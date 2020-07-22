Клуб пользователей блока «Поделиться»

июль 2020
Ссылка на шаринг для Телеграм
Anton Akimov
22 июля 2020, 18:36

Кнопка шаринга для телеграм имеет ссылку вида tg://msg_url. Если на десктопе не установлено приложение Телеграм, то при нажатии на ссылку откроется пустое окно без запроса на открытие приложения.
Гораздо удобнее если бы была ссылка вида https://t.me/share/url, при нажатии которой открывается отдельное окно браузера, в котором предлагается установить Телеграм при его отсутствии.

12 комментариев
телеграм
Проблема с кнопкой Пинтереста
avantus
22 июля 2020, 18:39

Здравствуйте! При установке на страницу официального скрипта кнопки "Сохранить" от  Пинтереста https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ (чтобы кнопочка "Сохранить" появлялась на каждой картинке) в блоке "Поделиться" от Яндекса  кнопка Пинтереста заменяется на стандартную:

При поиске решения наткнулся на такую информацию: https://github.com/pinterest/widgets/issues/6 (последнее сообщение).

Насколько понял, нужно, чтобы к ссылке в блоке был добавлен атрибут data-pin-do="none".

Можете это реализовать, чтобы не возникало конфликта? Или подскажите, что еще можно сделать.

7 комментариев
кнопка поделиться,поделиться от яндекса
кнопка Pininterest не работает
Ирина Клименко
28 июля 2020, 12:29

Добрый день! Чтобы в блоке Поделиться активировать Pininterest нужно обязательно внизу страницы указать ссылку на картинку. На какую картинку нужно указывать? Если я указываю ссылку на картинку в статьен то при нажатии на иконку в блоке Поделиться независимо от того на какой он странице всегда будет загружаться только одна и та же картинка. чтото непонятно с этим

1 комментарий
Pininterest
Блок «Поделиться»
mansolide
28 июля 2020, 19:35

Здравствуйте, почему на социальных иконках Блок «Поделиться» отсутствуют счётчики кликов?

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Перестали отображаться счетчики на блоке поделиться
zoocool1
28 июля 2020, 19:36

Со вчерашнего дня перестали отображаться количество лайков или репостов у кнопок поделиться.  

На всех моих сайтах стоит старый код поделиться с дата каунтером

<div class="ya-share2" data-services="odnoklassniki,vkontakte,pinterest" data-counter=""></div>

У вас в блоке этого значения нет.

Вы перестали обслуживать отображение чисел? Сервер логов вашу уже переполнен?

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Перестал работать счетчик количество раз поделились
Александр
28 июля 2020, 19:36

Со вчерашнего дня не отображаются цифра показывающие сколько раз подселились в той или иной соц. сети, что произошло?

1 комментарий
Проблемы с счетчиком
Kylie88
28 июля 2020, 19:36

Добрый день!

Последние несколько дней перестали отображаться цифры счетчика. Это проблема на стороне Яндекса или надо "ковырять" сайт?

1 комментарий
Перестали отображаться счетчики
geminisf
28 июля 2020, 19:36
<script src="https://yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js"></script> <script src="https://yastatic.net/share2/share.js" async="async"></script> <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,odnoklassniki,moimir,twitter,viber,whatsapp,telegram" data-counter=""></div>

Вот такой код перестал показывать счетчики.

2 комментария
Перестали работать счетчики на кнопках
zakaz@parta1.com
28 июля 2020, 19:36

Добрый день!

Несколько дней назад у меня в статьях на сайте почему-то обнулились все счетчики на кнопках. Вот пример статьи: https://parta1.com/blog/26426.html

Сам функционал кнопок работает, но счетчики не отображаются.

Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так. Спасибо!

С уважением, Антон.

1 комментарий
кнопка поделиться
Не работает счетчик кнопки
ulit77
28 июля 2020, 19:36

Добрый день!

Заметил, что на моем сайте http://brosaem.info/ перестал отображаться счетчик в кнопке поделись. В чем причина?

Такая же проблема и на других сайтах:

http://vsekredity.info/

http://moloda.su/

1 комментарий
Отсутствие счетчиков
Kovyrshina.Olga
28 июля 2020, 19:37

Раньше были счетчики. Они есть на первом изображении Конструктора по ссылке https://yandex.ru/dev/share/doc/dg/add-docpage/

Сейчас счетчиков нет ни в конструкторе, ни у меня на сайте. Официальной новости я не нашла. Помоги, разобраться в чем дело?

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Исчезли все счетчики на "Яндекс Поделиться"
Алексей ПВ
28 июля 2020, 19:37

Почему пропали все счетчики на кнопках "Яндекс Поделиться" ???

И в конструкторе исчезла возможность включать счетчики на кнопках (нет параметра  data-counter="" )

Почему их нет и как их можно включить???? Очень нужно!!!!!!!!!!

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Не работают счетчики
antonkyarnya
29 июля 2020, 21:21

Добрый день!

Несколько дней назад у меня на сайте перестали отображаться счетчики у блока "Поделиться".

Вот пример страницы, на которой должно отображаться 33 репоста ВКонтакте:

https://parta1.com/blog/26483.html

Однако, на кнопках все счетчики по нулям.

Проверяю здесь:

https://vk.com/share.php?act=count&index=0&url=https://parta1.com/blog/26483.html

Помогите, пожалуйста, разобраться, что не так.

Спасибо!

С уважением, Антон.

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"Поделиться" в Яндекс.Коллекциях почти всегда не работает
User
30 июля 2020, 15:52

На очень многих страницах возникает ошибка при клике на кнопку Яндекс.Коллекций. Проблема воспроизводится в том числе в вашей документации (на скриншоте - пример ошибки из неё же).



Прошу исправить.

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