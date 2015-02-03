Мой сайт был однажды откланен модератором и после этого модератор никак не принимает.
Сайт, по моему, полностью соответствует требованиям Яндекс.
В чем дело? Кто подскажет?
Мой сайт был однажды откланен модератором и после этого модератор никак не принимает.
Сайт, по моему, полностью соответствует требованиям Яндекс.
В чем дело? Кто подскажет?
В ходе работ по оптимизации сайта для мобильных устройств (путем выбора css для разной ширины экранов, @media), возник вопрос, блоки рекламы (например 728х90) нельзя изменить или показывать частично и следовало бы просто показывать рекламные блоки подходящего размера. Кто сталкивался с подобным, поделитесь пожалйста, будут ли корректно отображатся блоки если это реализовать на javascript, может есть другие варианты?
100500тый раз невзяли мой портал Саморазвития http://samosoverhenstvovanie.ru/ На данный момент уже посещаемость привысила 3 тысячи посетителей в сутки. Не берут с трактовкой что несоответствует политике, как я понимаю из-за того что сильно размыта тематика. У кого есть опыт, начиная с какого уровня посещаемости реально попасть, даже с сайтом в категории "обо всем". ?
Здравствуйте!
У меня есть сайт с посещаемостью 800-1000 в сутки. На сайте уникальный контент.
Хочу отказаться от рекламы Гугл и поставить рекламу Яндекса.
Но сайт на бесплатной платформе. Есть ли какая то возможность сотрудничества с Яндекс?
Спасибо!
6 месяцев подряд подаю заявку на участие в РСЯ. Тут еще и Adsense санкции наложил крымские, в общем остался без прибыли, а сайт развивать надо zarabotaydengi.com
Более 4000 уников в сутки. 90% трафика поиск. Высококачественный легальный контент, нет ни строчки ререайта, только свои статьи, интервью и переводы статей известных блогеров. Никаких кликов, форексов, инвестиций, $100 за один день и тому подобного не публикую.
Модераторы отказывают без объяснения причин. Я подумал может тематика у меня запрещенная, прошелся по выдаче, весь топ сидит с РСЯ, причем есть сайты очень плохого качества, которые даже продают ссылки со своих страниц.
Может профи что подскажут? В чем подвох? Или нужно ждать когда луна зайдет в созвездие скорпиона и сайт примут?
На странице сверху поставил двойной блок, все работает до тех пор пока не ставлю тройной снизу.
На месте двойного появляется тройной, то есть просто заменяет его вместо того, что бы стать на свое место.
В чем может быть причина? http://forum.dentist.ua/t
Здравствуйте, недавно подключил свой сайт к рекламной сети, все работает нормально, но я решил немного оптимизировать отображение страниц для мобильных устройств. В связи с этим сделал два разных блока объявлений Яндекс Директ.
Блок А имеет фиксированный размер (728x90) и может отображать до 3-х объявлений - он показывается для пользователей с большим разрешением;
Блок Б стандартный горизонтальный на одно объявление - он отображается для мобильных устройств.
Реализовал я это следующим образом:
<!-- начало рекламного баннера для больших экранов -->
<div class="ad_yandex_standart">
<!-- Яндекс.Директ -->
</div>
<!--конец рекламного баннера для больших экранов-->
<!-- начало рекламного баннера для мобильных устройств -->
<div class="ad_yandex_mobile">
<!-- Яндекс.Директ -->
</div>
<!--конец рекламного баннера для мобильных устройств-->
Для классов ad_yandex_standart и ad_yandex_mobile в CSS прописал следующие правила (при размере окна менее 728px отключается один блок и включется другой):
@media only screen and (max-width: 728px), only screen and (max-device-width: 728px) {
/* Отключаю рекламу yandex для больших экранов*/
.ad_yandex_standart {
display: none;
text-align: center;}
/* Включаю рекламу yandex для мобильных устройств*/
.ad_yandex_mobile {
display: block;
text-align: center;}
}
*При этом в другом CSS стоит правило на отключение блока для мобильных устройств пока размер окна не уменьшился до 728px
Когда все это начинает работать то отображается только рекламный блок Б (вместо Блока А просто пустое место). При этом для объявлений Google подобная схема работает корректно (т.е. отключется стандартное объявление и включается мобильное).
На сколько я понимаю проблема в том, что объявление пропадает только визуально, но продолжает подргужаться и поэтому система блокирует отображение Блока А т.к. считает что пользователь видит и Блок А и Блок Б.
В связи с этим возникает вопрос - Как сделать так, что-бы объявление подгружались не оба сразу, а поочереди (в соответсвии с правилами CSS)?
PS: Я знаю что можно разместить стандартное (не фиксированное) объявление и оно будет регулировать свой размер автоматически, но мне это не очень нравится т.к. страница довольно сильно плывет.
Доброго времени суток дорогим пользователям.
Суть: Я купил домен, назовём его мой_сайт1, привязал к хостингу и т.к. сайт еще не наполнен, только главная страница с заголовком «Сайт в разработке» он уже добавлен в вебмастер, поставлен счетчик из которого выяснилось, что у этого домена есть остаточный трафик, т.к. он раньше был использован не известным мне администратором и имел свою жизнь.
Как говорится, зачем добру пропадать.
Вопрос: Если я поставлю 301 редирект (или рефреш), на свой домен, назовем его мой_сайт2, на котором стоит реклама ЯД (тематика схожа), не будет ли это расцениваться как нарушение правил ЯД, ведь остаточный трафик с мой_сайт1 идет на мой_сайт2 на котором есть реклама и соответственно идут клики.
Добрый день. Столкнулся с интересной проблемой: блоки директа не отображаются в мобильной версии сайта при просмотре через iphone (браузер сафари) и samsung (стандартный браузер интернет), а при просмотре через компьютер или например, телефон sony все отображается!. Вот тут блоки стоят внизу страницы: http://m.plan1.ru/podolsk
Здравствуйте, два вопроса к вам:
Первое, нужна ваша оценка сайта, желательно с критикой)
Второе, можно ли на сайте заработать на рекламе, или нет смысла с такой посещаимостью?
Расширяя географию своего сайта зарегистрировал новый домен. Старый был очень узко-географический, название сайта и домен созвучны. По этой причине жители округи с сайта соскакивали...
Следуя рекомендациям добавил зеркало в метрике и рся. На время модерации зеркала оба домена направил на один сайт. После одобрения сделал новый домен как основной, а со старого пустил 301 редирект на новый. (Тут-же на неделю вылетел с поисковой выдачи. Сейчас, вроде, стабилизируется. не суть)..
Вопрос: Первоначально заявка в РСЯ подавалась на старый домен, а новый как дополнение к нему. Самому эти значения поменять не возможно (как в метрике). Не означает-ли это, что я теперь НЕ могу отказаться от старого домена совсем и не проплачивать его на следущий год? или это нужно как-то через саппорт решать?
Спасибо
Добрый вечер!
Если не затруднит, посмотрите наш форум на движке phpBB - http://for-ua.info/
Очень интересна оценка сайта специалистами с точки зрения дизайна и SEO, буду чрезвычайно благодарен за любую критику и советы.
Ну и подскажите, что делать в ситуации, когда уже полгода Я.Директ отвергает сайт с формулировкой "не соответствует политике Яндекса"? Может не стоит больше пытаться попасть в "систему", и закрыть площадку на partner.yandex.ru?
Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте.
Заметил такую особенность у рекламной сети, что не на всех страницах сайта транслируется реклама ЯД. Например, в одной из статей на тему «Автоподставы на дорогах: как вести себя водителю» она отсутствует. Еще пример, «Оказание первой медицинской помощи».
У меня существуют подозрения, что есть некий фильтр по ключевым словам запрещенные в использовании для сети ЯД. То есть если присутствует слово «автоподставы» или «медицинская помощь», то реклама запрещена.
Возможно, я не совсем правильно сформулировал вопрос, но суть, я думаю, понятна.
У меня такой вопрос. Уже длительное время мой сайт не принимают в каталог Яндекса. Возраст сайта почти 5 лет и ни разу за эти годы тема сайта не менялась, а только с каждым днем все более и более сайт наполнялся полезными статьями. С первого дня сайт был и по сей день остается СДЛ. Некоторые конкуренты, возраст которых меньше, уже в каталоге. Как-то обидно становится ((( Буду благодарен за Ваши ответы и советы. Сайт: http://www.profyfish.ru (Сайт советов рыболову).
Если не затруднит, посмотрите пожалуйста кулинарный сайт: http://www.coolnws.ru
Очень интересна оценка сайта специалистами с точки зрения дизайна и SEO. Также посмотрите на расположение рекламных блоков. Буду благодарен за критику и советы!
Добрый день!
Подскажите, увеличивают ли CTR и кликабельность, если выбрать подчеркивание ссылок в рекламных объявлениях?
Кто может объяснить, почему мой сайт www.BigSale.com.ua не принимают в сеть ?
Говорят: "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", но я не могу понять почему ...
Всем здравствуйте.
Пробую стать участником сети. На странице https://partner.yandex.ru/ перехожу по ссылке "стать участником" и появляется такая ошибка. В тех. поддержке молчат. Может быть здесь кто-нибудь поможет решить проблему.
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