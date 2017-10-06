Недавно мы упростили работу с рекламными блоками для различных версий сайта: для этого мы усовершенствовали визуальный конструктор кода в партнерском интерфейсе. Теперь в нем можно выбрать версию сайта — и сервис предложит только подходящие для нее форматы.

Это поможет вам избежать возможных проблем с отображением рекламы на различных устройствах — например, в тех случаях, когда пользователь заходит на сайт с компактного смартфона.

Мы также разметили по версиям сайта созданные ранее блоки — вы увидите это в своем аккаунте. Если какой-то блок оказался размечен некорректно, пожалуйста, напишите нам — и мы всё поправим.

С появлением визуального конструктора кода станет проще и удобнее размещать рекламу на AMP и Турбо-страницах.

Напомним, что Турбо-страницы — это технологическое решение, которое позволяет ускорять загрузку контента с ваших площадок на мобильных устройствах. По клику на сюжет браузер автоматически собирает Турбо-страницы по универсальному шаблону: логотип сайта, иллюстрация, полный текст страницы, рекламный блок, дополнительные материалы. Содержание страниц кэшируется на серверах Яндекса.

Турбо-страницы показываются в результатах поиска Яндекса, в Яндекс.Новостях и в сервисе Яндекс.Дзен. Они помечаются пиктограммой в виде ракеты. Пока монетизация Турбо-страниц доступна только партнерам Яндекс.Новостей.

На Турбо-странице предусмотрено одно рекламное место внизу страницы — между текстом статьи и секцией с ссылками-рекомендациями, ведущими мобильную версию вашего сайта (или десктопную, если мобильной нет). Здесь вы можете показывать как контекстные объявления Директа, в том числе в формате Motion, так и медийную рекламу Яндекса. Для этого нужно будет отметить соответствующую версию в визуальном конструкторе кода, выбрать нужный блок и скопировать полученное значение параметра id в элемент yandex:adNetwork в фиде Яндекс.Новостей.

В рекламных блоках также могут показываться баннеры прямых рекламодателей. Создайте нужные блоки в интерфейсе ADFOX, а затем внестите изменения в фид Яндекс.Новостей: нужно поместить в элемент yandex:adNetwork ![CDATA[код блока]] и добавить атрибут type со значением AdFox. Обратите внимание, что в одном экспортном файле сейчас нельзя одновременно передавать идентификатор рекламного блока РСЯ и рекламу в ADFOX — нужно выбрать что-то одно.

На AMP рекламные блоки размещаются аналогично с той разницей, что полученный код нужно поставить не в фид, а на саму страницу. Также немного отличается набор форматов: например, разместить блок Motion можно только на Турбо-странице.