Заметил, что блок не отображается (внутри дива пусто) на страницах, где в конце стоит суффикс .php. И на этом же сайте работает на страницах, где в конце урла "/" или ничего нет.
Бывает такое? Как исправить?
Заметил, что блок не отображается (внутри дива пусто) на страницах, где в конце стоит суффикс .php. И на этом же сайте работает на страницах, где в конце урла "/" или ничего нет.
Бывает такое? Как исправить?
На сайте стоит тест. Задача в том, чтобы для Facebook формировать всегда разный description
Через ajax возвращаю последнюю старничку с соц кнопками. Формирую уникальную ссылку и description:facebook :
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki" data-url="<?php echo $url; ?>?ver_res=<?php echo $sum_points; ?>" data-description="<?php echo $res_comment; ?>" data-description:facebook="<?php echo $res_comment; ?>" data-image="<?php echo $img_src; ?>" ></div>
Но description для FB не подхватываеться.
Здравствуйте.
При захвате не прекрипляется больше 32 изображений, есть какой-то лимиттер? Как увеличить количество изображений?
Спасибо!
хотелось бы чтобы была возможность делать репосты в инстаграмм
Примерно с месяц назад я перевёл свой сайт с HTTP на HTTPS. При этом наблюдаю ситуацию, что счётчики не считают как надо. Например, страницу https://bosichkom.com/игры/дома, согласно Метрике, за прошедший месяц добавляли в закладки 15 раз, но на счётчиках на странице нет вообще никаких значений.
И вторая часть вопроса - нельзя ли как-то "смержить" старые значения счётчиков для адресов страниц с http:// к нынешним с https:// ?
Здравствуйте.
При нажатии на кнопку "..." открывается всплывающее окно (ya-share2__popup) со списком остальных социальных сетей. Проблема в том, что это окно вы создаёте в том же элементе списка (li), в котором находится кнопка-ссылка "...".
В итоге имеют место следующие 2 серъёзные проблемы:
1) Если родительский блок (внутри которого располагается блок "Поделиться") имеет свойство (overflow: hidden), то это самое всплывающее окно "обрезается" родительским блоком.
2) Не смотря на то, что всплывающее окно (ya-share2__popup) имеет свойство (z-index: 9999), оно располагается всегда ПОД элементами, которые:
- расположены за пределами блока "Поделиться"
- и имеют явно указанный (z-index) с любым значением
А происходит это из-за того, что (z-index: 9999) у (ya-share2__popup) распространяет своё действие только на свой контекст наложения (который ограничен блоком "Поделиться"):
http://habrahabr.ru/post/166435/
Для решения этих проблем прошу в кратчайшие сроки реализовать создание всплывающего окна (ya-share2__popup) не внутри последнего элемента списка, а непосредственно внутри (body). Именно так сделано в других аналогичных сервисах (и соответственно, озвученных проблем у них нет).
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А до того, пока обозначенная проблема не будет устранена, прошу предоставить временный "костыль" с использованием вашего API.
Пока работающий "костыль" мне реализовать не получилось. При простом перемещении (после инициализации блока "Поделиться") всплывающего окна (ya-share2__popup) из (li) в конец (body):
$(share).find('.ya-share2
__popup').appendTo('body' );
- кнопка "..." перестаёт работать (работает как ссылка на главную страницу сайта)
- у социальных сетей внутри всплывающего окна (ya-share2__popup) (если в firebug сделать его видимым) не отображаются иконки
Спасибо.
Здравствуйте!
Ставила кнопки месяца три назад, в предыдущей версии все работали отлично. Сейчас поставила новые кнопки, Pinterest не подгружает картинку, сначала просит выбрать доску, а потом пишет: "Ой! Parameter 'image_url' (value http:) is not a valid URL format" (хотя в прошлой версии работал с этим же изображением, ссылка на картинку идет такая <?php echo $thumb; ?>). Ссылка для примера: http://tv-atribut.ru/comi
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-s
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,
Я понимаю, что он хочет, чтоб я ссылку http указала, но тогда мне придется для всех одну картинку указывать, получается, а не главное изображение страницы, как в случае с <?php echo $thumb; ?>, это достаточно нелогично, да и для других соц. сетей мне это не нужно, получается, только Pinterest сломанный. Помогите, пожалуйста, исправить.
Спасибо!
Здравствуйте.
Добавьте, пожалуйста, в вашу панель (блок "Поделиться") кнопки для следующих российских социальных сетей:
- Мой Круг: https://moikrug.ru/
- В кругу друзей: http://vkrugudruzei.ru/reg
- RuSpace: http://www.ruspace.ru/
а также для системы блогов LiveInternet: http://www.liveinternet.ru/top/
Здравствуйте.
Есть ли у вас возможность реализовать варинт блока "Поделиться" для случаев с отключенными скриптами ?
Т.е. если скрипты отключены, на странице отображается блок "Поделиться" со статическими ссылками, которые открываются в новом окне.
Именно такой вариант реализован, например, в отношении кнопки "Поделиться" у "Мой Мир" (изначально вставляется статическая ссылка, которая затем скриптами преобразуется в динамический iframe): http://api.mail.ru/sites/plugins/share/
Всем привет! Спасибо за такую классную кнопку, у всех остальных сервисов хуже.
Однакое, имеет место быть такой вопрос.
Вот строка инициализации:
<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj" data-yashareLink="http://xn--80aaacddrf5ehvh7c8a.xn--p1ai/?type=4&read=284&page=last#new_comment"> </div>
Ссылка вроде как надо, но добавление в разные сервисы идет по разному!
Вот примеры:
Одноклассники все отрабатывают как надо.
Во вконтакте почему-то добавляется страница с которой вызвано, а не параметр линк
В фейсбуке вообще непонятно, параметр линк оказался конкатенированным с http://
Что я делаю не так? Сайт http://всехабаровчане.рф (http://talkspot.ru)