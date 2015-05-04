Скажите пожалуйста, существуют ли сайты, которые зарабатывают на РСЯ хотя бы по 150-200 тысяч рублей в месяц?

Понятно, что если они есть, то там трудится целый коллектив и работа над сайтами ведётся постоянно.

Вопрос в том, возможно ли вообще получать нормальный доход (или хотя бы оборот) от такой деятельности (пусть даже задействовав целую организацию из редакторов, авторов и т.п.), как ведение сайта с монетизацией только через контекстную рекламу?

Просто, все упоминания в сети максимального дохода от РСЯ сводятся к каким-то совершенно смешным цифрам, вроде 10-15 т.р. в месяц. Вот и возникает вопрос - есть ли здесь возможность заработать более-менее нормальные деньги, или все здесь зарабатывают только такую мелочь, а основной доход от сайтов делают как-то ещё?