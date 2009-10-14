В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 17 октября, в связи с окончанием дачного периода и падением пассажиропотока, отменяются несколько десятков летних электричек, а у нескольких изменяются дни курсирования.

Московский вокзал Отменена электричка в 9:31 на Любань.

Витебский вокзал Отменяются электрички 7:18, 7:48, 15:49, 18:43 на Чолово, 9:45 на Новинку. 11:27 на Новолисино будет следовать только до Павловска, 15:49 на Павловск дополнительно назначается по пятницам, а 18:43 на Павловск будет ходить ежедневно.

Балтийский вокзал Отменяются электрички 9:20 на Лугу, 9:56, 12:55, 16:40, 19:35 на Мшинскую, 7.40 и 11 30 на Лебяжье, поезд Ораниенбаум-Калище в 11.30. Поезд в 11:50 на Лугу будет следовать только до станции Сиверская. 9:20, 17:05 и 19:35 на Сиверскую, а также в 7:40 на Ораниенбаум станут курсировать ежедневно.

Финляндский вокзал (Выборгское направление) Отменяются электрички 9.25 на Кирилловское, 12.30 на Рощино, 15.53 на Каннельярви, 16.58 на Гаврилово. Поезд в 8:21 на Советский теперь будет отправляться от Зеленогорска и следовать через Приморск до Выборга.

Финляндский вокзал (Ладожское направление) Отменяются электрички 10.08 на Мельничный Ручей, 11.25 и 13.00 на Петрокрепость, 16.50 на Пупышево.

Финляндский вокзал (Приозерское направление) Поезд Девяткино-Сосново в 7:20 по будням будет следовать только до станции Васкелово.

Ладожский вокзал: Отменяются электрички 15:00 на Войбокало и 17:33 на Пупышево.

Естественно, отменяется и примерно такое же количество обратных электричек (на Петербург). Обо всех изменениях можно узнать на страницах нашего сервиса.