Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Транскрипция буквы «Е»

Как же правильно транскрибировать/транслитерировать кириллическую букву «Е»?

Согласно правилам транскрибирования русских букв на Народной карте шестую букву русского алфавита («Е, е») следует транскрибировать в виде пятой буквы латинского алфавита — «E, e».

Например, Екатеринбург → Ekaterinburg; Алексеевка → Alekseevka; Трудовое → TrudovoeЕйск → Eysk; улица Ленина → Lenina Street; улица Всеволода Сибирцева → Vsevoloda Sibirtseva Street.

В устной речи некоторые из транскрибированных названий могут не соответствовать их реальному произношению. К примеру, лично я прочёл бы Ekaterinburg как «Икатэринбёрг», а Alekseevka как «Эликсивка».

Эти правила транскрипции, чьи названия в дальнейшем отображаются на Яндекс.Картах, могут не применяться для названий, к к которым не было на Народной карте добавлено название на английском языке. Такие названия транскрибируются автоматически после публикации данных на Яндекс.Картах. В этой автоматической системе русская буква «Е» уже транскрибируется как буквосочетание «YE». См. пример ниже:

Пример с транскрипцией буквы «E» в «ручном» режиме (по правилам НЯК) и в автоматическом (на ЯК).

В дополнение к вышеизложенному скажу, что буква «Е» после согласных в автоматической системе транслитерации переводится уже как латинская «E» (а не «YE»). См. пример ниже:

Пример транслита буквосочетания «ЕЕ» как «EYE», а не «YEYE».

С учётом всего вышеизложенного предлагаю изменить правила транскрипции кириллической буквы «Е» на формулировку со следующим содержанием:

Русская букваТранслитерация
Е

YE (в начале слова и после гласных)

E (в остальных случаях)

6 комментариев
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 15:57
Ekaterinburg - это официальное название города на английском языке в данный момент :)
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 17:19
Fleget,
есть документ, где указано такое название в качестве официального? Просто мне знаком и второй популярный вариант перевода: Yekaterinburg. Даже если взять Екатеринбург в исключение, что насчёт других топонимов?
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 17:59
Αλέξις ο Μέγας,
хм, популярность запросов, признаюсь, поставила меня в тупик. Нужно будет уточнить эту информацию и обсудить с коллегами. Спасиб за интересный вопрос :)
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 17:25
Fleget,
кстати, если брать статистику не Yandex Wordstat, А «тот-самый-на-букву-Г» Trends, то там запрос Yekaterinburg встречается чаще, чем Ekaterinburg (по всему миру, но не по России).
Обновлено сегодня, 17:25
Lidiver
сегодня, 16:34
А я всегда транслитирую "ye" после гласных, вразрез правил, так как это однозначно правильнее.
bob
сегодня, 18:39
Полностью согласен с автором поста.