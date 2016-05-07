Добрый день!

В блоке «Поделиться» кнопка «Одноклассники» не работает. Пишет все время: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже".

Пробовала и позже и с других страниц. Ошибка та же.

Сам профиль в «Одноклассниках» открыт и работает.

Не получается только поделиться информацией через кнопку на сайте. http://личныйслесарь.рф/

Скрипт:

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,twitter,viber,whatsapp" data-size="s"></div>

Просьба помочь.