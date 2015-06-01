Мне много пишут по поводу ранжирования сайтов, и в этом посте я хотел бы разъяснить некоторые моменты. Расставить, так сказать, точки над "i" Я выделил несколько особенно популярных заблуждений, о них речь и пойдет ниже. Итак:





1. Страница, наиболее релевантная запросу при поиске по сайту, должна выдаваться и в общем поиске.

Далеко не всегда. Дело в том, что выбор релевантных запросу страниц происходит с учетом множества факторов, и по служебным запросам при поиске по сайту некоторые факторы могут учитываться иначе, чем при построении общей выдачи. Поэтому иногда возникает ситуация, что в результатах поиска по сайту на первой позиции находится одна страница, а в общей выдаче другая. Проблемы в этой ситуации, как правило, нет.





2. Регион «Россия» дает преимущество в ранжировании по геозависимым запросам во всех регионах.

Уже очень многие компании готовы осуществлять услуги или доставлять товар по всей России, и необходимости присвоения региона "Россия" для всех таких сайтов нет. Достаточно присвоения тех регионов, на которые есть выраженная направленность в деятельности, контенте или есть фактические адреса. Присвоение более "узкого" региона не исключает нахождение сайта в результатах поиска по другому региону.

Вместе с тем, по геозависимым запросам мы стараемся показывать в результатах поиска в первую очередь местные сайты (которые осуществляют свою деятельность именно в конкретном регионе). Это правильно, ведь если Катя из Владимира ищет стиральную машину, то очевидно, что в первую очередь она захочет увидеть в результатах поиска сайты, работающие во Владимире, так как в Челябинск за стиральной машиной она не поедет. Соответственно, если сайт компании по продаже стиральных машин отнесен к региону «Россия», а сама компания находится в Челябинске и в других городах представительств не имеет и просто осуществляет доставку, то вполне логично, что Катя увидит эту компанию в результатах поиска после сайта компании, которая физически расположена рядом с ней, во Владимире.

Поэтому все же рекомендую добавлять сайту не страну, а конкретный регион, в котором он работает.





3. Чтобы установить региональность сайта, достаточно обозначить только регион.

Региональность сайта определяется не только по присвоенному ему региону, но и по контактному адресу. Причем, если регионов можно присвоить только 7, то адресов можно присвоить бесконечное множество.

Поэтому следует учитывать тот факт, что физический адрес расположения магазина или сервиса также имеет вес в ранжировании по геозависимым запросам. Также хочу заметить, что немаловажное значение имеет региональный контент (проще говоря, информация на сайте должна быть полезна и актуальна для пользователей того региона, к которому он отнесен).





4. Сайт упал на много позиций – это значит, что на него обязательно наложены какие-либо санкции.

Иногда действительно возникают ситуации, когда сайт понижается на 50 или более позиций в результатах поиска, и у большинства вебмастеров возникает тревога, что сайт обязательно пессимизирован. Это не всегда так.

Довольно часто снижение обусловлено совокупностью событий: изменения, которые мы внесли в работу алгоритмов + естественные изменения вроде обновления поисковой базы, из-за которой в индекс попадают одни страницы, и исчезают другие; изменение контента на сайтах и т.п. Как я уже не раз писал в своих ответах на письма, при определении релевантности учитывается несколько сотен факторов, и даже при малейшей корректировке одного из них, выдача может измениться кардинально. Следовательно, позиции сайта также могут измениться как незначительно, так и глобально. И это не означает, что на сайт обязательно наложены санкции.





5. Служба поддержки меня обманывает, когда говорит, что мой сайт на 5 позиции, а на самом деле он на 20.

Здесь никакого обмана нет. При ответе на запрос алгоритм старается учитывать интересы пользователя, и это приводит к тому, что выдача на разных компьютерах или в разных браузерах может различаться. Подробнее об этом мы уже рассказывали в других публикациях.

В подобных случаях Вы можете попробовать проверить результаты поиска в режиме "инкогнито" Вашего браузера.

Если позиции все равно отличаются, то проделайте следующие действия:

https://yandex.ru/search/customize Отключите персонализацию:

http://help.yandex.ru/com mon/browsers-settings/bro wsers-cache.xml Почистите кэш браузера:

Верните настройки браузера "по умолчанию".

Отключите установленные расширения для браузера (возможно, потребуется его перезапустить).

Если же и это не помогает, то всегда можно написать мне, и я постараюсь помочь разобраться в ситуации.

Замечу, что на персонализацию влияет множество факторов, и гарантировать абсолютно идентичную выдачу на разных устройствах я не могу.





6. Мой сайт лучше всех по тематике, а ранжируется ниже всякого "бесполезного хлама" - несправедливо!

Мы не занимаемся продвижением сайтов, поэтому проанализировать, чего именно не хватает вашему сайту по сравнению с конкурентами, я не смогу. Кроме того, далеко не каждый фактор ранжирования можно оценить визуально.

Конечно, иногда случаются ошибки: например, когда полностью нерелевантный запросу и нарушающий наши правила сайт занимает очень хорошие позиции. В таком случае пишите мне, я все проанализирую и разберусь.





7. Мой сайт является производителем товара/работы/услуги, и он должен показываться выше дилеров/дистрибьютеров в поиске.

Это не так, увы. В первую очередь, важна релевантность сайта указанному запросу, его информативность и в целом полезность для пользователя. Пользователи не отдают предпочтение сайту только за то, что он является производителем или распространителем того или иного товара. Поэтому в таких случаях можно только посоветовать продолжать работу над сайтом, выясняя, в каких случаях пользователи ищут именно сайт производителя, и сосредоточившись на этих запросах.





8. Я хочу изменить на своем сайте кое-что, но не знаю, как это скажется на позициях, а служба поддержки не говорит никакой конкретики - они не хотят мне помогать.

Я понимаю, что каждый, кто задает подобный вопрос, хочет услышать на него конкретный ответ. Однако тут я, возможно, разочарую вас – конкретный ответ я дать не могу: мы действительно не можем спрогнозировать, как изменение одного из факторов может быть воспринято алгоритмом.





9. Яндекс.Директ оказывает влияние на ранжирование сайта.

Это достаточно популярное заблуждение и хочется его публично развеять: участие или отсутствие сайта в Яндекс.Директе никак не влияет на позиции, занимаемые сайтом в обычных результатах поиска.





10. Если проблему не исправили в ближайший апдейт – значит, о ней забыли и не исправят вообще.

Это не так. Любая корректировка алгоритма - это трудоемкий процесс, поэтому зачастую на решение какой-либо проблемы может потребоваться довольно много времени и не каждое решение охватывает сразу 100% проблем. Но поверьте, без внимания ваши проблемы мы не оставляем и со своей стороны делаем все возможное, чтобы решить их как можно скорее.