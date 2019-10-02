Заявки на рисование схем помещений

Всем привет!

Сегодня мы открываем возможность рисования схем помещений для народных картографов (ранее в рамках ограниченного эксперимента это могли делать некоторые народные модераторы). Рисование и редактирование схем помещений требует специальных прав, на текущем этапе мы будем выдавать эти права по заявкам.

Что нужно сделать для получения прав?

· Выбрать торговый центр или вокзал, схему помещений которого вы хотите отрисовать. Пока мы рисуем схемы только этих двух категорий зданий.

· Убедиться, что у вас есть источник информации для отрисовки схемы. Это может быть схема на официальном сайте торгового центра (понадобится ссылка на соответствующую страничку сайта) или фотографии, сделанные вами лично (понадобится ссылка на фотографии в каком-либо облачном хранилище). Не подойдут фото из интернета и тем более схемы помещений из других картографических сервисов.

· Проверить корректность отрисовки геометрии здания, схему которого вы хотите нарисовать. При необходимости — откорректировать геометрию.

· Подать заявку на получение прав и создание объекта-схемы (в настоящий момент «головные» объекты-схемы создаются сотрудниками).

Всем ли дадут права?

Для рисования схем помещений важен прежде всего опыт рисования на Народной карте в двух слоях объектов: Здания и Места. При получении заявки мы посмотрим на ваши правки в этих слоях. Если все будет нормально (а в большинстве случаев все будет нормально), то мы создадим объект-схему, выдадим вам права на редактирование, напишем личное сообщение в Народной карте, что можно рисовать.

Просим с пониманием отнестись к тому, что при отсутствии у вас опыта либо очень небольшом опыте рисования зданий и организаций мы попросим сначала порисовать в этих слоях, чтобы этот опыт получить.

Можно рисовать сразу несколько схем?

Мы просим рисовать схемы помещений последовательно. После окончания схемы одного здания — подавайте заявку на следующее (через ту же форму). Процесс организован именно так, поскольку публикуем на Яндекс.Картах мы только полностью отрисованные схемы помещений. Если народный картограф возьмется сразу за несколько схем, но ни одну из них не завершит, на Яндекс.Карты не попадет ни одна из таких частично готовых схем, и ни одной из них не смогут воспользоваться.

Что будет с модерацией и публикацией?

Правки в слое схем помещений будут стандартным образом проходить модерацию. А с публикацией будет использоваться та же модель, что и с нитками транспорта. Мы ждем, что после окончания отрисовки вы оставите жалобу к объекту-схеме помещений, что все готово. После этого вся схема целиком пройдет все необходимые валидации и будет опубликована на Яндекс.Картах. После публикации ее можно будет актуализировать, и правки у опубликованной схемы будут появляться в Яндекс.Картах в рамках обычных, почти уже ежедневных релизов.

Какой объект лучше выбрать для создания схемы?

Сейчас мы принимаем заявки на рисование двух типов зданий: торговых центров/комплексов и вокзалов. Мы рекомендуем начинать с относительно небольших торговых комплексов районного масштаба (в небольших населенных пунктах, впрочем, такой ТЦ может быть и основным). Такие объекты меньше по объему рисования и лучше подойдут для пробы пера.

Для удобства мы опубликовали отдельным постом рекомендации по рисованию схем помещений, написанные по итогам рисования и модерации в этом слое на Народной карте. Прежде всего они касаются рисования непосредственно помещений на уровнях здания, рисование организаций на схемах принципиально не отличается от их рисования в «обычном» режиме. Прочитайте эти рекомендации перед началом рисования, это поможет минимизировать число ошибок и время рисования.

Ждем ваших заявок!