Платон Щукин

Платон Щукин

Переезд сайта после отказа от директивы Host

В свете отказа от директивы Host я бы хотел рассказать подробнее о рекомендациях по переезду сайта. Данные рекомендации предназначаются как для переезда на протокол https, так и для переезда на новое доменное имя, поскольку алгоритм будет совпадать.

Директива Host позволяла сохранить доступность старого сайта на период переезда, однако ее использование было также сопряжено с некоторыми неудобствами. Например, необходимо было проверять, что в директиве Host всех зеркал указан один и тот же сайт, иначе переезд мог произойти некоректно. В связи с этим было решено отказаться от использования директивы Host - теперь переезд будет выполняться только при помощи редиректа HTTP-301. Это также упростит совмещение переезда в Яндексе и других поисковых системах. Теперь для переезда я рекомендую следующее:

1. Добавьте новый домен в Вебмастер (в том числе сайт по протоколу HTTPS, если переезд выполняется на HTTPS) и убедитесь, что он не склеен в группу зеркал с другим сайтом. Если это так, воспользуйтесь инструментом "Отклейка зеркал", чтобы расклеить сайты. После окончания расклейки переходите ко второму пункту.

2. Настройте редирект 301 со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового. При этом я рекомендую учитывать несколько важных моментов:

- сайты должны совпадать между собой структурно, поэтому страницы старого сайта должны выполнять редирект именно на аналогичные страницы нового сайта. Если же структура сайта при переезде изменилась, Вы можете установить редирект со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового, а с них установить редирект на нужные адреса. Наши рекомендации по смене структуры сайта описаны в разделе Помощи.

- оба сайта должны быть доступны роботу. Проверьте, что в robots.txt обоих сайтов содержатся одинаковые правила, ведь если будут запрещены разные страницы, это может привести к различию контента. Если сайты используют один и тот же файл robots.txt, то файл sitemap лучше указать по адресу нового главного зеркала, так как после переезда индексироваться будет именно он.

- убедитесь, что большая часть страниц сайтов доступна и отвечает кодом HTTP-200 ОК или кодом редиректа 301. Если на доменах существенная доля страниц будет недоступна из-за кода ответа 404, это может помешать переезду. В таком случае недоступные страницы можно запретить к индексированию в файле robots.txt, чтобы робот-зеркальщик не посещал их при сверке контента.

3. Проверьте, что все зеркала в группе выполняют редирект на желаемое главное зеркало. Это также относиться к версиям "с www" или "без www".

Когда все необходимые настройки будут внесены, в панели Яндекс.Вебмастера старого адреса отправьте заявку на переезд сайта. Если заявка была успешно принята, значит, настройки выполнены корректно и сайты смогут склеиться. Процесс склейки был значительно ускорен и сейчас может занимать от нескольких дней до 3 недель. Замечу, что завершение переезда не означает, что все страницы сайта сразу попадут в поиск по адресу главного зеркала. Страницы неглавного зеркала будут участвовать в поиске какое-то время, пока аналогичные страницы главного зеркала не будут проиндексированы. Постепенно, по мере обхода нужного сайта, неглавное сможет пропасть из поиска.

Зачастую также возникает вопрос, почему в Яндекс.Вебмастере у неглавного зеркала большое число страниц в списке "Загруженных", и это число может даже увеличиваться, хотя в поиске страницы не появляются. В этом нет какой-либо ошибки: в список загруженных входят все страницы, ссылки на которые известны индексирующему роботу, поэтому данные о таких страницах вполне могут храниться в базе робота. Попадать в поиск такие страницы не будут, так как принадлежат неглавному зеркалу.

Не забудьте также, что для нового домена в Яндекс.Вебмастере необходимо добавить свой файл sitemap и установить региональность.

118 комментариев
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romanmaslen
12 марта 2018, 19:05
>Процесс склейки был значительно ускорен и сейчас может занимать от нескольких дней до 3 недель.


Как можно повлиять на то, чтобы склейка была несколько дней, а не 3 недели?
platon
13 марта 2018, 10:23
Повлиять на скорость процесса со стороны владельца сайта невозможно. Это зависит от загруженности хостинга, где находится сайт, от размеров самого ресурса.
Витязь Двери
1 июня 2018, 16:31
platon,
подскажите почему у меня после подтверждения сайта с протоколом HTTP , появилась версия с поиском HTTPS в яндексе? SLL купил, что делать? подтвердить права на 2 сайта сразу?
platon
2 июня 2018, 10:55
Выберите, какой адрес должен находиться в поиске (http или https), подтвердите на неё права. С другого адреса установите перенаправление на эту версию.
aleksandrchistov.ru
7 июля 2018, 19:07
platon,
Добрый день. Переехал на https на двух сайтах в начале этого года, ТИЦ до сих пор не вернулся. Как можно решить эту проблему?
Роза Ветров
13 марта 2018, 14:39
А что делать тем, у кого уже давно настроена директива Host ( с http на https) ? Удалять её и ставить 301 редирект?

platon
14 марта 2018, 11:54
Директива просто будет игнорироваться роботом, с вашей же стороны необходимо просто включить редирект. Именно об этом п.3 из записи.
Алексей Трудов
14 марта 2018, 12:00
Что делать, если переезд начат по Host в конце февраля? В Вебмастере отображается "В ближайшее время в результатах поиска вместо домена *** появится ***.", но пока никаких изменений не замечено. 301 редирект ускорит процесс?
platon
15 марта 2018, 11:08
Можно устанавливать редирект уже сейчас.
Максим
14 марта 2018, 15:19
Я верно вас понял:
1. Я сегодня (14.03.18) купил ssl, установил на сайт. Добавил в ЯВебмастер.
Добавил https://мойсайт.ру в ЯВебмастер.

И сегодня же, не дожидаясь, пока яндекс проиндексирует https сайт, мне нужно срочно прописать 301 редирект с http на https? 

(просто в этом видео ваш сотрудник говорит об обратном https://www.youtube.com/watch?v=Yah8iq4Qlro&t=388s ) т.е это уже не актуально. Я все верно понимаю?

2. C Гуглом аналогичная ситуация? Или все же сперва надо "скормить https версию чуток, подождать пока гугл определит https как зеркало, а уж потом добавлять ЯВебмастер яндекса https и настраивать "мгновенный редирект")
Обновлено 14 марта 2018, 15:20
platon
15 марта 2018, 11:08
Да, всё верно.
Максим
14 марта 2018, 15:25
PS А функцией "Переезд сайта" ЯВебмастере теперь в каких случаях пользоваться?
platon
15 марта 2018, 11:09
"Переезд сайта" по-прежнему позволяет ускорить процесс переезда.
Валентина К.
15 марта 2018, 11:41
>>

2. Настройте редирект 301 со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового. При этом я рекомендую учитывать несколько важных моментов:
....
- оба сайта должны быть доступны роботу. Проверьте, что в robots.txt обоих сайтов содержатся одинаковые правила, ведь если будут запрещены разные страницы, это может привести к различию контента.



Если я настрою 301 редирект со страниц старого сайта на новый, то и у старого роботс.тхт будет 301 редирект на новый.
Т.е. старый роботс не будет доступен роботу и вы не сможете проверить, что оба роботса содержат одинаковое содержание.

Правильно ли я поняла, что нужно для robotst.txt старого сайта делать исключение, чтобы он открывался и для него не проходил 301 редирет?
movenimax
16 марта 2018, 18:03
Да, тот же вопрос.
movenimax
20 марта 2018, 11:09
Валентина К.,
Поддержка ответила: «по желанию, вы можете оставить robots.txt сайта с http доступным, однако делать это не обязательно – сам по себе редирект является достаточным указанием на адрес желаемого главного зеркала. Если Вы оставите robots.txt доступным, рекомендую убедиться, что в файлах robots.txt сайтов с http и https указаны одни и те же директиве, ведь если запрещены будут разные страницы, то контент, доступный роботу, будет отличаться, и это может помешать переезду».
SIlver.Onat
8 августа 2018, 01:13
movenimax,
  Так все равно не понятно.  можно оставить роботс без редиректа, но по сути редирект  на новый роботс тоже правильно? У меня стоит редирект на новый роботс и при этом в вебмастерсе сайта http пишет критическую ошибку что нету робост и пишет что будет сканировать все что попало  - так и делает, смотрю просканировали - куча мусора. Так все таки нужно оставлять роботс на старом http или все таки также делать редирект ? ????
Перечат сами себе !
Обновлено 8 августа 2018, 01:13
Евгений Ш.
18 марта 2018, 12:57
Здравствуйте. Меня тоже интересует этот вопрос. Переехал на https, в вэбмастере появилась ошибка "не найден файл robots.txt" , "сервер отвечает редиректом на запрос /robots.txt".  Как это исправить?
platon
20 марта 2018, 14:20
 Добавьте сайт с https в Яндекс.Вебмастер, для него такой ошибки возникать не должно.
Евгений Ш.
20 марта 2018, 19:26
platon,
Я сразу при переезде добавлял сайт на https в вэбмастер) Т.е., видимо, дело в чем-то другом, но всё равно спасибо за совет)
platon
21 марта 2018, 13:47
Вероятно, вы просто проверяете информации по http-версии. Это предупреждение можно игнорировать, оно носит рекомендательный характер в такой ситуации.
onlineurokiege
30 марта 2018, 15:38
Здравствуйте, поясните, пожалуйста:
" Добавьте новый домен в Вебмастер (в том числе сайт по протоколу HTTPS, если переезд выполняется на HTTPS) и убедитесь, что он не склеен в группу зеркал с другим сайтом. Если это так, воспользуйтесь инструментом "Отклейка зеркал", чтобы расклеить сайты. После окончания расклейки переходите ко второму пункту."
Если я добавлю домен на https и он сразу после добавления будет склеен с http, то мне нужно сначала их отклеить, потом сделать 301, потом склеить инструментом "переезд сайта"?
и второй вопрос - вы используете формулировку "постраничный редирект" - это смущает - нужно чтобы в htaccess была запись о 301 редиректе касаемо каждой страницы?  но при сохранении структуры (что логично при переезде на https) можно обойтись одним правилом - можно ли сделать так? можно ли сделать редирект через CMS?
platon
2 апреля 2018, 09:48
1. Нет, отклеивать не нужно - достаточно включить редирект и воспользоваться инструментом "Переезд сайта".
2. Можно настроить и одним правилом, речь о том, чтобы страницы вида http://site.ru/page перенаправляли на https://site.ru/page , а не на главную страницу https-версии.
onlineurokiege
4 апреля 2018, 11:51
platon,
Спасибо!
хотелось бы уточнить, регион сайту на https присваивается не сразу:
http://prntscr.com/j0n4tu
я вот такое сообщение вижу. Не опасаться переезда? Не ждать присвоения региона перед тем, как сделать 301 редирект?
platon
5 апреля 2018, 17:42
Регион будет присвоен в ближайшие дни, переезд можно начинать уже сейчас.
softhits
6 апреля 2018, 14:41
Здравствуйте. Скажите пожалуйста правильно ли я указал 301 редирект в .htaccess когда при попытке доступа к той или иной странице на старой версии http сервер будет отвечать, что она переехала на новый адрес с https.


RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]


Будет ли это верно обрабатываться роботом Яндекса?
platon
9 апреля 2018, 16:51
По файлу .htaccess, увы, мы подсказать не сможем. Возможно, помогут другие пользователи + есть большое количество инструкций в интернете.
u-svett
11 апреля 2018, 10:02
А у нас от нанотехнологий яндекса сплошная головная боль.
Главное зеркало на кирилице, уже давно типа https://сайт.рф и домен на латинице https://site.ru (для маркета делали потому в 18 году яндекс не работает с кириллическими доменами). И вот мы вдруг замечаем две вещи:
1. Падает посещаемость (людям проще заходить был на русскоязычный домен, он остается на языке, а на латинице пруд пруди не запомнишь)
2. Мы начинаем видеть в выдаче домен на латинице, хотя там стоял 301 редирект. Копаемся на серевере думая что слетели настройки редиректа. Тратим время и случайно зайдя в вебмастер вдруг с удивление вижу что с главного зеркала установленного по директиве host из выдачи выкинуло весь каталог ~60000 товарных страниц интернет магазина с формулировкой не главное зеркало. Это как?? почему именно неглавный домен стал главным??? ВЫ ХОТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ, вы что не понимаете что от ваших введений люди теряют деньги ОЛЕНИ!!!!!
В прошлом году ваш баденбаден, потом вот это , ребята имейте совесть!!!!!!
platon
11 апреля 2018, 13:57
Мы предупреждали наших пользователей 2 раза в блоге, что будут изменения:
https://yandex.ru/blog/webmaster/301-redirekt-zamenit-direktivu-host-pri-vybore-glavnogo-zerkala
https://yandex.ru/blog/webmaster/301-y-redirekt-polnostyu-zamenil-direktivu-host
Соответствующие новости были и в Вебмастере.

Если кажется, что главное зеркало изменилось некорректно и редирект на Вашей стороне был настроен верно, пожалуйста, напишите нам https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/mirrors.html . Обязательно проверим и разберёмся.
Александр Гудзовский
11 апреля 2018, 22:21
Здравствуйте, Платон.
Много рекомендаций и советов как перевести сайт на HTTPS, но ответа на один самый важный вопрос я так и не нашел.
Судя по всему, написанному в помощи и блоге, я понял, что необходимо, чтобы версия сайта как http так и https были доступны одновременно для склейки.
Решил заняться переездом и написал хостеру об этом, получил следующий ответ:
Алгоритм действий должен быть таким:
1) Вы переводите ваш сайт на выделенный IP-адрес
2) Вы подтверждаете согласие на перенос сайта на новый сервер. Мы выполняем перенос.
3) Выполняется процедура заказа и получения Positive SSL-сертификата.
4) После получения готового сертификата вы его самостоятельно устанавливаете на ваш сайт с помощью хостинговой панели либо предоставляете в заявке файлы сертификата и мы устанавливаем сертификат.
5) При необходимости, вы вносите изменения в скрипты вашего сайта для работы по протоколу HTTPS.
из которого я понял, что одно доменное имя не может быть одновременно доступно по двум адресам. Тогда как же можно склеить зеркала? Где тогда прописывать 301 редирект с http на https? Если исчезнет сайт http, то с чем его будут сравнивать роботы?
platon
12 апреля 2018, 12:04
Нет, держать оба сайта доступными не нужно - об этом как раз эта запись в блоге =) Достаточно просто установить корректный сертификат и включить редирект на https-версию (например, в .htaccess)
Юлия Зрящева
16 апреля 2018, 15:14
Здравствуйте!

Подскажите, что делать если главная страница моего Лендинга стала Неглавным зеркалом и исключена из поиска.

Притом, http://rostz.ru. имеет код статуса HTTP 304 Not Modified, а http://www.rostz.ru является теперь основной.
Хотелось бы понять причины таких глобальных изменений?

И что теперь делать?
platon
17 апреля 2018, 14:24
Поскольку указаний на главное зеркало нет, робот сам выбрал адрес, который участвует в поиске. Вам стоит или включить редирект на нужный адрес, или воспользоваться инструментом "Переезд сайта" в Вебмастере.
dverisib54
9 мая 2018, 06:18
Здравствуйте!  Может я совсем тупая... но я так и не поняла что делать!!!!!  Сайт http...  в вебмастер добавлен. Сертификат на сайт установлен. Редирект с http на https настроен .
 А вот что делать дальше в вебмастере непонятно:  Мне теперь нужно к себе в вебмастер кроме уже имеющегося в нем  сайта http... добавить отдельно сайт https.... А после этого зайти в аккаунт сайта http и подать заявку переезда на https?????    Или просто пойти в имеющийся аккаунт сайта http и подать заявку переезда на https????? 
Обновлено 9 мая 2018, 06:22
platon
10 мая 2018, 13:10
Вам нужно добавить сайт по адресу "с https"и подтвердить на него права. Для сайта "с http" в инструменте "Переезд сайта" установить соответствующую галочку и дождаться смены главного зеркала.
melav1
17 мая 2018, 19:12
Переезд начат 9 мая, прошло чуть больше недели. В ВМ количество проиндексированных страниц сайта https такое же, как и у http. Теперь надо ждать, когда кол-во страниц http упадет до нуля или переезд уже состоялся и можно сделать окончательный редирект на https? Если нет, то сколько надо еще ждать?
platon
18 мая 2018, 14:44
Редирект необходимо делать сразу, как вы запланировали переезд. Дожидаться индексирования всех страниц https версии не нужно.
yukost93
21 марта, 15:44
platon,
 если не нужно ждать входа в индекс страниц версии на https, то получается, что это неизбежно приведет к падению трафика?
platon
21 марта, 21:22
yukost93,
мы не можем спрогнозировать поведение пользователей на вашем сайте, также как не можем спрогнозировать его ранжирование.
melav1
21 мая 2018, 12:58
Сегодня произошло то, чего я не ожидал. В Вебмастере появилось уведомление, что теперь главное зеркало http://site.ru. Платон, почему Яндекс все перепутал? Что теперь делать?
Делалось все по инструкции. В Вебмастере для сайта http://site.ru был включен переезд на https, sitemap отдавался по протоколу https, заявка была принята. Прошло 2 недели и вот результат (все наоборот)!. Можете посмотреть, что теперь делать с сайтом https://santehreal.ru/
melav1
22 мая 2018, 20:04
Здравствуйте уважаемый platon!
Ответьте на мое сообщение!
platon
23 мая 2018, 09:33
http://santehreal.ru стал главным зеркалом, поскольку ещё несколько дней назад он был доступен и отвечал HTTP-200, робот выбрал главное зеркало на своё усмотрение. Не переживайте, сейчас при установленном редиректе https://santehreal.ru станет главным зеркалом в ближайшие дни.
melav1
23 мая 2018, 15:06
Даже если сайт отдается по двум протоколам http -200 и https-200, то зачем мы делаем указание в Вебмастере на переезд с http на https? Получается, что это лишняя работа, которая не гарантирует нужного результат? Робот сам по себе что-то решает - это бред!
Сегодня из поиска https робот удалил практически все страницы, но это не самое страшное, теперь он взялся на версию http. На страницах настроен Canonical=https и теперь робот признает их "Недостаточно качественная" и тоже выкидывает из индекса.
Платон, решите вопрос со специалистами по переезду и внесите в алгоритм коррективы. Нельзя же так поступать с рабочими коммерческими проектами, которые теряют от это деньги и нервы.


jes2001
23 мая 2018, 21:32
Такое впечатление, что автоматический переход яндекса на зеркало - вредная вещь. Я думаю, что вылечить это можно так. Заблокируйте сети яндекса на своем сервере. Это можно сделать с помощью файрвол или роутера. Бот решит, что зеркало исчезло и вернется к индексации главного сайта. При этом другие поисковые системы продолжат работать без ошибок.
Обновлено 23 мая 2018, 21:33
jes2001
23 мая 2018, 21:41
jes2001,
Имеется в виду блокировка только на нежелательном зеркале.
Удалённый пользователь
4 июня 2018, 11:47
Вопрос следующий.


Раньше мы сначала получали SSL-сертификат, ставили галочку переезда на https и ждали сообщения о смене зеркала, потом настраивали редиректы. Делали мы так, потому что иначе, если настроить редиректы до подтверждения смены зеркала, старые страницы выпадали из индекса, а новые (c https) очень долго заходили в индекс, что отрицательно влияло на посещаемость.


Теперь, после отмены директивы Host в robots, есть подозрения, что нужно сначала настроить редирект с http на https, чтобы основным зеркалом был признан https-домен, просто установить галочку будет недостаточно.


Вопрос
1. Нужно ли настраивать редиректы перед подтверждением смены зеркала в Яндекс Вебмастер?
2. Произойдет ли смена зеркала с http на https, если мы поставили соответствующую галочку в Яндекс Вебмастере, но не настроили редиректы?
3. Нужно ли боятся падения трафика, при включении редиректа до подтверждения смены зеркала в Яндекс Вебмастере?
platon
4 июня 2018, 16:44
Ответы на все ваши вопросы есть в нашей статье :)
OlgaVM.irc
22 июня 2018, 00:30
"Проверьте, что все зеркала в группе выполняют редирект на желаемое главное зеркало. Это также относиться к версиям "с www" или "без www"."
До переезда на https было главное зеркало - http://moysite.su и зеркала: http://www.moysite.su   http://sub.moysite.su  http://moysite.ru. С неглавных зеркал стояли 301 редиректы на главное.
Теперь главным зеркалом будет https://moysite.su. 
Правильно ли я поняла, что переезд делаем только для  http://moysite.su, а редиректы устанавливаем для каждого  зеркала (http://moysite.su,  http://www.moysite.su,     http://sub.moysite.su,   http://moysite.ru) на https://moysite.su?
platon
26 июня 2018, 09:58
OlgaVM.irc,
Да, все верно.
OlgaVM.irc
28 июня 2018, 17:15
platon,
спасибо!
igor.kuzyukov
23 июня 2018, 01:38
Яндекс как всегда "облегчил жизнь", определил ни с того ни с сего главным зеркалом www. Ну думаю ерунда, пойду переезд сделаю, как и раньше, выбираешь какой адрес считается главным и все будет нормально. Делаю переезд сайта с www на то как было, без www. 


Но мне показывается сообщение:
Сайты www и без www, перестанут считаться зеркалами, если они не возвращают одинаковый контент, в противном случае заявка не будет обработана.


ЭТО ВООБЩЕ КАК ВОЗМОЖНО? 
Создавать поддомен и забивать его аброй кодаброй? 


Делаешь редирект с www на без www, пишет сообщение о невозможности переезда сайта так как у вас одинаковый контент. Танцы с бубном ...
platon
26 июня 2018, 09:58
igor.kuzyukov,
пожалуйста, напишите нам в поддержку, разберемся.
Evgeniy A.
23 июня 2018, 23:57
в robots.txt указал HOST с https хостер советовал поставить редирект
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/robots\.txt$
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-proto} !^https$
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
но читал что сперва нужно дождаться склейки зеркал, дней 10 уже как сообщил в яндекс вебмастере о переезде, как понять когда можно уже в .htaccess прописывать данный редирект? сейчас на странице переезд - В ближайшее время в результатах поиска вместо домена autobryansk.info появится https_autobryansk.info. А как понять что склейка произошла и можно ставить 301? Теперь запутался, наверное нужно было сразу в .htaccess прописывать код. Понаделаешь еще хуже станет. Надо было меньше читать тех, кто написал статьи давно и не обновил их. 
platon
26 июня 2018, 12:22
Evgeniy A.,
поддержка директивы Host была отключена, поэтому мы рекомендуем сразу ставить редирект 301 на желаемое главное зеркало, как это написано в рекомендациях выше.
Evgeniy A.
26 июня 2018, 12:27
platon,
Спасибо, да я сразу же как прочел данную статью на след день на всех сайтах настроил редирект 301. Беда в том, что читаю сайты вебмастеров, которые советовали через директиву хост сперва и ждать , а потом уже 301 редирект, но свои посты они не обновляют так и остается все по старому. 
Марина
24 июня 2018, 20:52
Добрый вечер, как поступить, если случайно при переезде сайта с http://site.ru на https://site.ru была допущена ошибка, в результате которой, сайт вида http://www.site.ru стал главным зеркалом, https://site.ru не главным зеркалом, а http://site.ru вообще не попал в группу зеркал, и стоит в списке сайтов отдельно. Редирект 301 настроен верно, чтоб главным был сайт https://site.ru , но это игнорируется.  Что можно предпринять?  Или только ждать, все встанет на свои места само?
platon
26 июня 2018, 10:01
Марина,
если настройки для склейки сайта http://site.ru и https://site.ru были заданы корректно, то со временем они должны склеиться в нужную группу зеркал.
Вы также можете написать нам в службу поддержки из панели Яндекс.Вебмастера данного сайта. Мы проверим состояние переезда.
Марина
26 июня 2018, 10:09
platon,
К сожалению не получается найти форму обратной связи с вами через панель Яндекс.Вебмастера, форма никак не выходит, выходит только справочный материал.
Андрей
15 июля 2018, 08:40
platon,
Тот же вопрос:"Где форма обратной связи"
platon
23 июля 2018, 15:01
Андрей,
чтобы форма появилась, сайт должен быть добавлен в Яндекс.вебмастер.
Обновлено 23 июля 2018, 15:01
platon
23 июля 2018, 15:01
Марина,
чтобы форма появилась, сайт должен быть добавлен в Яндекс.вебмастер.
Обновлено 23 июля 2018, 15:01
xmaxx1981
2 июля 2018, 14:19
Добрый день сайт http://puhison.ru/
Перешел на https. В вебмастере появились 2 рекомендации для сайта https
1.Не задана региональная принадлежность сайта
2. Сайт не зарегистрирован в Яндекс.Справочнике


Подскажите, это нужно заново проделывать для сайта https, или это произойдет автоматически со временем?

platon
4 июля 2018, 10:48
xmaxx1981,
да, вам необходимо указать регион в Яндекс.Вебмастере вручную, а в Яндекс.Справочнике изменить протокол на https.
Андрей
15 июля 2018, 08:39
Доброе утро, в декабре прошлого года livejournal  сам перевел все сайты на https  с той поры, уже 7 месяцев, ТИЦ обнулен, хотя я вижу что страниц в поиске довольно много и все хорошо с блогами. Но, из-за показателя в "ноль" ТИЦ у меня совершенно нет заработка на моих блогах. Подскажите, что сделать, что бы вернуть свой ТИЦ. 


Вопрос по блогам на ЖЖ: https://andrey-che.livejournal.com  и https://vilka-logka.livejournal.com
platon
24 июля 2018, 11:12
Андрей,
временное обнуление показателя тИЦ связано с особенностями процесса переезда сайта и смены главного зеркала. Показатель сможет обновиться при ближайшем пересчете тИЦ. К сожалению, последнее обновление показателя действительно было достаточно давно, и может потребоваться еще некоторое время.
withtrue
19 июля 2018, 11:02
Дожидаться индексирование https версии не надо? Сразу ставить 301 редирект?


Не вылетят ли страницы из индекса?

platon
24 июля 2018, 11:13
withtrue,
дожидаться индексирования сайта с https не обязательно. Страницы сайта не должны выпасть из поиска: в течение 2-3 переезд сайта сможет завершиться, после чего часть страниц сможет сразу попасть в поиск по протоколу https. А остальные страницы неглавного зеркала с http смогут участвовать в поиске до тех пор, пока аналогичные страницы с https не будут проиндексированы, даже с установленным редиректом.
poly.lafina
22 июля 2018, 22:26
platon, поясните, пожалуйста, следующие моменты:
1) Почему в последнее время у очень многих вебмастеров возникла проблема с неожиданным "переездом" главного зеркала на www домен? Это связано с какими-то новыми алгоритмами поисковых роботов? Если это так, то это не совсем адекватные алгоритмы: 
- если сайт уже находился в поиске по определённому адресу, и вебмастер явно не изъявлял желания его менять, почему решение что-то поменять принимает робот?
- не логичнее было бы оставить в поиске всё, как есть, а в панели вебмастера настроить уведомление о наличии нескольких зеркал и предложение о конкретном выборе главного зеркала?
- это, кстати, решило бы многие проблемы, в том числе проблемы с недобросовестным копированием веб-контента.
В моём случае я вообще не размещала в панели вебмастера сведения о www домене, только сайт без www. Но и это не спасло - всё равно www признан главным.
Знаю, что вы скажете: робот принимает решения .... и т.д., и т.п.  Но ведь робот - это не бешеный кот, который гуляет сам по себе, робота настраивают люди. 
Та почему бы людям не сделать всё по-человечески?
2) Хорошо, робот - это бешеный кот, и теперь мне придётся за ним убирать.
Делаем всё по вашей рекомендации:
- Добавляю www домен, т.к. он не был добавлен изначально, подтверждаю на него права..
- Так как он состоит в группе зеркал с сайтом без www, иду его отклеивать. Иду и вижу:
"Важно: не используйте расклейку зеркал, если хотите сменить адрес сайта на http://сайт.ру Перейдите в раздел «Переезд сайта» для http://www.сайт.ру и отправьте заявку на переезд.
Сайты перестанут считаться зеркалами, если они не возвращают одинаковый контент, в противном случае заявка не будет обработана"
Ступор.... Ещё раз перечитываю и понимаю, что ничего не понимаю. Отклеивать нельзя отклеивать? 
Само собой, они будут отдавать одинаковый контент, если это один и тот же сайт. То есть, заявка не будет обработана и сайты не расклеятся?
Что дальше? Ко второму пункту с созданием 301 редиректа я так и не доберусь?

platon
24 июля 2018, 11:14
poly.lafina,
по пунктам:
1. Смена главного зеркала могла произойти после того, как поддержка директивы Host была отключена. Поскольку явные указания (т.е. редирект) на желаемое главное зеркало в группе отсутствовали, робот мог выбрать его автоматически в соответствии со своими алгоритмами. Гарантировать выбор того или иного сайта главным зеркалом, если явные указания отсутствуют, мы не можем.

2. Расклеивать сайты в данном случае нет необходимости. Вы можете просто выполнить переезд по рекомендациям в статье выше. Использовать инструмент отклейки зеркал рекомендуем в том случае, если сайт, на который выполняется переезд, склеен в группу зеркал с другим доменным именем.
poly.lafina
2 августа 2018, 02:52
platon,
спасибо за ответ, но если можно,  чуть поподробнее.
- Расклейку я не стала делать.
- Зашла в панель вебмастера и сделала переезд с www на домен без www
- Появилась надпись, что в ближайшее время в поиске появится нужный домен.
- Прошло 4 дня, но уведомления о смене главного зеркала так и не приходило.
- Тем временем робот продолжает выкидывать из поиска все проиндексированные ранее страницы.
- Для молодого сайта, который только-только начал поднимать голову это практически убийственно.
Что я сделала не так, и что можно предпринять, чтобы спасти ситуацию?
И надо ли было делать редирект, и если надо, то на какой стадии?
Вы отсылали меня к статье выше, но там все действия расписаны под расклейку зеркал, в моём же случае её делать не надо.
platon
4 августа 2018, 17:30
poly.lafina,
в целом, процесс переезда может занимать порядка двух-трех недель. До тех пор, пока переезд не будет завершен, страницы неглавного зеркала действительно могут выпадать из поиска. Редирект лучше установить сразу перед отправлением заявки, ведь именно перенаправление является указанием на желаемое главное зеркало.
poly.lafina
5 августа 2018, 17:26
platon,
и если можно, ещё один вопрос:
- запрос я уже отправила, и заявка на переезд уже принята.
- надо ли сейчас делать редирект, т.е после отправки запроса на переезд, или это уже не имеет смысла?
Прошу прощения за дотошность, но я думаю, многие столкнулись с такой же ситуацией, и ваши ответы будут полезны и им.
platon
6 августа 2018, 14:36
poly.lafina,
да, редирект имеет смысл настроить, ведь робот-зеркальщик проверяет сайты не только в момент отправления заявки, но и в автоматическом режиме, а редирект тоже укажет на необходимость переклейки.
surninserg88
26 июля 2018, 10:32
Добрый день!
С недавнего времени такой переезд стал практически невозможным без появления фатальной ошибки "дорвей" для новых доменов. Поддержка не отвечает, поэтому кратко изложу свои мысли по поводу таких ситуаций здесь - вполне вероятно, что это может быть пробел в алгоритме.
Есть сайт, который по определенным причинам необходимо было перевести на новый домен. Новый домен добавил в яндекс.вебмастер, подтвердил права и включил переезд со старого сайта на новый, спустя пару минут яндекс.вебмастер сообщил, что переезд произойдет в ближайшее время. Через 2 дня на новый домен приходит фильтр "Дорвей".
Несмотря на то, что это один и тот же сайт, но на 2-х разных доменах, один ранжируется высоко и никаких замечаний от яндекса не имеет, другой становится дорвеем.
У меня вопрос, разве включение переезда в яндекс.вебмастере не должно обезопасить сайт от таких ситуаций?
Да, к стати, исходящих ссылок на сайте никогда не было, за что дорвей вообще непонятно.
Будьте добры, дайте ответ хотя бы на почту по созданному тикету.


С уважением.
Обновлено 26 июля 2018, 10:33
platon
26 июля 2018, 10:52
surninserg88,
пожалуйста, можете прислать номер тикета? Передам коллегам.
surninserg88
26 июля 2018, 10:58
platon,
Мог бы, если бы был ответ. А так было только сообщение - спасибо за письмо и все. Подавал через этот раздел https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/threats/doorway.html вчера 25.07.2018 с этой же почты surninserg88@yandex.ru

platon
26 июля 2018, 11:19
surninserg88,
нашел ваше письмо, не волнуйтесь, оно не потерялось, мои коллеги ответят вам в скором времени!
surninserg88
26 июля 2018, 11:26
platon,
Буду ждать с нетерпением. Спасибо!
metrika.vi
27 июля 2018, 15:36
Мы хотим одновременно с переездом на https  поменять структуру некоторых урл.
Так например у нас был поддомен nasosy.sitename.ru мы хотим сделать подпапку https://sitename.ru/nasosy/
Тут выше дана рекомендация, что нужно делать цепочку из редиректов. Сработает ли это для поддомена и будет ли поисковик вести себя также как при переезде без смены структуры (перезд части сайта без смены структуры, прошёл без сучка и задоринки, ПС молодцы - научились клеить). Хотим перейти на https и заодно улучшить структуру сайта, избавиться от "костылей". Сайт -большой бизнес. Вопрос очень важный. Пожалуйста, ответитьте.
platon
30 июля 2018, 11:29
metrika.vi,
gравильно ли я понимаю, что dы планируете перенести поддомен в подпапку основного сайта? Склеить домен или поддомен с подпапкой другого сайта, к сожалению, возможности нет, склеены могут быть только сайты целиком, поэтому для склейки необходимо, чтобы совпадало содержимое сайтов nasosy.sitename.ru и https://sitename.ru/ .
metrika.vi
31 июля 2018, 13:31
platon,
спасибо за ответ. Да, всё правильно понимаете.
1. Мы хотели поменять структуру так
http://makita.site.ru на https://www.site.ru/makita/
2. Также мы бы хотели поменять немного логику формирования урлов. Сейчас некоторые знаки пробел в урлах сделаны как подчеркивание, а некоторые как дефис. Мы бы хотели полностью перейти на дефис. Т.е. в этом случае поменялись бы урл так
http://www.site.ru/category_12312/product_1/ на https://www.site.ru/category-12312/product-1/
3. И третий  момент,  из статьи выше цитирую "структура сайта при переезда изменилась, Вы можете установить редирект со страниц старого сайта на аналогичные страницы нового, а с них установить редирект на нужные адреса."
Т.е. если мы сделаем такую цепочку редиректов, то всё отработает как при склейке https? (потому что мы потерь трафика при частичном переезде на https не заметили, а вот если просто менять урл с 301 редиректом, то идут потери). Можем ли мы выполнить пункт 1 и 2, с изменением структуры подпапок, если сделаем цепочку редиректов? Отработает ли это также как "склейка" https?
Обновлено 31 июля 2018, 13:31
platon
1 августа 2018, 12:42
metrika.vi,
да, при цепочке редиректов сайты смогут склеиться, однако содержимое сайтов все же должно совпадать полностью, даже если ранее на сайте http://makita.site.ru какие-то страницы не существовали. А главная страница http://makita.site.ru должна выполнять редирект именно на https://www.site.ru/ .
LeRom71
10 августа 2018, 02:07
Скажите, п-та, если я переезжаю на HTTPS, выполняю по порядку все операции (добавляю https://mysite.ru в ВМ, подтверждаю права, ставлю 301-редиректы, объявляю в ВМ новый сайт главным зеркалом), а потом, пока идет склейка зеркал, я добавляю новые страницы на новый https-сайт. Получается, что содержимое сайтов-зеркал уже не совпадает (ведь по старому адресу http://... новой страницы нет).
А вы утверждаете в предыдущем ответе, что "сайты смогут склеиться, однако содержимое сайтов все же должно совпадать полностью, даже если ранее на сайте http://... какие-то страницы не существовали".


Выходит, при добавлении новых страниц на новый сайт HTTPS://..., старый и новый сайты уже не будут считаться зеркалами? Как быть? Об этом ни слова в статье и комментариях.
tokar112
22 августа 2018, 09:52
Если зеркала еще не склеены, можно ли переезжать? Или стоит дождаться склейки?
gkmetallprofil
27 сентября 2018, 17:10
Когда лучше ставить 301 редирект? Дождаться склейки или можно сразу после включения SSL? Спасибо.
Ксения Максимова
2 октября 2018, 12:51
Скажите, пожалуйста. Если сайт имеет www и хотим добавить https, но убрать www. Можно ли сделать переезд сразу с www на https без www? Без промежуточного https://www.site.ru?
Елена Першина
2 октября 2018, 15:49
Ксения Максимова,
да, более того, так и нужно. 
Ксения Максимова
8 октября 2018, 07:44
Елена Першина,
уточню: в вебмастере при этом должно быть 3 проекта, или все таки достаточно двух - начальный и итоговый? Пробовали сделать именно при принципу - http://www.site.ru поставили галочку https +убрали www (все одновременно), выдало ошибку. 
Елена Першина
8 октября 2018, 09:27
Ксения Максимова,
 вообще и двух должно быть достаточно. Если в поддержку нам напишите (ссылка "обратная связь" внизу страницы Вебмастера), сможем конкретнее по ошибке подсказать. 
stroyzakazy
2 октября 2018, 14:52
У меня было много внешних ссылок на http-адрес, а сейчас после перехода на https эти ссылки перестали учитываться. Сайт просел по многим позициям в поиске после переезда. Как исправить?
Елена Першина
2 октября 2018, 15:50
stroyzakazy,
меньше думать об учёте ссылок, не те времена, чтобы проседать из-за этого. 
uralsky.anatoly
12 октября 2018, 04:33
Здравствуйте!
Хочу переехать на HTTPS. Сертификат еще не получал. Занимаюсь подготовкой сайта к переезду. Хочу уточнить по пункту №1  ("Добавьте новый домен в Вебмастер...").



Вопрос 1. Я могу выполнить действия в такой последовательности:
1. добавить сайт HTTPS в ЯВМ (подтвердить права, проверить, что нет зеркал);
2. получить сертификат безопасности;
3. настройть редирект 301?


Вопрос 2. Это всё нужно делать сразу (за час, за день), чтобы корректно переехать? Или можно растянуть во времени? Скажем, сегодня добавил сайт в ЯВМ, завтра получил сертификат и настроил 301 редирект.



a-tsymko
24 октября 2018, 16:06
Можно уточнить - есть ли необходимость для переезда сайта на другой домен иметь две  самостоятельных копии сайта с соответствующей привязкой двух доменов? Или достаточно использовать добавление к существующему контенту нового зеркала? Иными словами, понадобятся ли на каком-либо этапе переезда одновременно разные файлы robots, htaccess sitemap, например, разные site.ru/.htaccess и site_new.ru/.htaccess (или в процессе переезда можно будет просто соответствующим образом поэтапно менять содержимое файла)?
ad.sazonov
21 ноября 2018, 17:29
Здравствуйте, сохранятся ли позиции сайта в поиске?
giga c.
5 января, 01:58
ad.sazonov,
Да
Taras
3 февраля, 11:59
А если при выполнении 2-го шага в инструкции - новый адрес объединен в группу зеркал с чужим сайтом. Тогда нужно расклеить сайт в разделе "Отклейка зеркал" и ждать пока робот отклеит и сайт с https станет главным зеркалом?
Елена Першина
3 февраля, 22:39
Taras,
да, но для ускорения процесса, лучше написать в поддержку. 
Taras
5 февраля, 23:57
Елена Першина,
То есть, пока сайт не отклеиться от чужого сайта, запрос на "Переезд сайта" на https невозможно сделать - будет отклонять запрос? У меня почему-то отклоняет запрос, хотя сделал все по инструкции.
Елена Першина
6 февраля, 10:24
Taras,
меня тут не технический вопрос интересует, а практический: нужно понять, почему одно из зеркал не так определилась, и обезопасить себя, чтобы оно вдруг не стало главным при какой-либо проблеме с вашим главным зеркалом.  
Taras
6 февраля, 13:17
Елена Першина,
Получил ответ от поддержки:
Ранее сайт https://111111.ru/ был признан неглавным зеркалом сайта https://222222.ru и из-за этого заявка на переезд не принимается. Подобная ситуация произошла из-за настроек хостера, когда для сайта с неподтверждённым протоколом отдают контент любого произвольного сайта. В ближайшее время сайты будут расклеены, а http-версия будет подклеена к https. Советую Вам в будущем сначала добавлять сайт с https в Яндекс.Вебмастер и проверять, не является ли он неглавным зеркалом.
Иван
27 февраля, 13:44
>1. Добавьте новый домен в Вебмастер (в том числе сайт по протоколу HTTPS, если переезд выполняется на HTTPS) и убедитесь, что он не склеен в группу зеркал с другим сайтом. Если это так, воспользуйтесь инструментом "Отклейка зеркал", чтобы расклеить сайты. После окончания расклейки переходите ко второму пункту.  



Несколько месяцев назад перевез один из сайтов на HTTPS, просто включил ssl и настроил редирект, в вебмастере не выполнял пункт 1.  Вебмастер уведомил, что изменилось главное зеркало и на мой взгляд все прошло хорошо, все перенеслось и статистика вебмастера доступна от обоих зеркал. За исключением провала по посещаемости на ~10 дней.



Сейчас переезд еще одного сайта (тоже с HTTP на HTTPS) и наткнулся на эту статью, возник вопрос - нужно ли выполнять пункт 1.? он поможет  сократить время переезда? т.е старые HTTP страницы выйдут из поиска а HTTPS добавятся быстрее нежели если я не выполню пункт 1?




platon
28 февраля, 13:46
Иван,
само по себе добавление сайта с HTTPS в Яндекс.Вебмастер на скорость переезда не повлияет. Мы рекомендуем добавлять сайт, чтобы получать актуальные сведения о его индексировании, а также для того, чтобы убедиться в доступности сайта и в том, что он не склеен в группу зеркал с каким-то другом ресурсом (в этом случае отправить заявку на переезд с сайта с HTTP не получится).
Иван
2 марта, 19:27
platon,
 Спасибо за ответ.


> чтобы получать актуальные сведения о его индексировании


Уже даже убедился в полезности, например уведомление об "Отсутствует favicon", ранее (при http) он просто лежал в корне сайта БЕЗ <link rel="shortcut icon" .... /> в шапке сайта и  был виден браузерами и поисковыми системами, но после перехода на https перестал определятся.

Обновлено 2 марта, 19:27
Иван
3 марта, 11:28
При переходе на https,  к изображениям которые должны индексироваться, будет лучше сохранить доступ как по http так и по https ?


Или это не имеет значения ?
giga c.
3 марта, 12:07
Иван,
Точно не знаю, но лучше сделать массовый замену http-https, сейчас почти все современные сайты есть такой функции В движке. Просто сделай массовый замена вот пример: http/site.ru - https/site.ru И автоматически изменится и картинкам
platon
4 марта, 14:19
Иван,
можно только по https-протоколу.
freeflat
12 марта, 13:47
Добрый день!
После выполнения всех действий, описанных в статье, запустился процесс переезда.
Могу ли я в это время добавлять новые страницы на сайт и (или) менять старые страницы?
platon
13 марта, 09:37
freeflat,
если со старого сайта настроен редирект, то вы можете добавлять и менять страницы на новом главном зеркале.
freeflat
14 марта, 13:10
На сайте в настоящее время меняется дизайн существующих страниц без изменения URL страниц (это займет еще месяц). Кроме того, добавляем по 2 новые страницы в неделю.
Вопросы: 
1. Можно ли прямо сейчас переехать на https и продолжать потихоньку менять дизайн, или надо сначала закончить смену дизайна?    
2. Можно ли не дожидаясь окончания переезда добавлять на сайт новые страницы?
Спасибо. 
platon
14 марта, 15:33
freeflat,
1. По желанию, можно начинать процесс переезда уже сейчас. Если адреса страниц останутся прежними, то для переезда будет достаточно настроить редирект со страниц сайта с http на аналогичные страницы сайта с https.
2. Да, в процессе переезда можно публиковать новый контент, но необходимо, чтобы содержимое сайтов продолжало совпадать. Если вы опубликуете новую страницу на сайте с https, стоит убедиться, что аналогичная страница сайта с http выполняет на нее перенаправление 301.
rembo220
14 марта, 18:46
Здравствуйте, у меня проблема со снипетом. Сделал переезд на https, все файлы отдаются по https. Яндекс склеил все за неделю. Но  в сниппетах поисковой выдачи пропали картинки, те маленькие, которые берутся из статьи. Почему это произошло и когда они вернутся?
platon
15 марта, 11:52
rembo220,
можете скриншот показать, пожалуйста?
Адвокатский Портал
18 марта, 10:29
Вчера начал переезд по инструкции в статье, сегодня получаю сообщение:  "У вашего сайта https://site.ru изменилось главное зеркало: вместо https://site.ru главным в группе зеркал стал домен www.site.ru".
301 редирект с http на  https стоит, В чем может быть дело?
Адвокатский Портал
18 марта, 10:42
2. Еще обнаружилась ошибка с сертификатом. Может ли это быть из-за того, что у меня не подключена HSTS ? 
platon
18 марта, 13:14
Адвокатский Портал,
в целом сайты с http и https могли склеиться ранее, например, до того, как сертификат безопасности был установлен, если сайты были доступны и отдавали одинаковый контент. Сообщение же о склейке появилось только сейчас, так как сам домен с https был добавлен в Яндекс.Вебмастер недавно. В таких случаях процесс переезд будет протекать так же, как описано в нашей записи.
Напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/moving-site.html#moving-site . Мы сможем подробнее проверить и ситуацию с переездом, и с протоколом https, чтобы сообщить больше подробностей по вопросу.
autoservice-prestizh
23 апреля, 16:53
platon здравствуйте. При переносе на новый хостинг главное зеркало сайта было https://autoservice-prestizh.ru/ а после переезда на новый хостинг стало autoservice-prestizh.ru/
Подскажите пожалуйста как сделать проще и лучше чтобы главным зеркалом было https://autoservice-prestizh.ru/ ?
Елена Першина
5 мая, 23:22
autoservice-prestizh,
добрый день, ваш вопрос не очень понятен. В первом случае у вас у сайта прописан протокол (HTTPS), во втором вообще нет протокола. Такое вряд ли может быть. Скорее всего, у вас или остался тот же протокол (HTTPS), или изменился на http, или сайт доступен по двум протоколам. 

Мы рекомендуем, чтобы главным зеркалом был сайт с  HTTPS. Соответсвенно, вам нужно узнать у вашего хостинга, доступен ли ваш сайт по HTTPS (насколько я вижу, доступен, но вдруг), на каких условиях он по нему доступен (например, не "протухнет" ли скоро сертификат для работы по HTTPS и т.д.). И, далее, если с HTTPS все хорошо, то убедиться, что в Вебмастере именно сайт с HTTPS у вас указан главным зеркалом. Про то, как это проверить, тут: https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/check-mirror.html#check-mirror
Обновлено 5 мая, 23:22
orlov-evgeny
1 ноября, 19:34
А надо ли делать редирект со страниц без "/" на конце на вариант с "/" или наоборот?
Было когда-то давно, что Яндекс и их считал зеркалами.