Обсуждаем вопросы по монтированию служб поиска Яндекса в PrestaShop.
Завтра, 5 марта 2014 года с 10:00 до 21:00 в сервисе Яндекс.Поиск для сайта будут проводиться технические работы.
Во время проведения работ интерфейс настроек сервиса может работать в режиме "только для чтения".
Все поиски на всех сайтах наших пользователей будут работать в штатном режиме.
Все непринятые за это время пинги мы отправим на индексацию дополнительным роботом Поиска для сайта, как только это станет возможным.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Команда сервиса
Яндекс.Поиск для сайта.
Прошло полгода с того момента, как Яндекс.Поиск для сайта стал автоматически анализировать контент сайта и учитывать эти данные в формировании поисковых подсказок для ресурса. Однако раньше этот функционал скорее дополнял большой словарь подсказок, чем с нуля создавал новый. Теперь же мы решили дать возможность вебмастерам самим решать, какие данные должны использоваться в их подсказках: нужно ли строить их, опираясь только на контент сайта, или же нужно дополнительно учитывать запросы пользователей и большой словарь.
В разделе «Поисковые подсказки» интерфейса настроек поиска можно указать, какие именно источники задействовать, по умолчанию используются все.
Обратите внимание, что уникальный словарь подсказок начинает собираться только для используемого поиска, а для его построения требуется несколько дней, поэтому при создании нового поиска первое время используется только большой словарь подсказок. При изменении настроек использования большого словаря необходимо обновить код формы поиска.
Учимся подсказывать еще лучше
Команда Яндекс.Поиска для сайта
Как указать раздел для поиска по умолчанию? Например есть разделы: новости, афиша, форум.
Чтобы находясь в новостях поиск по умолчанию искал только в новостях и т.д.
А с главной страницы искал по всем разделам.
И еще не хватает возможности выводить результаты поиска по разделам. Т.е. сначала выводить, скажем, найденное из новостей, потом из афиши и потом из форума. Или может есть такая возможность?
В сервисе Яндекс.Поиск для сайта есть дополнительный индекс, который помогает улучшать полноту и свежесть при поиске по сайту. Если на сайте установлена форма поиска от Яндекса, то сервис можно уведомить о появлении нового документа. И документ будет проиндексирован и выложен именно в этот дополнительный индекс.
Два года назад, мы подключили использование этого индекса и в большом поиске Яндекса, но только в тех случаях, когда поиск ограничен по сайту или разделу сайта с помощью поисковых операторов (например, "site:" или "url:") или CGI-параметров (например, "&site="). Из-за этого некоторые пользователи стали ошибочно полагать, что при попадании страницы в индекс Поиска для сайта она обязательно попадает в индекс большого поиска. Недобросовестные оптимизаторы стали этим пользоваться: создавать фиктивные Поиски для сайта и вводить в заблуждение клиентов, демонстрируя мнимое увеличение числа страниц в большом поиске.
Дабы избежать этого в будущем, мы решили отключить использование дополнительного индекса Поиска для сайта в большом поиске Яндекса и XML-поиске и для таких запросов, чтобы впредь более глубокий и быстрый индекс Яндекс.Поиска для сайта использовался вебмастерами только для улучшения поиска на конкретном ресурсе.
Команда Яндекса
Есть необходимость, чтобы чаще индексировался определенный раздел сайта, так как при осуществлении поиска по сайту в результатах присутствуют неправильные ссылки. То есть, искомая информация есть, но она уже переместилась, впереди появилась более свежая.
Можно ли как-то сделать более частую индексацию?
Здравствуйте. У меня на сайте уже более 1,5 года есть поиск (сторонний компонент Joomla). В нём есть собранный, за весь период использования поиска, список поисковых подсказок (около 1000 слов и словосочетаний). Я могу внести их в поисковые подсказки Яндекса для своего сайта "автоматически", а не по одному слову? Если да, то как? Если нет, то очень жаль и на деюсь, что Вы добавите такую возможность. Заранее благодарен за ответ.
Два месяца как установил.Сайт Индексируется нормально Косметика Guam.ру, а поисковик показывает весь интернет,но только не по моему сайту!!! В настройках уже живу! Толка -ноль.Подскажите чего еще сделать?! Приходится поиск не выводить на сайт...
Теперь можно легко убрать логотип Яндекса из формы поиска и, при необходимости, вписать свой собственный текст.
Мы подготовили обучающий видеоролик по итогам вебинара.
Здравствуйте. Заметил такую особенность поиска. Если ввести запрос "Политика конфиденциальности", то на странице с результатами поиска появляются ссылки на страницы сайта, где фраза "Политика конфиденциальности" встречается только в меню (у меня это ссылка в боковом и нижнем меню).
Я понимаю, что ели искомая фраза есть на странице, то и в результатах выдачи она должна быть. Но в описанной ситуации, по сути релевантный ответ - 4 верхние ссылки. А всего в результатах поиска 554 ссылки. То есть все страницы сайта, где есть меню, в котором есть фраза "Политика конфиденциальности".
Это не жалоба. Просто решил поделиться наблюдением. На мой взгляд, это не очень критично, так как верхушка поисковой выдачи – релевантная. Может быть, в дальнейшем, Вы что-то придумаете и можно будет как-то указывать области меню и других модулей. А затем использовать эту информацию для построения поиска по конкретному сайту.
У меня Joomla. Если я не ошибаюсь, то в 2.5 и/или 3.х в шаблонах уже можно чётко определить, где сам контент страницы, а где дополнительные модули.