Не отображаются блоки директа

Добрый день. Столкнулся с интересной проблемой: блоки директа не отображаются в мобильной версии сайта при просмотре через iphone (браузер сафари) и samsung (стандартный браузер интернет), а при просмотре через компьютер или например, телефон sony все отображается!. Вот тут блоки стоят внизу страницы: http://m.plan1.ru/podolsk /dosug/baryi-kafe-restora nyi/bowling/ , а тут каждые 10 карточек: http://m.plan1.ru/podolsk /dosug/baryi-kafe-restora nyi/ . Может кто сталкивался с подобной проблемой?