Склейка и переклейка зеркал - не такие уж и сложные процессы, если следовать нескольким простым правилам. В этом посте я попробую описать пошагово самый простой и надежный способ склейки/переклейки.



Разноименные домены

Предположим, мы хотим разместить сайт на доменах site.ru и сайт.рф (не забываем, что наш сайт может быть доступен также и по адресам www.site.ru и www.сайт.рф).

Определяемся с главным зеркалом. Допустим, нам больше подходит сайт.рф, именно его мы и будем развивать в будущем. Настраиваем, чтобы домены возвращали один и тот же контент, и не допускаем ситуаций, когда информация на одном домене обновляется, а на другом нет. Прописываем во всех файлах robots.txt каждого домена директиву Host с адресом желаемого главного зеркала, у нас это будет: Host: xn--80aswg.xn--p1ai (так как у нас домен кириллический, его имя должно указываться в Punycode). Проверяем, что site.ru/robots.txt, www.site.ru/robots.txt, сайт.рф/robots.txt и www.сайт.рф/robots.txt содержат одинаковые указания на главное зеркало. Идем в форму Сообщить о новом сайте, добавляем сайт.рф. Если получаем сообщение, что сайт добавлен на индексирование или что он уже индексируется, значит, сайт либо уже главное зеркало, либо ни с кем не склеен.

Если же получаем сообщение "Указанный вами сайт является неглавным зеркалом www.какой-то-сайт.ru", значит, наш сайт - зеркало и до момента переклейки в поиске сайт.рф участвовать не будет. Ждем склейки/переклейки зеркал, которые происходят в момент обновления поисковых баз. Для разноименных доменов это занимает до 2-6 недель. Узнавать об обновлениях поисковых баз можно подписавшись на соответствующие сообщения в настройках сервиса Яндекс.Вебмастер. Profit!

Домены с www/без www

Если же нам требуется выбрать главное зеркало в паре www/без www, то можно просто воспользоваться инструментом Главное зеркало в сервисе Яндекс.Вебмастер. Срок склейки/переклейки зеркал для данных пар составляет 1-2 обновления поисковых баз (до 2 недель).



Про выпадение из поиска

Главной причиной, по которой сайты перестают индексироваться и выпадают из поиска при смене зеркал, является установка редиректа на неглавное зеркало. Если форма Сообщить о новом сайте показала, что ваш сайт неглавное зеркало, то редирект на него устанавливать не нужно. Сайты индексируются и участвуют в поиске только по адресу главного зеркала, в этом случае установка редиректа на неглавное приведет к тому, что сайт до момента переклейки зеркал вообще не будет индексироваться и может пропасть из выдачи.



Также не стоит злоупотреблять сменой главного зеркала: продумайте изначально этот вопрос и остановитесь на каком-то одном домене. Частая смена указаний на главное зеркало в директиве Host, смена редиректа с одного домена на другой могут отразиться на количестве страниц, участвующих в поиске и, как следствие, на ранжировании сайта в целом.



Типичные ошибки, из-за которых не происходит правильная склейка/переклейка:

Контент на сайтах различается. Неправильно прописана директива Host:

Host: http://www.yandex.ru (протокол http:// указывать не нужно, в отличии от https://)

Host: сайт.рф (кириллический домен должен быть указан в Punycode) На всех доменах указана различная директива Host, поэтому выбор главного зеркала не очевиден для робота. Какой-то из доменов запрещен к индексированию в robots.txt. Один из доменов неизвестен роботу. Изначально сообщайте обо всех доменах через форму Сообщить о новом сайте.



