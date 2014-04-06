Добрый день!

Обратите внимание, что Вы, как и большинство пассажиров запутались в перевозчиках на электричках и экспрессах в пределах Московской области.

А касается это РЭКСа, Аэроэкспресса и ЦППК. Я знаю точно про Рязанское и Савеловское направления.

На Рязанке поезда 700x Москва - Голутвин - Москва (x - любая цифра от 1 до 8) находятся в ведении ЦППК (на билетах печатается "Голутвин-Экспресс ОАО ЦППК"), но внутренним их обслуживанием занимается ОАО РЭКС. Следствие из этого для пассажиров: по билету на такой экспресс можно ехать в "зеленой" электричке. Там это актуально потому, что экспрессов мало и можно не успеть или передумать ехать на конкретном поезде. В связи с этим надо это как-то указать, подпись "Регион-Экспресс" со ссылкой на РЭКС как на перевозчика ошибочна! Вообще на Рязанке с билетом "на экспресс" можно сесть в любую электричку и не быть высаженным или оштрафованным.

На Савеловском другая ситуация. Поезда Савеловский вокзал - Лобня находятся в ведении именно ОАО РЭКС и по их билетам НЕЛЬЗЯ ехать в обычной электричке по такому маршруту. Плюс в них нет студенческих льгот от Москвы (т.к. у ОАО РЭКС такого договора с г.Москвы нет, а у ОАО ЦППК есть). А вот экспрессы Москва - Дмитров как и на Рязанке имеют билеты от ОАО ЦППК (хотя они раскрашены в РЭКС и обслуживаются ОАО РЭКС) и по этим билетам МОЖНО ехать в любой зеленой.

Как на других направлениях я не знаю, но это стоит узнать и сделать обновляемый ликбез по билетам в пределах Московской области на пригородные поезда.

Да, в догонку. Если взять билет Москва - Рязань на экспресс, то по нему можно ехать в обычной в указанную дату, а если взять билет на скорый, то нельзя.