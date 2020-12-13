Клуб пользователей блока «Поделиться»

декабрь 2020
Вопрос по Yandex Share и вызовов им Метрики
lifecom
13 декабря 2020, 00:14

Имеется страница блога со списком статей (как на хабре :).

Под каждой статьей кнопка "поделиться", при клике на которую отображается блок с кнопками (dysplay:none -> display:block).

В предыдущей версии Yandex Share для блока кнопок задавался класс "yashare-auto-init".

В новой же версии (2-ой) все блоки уже проинициализированы (там даже класс добавляется ya-share2_inited) и для каждого из них вызывается скрипт Метрики. В результате при загрузке страницы длинная "простыня" из вызовов метрики (в браузере: Dev Tools -> Network -> Images)

Можно ли во 2-й версии сделать так, чтобы содержимое блока "Поделиться" инициализировалось только во время его отображения? Или отключить подгрузку Метрики (если она и так есть на сайте)?

P.S.:

В скрипте yastatic.net/share2/share.js нашел участок

if(window.Ya&&"Metrika2"in window.Ya)
    a(this._id);
else
    {var r=(0,o.injectJs)(" https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js ");

Т.е. по сути если Метрика есть, то скрипт не должен инжектиться. Но почему-то инжектится, причем в каждый блок "Поделиться".

2 комментария
ya-share2,ya.share,ya.metrika,ya.share_init
Почему убрали кнопку карточек с кода кнопок ?
FREEDNB.COM
17 декабря 2020, 16:32

Почему убрали кнопку карточек с кода кнопок ?

1 комментарий
Не отображается пункт "Скопировать ссылку"
kitaev-sd
23 декабря 2020, 16:39

Доброго времени суток!

Возникли сложности с отображением пункта "Скопировать ссылку". Этот пункт не отображается в всплывающем меню, как показано в конструкторе. Копирование кода из конструктора, написание через data-атрибуты или через API никаких результатов не дало. Пункт "Скопировать ссылку" отображается только в том случае, если лимит соцсетей равен или больше количества добавленных соцсетей, при установленном параметре copy: "extraItem". Без этого параметра не отображается никогда. В консоли пусто.

В чём может быть проблема и как её исправить? 

Заранее спасибо.

9 комментариев
Открытие списка ссылок "Поделиться" при клике на сторонний элемент
danischkin.evgeny2
25 декабря 2020, 10:46

Возможно ли открывать свернутый в кнопку список ссылок на соцсети и прочее при клике на сторонний элемент на странице?

Нет комментариев
Поделится из переменной
сергей кум
27 декабря 2020, 21:55

Приветствую! Если атрибут data-description выводит текст то как ему указать что бы он текст брал из class id  в него попадает текст из переменой. Или что бы скрин может окна делал и им делиться

1 комментарий
Проблемы с VK
Ivanov Dima
28 декабря 2020, 13:37

Доброго времени суток!
Наблюдаем проблему с функционалом "поделиться" через VK.
Даже если зайти на яндекс с любого браузера (Android) текст меняет кодировку(становится Windows-1251) и превращается в вопросы.
Проблема на стороне яндекса? 

1 комментарий
vk,кодировка