то что мне надо.

helpnikspb
28 апреля 2018, 14:02
Сергей,
значит, совреды могут составить достойную конкуренцию деяниям робота. Пока идея совредов - в латании дыр на карте за начисление рейтинга участникам по результатам "на гора" (посеяно, собрано, отгружено столько-то). Но самое интересное в том, что халтура успешно проходит модерацию (на вашем участке такое исключено, няп). Совред по линейным парковкам тому пример. Плюс до сих пор с ними разобраться не могут - добрая половина ошибок и гипотез для разбора связана именно с совредовскими линейными парковками (в СПб, про другие места не знаю).
Rashid86
27 апреля 2018, 00:14
1) Потому что рисую только свой город Атырау;
2) Здания, адреса, дороги, организации;
3) Хочу полностью наполнить информацией определённый город Атырау, ну а потом и другими займусь, но только в Казахстане;
4) Здание, адекватные адреса, территория промзон и растительность;
5) Не интересовался функционалом совредов, но думаю, возможность модератору создавать свою территорию совреда, для каждого совреда создавалось бы отдельный мониторинг где там было бы все ссылки на официальные ресурсы, рейтинг совреда, чат, и т.д...ответственность нес модератор-создатель совреда.
Обновлено 27 апреля 2018, 00:13
Yet another Forrest
2 мая 2018, 23:38
1. В совредах стараюсь участвовать, особенно привлекают необычные форматы проведения и новые "изюминки" (например, раньше в диковинку была карта совреда, а сейчас это настолько прижилось, что стало неотъемлемой частью любого совместного редактирования, и это очень здорово)
Рисовать не всегда получается, но проверит пару-тройку сотен правок никогда не против :)
2. На "картографических мобилизациях" больше нравится рисование дорог и смежных с дорожным графом слоёв

3. Лично мне не важно, где рисовать. Главным считаю наличие чётких и актуальных снимков и более-менее актуальных панорам - с ними рисование и проверка правок превращается в сплошное удовольствие :)
4. Я бы не без радости поучаствовал в совреде про общественный транспорт - остановки, маршруты, нитки и всё в таком духе. Очень полюбился этот слой в последнее время. А ещё было бы интересно посетить совместное редактирование места, в котором нужно помочь с отрисовкой дорожных развязок различной степени сложности - слышал, многим это очень нравится :)
5. Главная "хотелка" - интеграция карт совредов непосредственно в редактор. Сейчас, мне кажется, не очень удобно бегать из Конструктора карт на НЯК и обратно, ещё и отписываясь о проделанной работе в посте в клубике. На мой взгляд, заметно ускорило и сильно упростило бы рисование наличие "функционала совреда" - включаемая/отключаемая карта с зонами и наличие стены для оперативных комментариев по ходу рисования (например, для обсуждения локального сложного объекта или для отчётности о готовности той или иной зоны)
Чэшырскі К^_^Т
18 июня 2018, 14:06
1 - Участвую если мне интересно место проведения совреда.
2 - улицы, адреса, здания, железные дороги
3 - под настроение
4 - таких не было
5 - не допускать подобных ситуаций. Или не обещать, или делать без напоминания.
Роман Чиянов
сегодня, 16:47
1. Я ещё не участвовал так-как не могу найти подходящий совред
2.В основном произвожу отрисовку зданий, организаций, в своем Талицком  районе рисую все
3. Все 
4. Совреды по  всем слоям Карт
5. Нет идей