Здравствуйте! Я могу вам сообщить, что управлять стилями поиска реально очень тяжело, так как подгружается сторонний css с сервера яндекс, который многие опции делает невозожными для изменения.

На данный момент это не является причиной обращения, так как все нужные стили мы настроили.

Задача: сделать кнопку Найти плоской, с треугольным бордюром справа, то есть стрелкой. Интересует такой внешний вид как на Яндекс, только цвет розовый, который подходит для дизайна сайта.

Не могли бы вы открыть секрет и сбросить готовый css, выполняющий такую задачу для нашего сайта?

Попытки сделать это слишком трудные, делали с помощью http://cssarrowplease.com/ но ничегоэто не дало. Конкретно был вставлен код:

.ya-site-form__submit {

position: relative;

background: #e0e019;

border: 4px solid #c2e1f5;

}

.ya-site-form__submit:after, .ya-site-form__submit:before {

left: 100%;

top: 50%;

border: solid transparent;

content: " ";

height: 0;

width: 0;

position: absolute;

pointer-events: none;

}



.ya-site-form__submit:after {

border-color: rgba(224, 224, 25, 0);

border-left-color: #e0e019;

border-width: 15px;

margin-top: -15px;

}

.ya-site-form__submit:before {

border-color: rgba(194, 225, 245, 0);

border-left-color: #c2e1f5;

border-width: 21px;

margin-top: -21px;

}

Этот код не сработал.

Сайт: с-т-и-х-и.рф