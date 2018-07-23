Сегодня я хочу немного поговорить о разделе "Поисковые запросы" Яндекс.Вебмастера: еще раз коротко рассказать, для чего нужен раздел, а также ответить на некоторые ваши вопросы.

Итак, что же полезного для развития и продвижения сайта вы найдете в разделе "Поисковые запросы"?

Запросы по которым сайт находится в топ-50 за последние 3 месяца ("Статистика поисковых запросов", вкладка "Популярные запросы") Запросы, которые могли бы приносить больше трафика на сайт за счет продвижения в поиске и/или рекламы ("Рекомендованные запросы"). Тут будьте готовы к неожиданностям :) Буду рад, если поделитесь в комментариях найденными направлениями развития. Показатели, характеризующие положение сайта в поиске как в целом, так и по отдельным запросам и группам запросов, - средняя позиция, CTR, количество кликов, а также динамику этих показателей на графиках. Возможность создавать для более удобного анализа группы запросов ("Все запросы и группы"), наполняя их вручную или с помощью фильтра, причем в качестве признака для фильтрации можно использовать и часть текста запросов, и часть URL страниц, и основные количественные показатели. Например, можно создать группу запросов, которые приводят пользователя в раздел site.ru/snusmumriki, запросов со словом "снорк" или запросов, попадающих в топ-5 и имеющих при этом низкий CTR.

Подробности о работе с разделом, как всегда, ищите на страницах нашей Помощи, а я перейду сразу к более интересным вещам - вопросам о разделе, которые вас волнуют. Попытаюсь ответить на них и надеюсь, что после этого волнение уйдет ;)

В "Поисковых запросах" указано, что мой сайт на одной позиции по запросу, а на самом деле он на другой. Почему? Ошибка ли это?

Разница в показателях абсолютно нормальна, при этом данные Яндекс.Вебмастера о положении сайта в результатах поиска в целом точнее, чем те, что вы можете собрать вручную, так как пользователи из разных регионов и с разных устройств могут видеть сайт на разных позициях (кстати, вы видели настройки "регион" и "тип устройства" в разделе?). Не стоит забывать и о персонализации.

Кроме того, в Яндекс.Вебмастере данные о запросах статистические, то есть собранные за уже прошедший период. По какую дату есть данные, вы видите прямо в разделе "Статистка поисковых запросов" в календаре при выборе периода. Отставание, как правило, составляет всего пару дней, но если именно эти дни произошло существенное изменение позиции по какому-то запросу, показатель из Я.Вебмастера будет сильно не совпадать с текущим, пока не появятся более свежие данные.

Тем не менее, если при сравнении позиций из "Поисковых запросов" и позиций в поиске вы на протяжении длительного времени видите большую разницу, стоит написать нам об этом через форму обратной связи.

"У меня отличаются данные о переходах в Метрике и Вебмастере - все плохо?"

Скорее всего, дело только в том, что источники и природа собираемых данных в Яндекс.Метрике разные, поэтому показатели могут различаться.

Тем не менее, стоит на всякий случай кое-что проверить. Если речь идет о том, что в Метрике показатели ниже, проверьте, верно ли установлен счетчик, на всех ли страницах. Также возможно, что у сайта есть проблемы с доступностью: в этом случае пользователь кликает на ссылку в поиске, а переход на сайт не происходит. Если самостоятельное расследование не дало результатов, а разница в показаниях у сервисов существенная, то возможно есть какая-то неточность в расчётах - в таких случаях пишите мне: посмотрим вместе, разберемся, а если вдруг обнаружится ошибка, обязательно исправим! Если мы замечаем на своей стороне ошибку в расчетах, то пересчитываем статистку для всех сайтов, и для соответствующего периода в разделе "Статистика поисковых запросов" над графиком появляется информация об этом.

"Как считается средняя позиция сайта? Откуда берутся значения позиций с дробной частью?"

Позиция рассчитывается как средневзвешенная по показам. Если, например, за сутки по запросу было 23 показа на 5 позиции и 31 на 7-й, позиция будет равна (23*5 + 31*7)/(23+31)=6,15.

"У сайта мало кликов и, соответственно, трафика - с ним что-то не то?"

Ответьте себе на следующие вопросы:

Какие задачи пользователей должен решать ваш сайт? Как пользователи формулируют соответствующие запросы? Чтобы ответить, используйте данные сервиса https://wordstat.yandex.ru/ . Есть ли на сайте лендинги (посадочные страницы), которые решают пользовательскую задачу лучше, чем это делают другие сайты? Хорошо ли суть страниц описывается в заголовках title и h1, а также в описаниях description? Участвуют ли эти страницы в поиске? Чтобы проверить, воспользуйтесь инструментом "Проверить статус URL" в Яндекс.Вебмастере, а чтобы не пропустить возможные проблемы, добавьте страницы в раздел "Мониторинг важных страниц". Как выглядят сниппеты страниц: хорошо ли заголовок и описание отражают содержимое страницы, способен ли сниппет заинтересовать пользователя? Эту проверку лучше всего провести прямо в поиске, задавая конкретные запросы из пункта 1.

"С чем может быть связан низкий CTR по сайту в целом или по конкретному запросу?"

Возможно, у страниц непривлекательные сниппеты, а может быть ваши соседи по выдаче проводят какие-то заманчивые акции и трафик утекает к ним. Чтобы узнать точно, найдите конкретные запросы, по которым CTR ниже всего, а потом посмотрите на выдачу по этим запросам с точки зрения пользователя. О том, как работать с описаниями страниц сайта для поиска, у нас собрано немало полезной информации здесь и здесь.

Обратите внимание также на среднюю позицию по проблемным запросам: понятно, что на находящуюся в конце страницы результатов поиска (скажем, на 9-м месте) кликают меньше, чем на страницы из топ-3. Кстати, в разделе "Статистика поисковых запросов" можно увидеть CTR с разбивкой по позициям - на 1, 2-3, 4-10 и 11-50 позициях.

Если CTR упал по витальному запросу, это может быть связано с тем, что по запросу находится больше одной страницы сайта. таких случаях каждая ссылка фиксируется как показ, а количество кликов практически не увеличивается, ведь пользователи кликают в большинстве случаев только на одну страницу.

"Почему в "Статистике запросов" показываются запросы, которые совершенно не относятся к моему сайту?"

Мы не придумываем запросов, которых не было :) Если запросы есть в Яндекс.Вебмастере, значит сайт по ним действительно находился, потому что на нем есть (был) соответствующий контент. Возможные причины - ошибка при наполнении сайта или взлом. Я встречал также единичные случаи, когда чужой контент появлялся из-за ошибки на хостинге. В любом случае стоит проверить сайт на наличие уязвимостей, сменить пароли доступа к сайту, а также обновить CMS до последней версии.

Чтобы проверить, остались ли еще в поиске мусорные страницы, используйте оператор url следующим образом "url:site.ru* запрос".

Упало количество показов! Яндекс разлюбил мой сайт?"

Это может быть обычный сезонный спад. Чтобы проверить эту версию, сравните динамику переходов из поиска с аналогичным периодом в прошлом (с прошлой неделей, прошлым годом). Другой удобный способ - сравните динамику поискового трафика с другими источниками (другими поисковыми машинами или прямым трафиком). Если все источники имеют схожий тренд - дело в изменении спроса, скорее всего. Графики на вкладке "Тренды" в разделе "Статистика запросов" тоже пригодятся для анализа ситуации: если график вашего сайта ведет себя примерно так же, как у похожих на ваш сайтов, причины снижения количества показов считайте естественными.

Если трафик всё же упал необъяснимо, проверьте, нет ли нарушений в разделе "Безопасность и нарушения". Наконец, последний этап поиска причины - это постраничные проверки:

Найдите страницы, которые потеряли трафик. Удобно это сделать в Яндекс.Метрике в отчете "страницы входа", сравнение двух периодов. Проверьте, находятся ли сейчас эти страницы в поиске, а если нет, то по какой причине. Для этого используйте инструменты "Проверить статус URL" и "Проверить ответ сервера". Проверьте, верные ли у страниц заголовки и описания, хорошо ли они решают задачу пользователя, удобно ли ими пользоваться. Я часто слышу от владельцев сайтов аргумент "но я же ничего не менял на странице, почему же ситуация изменилась". Ответить на это легко: пока вы стоите на месте, ваши конкуренты меняются и идут вперед. Не отставайте, будьте лучше них, и трафик не потеряется :)

Надеюсь, что смог внести ясность и вопросов у вас теперь будет возникать немного меньше :) Пишите мне - я вам рад!

P.S. На самом деле я все-таки оставил один популярный вопрос неотвеченным и хочу предложить вам попробовать себя в роли сотрудника поддержки. Вопрос такой: "Почему на графике "Тренды" при изменении начальной точки в одну и ту же дату сайт может оказаться в разных положениях относительно похожих? Нормально ли это?"