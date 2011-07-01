Клуб Яндекс.Расписаний

июль 2011
Отзывы о поездах
Дмитрий
1 июля 2011, 23:44

Иногда на одном маршруте можно выбрать из нескольких поездов.

Возможно удобна будет система отзывов о поездах и определённых вагонах, т.к. вагоны могу  отличатся. Например я ехал в поезде в одну сторону в вагоне с кондиционером, а в обратную на другом поезде за туже сумму, но без кондиционера и в очень старом вагоне.

Хорошо бы при выдаче результатов показывались бы значки около номера поезда: кондиционер, есть отзывы,... очень старый (т.е. из окон дует зимой или летом не открываются окна).

Как раз можно встроить в мобильную версию расписания - "оставить отзыв", будет чем занятся во время путешествия.

Возможно для автобусов можно, что-то аналогичное придумать, но автобусы легко меняют на маршруте.

Для самолётов так же можно делать пометку, где есть интернет. Пока это редкие случаи, но ...

Так вы поможете более комфортно путешествовать.

Спасибо.

7 комментариев
предложения,идеи,поезда
Электрички Перми, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Красноярска и Абакана - на Яндекс.Расписаниях
af1461
21 июля 2011, 14:14

География расписаний электричек на нашем сервисе продолжает расширяться. Мы рады представить сразу пять новых регионов - Пермский край, Томскую и Кемеровскую области, Красноярский край и Хакасию.

С сегодняшнего дня доступно расписание электричек по всей территории этих регионов, основными центрами пригородного сообщения в которых являются Пермь, Томск, Тайга, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск и Абакан.

Можно посмотреть как ходят электрички например из Перми в Сылву, из Томска в Тайгу, из Кемерово в Топки, из Новокузнецка в Мундыбаш, из Красноярска в Камарчагу или из Абакана в Аскиз. Теперь у нас появилось расписание по станции, название которой напечатано на обложке многих экциклопедий - Яя.

В расписания вносятся оперативные отмены и изменения - например можно узнать, что по причине ремонта путей 21 и 23 июля изменяется расписание на участке Пермь - Балезино.

Для каждого направления сделана подробная схема, новые регионы уже доступны в приложениях для iPhone и Android.

Информация подготовлена вместе с нашими партнерами - ОАО "Пермская ППК", ОАО "Кузбасс-Пригород" и ОАО "КрасПригород".

4 комментария
красноярск,томск,кемерово,пермь,электрички,расписания
Реализация "расписания" на сайтах!
semelob
27 июля 2011, 01:25

Подкажите кто ни будь, на каком ни будь сайте можно поставить вроде модуля по поиску онлайн билетов?
дело в том, что мы делаем туристический сайт и не хотелось бы платить лишних денег за стороннии модули по поиску авиа и жд белетов)))
Жду с нетерпением ваших коментариев.

1 комментарий
Закрытые линии
af1461
27 июля 2011, 18:40

В истории нашего сервиса есть несколько примеров, когда по тем или иным причинам на железной дороге прекращалось движение пригородных или вообще всех поездов, и расписание приходилось убирать из системы. Это линии Гюмри-Пемзашен в Армении, Мариновка-Донская в Волгоградской области, Стрельня-Багратионовск и Черняховск-Нестеров в Калининградской области, Жуковка-Клетня в Брянской области, Савро-Терны в Днепропетровской области, Жигулёвское Море-Сызрань и Жигулёвское Море-Тольятти в Самарской области, Черепеть-Тупик в Тульской и Калужской областях.

Совсем недавно к ним присоединилась и линия Шортюгского предприятия промышленного железнодорожного транспорта на границе Костромской и Кировской областей - по-своему уникальный объект, где пригородные перевозки осуществлялись на старой автомотрисе АС-1А:

Причины закрытия линий в основном связаны с экономикой. Там, где очень мало пассажиров, проще оказывается пустить автобус (при наличии дороги), чем гонять почти пустым многотонный состав. А ведомственные линии вроде Шортюгского ППЖТ или ряда узкоколейных дорог вообще часто находятся на грани выживания и перевозят пассажиров во многом только благодаря государственным или муниципальным дотациям. После строительства автодороги пассажирское сообщение там, как правило, прекращается.

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Шортюг,Малое Раменье,расписания,поезда,электрички