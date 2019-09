Здравствуйте!

Ставила кнопки месяца три назад, в предыдущей версии все работали отлично. Сейчас поставила новые кнопки, Pinterest не подгружает картинку, сначала просит выбрать доску, а потом пишет: "Ой! Parameter 'image_url' (value http:) is not a valid URL format" (хотя в прошлой версии работал с этим же изображением, ссылка на картинку идет такая <?php echo $thumb; ?>). Ссылка для примера: http://tv-atribut.ru/comi cs/galaxy-guardians/groot -ring.html , код блока:

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-s hims/0.0.2/es5-shims.min. js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte, facebook,odnoklassniki,mo imir,gplus,pinterest,twit ter,lj,surfingbird,tumblr ,viber,whatsapp" data-size="s"></div>

Я понимаю, что он хочет, чтоб я ссылку http указала, но тогда мне придется для всех одну картинку указывать, получается, а не главное изображение страницы, как в случае с <?php echo $thumb; ?>, это достаточно нелогично, да и для других соц. сетей мне это не нужно, получается, только Pinterest сломанный. Помогите, пожалуйста, исправить.

Спасибо!