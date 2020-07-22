Кнопка шаринга для телеграм имеет ссылку вида tg://msg_url. Если на десктопе не установлено приложение Телеграм, то при нажатии на ссылку откроется пустое окно без запроса на открытие приложения.
Гораздо удобнее если бы была ссылка вида https://t.me/share/url, при нажатии которой открывается отдельное окно браузера, в котором предлагается установить Телеграм при его отсутствии.
Кнопка шаринга для телеграм имеет ссылку вида tg://msg_url. Если на десктопе не установлено приложение Телеграм, то при нажатии на ссылку откроется пустое окно без запроса на открытие приложения.
Здравствуйте! При установке на страницу официального скрипта кнопки "Сохранить" от Пинтереста https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ (чтобы кнопочка "Сохранить" появлялась на каждой картинке) в блоке "Поделиться" от Яндекса кнопка Пинтереста заменяется на стандартную:
При поиске решения наткнулся на такую информацию: https://github.com/pinterest/widgets/issues/6 (последнее сообщение).
Насколько понял, нужно, чтобы к ссылке в блоке был добавлен атрибут data-pin-do="none".
Можете это реализовать, чтобы не возникало конфликта? Или подскажите, что еще можно сделать.
Добрый день! Чтобы в блоке Поделиться активировать Pininterest нужно обязательно внизу страницы указать ссылку на картинку. На какую картинку нужно указывать? Если я указываю ссылку на картинку в статьен то при нажатии на иконку в блоке Поделиться независимо от того на какой он странице всегда будет загружаться только одна и та же картинка. чтото непонятно с этим
Здравствуйте, почему на социальных иконках Блок «Поделиться» отсутствуют счётчики кликов?
Со вчерашнего дня перестали отображаться количество лайков или репостов у кнопок поделиться.
На всех моих сайтах стоит старый код поделиться с дата каунтером
<div class="ya-share2" data-services="odnoklassniki,vkontakte,pinterest" data-counter=""></div>
У вас в блоке этого значения нет.
Вы перестали обслуживать отображение чисел? Сервер логов вашу уже переполнен?
Со вчерашнего дня не отображаются цифра показывающие сколько раз подселились в той или иной соц. сети, что произошло?
Добрый день!
Последние несколько дней перестали отображаться цифры счетчика. Это проблема на стороне Яндекса или надо "ковырять" сайт?
<script src="https://yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script> <script src="https://yastatic.net/share2/share.js" async="async"></script> <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,odnoklassniki,moimir,twitter,viber,whatsapp,telegram" data-counter=""></div>
Вот такой код перестал показывать счетчики.
Добрый день!
Несколько дней назад у меня в статьях на сайте почему-то обнулились все счетчики на кнопках. Вот пример статьи: https://parta1.com/blog/26426.html
Сам функционал кнопок работает, но счетчики не отображаются.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так. Спасибо!
С уважением, Антон.
Добрый день!
Заметил, что на моем сайте http://brosaem.info/ перестал отображаться счетчик в кнопке поделись. В чем причина?
Такая же проблема и на других сайтах:
Раньше были счетчики. Они есть на первом изображении Конструктора по ссылке https://yandex.ru/dev/share/doc/dg/add-docpage/
Сейчас счетчиков нет ни в конструкторе, ни у меня на сайте. Официальной новости я не нашла. Помоги, разобраться в чем дело?
Почему пропали все счетчики на кнопках "Яндекс Поделиться" ???
И в конструкторе исчезла возможность включать счетчики на кнопках (нет параметра data-counter="" )
Почему их нет и как их можно включить???? Очень нужно!!!!!!!!!!
Добрый день!
Несколько дней назад у меня на сайте перестали отображаться счетчики у блока "Поделиться".
Вот пример страницы, на которой должно отображаться 33 репоста ВКонтакте:
https://parta1.com/blog/26483.html
Однако, на кнопках все счетчики по нулям.
Проверяю здесь:
https://vk.com/share.php?act=count&index=0&url=https://parta1.com/blog/26483.html
Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так.
Спасибо!
С уважением, Антон.
На очень многих страницах возникает ошибка при клике на кнопку Яндекс.Коллекций. Проблема воспроизводится в том числе в вашей документации (на скриншоте - пример ошибки из неё же).
Прошу исправить.