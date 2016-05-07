Добавьте шару на телеграм. Это актуально. Спасибо!
http://telegram.wiki/tips:websharing
Добавьте шару на телеграм. Это актуально. Спасибо!
http://telegram.wiki/tips:websharing
Здравствуйте.
Внедряем на сайте Content Security Policy.
Пожскажите, пожалуйста, на каком домена расположены иконки для блока "Поделиться", чтобы указать его в качестве разрешённого.
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой. На сайте подключаю блок "Поделиться". Ранее использовал старый способ для этой цели - запрашивал скрипт "//yastatic.net/share/share.js". Однако заметил, что кнопка "facebook" блокируется плагином AdBlock Plus. Такое поведение меня не устраивало, и я обновил использование блока "Поделиться" в соответствие с документацией на https://tech.yandex.ru/share/. После чего заметил, что AdBlock стал блокировать весь скрипт целиком - получаю ошибку "GET http://yastatic.net/share2/share.js net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT". Подскажите, как можно обойти эту ошибку (кроме отключения плагина)?
Скорее это невозможно, но на всякий случай уточню - есть ли возможность после получения всех данных счетчиков запустить событие, что бы подсчитать общее количество поделившихся? Или есть какой-то параметр?
Здравствуйте!
Сделал на сайте блок поделиться vk и fb. При нажатии на ту или другую кнопку всплывает сразу несколько окон "опубликовать". В чем может быть причина?
У самого стоит просто Adblock и с ним все нормально, а тут выяснилось что Adblock plus блокирует блок поделиться. Есть ли какие-то решения данной проблемы?
Сайт не на хостинге, а на компьютере (в процессе разработки).
Вставляю <script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> в head
<div class="ya-share2" data-size="m" data-services="vkontakte,twitter,facebook,gplus" data-counter></div> в body, но ничего не происходит.
раньше отображался на всех страницах.а сейчас блок отображаеться только на главной.почему так?
Здравствуйте!
Есть сайт на платформе wix. На страницах проектов установил кнопки.
При попытке расшаривания правильно открываются окна соцсетей/мессенджеров, но вместо ссылки на адрес страницы получается линк на картинки иконок.
Страница: http://www.getreadybrand.com/#!jaykatalog/crrp
Линк с неё: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.getreadybrand.com.usrfiles.com%2Fhtml%2F78fa1e_5d93b33cb74d246ce7ab58c114d45522.html&utm_source=share2
Кодированием не владею, но если вы подскажете, как откорректировать код, готов вбить руками, например, правильные адреса в блоки кода постранично.
Заранее благодарю за помощь! С уважением!
ЗЫ. Сам код, который ставил:
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter,linkedin,viber,whatsapp"></div>
Добрый день!
Есть какие-нибудь критерии, по которым вы добавляете новые сервисы? Какова процедура?
Добрый день!
Есть страница, которая отлично шарится во все соц. сети, но только не в ВК. Вот так это выглядит:
Адрес страницы: https://elitsy.ru/parish/30151/donations/153/ User-Agent: любой
В документации неправильно назван код сервиса Surfingbird — surfingburd.
Добавил в data-services пункт telegram, угадал: в блоке «Поделиться» появилась иконка Telegram с title «telegram». С протоколом tg:// работает правильно, но ссылкою поста делает {url}={title}, что крайне странно. Хотелось бы просто {url}.
Спасибо.
Добрый день, мой код:
$(function () { var Share = { init: function () { $.getScript('https://yastatic.net/share2/share.js', Share.content); }, content: function () { Ya.share2('#share-container', { theme: { services: 'twitter', counter: true, lang: 'ru', limit: 2, size: 'm' }, content: { url: $('meta[property="og:url"]').attr('content') }, contentByService: { twitter: { title: $('meta[name="twitter:title"]').attr('content') + ' ' + $('meta[name="twitter:site"]').attr('content') + '\n' } } }); } }; Share.init(); });
Если зайдетк сюда, и нажмете поделиться в Twitter в GoogleChrome будет заблокированно одно вcплывающее окно. Когда разрешите его, будет открываться два окна каждый раз.
Добрый день!
В блоке «Поделиться» кнопка «Одноклассники» не работает. Пишет все время: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже".
Пробовала и позже и с других страниц. Ошибка та же.
Сам профиль в «Одноклассниках» открыт и работает.
Не получается только поделиться информацией через кнопку на сайте. http://личныйслесарь.рф/
Скрипт:
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,twitter,viber,whatsapp" data-size="s"></div>
Просьба помочь.
Здравствуйте!
По вашим данным добавились нужные мне кнопки. Но, когда нажимаю Поделиться в Одноклассниках, пост не появляется в ленте. В другихсоц. сетях такой проблемы нет.
Добрый день!
Подскажите, что произошло, раньше такого не было.
Во время вызова функции updateContent() API шаринга, скрипт дает эту ошибку Uncaught TypeError: this._options.merge is not a function
Как вернуть эту функцию?
Спасибо!
собственно, сабж. не работает, попробовал в хроме и фф. раньше работало..
<html>
<head>
<script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>
</head>
<body>
<div id='yashare2' class='ya-share2'>
</body>
<script>
var yashare = Ya.share2('yashare2',{
content: {
url: "http://www.ya.ru",
title: 'come, come',
description: "go go",
},
theme: {
lang: 'en',
size: 'm',
services: "facebook,twitter,gplus",
},
});
yashare.updateContent({url:'http://www.123.com'});
</script>
</html>
Хотелось бы предложить несколько изменений:
1. Сделайте список сервисов в два столбика.
P.S.:
.share__list-item {
margin: 0 0 5px;
width: 230px;
float: left;
}
2. При выборе сервиса "Pinterest" можно сделать открытие снизу под списком поля для иконки. (т.е. пока сервис не выбран, то информация про иконку скрыта)
3. Можно дать возможность выбора формы иконок (например круглые, ромбики, треугольники, ну или другие на ваше усмотрение)
4. Дайте возможность менять порядок иконок передвигая сервисы в списке, либо сами иконки на превью.
Всем привет!
Решил добавить иконку viber, начал проверять на десктопе, при нажатии выскакивает окно с предложением открыть программу https://yadi.sk/i/h0ZmlAK0rP9eo , я соглашаюсь и открывается программа, но ссылка не переноситься, то есть если провести туже операцию на телефоне с мобильным клиентом viber, то при открытии программы нам предлагают выбрать пользователя которому мы хотим отправить сообщение, выбираем и в поле где вводится текст уже прописана ссылка тд и тп.
Это можно как то поправить, что бы все работало на десктопе так же как и на мобиле?