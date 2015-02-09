Клуб Рекламной сети Яндекса

Клуб Рекламной сети Яндекса

Не отображаются блоки директа

Добрый день. Столкнулся с интересной проблемой: блоки директа не отображаются в мобильной версии сайта при просмотре через iphone (браузер сафари) и samsung (стандартный браузер интернет), а при просмотре через компьютер или например, телефон sony все отображается!. Вот тут блоки стоят внизу страницы: http://m.plan1.ru/podolsk/dosug/baryi-kafe-restoranyi/bowling/, а тут каждые 10 карточек: http://m.plan1.ru/podolsk/dosug/baryi-kafe-restoranyi/. Может кто сталкивался с подобной проблемой?

9 комментариев
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qzminn
27 января 2016, 23:41

На обеих страницах в Safari с iPhone Директ отображается. 2 объявления на первой и по одному на второй.

ser82
27 января 2016, 23:41

С утра тоже промелькнуло, а потом пропало. В результатах поиска стоит аналогичный код и тоже не видно директа.

nevolin-vladimir
27 января 2016, 23:41

Сегодня утром заметил нечто подобное на своем сайте...Блоки периодически пустые, рекламы нет... :-(

ser82
27 января 2016, 23:41

Не совсем об этом вы говорите. С других телефонов я вижу рекламу и через стационарный комп тоже вижу. Речь об конкретных устройствах и браузерах. Яндекс пока мне не ответил...

ser82
27 января 2016, 23:41

Вот что ответил Яндекс, кому интересно: В настоящее время для указанных страниц подбираются только поведенческие объявления, то есть подобранные на основе Ваших поисковых запросов и поведения на сайтах Рекламной сети. Реклама не будет отображаться в тех браузерах, для которых не был создан поведенческий профиль. Попробуйте, пожалуйста, в течение некоторого времени поискать что-нибудь в поиске Яндекса.

nevolin-vladimir
27 января 2016, 23:41

Спасибо...

Guck Foogle
27 января 2016, 23:41

дык, если нет блоков на основе интересов, то должны показываться по контексту...

что-то изменилось?

qzminn
27 января 2016, 23:41

Там может не быть контента, это может быть непроиндексированная страница, код может быть установлен неправильно, код может принадлежать другой площадке, страница может подпадать под трагический фильтр, а может, еще что-то быть.

Не имеет смысла задавать подобные вопросы, не приводя url.

class.promo
4 сентября, 14:21
да, я сегодня тоже увидел что гна планшетах яблока и телефонах не показывается реклама в моих сайтах. Что делать не понятно? Вот пример https://gulliversochi.com/