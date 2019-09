Здравствуйте, недавно подключил свой сайт к рекламной сети, все работает нормально, но я решил немного оптимизировать отображение страниц для мобильных устройств. В связи с этим сделал два разных блока объявлений Яндекс Директ.

Блок А имеет фиксированный размер (728x90) и может отображать до 3-х объявлений - он показывается для пользователей с большим разрешением;

Блок Б стандартный горизонтальный на одно объявление - он отображается для мобильных устройств.

Реализовал я это следующим образом:





<!-- начало рекламного баннера для больших экранов -->

<div class="ad_yandex_standart">

<!-- Яндекс.Директ -->

</div>

<!--конец рекламного баннера для больших экранов-->

<!-- начало рекламного баннера для мобильных устройств -->

<div class="ad_yandex_mobile">

<!-- Яндекс.Директ -->

</div>

<!--конец рекламного баннера для мобильных устройств-->

Для классов ad_yandex_standart и ad_yandex_mobile в CSS прописал следующие правила (при размере окна менее 728px отключается один блок и включется другой):

@media only screen and (max-width: 728px), only screen and (max-device-width: 728px) {

/* Отключаю рекламу yandex для больших экранов*/

.ad_yandex_standart {

display: none;

text-align: center;}

/* Включаю рекламу yandex для мобильных устройств*/

.ad_yandex_mobile {

display: block;

text-align: center;}

}

*При этом в другом CSS стоит правило на отключение блока для мобильных устройств пока размер окна не уменьшился до 728px





Когда все это начинает работать то отображается только рекламный блок Б (вместо Блока А просто пустое место). При этом для объявлений Google подобная схема работает корректно (т.е. отключется стандартное объявление и включается мобильное).





На сколько я понимаю проблема в том, что объявление пропадает только визуально, но продолжает подргужаться и поэтому система блокирует отображение Блока А т.к. считает что пользователь видит и Блок А и Блок Б.

В связи с этим возникает вопрос - Как сделать так, что-бы объявление подгружались не оба сразу, а поочереди (в соответсвии с правилами CSS)?

PS: Я знаю что можно разместить стандартное (не фиксированное) объявление и оно будет регулировать свой размер автоматически, но мне это не очень нравится т.к. страница довольно сильно плывет.