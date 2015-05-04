Клуб Рекламной сети Яндекса

май 2015
Есть ли деньги в РСЯ?
dlababla
4 мая 2015, 17:43

Скажите пожалуйста, существуют ли сайты, которые зарабатывают на РСЯ хотя бы по 150-200 тысяч рублей в месяц?

Понятно, что если они есть, то там трудится целый коллектив и работа над сайтами ведётся постоянно.

Вопрос в том, возможно ли вообще получать нормальный доход (или хотя бы оборот) от такой деятельности (пусть даже задействовав целую организацию из редакторов, авторов и т.п.), как ведение сайта с монетизацией только через контекстную рекламу?

Просто, все упоминания в сети максимального дохода от РСЯ сводятся к каким-то совершенно смешным цифрам, вроде 10-15 т.р. в месяц. Вот и возникает вопрос - есть ли здесь возможность заработать более-менее нормальные деньги, или все здесь зарабатывают только такую мелочь, а основной доход от сайтов делают как-то ещё?

4 комментария
Реклама от Яндекса закрывает лайк фейсбука
Gusev-online
4 мая 2015, 17:48

Всем привет.

 

Столкнулся с небольшой проблемой, когда я делюсь ссылкой на сайте через фейсбук, реклама от яндекса показывается поверх.

 

 

Подскажите как это можно исправить?

3 комментария
Мой сайт не приняли в РСЯ
info-dariradost
4 мая 2015, 17:51

Добрый день. Мой сайт  http://luckymummy.ru/ не приняли в РСЯ.

возраст чуть более года, средняя посещаемость 700-900 человек. 

В чем причина? заранее благодарна

4 комментария
Стоит ли использовать асинхронную загрузку рекламных блоков ?
ajrk
4 мая 2015, 17:51

При оформление блоков есть пункт - асинхронная загрузка, которая якобы не увеличивает скорость загрузки страниц. Я заметил, что такие блоки запаздывают с загрузкой, и показываются посетителям уже после перехода вниз или на другую страницу. Что скажите по этому поводу? 

10 комментариев
Cайт не соответствует редакционной политике
maxim.burimov
4 мая 2015, 17:51

Всем привет!


Мой сайт fit2fight.ru не прошел модерацию. Указана причина отказаСодержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса. Подскажите, что бы это могло значить? Грешу на посещения сайта, упали в последнее время. Тут открытая статистика сайта.

 

Буду признателен за комментарии по сайту и статистике!

31 комментарий
Влияние изменений на сайте на доход
muivang
8 мая 2015, 16:13

Здравствуйте!

Два вопроса к специалистам из РСЯ.


1. Изменилось главное зеркало. Было без www, стало с www. Надо ли в этом случае что-то менять в разделе "Мои площадки"?

Кроме того, когда наводишь мышь на домены, то выскакивает: "Статус неизвестен". Что означает эта надпись?


2. Измененились расширения страниц. В связи с переводом сайта на cms WordPress они стали без расширения .html. Влияет ли это на подбор объявлений и, в конечном итоге, на доход?

3 комментария
Заголовок не указан
zufargaripv
8 мая 2015, 16:15

Меняю на сайте домен. С кириллического на латиницу. На вопрос мне ответили, что надо новый домен отдельно регистрировать заявку. Сейчас последние настройки проводят на новом домене, сайт уже в рабочем состоянии, но закрыт для посещений. Подал заявку на него, отклонили за формулировкой: "- Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса. Повторная подача заявки на участие для данного домена возможна через месяц."

Старый домен отключать не буду по крайней мере до осени, будет настроен редирект. Но перевод будет буквально на днях. Что у меня будет с директом на сайте. Не будет работать?

Что мне вообще лучше сейчас сделать? Вообще в непонятках я. 

2 комментария
Cайт не соответствует редакционной политике
Сергей
8 мая 2015, 16:16

Мой сайт http://miasta.ru/ не прошел модерацию. Указана причина отказа: Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса. Подскажите, что бы это могло значить?

Нет комментариев
Упало количество кликов на блоках с Директом
study-ru
8 мая 2015, 16:17

Добрый день!

 

Подскажите, пожалуйста, почему могло упасть количество кликов по сравнению с аналогичным периодом (01.04-30.04) прошлого года?

Сайты: http://www.study.ru/ http://www.studyfrench.ru/  http://www.studygerman.ru/

Везде упали в 1,5-2 раза

5 комментариев
РСЯ и киносайт
fimiamma
8 мая 2015, 16:17

Добрый день! 

Подскажите, насколько высока/низка вероятность участия в РСЯ у информационных киносайтов? 

Некоммерческая тематика, да, но ведь люди на таких кликают по рекламе по интересам, а кино смотрят и ищут инфу по нему люди с разными интересами. 

Наш сайт дважды отклоняли по причине несоответствия редакционной политике Яндекса. 

На google adsense CTR 1-2, притом, что там крутятся однотипные объявления, которые часто вообще нисколько не релевантны, в отличие от РСЯ, где выбор гораздо больше. 

Ссылку не даю, администрация запретила (сайт зарегистрирован в качестве официального СМИ).

Посещаемость - в будни ок. 1000, в выходные - 1200-1400. 

5 комментариев
РСЯ
Как влияет количество рекламы ЯД в блоке RTB на CPM?
Александр Гудзовский
8 мая 2015, 16:19

 

При настройке показа рекламы ЯД в RTB есть такой параметр как Максимальное количество объявлений.

Как влияет это число на CPM?

1 комментарий
Подскажите, можно ли использовать заработанные средства на рекламу
macteram
8 мая 2015, 16:20

Доброго дня! Добавили для интереса техническую площадку http://masteram.by/. Удивительно, но клики присутствуют ежедневно. Возникает вопрос, можно ли накликанные деньги сразуе вкладывать в рекламу и какой порядок всего этого. Спасибо.

2 комментария
Почему сайт не принимают в РСЯ?
videotutor-rusyaz
8 мая 2015, 16:21

Уже много раз пытался пройти модерацию, чтобы приняли в РСЯ.

Сайт: http://videotutor-rusyaz.ru/

Каждый раз причина отказа: "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса."

Перечитал уже несколько раз их правила. 

Может я чего-то не понимаю, но по-моему, сайт: http://videotutor-rusyaz.ru/ соответсвует всем правилам Яндекса.

Сайт сделан для людей. 

Тексты все авторские, т.е. оригинальные.

Возраст сайта 4 года.

Посещаемость в среднем 10-12 тыс.чел./сутки.

Пробовал даже отключать на время модерации всю рекламу, но не помогло.


Подскажите, пожалуйста, что может не устравивать модераторов Яндекса?

Заранее спасибо!


 

18 комментариев
РСЯ
Условия подключения сайта к RTB?
vshebunjaev
12 мая 2015, 10:51

Здравствуйте!

Может быть кому-то известны условия подключения сайта к RTB. Поделитесь, пожалуйста.

6 комментариев
Вижу по вебвизору, что не отображаются объявления РСЯ
lradkev2
12 мая 2015, 10:53

Доброго времени суток!

Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой - 

При просмотре через вебвизор. вижу, что не увсех отображается реклама РСЯ.

Глушилки рекламы я думаю тут ни при чем, потому что при переходе на другую страницу объявления отображаются.

Получается как-бы через раз идет показ...

Спасибо.

2 комментария
В РСЯ появился новый интерактивный формат
daria.owldi
15 мая 2015, 11:17
Сегодня мы запустили новый тип интерактивного блока — горизонтальный постер. Объявления в таком блоке — это «постеры» с крупным изображением, заголовком и ссылкой на сайт или виртуальную визитку рекламодателя. А при наведении мыши иллюстрация заменяется рекламным текстом:


Горизонтальный постер подойдёт для размещения над или под основным контентом сайта, при этом в одном блоке может быть от 1 до 4 объявлений:



Интерактивные блоки делают рекламу привлекательнее для пользователей и могут повысить отдачу от площадки. У вертикального постера, который появился в декабре прошлого года, CTR в среднем на 18% выше по сравнению со статичными форматами.  А горизонтальный постер во время тестирования показал CTR на 20% выше, чем обычный горизонтальный блок.

Чтобы подключить новый блок, выберите в партнёрском интерфейсе вид  «Горизонтальный постер». И обязательно присылайте отзывы о его работе — обратная связь помогает нам совершенствовать рекламные форматы.
50 комментариев
CTR,новость,эффективность блоков РСЯ
Видеоролик на сайте через rutube
valerkond2012
17 мая 2015, 16:56

Здравствуйте! Разместил на своем сайте свой видеоролик, сам ролик закачен на rutube. После просмотра моего ролика начинается выводиться какая-то реклама. С точки зрения РСЯ, это ни чем не грозит?

2 комментария
".. не принимаем в РСЯ сайты, размещенные на бесплатных хостингах..." а как же некоторые ЖЖ размещают Я.Д?
Юлия
17 мая 2015, 17:02

Добрый день!

 

Имеется блог на LJ.com, входит в ТОП25, посещаемость в сутки - от 5-10К в среднем, от 4-5К посетителей.

При попытке подать заявку на участие в РСЯ идет отказ с формулировкой В настоящее время мы не принимаем в Рекламную сеть Яндекса сайты, размещенные на бесплатных хостингах.

Вопрос такой: временно не принимают? И как тогда некоторые блоги все же размещают блок РСЯ?

Можно ли что-то сделать, чтобы приняли заявку?


Заранее спасибо!

5 комментариев
ЖЖ,LJ
Самый большой заработок от РСЯ в день
WM
17 мая 2015, 17:04

Здравствуйте, партнёры Яндекс!

Работаю рекламной сетью уже много лет, подключив сюда несколько сайтов, но намерен пойти дальше. Ведь в наличии имею более 3000 сайтов, из которых добрых 20% подходят под требования РСЯ.

Возник вопрос о том, сколько же люди тут зарабатывают и на сколько существуют лимиты при выводе. Договор читал, но доверия вызывает текст живого человека, участника РСЯ.

Может есть где то что то вроде топ РСЯ по зарплате?

Есть ли у кого сайты про досуг, зарабатывающие деньги здесь? Таких сайтов у меня превеликое множество и они полностью без пошлостей, с только красивыми фото девушек.

14 комментариев
Интерактивные объявления
Victoria Camilleri
17 мая 2015, 17:06

Как можно получить код интерактивных рекламных объявлений, как на

https://news.yandex.ru/?

8 комментариев