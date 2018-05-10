Платон Щукин

Платон Щукин

Сниппеты: популярное

В своем блоге я уже описывал основные принципы формирования сниппетов в поиске Яндекса. В этой статье я хочу поделиться с вами примерами, вопросы по которым наиболее часто поступают в саппорт.

Напомню, что сниппет для одной и той же страницы может меняться. Мета-тег description и тег title не имеют однозначный приоритет при формировании сниппета. Сниппет страницы формируются исходя из слов поискового запроса. А это значит, что в сниппет подставляются фрагменты текста со страницы, в которых есть слова из запроса пользователя.

Давайте рассмотрим несколько типовых примеров.

1. В сниппет попал служебный текст или e-mail.

Возможна ситуация, когда в сниппет попадают служебные символы (см. пример ниже).

ИЛИ,

если ввести в поисковую строку адрес сайта, то часто можно наблюдать, как в сниппет попадает e-mail. Происходит это потому, что электронная почта содержит адрес сайта.

В обоих примерах сниппет выглядит непривлекательно. В случае попадания служебных символов (e-mail) в сниппет нужно проверить код страницы на предмет наличия таких символов (e-mail) и удалить их, если они не нужны. Если же служебный текст (e-mail) уместен на исходной странице, но в сниппете его показывать не нужно, то рекомендую запретить его индексирование с помощью тега <noindex>.

2. На странице прописано несколько мета-тегов description.

На странице сайта может находиться несколько мета-тегов description. Чаще всего, такой вариант возможен, когда на странице используется микроразметка.
При формировании сниппета мета-теги description (<meta itemprop="description" content="" >) из микроразметки учитываются. Т.е. содержимое мета-тегов description из микроразметки служит возможным источником для текста в сниппете.

3. Заголовок и описание обновлены на странице, но в поиске показываются устаревшие.

Если вы видите в поиске устаревшие title и description, а на странице сайта заголовок и описание уже обновлены, то, скорее всего, в поиске участвует сохраненная копия страницы за ту дату, когда на искомой странице еще были прописаны старые заголовок и описание. Узнать, какая версия страницы участвует в поиске, можно с помощью инструмента Проверить статус URL в сервисе Я.Вебмастер.
После того, как были внесены изменения на страницу, нужно подождать несколько дней, пока эти изменения станут учитываться в поиске. Кроме того, рекомендую использовать инструмент Переобход страниц, чтобы ускорить обновление данных о странице в базе индексирующего робота.

4. Прописаны одинаковые или похожие title и description.

Если содержимое тега title и мета-тега description одинаковое или очень похожее, то описание из мета-тега description не будет учитываться при формировании сниппета страницы в поиске. Наши алгоритмы стремятся не показывать пользователю идентичную информацию в заголовке и в описании. Следите за тем, чтобы title и description не повторяли друг друга, наполните их разнообразным и отличным друг от друга контентом.

Рекомендации по составлению мета-описаний

5. Сниппет формируется из Я.Каталога.

Я.Каталог закрылся. Однако, если ваш сайт размещался в Я.Каталоге, то сниппет главной страницы может браться из описания сайта, которое было в Я.Каталоге. Если эти данные устарели или вы не хотите, чтобы описание формировалось из Я.Каталога, то нужно добавить на главную страницу сайта мета-тег <meta name="robots" content="noyaca"/>. Этот тег укажет, что Я.Каталог не может быть источником данных для сниппета.

6. Как настроить картинку в сниппете.

Сразу отмечу, что вручную повлиять на появление картинки в поисковой выдаче возможности нет и не нужно специально прописывать картинку с помощью микроразметки. Индексирующий робот самостоятельно выбирает изображение для добавления в результаты поиска со всех представленных на странице картинок. При выборе картинки учитывается множество факторов, среди которых, например, присутствие картинки на Я.Картинках.

Советы вебмастеру по индексированию картинок

Как всегда, свои вопросы про сниппеты вы можете задать через форму обратной связи. При описании проблем, пожалуйста, указывайте ссылки, о которых идет речь, а также запрос, при котором воспроизводится проблема.

17 комментариев
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elrond-elf
10 мая 2018, 21:49
Подскажите, почему убрали почти все Emoji из сниппетов?
rxb.web
10 мая 2018, 22:49
elrond-elf,
и правильно сделали😀, а то был полный ппц 😀😱👻🙀💩💩💩🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈
platon
21 мая 2018, 09:34
Мы не можем гарантировать их корректный показ на постоянной основе. Советую посмотреть видео из нашей Школы Вебмастеров: https://youtu.be/xS1lLH_qQd8?t=935 .
Дмитрий
11 мая 2018, 12:32
Статья как раз в тему, уже неделю капал и не мог понять как формируются фотографии в сниппите. Спасибо Платон ;) 
sinyashin69
11 мая 2018, 15:01
Спасибо за статью! Продолжаем работать.
evgen.pz1
13 мая 2018, 12:38
Резко увеличилось количество проиндексированных страниц на всех сайтах, стали индексироваться папки с изображениями, но все попадают в раздел некачественные. Папки и раньше не были закрыты от индексации, а теперь робот прямо все картинки съел. Иметь большой объем некачественных по мнению Яндекса страниц не хочется, и надо бы закрыть директории. Но с другой стороны, если это связано с появлением картинок в сниппете, то закрывать не стоит. Как лучше поступить?
platon
21 мая 2018, 09:35
Пожалуйста, напишите нам в поддержку, постараемся разобраться и помочь.
Dante-Diabolic
14 мая 2018, 09:23
Кстати, вот неплохой пример сниппета.  
vale-kapu
17 мая 2018, 15:26
Т.е. вы серьезно предлагаете закрывать текст в ноиндекс, чтобы он не попадал в сниппет? Возвращаемся в прошлое десятилетие, где надо футер, шапку и всю навигацию тогда закрыть в ноиндекс?
А то, что e-mail это коммерческий фактор, а мы его закроем от индексации, как это повлияет?
Или ноиндекс сейчас на индексацию никак не влияет, а только отключает показ в сниппете?
platon
21 мая 2018, 09:34
Noindex влияет на индексацию, и, конечно, использовать его нужно аккуратно и разумно. Необязательно закрывать email, если его присутствие в сниппете нужно и оправдано.
Владимир Попов
31 мая 2018, 09:16
Здравствуйте. Подскажите, почему в последнее время переобход страниц начал так плохо работать? Страницы долго не переобходятся, и если раньше в индекс быстрее от этого попадало, то сейчас что был переобход, что его не было. Использовать данный инструмент ещё актуально, или просто ведутся может какие-то технические работы?
platon
31 мая 2018, 13:52
Нам о каких-либо проблемах неизвестно :( Пожалуйста, напишите в поддержку с указанием примеров, посмотрим, разберемся.
Владимир Попов
31 мая 2018, 17:11
platon,
Можете дать ссылку, где можно написать такое обращение, сложновато найти такую форму и непонятно или она подходит.
triada-ant
25 июля 2018, 20:49
Добрый день!
Как можно сохранять (и сколько времени?) Дохлую Лошадь (каталог) и брать из нее данные!!!
Сайты меняются!! данные должны меняться оперативно


Вот моя проблема:
Как мне изменить снипет, 
если в Setup.RU нет возможности вносить мета информацию?
Там есть только тайтл и десккрипшн.




 <meta name="robots" content="noyaca"/> - не вставить - нет в конструкторе такого поля...

platon
26 июля 2018, 11:02
triada-ant,
пожалуйста, напишите нам в поддержку https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/snippet.html , разберемся.
triada-ant
26 июля 2018, 17:05
Спасибо!
Отправил запрос в поддержку.
Но Каталог либо реанимировать, либо прибить точно пора
apexgruppa
сегодня, 08:46
Большое спасибо Платону! Всегда очень обстоятельно поясняет.