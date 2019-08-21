В Школе народных картографов - новый учебный год

Как и в остальных школах, в Школе народных картографов начало сентября — праздничное время.

Мы тоже подготовились к 1 сентября и ждем в Школе и первоклашек — тех, кто только делает первые шаги в общении с Народной картой, и старшеклассников — экспертов, желающих получить новый слой в профиль, и уже состоявшихся картографов-модераторов, приходящих в Школу для повышения квалификации.

В профиле тех учеников, которые обучались в Школе и по результатам обучения получили экспертизу хотя бы в одном слое, с сегодняшнего дня появятся отличительные знаки — ачивки «За прохождение обучения в Школе народных картографов».

Тем ученикам, которые уже учатся или будут поступать в Школу в этом учебном году, мы желаем легкого обучения, грамотных и вежливых наставников, новых друзей, интересных заданий в разных частях света, а главное — увлеченного рисования Народной карты!

Наставникам желаем терпения с учениками, творческого подхода к составлению заданий, легкого общения с коллегами и побольше обученных учеников!

Наша Школа продолжает развиваться, и впереди еще много интересных изменений.

Следите за новостями:)

Добро пожаловать в Школу!