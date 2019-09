Добавил на сайт перевод с помощью яндекса, все работает. Добавлю тот же код в приложение, и не работает. Возможно, дело в Content-Security-Policy, добавить туда что только нашел

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="default-src 'self' data: gap: 'unsafe-inline' https://*.gstatic.com https://*.yandex.net https://*.fontawesome.com https://*.yandex.ru https://yastatic.net;connect-src 'self' https://*.yandex.net; style-src 'self' 'unsafe-inline'; media-src *;">