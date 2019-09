собственно, сабж. не работает, попробовал в хроме и фф. раньше работало..

<html>

<head>

<script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>

</head>

<body>

<div id='yashare2' class='ya-share2'>

</body>

<script>

var yashare = Ya.share2('yashare2',{

content: {

url: "http://www.ya.ru",

title: 'come, come',

description: "go go",

},

theme: {

lang: 'en',

size: 'm',

services: "facebook,twitter,gplus",

},

});

yashare.updateContent({url:'http://www.123.com'});

</script>

</html>