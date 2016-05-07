Клуб пользователей блока «Поделиться»

май 2016
telegram
Shock
7 мая 2016, 11:25

Добавьте шару на телеграм. Это актуально. Спасибо!

http://telegram.wiki/tips:websharing

4 комментария
Content Security Policy
td-m
7 мая 2016, 19:00

Здравствуйте.

Внедряем на сайте Content Security Policy.

Пожскажите, пожалуйста, на каком домена расположены иконки для блока "Поделиться", чтобы указать его в качестве разрешённого.

6 комментариев
ABP блокирует скрипт подключения блока "Поделиться"
yankin.artem
11 мая 2016, 15:20

Добрый день!

Столкнулся со следующей проблемой. На сайте подключаю блок "Поделиться". Ранее использовал старый способ для этой цели - запрашивал скрипт "//yastatic.net/share/share.js". Однако заметил, что кнопка "facebook" блокируется плагином AdBlock Plus. Такое поведение меня не устраивало, и я обновил использование блока "Поделиться" в соответствие с документацией на https://tech.yandex.ru/share/. После чего заметил, что AdBlock стал блокировать весь скрипт целиком - получаю ошибку "GET http://yastatic.net/share2/share.js net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT". Подскажите, как можно обойти эту ошибку (кроме отключения плагина)?

1 комментарий
Общий счетчик. Получить общее количество поделившихся
ad.makas
11 мая 2016, 15:22

Скорее это невозможно, но на всякий случай уточню - есть ли возможность после получения всех данных счетчиков запустить событие, что бы подсчитать общее количество поделившихся? Или есть какой-то параметр? 

1 комментарий
Открывается сразу несколько окон "Опубликовать"
vadym.smiiun
11 мая 2016, 15:27

Здравствуйте!
Сделал на сайте блок поделиться vk и fb. При нажатии на ту или другую кнопку всплывает сразу несколько окон "опубликовать". В чем может быть причина?

1 комментарий
AdBlock Plus блокирует блок поделиться
zhakhov@smt-samara.ru
11 мая 2016, 15:29

У самого стоит просто Adblock и с ним  все нормально, а тут выяснилось что Adblock plus блокирует блок поделиться. Есть ли какие-то решения данной проблемы? 

5 комментариев
Не появляется блок "поделиться"
pnktsn
13 мая 2016, 22:35

Сайт не на хостинге, а на компьютере (в процессе разработки). 

Вставляю <script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> в head 

<div class="ya-share2" data-size="m" data-services="vkontakte,twitter,facebook,gplus" data-counter></div> в body, но ничего не происходит. 
 

1 комментарий
перестал работать блок Поделиться
Iskander
13 мая 2016, 22:46

раньше отображался на всех страницах.а сейчас блок отображаеться только на главной.почему так?

16 комментариев
Неправильная ссылка при «расшаривании»
get.ready.brand
13 мая 2016, 22:53

Здравствуйте!

Есть сайт на платформе wix. На страницах проектов установил кнопки.

При попытке расшаривания правильно открываются окна соцсетей/мессенджеров, но вместо ссылки на адрес страницы получается линк на картинки иконок.

Страница: http://www.getreadybrand.com/#!jaykatalog/crrp

Линк с неё: https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.getreadybrand.com.usrfiles.com%2Fhtml%2F78fa1e_5d93b33cb74d246ce7ab58c114d45522.html&utm_source=share2

Кодированием не владею, но если вы подскажете, как откорректировать код, готов вбить руками, например, правильные адреса в блоки кода постранично.

Заранее благодарю за помощь! С уважением!

ЗЫ. Сам код, который ставил:

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter,linkedin,viber,whatsapp"></div>

3 комментария
Как добавить в блок "Поделиться" свою собственную кнопку шаринга?
e-spamer
15 мая 2016, 09:08

Добрый день!

Есть какие-нибудь критерии, по которым вы добавляете новые сервисы? Какова процедура?

1 комментарий
сервисы
Backend unavailable
e-spamer
15 мая 2016, 09:16

Добрый день!

Есть страница, которая отлично шарится во все соц. сети, но только не в ВК. Вот так это выглядит:

Адрес страницы: https://elitsy.ru/parish/30151/donations/153/ User-Agent: любой
3 комментария
Неправильное название сервиса Surfingbird
Кириенко Алексей
15 мая 2016, 09:19

В документации неправильно назван код сервиса Surfingbird — surfingburd.

1 комментарий
Ошибка в незадокументированной иконке Telegram
ekvium
15 мая 2016, 09:22

Добавил в data-services пункт telegram, угадал: в блоке «Поделиться» появилась иконка Telegram с title «telegram». С протоколом tg:// работает правильно, но ссылкою поста делает {url}={title}, что крайне странно. Хотелось бы просто {url}.

Спасибо.

3 комментария
Открывается два окна для шары в Twitter
iormark
15 мая 2016, 09:26

Добрый день, мой код:

$(function () {

	var Share = {
		init: function () {
			$.getScript('https://yastatic.net/share2/share.js', Share.content);
		},
		content: function () {
			Ya.share2('#share-container', {
				theme: {
					services: 'twitter',
					counter: true,
					lang: 'ru',
					limit: 2,
					size: 'm'
				},
				content: {
					url: $('meta[property="og:url"]').attr('content')
				},
				contentByService: {
					twitter: {
						title: $('meta[name="twitter:title"]').attr('content') + ' '
							+ $('meta[name="twitter:site"]').attr('content') + '\n'
					}
				}
			});
		}
	};

	Share.init();

});

Если зайдетк сюда, и нажмете поделиться в Twitter в GoogleChrome будет заблокированно одно вcплывающее окно. Когда разрешите его, будет открываться два окна каждый раз.

8 комментариев
Не работает кнопка "Одноклассники"
marya.buryakova
15 мая 2016, 09:30

Добрый день!

В блоке «Поделиться» кнопка «Одноклассники» не работает. Пишет все время: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже".

Пробовала и позже и с других страниц. Ошибка та же.

Сам профиль в «Одноклассниках» открыт и работает.

Не получается только поделиться информацией через кнопку на сайте. http://личныйслесарь.рф/

Скрипт:

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script>

<div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,twitter,viber,whatsapp" data-size="s"></div>

Просьба помочь.

6 комментариев
Не репостит в соц.сеть Одноклассники
ver.bukina2015
15 мая 2016, 09:34

Здравствуйте!

По вашим данным добавились нужные мне кнопки. Но, когда нажимаю Поделиться в Одноклассниках, пост не появляется в ленте. В другихсоц. сетях такой проблемы нет.

1 комментарий
Ошибка this._options.merge is not a function
gugonamaster
15 мая 2016, 09:37

Добрый день!

Подскажите, что произошло, раньше такого не было.

Во время вызова функции updateContent() API шаринга, скрипт дает эту ошибку Uncaught TypeError: this._options.merge is not a function

Как вернуть эту функцию?

Спасибо!

1 комментарий
updateContent -> share.js:formatted:2272Uncaught TypeError: this._options.merge is not a function
sietch
15 мая 2016, 09:41

собственно, сабж. не работает, попробовал в хроме и фф. раньше работало..

<html>
<head>
    <script src="https://yastatic.net/share2/share.js"></script>
</head>
<body>
<div id='yashare2' class='ya-share2'>
</body>
<script>
    var yashare = Ya.share2('yashare2',{
        content: {
        url: "http://www.ya.ru",
        title: 'come, come',
        description: "go go",
    },
    theme: {
        lang: 'en',
        size: 'm',
        services: "facebook,twitter,gplus",
        },
    });
    yashare.updateContent({url:'http://www.123.com'});
</script>
</html>

2 комментария
Доброго времени суток.
Удалённый пользователь
15 мая 2016, 10:18

Хотелось бы предложить несколько изменений:

1. Сделайте список сервисов в два столбика.

P.S.:

.share__list-item {
    margin: 0 0 5px;
    width: 230px;
    float: left;
}

2.  При выборе сервиса "Pinterest" можно сделать открытие снизу под списком поля для иконки. (т.е. пока сервис не выбран, то информация про иконку скрыта)

3. Можно дать возможность выбора формы иконок (например круглые, ромбики, треугольники, ну или другие на ваше усмотрение)

4. Дайте возможность менять порядок иконок передвигая сервисы в списке, либо сами иконки на превью.

2 комментария
предложение,проблема,новые функции,идея,идеи
Кнопка "Viber" не работает с десктопным приложением
Алексей Курылёв
15 мая 2016, 11:00

Всем привет!

Решил добавить иконку viber, начал проверять на десктопе, при нажатии выскакивает окно с предложением открыть программу https://yadi.sk/i/h0ZmlAK0rP9eo , я соглашаюсь и открывается программа, но ссылка не переноситься, то есть если провести туже операцию на телефоне с мобильным клиентом viber, то при открытии программы нам предлагают выбрать пользователя которому мы хотим отправить сообщение, выбираем и в поле где вводится текст уже прописана ссылка тд и тп.

Это можно как то поправить, что бы все работало на десктопе так же как и на мобиле?

3 комментария