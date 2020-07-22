Здравствуйте! При установке на страницу официального скрипта кнопки "Сохранить" от Пинтереста https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ (чтобы кнопочка "Сохранить" появлялась на каждой картинке) в блоке "Поделиться" от Яндекса кнопка Пинтереста заменяется на стандартную:

При поиске решения наткнулся на такую информацию: https://github.com/pinterest/widgets/issues/6 (последнее сообщение).

Насколько понял, нужно, чтобы к ссылке в блоке был добавлен атрибут data-pin-do="none".

Можете это реализовать, чтобы не возникало конфликта? Или подскажите, что еще можно сделать.