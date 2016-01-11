Клуб пользователей блока «Поделиться»

январь 2016
Страницы с суффиксом
nkgr
11 января 2016, 18:29

Заметил, что блок не отображается (внутри дива пусто) на страницах, где в конце стоит суффикс .php. И на этом же сайте работает на страницах, где в конце урла "/" или ничего нет.

Бывает такое? Как исправить?

4 комментария
Возвращать уникальный Description для Facebook
Djaild
11 января 2016, 18:46

На сайте стоит тест. Задача в том, чтобы для Facebook формировать всегда разный description

 

Через ajax возвращаю последнюю старничку с соц кнопками. Формирую уникальную ссылку и description:facebook :

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki" data-url="<?php echo $url; ?>?ver_res=<?php echo $sum_points; ?>" data-description="<?php echo $res_comment; ?>" data-description:facebook="<?php echo $res_comment; ?>" data-image="<?php echo $img_src; ?>" ></div>

 

Но description для FB не подхватываеться. 

2 комментария
Лимит захвата изображений (32)
Roman
11 января 2016, 18:57

Здравствуйте.

 

При захвате не прекрипляется больше 32 изображений, есть какой-то лимиттер? Как увеличить количество изображений?

 

 

Спасибо!

1 комментарий
возможность делать репосты в инстаграмм
Mihail
11 января 2016, 19:22

хотелось бы чтобы была возможность делать репосты в инстаграмм

1 комментарий
Переход сайта на HTTPS - сброс счётчиков
flycat
11 января 2016, 19:38

Примерно с месяц назад я перевёл свой сайт с HTTP на HTTPS. При этом наблюдаю ситуацию, что счётчики не считают как надо. Например, страницу https://bosichkom.com/игры/дома, согласно Метрике, за прошедший месяц добавляли в закладки 15 раз, но на счётчиках на странице нет вообще никаких значений.

И вторая часть вопроса - нельзя ли как-то "смержить" старые значения счётчиков для адресов страниц с http:// к нынешним с https:// ?

14 комментариев
статистика,https
Всплывающее окно (ya-share2__popup) должно создаваться внутри (body), а не внутри (li)
kurts-2015
11 января 2016, 20:03

Здравствуйте.

При нажатии на кнопку "..." открывается всплывающее окно (ya-share2__popup) со списком остальных социальных сетей. Проблема в том, что это окно вы создаёте в том же элементе списка (li), в котором находится кнопка-ссылка "...".

В итоге имеют место следующие 2 серъёзные проблемы:

1) Если родительский блок (внутри которого располагается блок "Поделиться") имеет свойство (overflow: hidden), то это самое всплывающее окно "обрезается" родительским блоком.

2) Не смотря на то, что всплывающее окно (ya-share2__popup) имеет свойство (z-index: 9999), оно располагается всегда ПОД элементами, которые:

- расположены за пределами блока "Поделиться"
- и имеют явно указанный (z-index) с любым значением

А происходит это из-за того, что (z-index: 9999) у (ya-share2__popup) распространяет своё действие только на свой контекст наложения (который ограничен блоком "Поделиться"):
http://habrahabr.ru/post/166435/

 

Для решения этих проблем прошу в кратчайшие сроки реализовать создание всплывающего окна (ya-share2__popup) не внутри последнего элемента списка, а непосредственно внутри (body). Именно так сделано в других аналогичных сервисах (и соответственно, озвученных проблем у них нет).

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А до того, пока обозначенная проблема не будет устранена, прошу предоставить временный "костыль" с использованием вашего API.

Пока работающий "костыль" мне реализовать не получилось. При простом перемещении (после инициализации блока "Поделиться") всплывающего окна (ya-share2__popup) из (li) в конец (body):

$(share).find('.ya-share2__popup').appendTo('body');

- кнопка "..." перестаёт работать (работает как ссылка на главную страницу сайта)
- у социальных сетей внутри всплывающего окна (ya-share2__popup) (если в firebug сделать его видимым) не отображаются иконки

Спасибо.

5 комментариев
Pinterest не подгружает картинку
ann.valder
11 января 2016, 20:37

Здравствуйте!

Ставила кнопки месяца три назад, в предыдущей версии все работали отлично. Сейчас поставила новые кнопки, Pinterest не подгружает картинку, сначала просит выбрать доску, а потом пишет: "Ой! Parameter 'image_url' (value http:) is not a valid URL format" (хотя в прошлой версии работал с этим же изображением, ссылка на картинку идет такая <?php echo $thumb; ?>). Ссылка для примера: http://tv-atribut.ru/comics/galaxy-guardians/groot-ring.html, код блока:

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> 

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,pinterest,twitter,lj,surfingbird,tumblr,viber,whatsapp" data-size="s"></div>

Я понимаю, что он хочет, чтоб я ссылку http указала, но тогда мне придется для всех одну картинку указывать, получается, а не главное изображение страницы, как в случае с <?php echo $thumb; ?>, это достаточно нелогично, да и для других соц. сетей мне это не нужно, получается, только Pinterest сломанный. Помогите, пожалуйста, исправить.

Спасибо!

6 комментариев
Кнопки для социальных сетей "Мой круг" и "В кругу друзей"
kurts-2015
11 января 2016, 20:41

Здравствуйте.

Добавьте, пожалуйста, в вашу панель (блок "Поделиться") кнопки для следующих российских социальных сетей:
- Мой Круг: https://moikrug.ru/
- В кругу друзей: http://vkrugudruzei.ru/reg
- RuSpace: http://www.ruspace.ru/

а также для системы блогов LiveInternet: http://www.liveinternet.ru/top/

1 комментарий
Вертикальный список кнопок "Поделиться"
bertram
14 января 2016, 17:53
Как можно сделать, чтобы кнопки "Поделиться" были вертикально, а не горизонтально?
11 комментариев
Статические (_blank)-ссылки при отключенных скриптах
kurts-2015
14 января 2016, 17:53

Здравствуйте.
Есть ли у вас возможность реализовать варинт блока "Поделиться" для случаев с отключенными скриптами ?
Т.е. если скрипты отключены, на странице отображается блок "Поделиться" со статическими ссылками, которые открываются в новом окне.

Именно такой вариант реализован, например, в отношении кнопки "Поделиться" у "Мой Мир" (изначально вставляется статическая ссылка, которая затем скриптами преобразуется в динамический iframe): http://api.mail.ru/sites/plugins/share/

2 комментария
Странности с добавлением в разные службы
DvaRF-81
20 января 2016, 01:56

Всем привет! Спасибо за такую классную кнопку, у всех остальных сервисов хуже.

Однакое, имеет место быть такой вопрос.

Вот строка инициализации:

<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" 
data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj" 
data-yashareLink="http://xn--80aaacddrf5ehvh7c8a.xn--p1ai/?type=4&amp;read=284&amp;page=last#new_comment">
</div>

Ссылка вроде как надо, но добавление в разные сервисы идет по разному!

Вот примеры:

Одноклассники все отрабатывают как надо.

Во вконтакте почему-то добавляется страница с которой вызвано, а не параметр линк

В фейсбуке вообще непонятно, параметр линк оказался конкатенированным с http://

Что я делаю не так? Сайт http://всехабаровчане.рф (http://talkspot.ru)

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