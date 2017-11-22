Возможно, вы уже знаете, что Турбо-страницы — легкие страницы для быстрой загрузки из поиска Яндекса, Новостей и Дзена на мобильных устройствах — официально вышли из беты. Теперь они доступны не только партнерам Яндекс.Новостей, но и всем владельцам сайтов. Подключить их можно из Вебмастера: для этого нужно подготовить RSS сайта, добавить его в Вебмастер и включить показ Турбо-страниц. Если ранее вы уже подключили эту функциональность через менеджера, дополнительных настроек в Вебмастере не требуется — вы по-прежнему можете управлять Турбо-страницами в RSS-канале. А еще мы запустили Турбо-страницы в Директе — на них можно не только изучить преимущества товара или услуги, но и оформить заказ.

Ускоренная загрузка вашего контента на устройствах с медленным или нестабильным интернетом помогает увеличивать охват растущей мобильной аудитории: по данным Mediascope, 66 млн российских пользователей используют мобильный интернет наряду с десктопным, а 20 млн уже выходят в интернет только с мобильных устройств — это на 15% больше, чем год назад.

А что с монетизацией?

Как и раньше, на Турбо-страницах можно разместить блоки Рекламной сети Яндекса и показывать своей аудитории контекстную и медийную рекламу. Близкую к 100% заполняемость рекламных мест обеспечивают десятки тысяч рекламодателей и популярные доходные форматы. Каждым рекламным местом можно управлять так же, как и на десктопе — выставлять пороговые значения CPM, выбирать стратегии показов, отключать те или иные виды рекламы — например, по домену или по поведенческому таргетингу.

Однако возможности монетизации не ограничиваются блоками Рекламной сети Яндекса: используя ADFOX, вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. А еще можно сравнивать ставки всех монетизаторов и продавать каждый показ по наиболее выгодной цене с помощью Динамической монетизации.

Делимся продуктовыми планами в новом разделе сайта

На сайте рекламных технологий появился специальный раздел о Турбо-страницах: здесь мы планируем публиковать новости, кейсы и обучающие материалы, а сейчас — делимся с вами планами по развитию Турбо-страниц, чтобы вы получили более полное представление об их возможностях. О всех новых запусках мы обязательно расскажем — подписывайтесь на наши новости, чтобы ничего не пропустить!