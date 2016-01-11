Здравствуйте.

При нажатии на кнопку "..." открывается всплывающее окно (ya-share2__popup) со списком остальных социальных сетей. Проблема в том, что это окно вы создаёте в том же элементе списка (li), в котором находится кнопка-ссылка "...".

В итоге имеют место следующие 2 серъёзные проблемы:

1) Если родительский блок (внутри которого располагается блок "Поделиться") имеет свойство (overflow: hidden), то это самое всплывающее окно "обрезается" родительским блоком.

2) Не смотря на то, что всплывающее окно (ya-share2__popup) имеет свойство (z-index: 9999), оно располагается всегда ПОД элементами, которые:

- расположены за пределами блока "Поделиться"

- и имеют явно указанный (z-index) с любым значением

А происходит это из-за того, что (z-index: 9999) у (ya-share2__popup) распространяет своё действие только на свой контекст наложения (который ограничен блоком "Поделиться"):

http://habrahabr.ru/post/166435/

Для решения этих проблем прошу в кратчайшие сроки реализовать создание всплывающего окна (ya-share2__popup) не внутри последнего элемента списка, а непосредственно внутри (body). Именно так сделано в других аналогичных сервисах (и соответственно, озвученных проблем у них нет).

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А до того, пока обозначенная проблема не будет устранена, прошу предоставить временный "костыль" с использованием вашего API.

Пока работающий "костыль" мне реализовать не получилось. При простом перемещении (после инициализации блока "Поделиться") всплывающего окна (ya-share2__popup) из (li) в конец (body):

$(share).find('.ya-share2 __popup').appendTo('body' );

- кнопка "..." перестаёт работать (работает как ссылка на главную страницу сайта)

- у социальных сетей внутри всплывающего окна (ya-share2__popup) (если в firebug сделать его видимым) не отображаются иконки

Спасибо.