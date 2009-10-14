хотел бы для нокии 6300 но к сожалению нет а появится ли?
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 17 октября, в связи с окончанием дачного периода и падением пассажиропотока, отменяются несколько десятков летних электричек, а у нескольких изменяются дни курсирования.
Московский вокзал Отменена электричка в 9:31 на Любань.
Витебский вокзал Отменяются электрички 7:18, 7:48, 15:49, 18:43 на Чолово, 9:45 на Новинку. 11:27 на Новолисино будет следовать только до Павловска, 15:49 на Павловск дополнительно назначается по пятницам, а 18:43 на Павловск будет ходить ежедневно.
Балтийский вокзал Отменяются электрички 9:20 на Лугу, 9:56, 12:55, 16:40, 19:35 на Мшинскую, 7.40 и 11 30 на Лебяжье, поезд Ораниенбаум-Калище в 11.30. Поезд в 11:50 на Лугу будет следовать только до станции Сиверская. 9:20, 17:05 и 19:35 на Сиверскую, а также в 7:40 на Ораниенбаум станут курсировать ежедневно.
Финляндский вокзал (Выборгское направление) Отменяются электрички 9.25 на Кирилловское, 12.30 на Рощино, 15.53 на Каннельярви, 16.58 на Гаврилово. Поезд в 8:21 на Советский теперь будет отправляться от Зеленогорска и следовать через Приморск до Выборга.
Финляндский вокзал (Ладожское направление) Отменяются электрички 10.08 на Мельничный Ручей, 11.25 и 13.00 на Петрокрепость, 16.50 на Пупышево.
Финляндский вокзал (Приозерское направление) Поезд Девяткино-Сосново в 7:20 по будням будет следовать только до станции Васкелово.
Ладожский вокзал: Отменяются электрички 15:00 на Войбокало и 17:33 на Пупышево.
Естественно, отменяется и примерно такое же количество обратных электричек (на Петербург). Обо всех изменениях можно узнать на страницах нашего сервиса.
Яндекс, как известно, давеча открыл портал для Казахстана. Мы решили тоже не отставать - теперь на Яндекс.Расписаниях можно узнать расписания существенной части электричек Казахстана.
Вот так выглядит главная страница для Астаны; вот, например схема направления Астана - Караганда - Акадыр. Можно кликнуть на схему и выбрать расписание по станции - вот, в частности, станция Карабас.
Как обычно, работает и поиск - вот маршрут электричек от города Алматы до станции Дос.
В общем, пользуйтесь, уважаемые жители Казахстана :)
Не очень повезло тем, кто ездит на работу в Москву по Горьковскому направлению. Ниже - фрагмент расписания по станции Купавна на ближайшие дни. Обратите внимание на даты курсирования.
У нас есть любопытная новость. Теперь при клике на маршрут электрички в Московской или Ленинградской области вы можете посмотреть на карте её маршрут.
Итак, мы запрашиваем расписание Москва - Красноармейск, потом кликаем на конкретную электричку - и получаем не только привычный подробный маршрут, но и маршрут на карте.
Разумеется, маршрут можно масштабировать и смотреть максимально подробно. При клике на станцию вы можете узнать время прибытия и отправления пригородного поезда по этому остановочному пункту.
Признаёмся, мы немного эпатировали пользователей, поместив маршрут на карте выше привычного поостановочного расписания. Если вы считаете, что стало менее удобно, скажите об этом нам, и мы изменим последовательность.
Мы теперь для расписаний электричек умеем показывать платформы, с которых они отправятся. Пока не все, а только некоторые. Скажем, если вы хотите уехать из Выхино в Голутвин, вы можете легко понять, оставаться ли вам на основной платформе или сразу идти на третий путь.
Почему именно эти? Потому что на выбранных нами станциях знание, с какой платформы уйдёт электричка, очень важно. Например, на Рижской (Ленинградское направление) ремонтируют пешеходный мост, и от первого пути до третьего идти чуть ли не километр по промзонам. Неплохой задачкой на ориентирование является таск срочно перебежать на третью платформу станции Выхино. Турникет второй раз по одному билету вас не пустит, так что лучше знать заранее..
Что делать там, где информации о платформах нет? Такие случаи делятся на две части. Иногда платформы совершенно очевидны и никогда не меняются – например, на Текстильщиках (по одной платформе от Москвы и обратно) или на пл. Москва-Товарная, где платформа вообще испокон веков одна. На вокзалах путь отправления электрички обычно не ясен до последнего и тут, увы, современные технологии за дежурными по станции пока не успевают. Но, конечно, мы надеемся.
Чтобы вы поняли, как непросто со всеми этими платформами, предлагаем вам кусок обсуждения с реального железнодорожного форума:
«-Путаница, да, лишь бывалый пассажир разберётся. Почему путь первый, а платформа при этом – шестая? И почему там, собственно, два первых пути и два вторых?
- Я так понимаю, вы всё-таки ведёте речь не о втором пути, а о седьмом. Если бы нумерация с первого тупикового пути продолжалась в должном порядке, то он был бы восьмым. Но пути, обслуживающие пятую платформу, номерами перепутаны, поэтому он называется седьмым.
- Вы имеете в виду второй путь? Ну он как бы «второй второй», так же как путь при шестой платформе – «второй первый» J
- Лучше бы шестой путь пассажирской части вокзала переименовать в пятый, пятый путь переименовать в шестой, четвертый – в седьмой, третий – в восьмой, второй – в девятый, первый – в десятый!».