Транскрипция буквы «Е»

Как же правильно транскрибировать/транслитерировать кириллическую букву «Е»?

Согласно правилам транскрибирования русских букв на Народной карте шестую букву русского алфавита («Е, е») следует транскрибировать в виде пятой буквы латинского алфавита — «E, e».

Например, Екатеринбург → Ekaterinburg; Алексеевка → Alekseevka; Трудовое → Trudovoe; Ейск → Eysk; улица Ленина → Lenina Street; улица Всеволода Сибирцева → Vsevoloda Sibirtseva Street.

В устной речи некоторые из транскрибированных названий могут не соответствовать их реальному произношению. К примеру, лично я прочёл бы Ekaterinburg как «Икатэринбёрг», а Alekseevka как «Эликсивка».

Эти правила транскрипции, чьи названия в дальнейшем отображаются на Яндекс.Картах, могут не применяться для названий, к к которым не было на Народной карте добавлено название на английском языке. Такие названия транскрибируются автоматически после публикации данных на Яндекс.Картах. В этой автоматической системе русская буква «Е» уже транскрибируется как буквосочетание «YE». См. пример ниже:

Пример с транскрипцией буквы «E» в «ручном» режиме (по правилам НЯК) и в автоматическом (на ЯК).

В дополнение к вышеизложенному скажу, что буква «Е» после согласных в автоматической системе транслитерации переводится уже как латинская «E» (а не «YE»). См. пример ниже:

Пример транслита буквосочетания «ЕЕ» как «EYE», а не «YEYE».

С учётом всего вышеизложенного предлагаю изменить правила транскрипции кириллической буквы «Е» на формулировку со следующим содержанием: