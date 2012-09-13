Платон Щукин

сентябрь 2012
Заголовок не указан
13 сентября 2012, 22:03

Всем привет!

К началу учебного года осеннего сезона у меня для вас хорошая новость.

По многочисленным просьбам появилась возможность запретить отображение описаний из Яндекс.Каталога и DMOZ.

p.s. Не забудьте, что для того, чтобы запрет заработал, страница должна будет переиндексироваться!

5 комментариев
хозяйке на заметку,хелп
Хорошая страница контактов
25 сентября 2012, 18:51

Итак, давайте вернемся к рекомендациям. К сожалению, чеклист оказался довольно объемным, поэтому пока хочу поделиться советами о том, как завести хорошую страницу контактов на сайте.

 

1. Заведите отдельную страницу с контактной информацией и схемами проезда и убедитесь в том, что она доступна со всех страниц сайта. Допустим, это будет страница site.ru/contacts/

2. Вверху страницы должно быть явно и заметно указано название компании. Используйте картинки, логотипы или просто цвета, которые имеют прямое отношение к вашей компании.

3. Укажите в теге <title> название организации и ключевое слово (например, «Контакты», «Схема проезда» или «Адреса магазинов»). Например,

     <title>Компания Яндекс — Контакты</title>

4. В тексте страницы напишите заголовок «Контакты», «Схема проезда», «Адрес» или что-то подобное, указывающее на то, о чем эта страница. Открывая ее, пользователь сразу должен увидеть, о какой организации тут идет речь. Разместите текстом название организации. Например, получится

      Адреса офисов компании Яндекс
5. Напишите полный почтовый адрес офиса (включая город и почтовый индекс), телефон с кодом города, по которому вы готовы ответить вашим клиентам, и email. Например,
     Адрес: 119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
     Секретарь: тел.: +7 495 739–70–00, факс: +7 495 739–70–70
     Коммерческий отдел: тел.: +7 495 739–22–22, факс: +7 495 739–23–32
     Электронная почта: adv@yandex-team.ru
Если для прохода к вам в офис требуются документы или нужно позвонить с поста охраны на внутренний номер, обязательно явно укажите это.
6. Разместите схему проезда к офису. Например, с помощью Конструктора Яндекс.Карт.

Если добраться до вашего офиса не так просто, разместите фотографии поворотов и ориентиров. Рекомендуем также добавить подробное текстовое описание маршрута.
Возможно, полезно разместить две схемы проезда – и для автомобилистов, и для пешеходов.

7. Укажите другие способы связи с вами, если они есть. Например, Skype-номер службы поддержки или ссылки на аккаунты вашей компании в Twitter/Facebook/ВКонтакте. Некоторые пользователи предпочитают отслеживать новости компании и информацию об акциях через социальные сети.

8. Также полезно разместить форму обратной связи. Она должна быть максимально простой, с минимальным количеством полей. Если у вас большой поток клиентов, имеет смысл установить капчу, чтобы отсечь основную массу спамовых сообщений. Но не забывайте, что капча, а также любые нестандартные и обязательные поля уменьшают количество посетителей, которые дойдут до отправки сообщения.

9. Заполните мета-тег description.

10. На видном месте разместите кнопку печати. Версия для печати должна содержать как минимум информацию о названии компании, полном почтовом адресе, телефоне и схеме проезда.

И еще несколько советов:

11. Зарегистрируйте адрес своей организации в Яндекс.Справочнике, указав в форме адрес сайта. Таким образом, адрес и контактные данные вашей компании будут привязаны к вашему сайту и в его сниппете появится ссылка на местоположение офиса на Яндекс.Картах. Количество адресов, которые можно добавить, неограниченно.


12. Если у вас много региональных офисов, сделайте возможным быстро выбрать нужный регион, а не пролистывать бесконечный список адресов.

Вот, кажется, и все!

 

 

P.S. Уважаемые коллеги, наверняка у вас есть какие-то еще рекомендации по этому вопросу. Поделитесь опытом, что еще полезно размещать на страницах контактов организации, а что категорически не стоит?

54 комментария
хозяйке на заметку,вебмастер,0-3,storage
Скрытые ссылки
27 сентября 2012, 19:22

Сегодня я расскажу о скрытых ссылках – одном из методов поискового спама, который может появиться на страницах сайта без Вашего ведома.

Отличительными чертами такого содержимого является появление невидимых тегов div или a, со стилями hidden, display:none, overflow:hidden. Анкоры ссылок представляют из себя поисковые запросы, соответствующие сайтам злоумышленников. Обычно они посвящены продаже фармакологической продукции, гаджетов, одежды или, например, реплик дорогих часов. Выглядит это примерно так:

Размещая на хороших ресурсах ссылки на свой домен, злоумышленники надеются повысить доверие поисковой системы. Данный метод спама рассчитан исключительно на индексирующих роботов, злоумышленники не заинтересованы в том, чтобы вебмастер или посетители скомпрометированного сайта заметили скрытый контент. Существует разновидность реализации данного метода спама, при котором код скрытого текста вообще не отображается на странице и виден только роботам.

 

Механизм размещения скрытых ссылок.
В скрипты скомпрометированной CMS дописывается вредоносный код, который (опционально) детектирует юзер-агент посетителя. При загрузке страницы скрипт отправляет запрос на удаленный сервер и получает в ответ набор ссылок для размещения. Ссылки отображаются на странице сайта в виде скрытого текста.

Узнать о подобной проблеме Вы можете, получив автоматическое уведомление с примерами страниц в сервисе Яндекс.Вебмастере. Страницы, содержащие скрытый текст, временно исключаются из поиска.

Если скрытый текст отображается непосредственно в коде страниц, недостаточно просто удалить его. Нужно решать проблему на стороне сервера.

Если Вы проверили код страниц и не обнаружили скрытого текста, к сожалению, это еще не значит, что проблема решилась сама собой. Возможны две причины подобной ситуации:

  • вредоносный скрипт осуществляет проверку юзер-агента и дописывает скрытый текст только для роботов поисковых систем;
  • на момент загрузки Вами проблемных страниц удаленный сервер злоумышленников не ответил или ссылки на данный момент с сервера злоумышленников не раздаются.


В любом случае, при получении уведомления следует воспользоваться нашей инструкцией по удалению вредоносного кода на серверной стороне.


После удаления вебмастером скрытого текста робот перепроверит проблемные страницы, отследит положительные изменения и страницы восстановятся в поиске автоматически.


В заключение отмечу, что по данным команды Безопасного поиска Яндекса прямо сейчас в базе находится более 25 000 сайтов и более 430 000 страниц, которые содержат скрытые ссылки.


Пожалуйста, уделяйте внимание безопасности Вашего ресурса.

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вебмастер,безопасность,хелп,storage