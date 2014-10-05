Здравствуйте! Я могу вам сообщить, что управлять стилями поиска реально очень тяжело, так как подгружается сторонний css с сервера яндекс, который многие опции делает невозожными для изменения.
На данный момент это не является причиной обращения, так как все нужные стили мы настроили.
Задача: сделать кнопку Найти плоской, с треугольным бордюром справа, то есть стрелкой. Интересует такой внешний вид как на Яндекс, только цвет розовый, который подходит для дизайна сайта.
Не могли бы вы открыть секрет и сбросить готовый css, выполняющий такую задачу для нашего сайта?
Попытки сделать это слишком трудные, делали с помощью http://cssarrowplease.com/ но ничегоэто не дало. Конкретно был вставлен код:
.ya-site-form__submit {
position: relative;
background: #e0e019;
border: 4px solid #c2e1f5;
}
.ya-site-form__submit:after, .ya-site-form__submit:before {
left: 100%;
top: 50%;
border: solid transparent;
content: " ";
height: 0;
width: 0;
position: absolute;
pointer-events: none;
}
.ya-site-form__submit:after {
border-color: rgba(224, 224, 25, 0);
border-left-color: #e0e019;
border-width: 15px;
margin-top: -15px;
}
.ya-site-form__submit:before {
border-color: rgba(194, 225, 245, 0);
border-left-color: #c2e1f5;
border-width: 21px;
margin-top: -21px;
}
Этот код не сработал.
Сайт: с-т-и-х-и.рф