Итак, давайте вернемся к рекомендациям. К сожалению, чеклист оказался довольно объемным, поэтому пока хочу поделиться советами о том, как завести хорошую страницу контактов на сайте.

1. Заведите отдельную страницу с контактной информацией и схемами проезда и убедитесь в том, что она доступна со всех страниц сайта. Допустим, это будет страница site.ru/contacts/

2. Вверху страницы должно быть явно и заметно указано название компании. Используйте картинки, логотипы или просто цвета, которые имеют прямое отношение к вашей компании.

3. Укажите в теге <title> название организации и ключевое слово (например, «Контакты», «Схема проезда» или «Адреса магазинов»). Например,

<title>Компания Яндекс — Контакты</title>

4. В тексте страницы напишите заголовок «Контакты», «Схема проезда», «Адрес» или что-то подобное, указывающее на то, о чем эта страница. Открывая ее, пользователь сразу должен увидеть, о какой организации тут идет речь. Разместите текстом название организации. Например, получится Адреса офисов компании Яндекс 5. Напишите полный почтовый адрес офиса (включая город и почтовый индекс), телефон с кодом города, по которому вы готовы ответить вашим клиентам, и email. Например, Адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Секретарь: тел.: +7 495 739–70–00 , факс: +7 495 739–70–70

Коммерческий отдел: тел.: +7 495 739–22–22 , факс: +7 495 739–23–32

Электронная почта: adv@yandex-team.ru Если для прохода к вам в офис требуются документы или нужно позвонить с поста охраны на внутренний номер, обязательно явно укажите это. 6. Разместите схему проезда к офису. Например, с помощью Конструктора Яндекс.Карт Разместите. Например, с помощью Если добраться до вашего офиса не так просто, разместите фотографии поворотов и ориентиров. Рекомендуем также добавить подробное текстовое описание маршрута.

Возможно, полезно разместить две схемы проезда – и для автомобилистов, и для пешеходов. 7. Укажите другие способы связи с вами, если они есть. Например, Skype-номер службы поддержки или ссылки на аккаунты вашей компании в Twitter/Facebook/ВКонтакте. Некоторые пользователи предпочитают отслеживать новости компании и информацию об акциях через социальные сети. 8. Также полезно разместить форму обратной связи. Она должна быть максимально простой, с минимальным количеством полей. Если у вас большой поток клиентов, имеет смысл установить капчу, чтобы отсечь основную массу спамовых сообщений. Но не забывайте, что капча, а также любые нестандартные и обязательные поля уменьшают количество посетителей, которые дойдут до отправки сообщения. 9. Заполните мета-тег description. 10. На видном месте разместите кнопку печати. Версия для печати должна содержать как минимум информацию о названии компании, полном почтовом адресе, телефоне и схеме проезда. И еще несколько советов:

11. Зарегистрируйте адрес своей организации в Яндекс.Справочнике, указав в форме адрес сайта. Таким образом, адрес и контактные данные вашей компании будут привязаны к вашему сайту и в его сниппете появится ссылка на местоположение офиса на Яндекс.Картах. Количество адресов, которые можно добавить, неограниченно.

12. Если у вас много региональных офисов, сделайте возможным быстро выбрать нужный регион, а не пролистывать бесконечный список адресов.

Вот, кажется, и все!