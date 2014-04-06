Здравствуйте. Очень хочется иметь возможность из приложения Яндекс.Электрички отправить время отправления/прибытия электрички в каледарь, создав соответствющее событие. Это бывает особенно полезно при планировании поездок.
Можно явно создавать событие календаря, или же реализовать механизм "Отправить" для отсылки информации о рейсе в другое приложение. Прошу разработчиков ответить, можно ли надеяться на реплизацию этой функции.
Здравствуйте. Очень хочется иметь возможность из приложения Яндекс.Электрички отправить время отправления/прибытия электрички в каледарь, создав соответствющее событие. Это бывает особенно полезно при планировании поездок.
Отличная и долгожданная новость для жителей Казани, Читы, Брянска, Тулы и Курска: на Яндекс.Расписаниях появились расписания междугородных и пригородных автобусов для этих городов. Теперь их жители могут, не выходя из дома, спланировать поездку на автобусе: например, из Казани в Ульяновск, из Читы в Нерчинск, из Брянска в Москву, из Тулы в Калугу, из Курска в Воронеж. Как вернуться обратно, мы, разумеется, тоже подскажем. )
По Казани пока подключены рейсы Центрального автовокзала. По автовокзалу Читы можно узнать, кроме расписания, и цены билетов. А вот на большинство рейсов из Тулы, Брянска, Курска можно не только узнать стоимость билетов, но и купить их онлайн. Для этого нужно выбрать дату поездки и по жёлтой кнопке с указанной стоимостью проезда перейти на сайт одного из наших партнёров, где и приобрести билет.
Кстати, о партнёрах. В этом запуске нам очень помогли: ООО «АТИС» (Казань), ООО «Читинский автовокзал» (Чита), ООО «КВЦ-сервис» (Тула, Брянск, Курск). Мы благодарим их предоставленные возможности и рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества.
Напомним, что расписания автобусов доступны как на веб-сервисе, так и в его мобильной версии — на m.ya.ru/rasp.
Добрый день!
Обратите внимание, что Вы, как и большинство пассажиров запутались в перевозчиках на электричках и экспрессах в пределах Московской области.
А касается это РЭКСа, Аэроэкспресса и ЦППК. Я знаю точно про Рязанское и Савеловское направления.
На Рязанке поезда 700x Москва - Голутвин - Москва (x - любая цифра от 1 до 8) находятся в ведении ЦППК (на билетах печатается "Голутвин-Экспресс ОАО ЦППК"), но внутренним их обслуживанием занимается ОАО РЭКС. Следствие из этого для пассажиров: по билету на такой экспресс можно ехать в "зеленой" электричке. Там это актуально потому, что экспрессов мало и можно не успеть или передумать ехать на конкретном поезде. В связи с этим надо это как-то указать, подпись "Регион-Экспресс" со ссылкой на РЭКС как на перевозчика ошибочна! Вообще на Рязанке с билетом "на экспресс" можно сесть в любую электричку и не быть высаженным или оштрафованным.
На Савеловском другая ситуация. Поезда Савеловский вокзал - Лобня находятся в ведении именно ОАО РЭКС и по их билетам НЕЛЬЗЯ ехать в обычной электричке по такому маршруту. Плюс в них нет студенческих льгот от Москвы (т.к. у ОАО РЭКС такого договора с г.Москвы нет, а у ОАО ЦППК есть). А вот экспрессы Москва - Дмитров как и на Рязанке имеют билеты от ОАО ЦППК (хотя они раскрашены в РЭКС и обслуживаются ОАО РЭКС) и по этим билетам МОЖНО ехать в любой зеленой.
Как на других направлениях я не знаю, но это стоит узнать и сделать обновляемый ликбез по билетам в пределах Московской области на пригородные поезда.
Да, в догонку. Если взять билет Москва - Рязань на экспресс, то по нему можно ехать в обычной в указанную дату, а если взять билет на скорый, то нельзя.