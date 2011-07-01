Иногда на одном маршруте можно выбрать из нескольких поездов.

Возможно удобна будет система отзывов о поездах и определённых вагонах, т.к. вагоны могу отличатся. Например я ехал в поезде в одну сторону в вагоне с кондиционером, а в обратную на другом поезде за туже сумму, но без кондиционера и в очень старом вагоне.

Хорошо бы при выдаче результатов показывались бы значки около номера поезда: кондиционер, есть отзывы,... очень старый (т.е. из окон дует зимой или летом не открываются окна).

Как раз можно встроить в мобильную версию расписания - "оставить отзыв", будет чем занятся во время путешествия.

Возможно для автобусов можно, что-то аналогичное придумать, но автобусы легко меняют на маршруте.

Для самолётов так же можно делать пометку, где есть интернет. Пока это редкие случаи, но ...

Так вы поможете более комфортно путешествовать.

Спасибо.