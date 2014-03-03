Завтра, 5 марта 2014 года с 10:00 до 21:00 в сервисе Яндекс.Поиск для сайта будут проводиться технические работы.

Во время проведения работ интерфейс настроек сервиса может работать в режиме "только для чтения".

Все поиски на всех сайтах наших пользователей будут работать в штатном режиме.

Все непринятые за это время пинги мы отправим на индексацию дополнительным роботом Поиска для сайта, как только это станет возможным.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Команда сервиса

Яндекс.Поиск для сайта.