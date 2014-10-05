Клуб Яндекс.Поиска для сайта

октябрь 2014
Не исключает сайты с поиска
Котик
5 октября 2014, 12:17

Не могу исключить сайты MailRuGroup. Мне это ещё не удавалось. Сайты есть в списке, но их не исключает. 
С википедией и некоторыми доменами гугла такое же дело. 

А с одноклассниками такое дело: при сохранении изменений все домены одноклассников удаляет со списка, зато добавляет вообще не существующий сайт - odnoklassniki.aprofessionalforum.com

Имеются 2 проблемы
ushvecov
6 октября 2014, 13:47

1. Не применяются выбранные мной стили при установке на сайт в виде модуля

2. Поиск открывается в новом окне, но не на моей странице, хотя соответствующая галочка стоит в настройках

CMS Joomla 2.5

сайт avtopilot-ekat.ru

3 комментария
Связь РСЯ с поиском по сайту
by-ejby
7 октября 2014, 12:05

1. Поиск по сайту стоит и настроен.

2. Сайт принят в РСЯ и находиться в рабочем состоянии

3. Поиск по сайту приянт в РСЯ и находиться опять же в рабочем режиме.

 

Теперь вопрос - нет привязки поиска по сайту с РСЯ свой поиск - не выводяться объявления а в самом поиске не могу выбрать показывать рекламу в результатах поиска - такого пункта просто нет в выборе и настройках поиска по сайту.

 

Как мне связать и сделать вывод рекламы из РСЯ в поиске по сайту своему?

 

3 комментария
Брендинг в Яндекс.Поиск
Удалённый пользователь
8 октября 2014, 12:46

Добрый день!

 

Мы установили Яндекс.Поиск на сайт http://www.vtb24.ru/_layouts/vtb24.pages/search.aspx

 

Хотелось бы утончить, насколько свободно мы можем менять брендинг, учитывая то, что мы являемся вашими клиентами и партнерами.

 

С уважением, 

Александр

+7 (495) 9602424, доб. 43059

1 комментарий
Проблемы с кодировкой
Андрей
9 октября 2014, 19:29

Добавил поиск на сайт(utf8).

При вводе запроса "пакеты" поиск пытается искать "%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B", естественно выдает сообщение "Искомая комбинация слов нигде не встречается"


Перепробовал все кодировки поиска - не помогло.

1 комментарий
Стилизация поиска как на Яндекс, готовые стили
stihirf
10 октября 2014, 16:35

Здравствуйте! Я могу вам сообщить, что управлять стилями поиска реально очень тяжело, так как подгружается сторонний css с сервера яндекс, который многие опции делает невозожными для изменения.

На данный момент это не является причиной обращения, так как все нужные стили мы настроили.

Задача: сделать кнопку Найти плоской, с треугольным бордюром справа, то есть стрелкой. Интересует такой внешний вид как на Яндекс, только цвет розовый, который подходит для дизайна сайта.

Не могли бы вы открыть секрет и сбросить готовый css, выполняющий такую задачу для нашего сайта?

Попытки сделать это слишком трудные, делали с помощью http://cssarrowplease.com/ но ничегоэто не дало. Конкретно был вставлен код:

.ya-site-form__submit {
position: relative;
background: #e0e019;
border: 4px solid #c2e1f5;
}
.ya-site-form__submit:after, .ya-site-form__submit:before {
left: 100%;
top: 50%;
border: solid transparent;
content: " ";
height: 0;
width: 0;
position: absolute;
pointer-events: none;
}

.ya-site-form__submit:after {
border-color: rgba(224, 224, 25, 0);
border-left-color: #e0e019;
border-width: 15px;
margin-top: -15px;
}
.ya-site-form__submit:before {
border-color: rgba(194, 225, 245, 0);
border-left-color: #c2e1f5;
border-width: 21px;
margin-top: -21px;
}

Этот код не сработал.

Сайт: с-т-и-х-и.рф

7 комментариев
CSS,найти,стили,кнопка найти,внешний вид
К настройке внешнего вида и код "поиска"
grad23
13 октября 2014, 15:29

У меня сайт на Drupal 7, после вставки кода имеем две строки "выбор поиска по сайту и в интернете" + многочисленная обводка рамками,  как заставить выводить в одну линию выбор и убрать все рамки?

1 комментарий
Кол-во страниц в поиске
sia-adm
17 октября 2014, 14:32

Здравствуйте

Сайт http://sia.ru

Кол-во страниц в основном поиске можно посмотреть в webmaster. Сейчас это ~ 10.000, что крайне мало для данного сайта. (sitemap недавно сделан и находится в обработке)

 

Как я понял 'поиск по сайту' делает отдельный индекс для сайта, в дополнение к индексу основного поиска. Как узнать, сколько страниц находится в индексе "Поиска по сайту"? Учитывает ли 'поиск по сайту' sitemap? Как можно 'поиску по сайту' скормить список всех страниц сайта (более 100 тыс.)?

 

Я пробовал добавлять страницы через Мои поиски > Индексирование. Но спустя сутки страница так и не появилась в поиске. Значил ли это что не все посланные страницы попадают в поиск и происходит какая-то фильтрация?

1 комментарий
Ответы Яндекса в поиске формируют редирект на сторонний сайт
derevodelo
17 октября 2014, 14:35

На сайте http://derevodelo.narod.ru используется поиск на основе ответов Яндекса.

Долгое время не заходил на него (лишь отредактировал после переезда на Юкоз).

Сейчас воспользовался поиском, получил список ответов, но переход по ссылке из Яндекс выдачи редиректит на другой сайт.

К примеру при запросе "деревянные двери", первая ссылка на derevodelo.narod.ru/dizain7.htm отправляет на corollo.ru/?key=e2f3e533b16a157

Причём аналогичная ситуация и в основном поиске при запросе site:derevodelo.narod.ru и попыткам перехода по ссылкам.

Ввод адреса страниц ручками никуда не редиректит. На сайте нет файла htaccess. В коде не вижу ничего лишнего (голый html + ссылка на ваш скрипт поиска).

Хотел бы разобраться в причине. Вариантов всего 2: ошибка поиска или Юкоз без моего ведома редиректит переходы с Яши...

 

P.s. Судя по теме на форуме Юкоза forum.ucoz.ru/forum/45-68053-18 - это проблема от владельцев Юкоза. Выходит, что весь "народный" поисковый трафик банально сливается куда-то, а по личным запросам вебмастеров их сайты фильтруются из слива...

Яндекс такой участи желает сайтам взрощенным им?

18 комментариев
Яндекс поиск не работает со страницы выдачи результатов
ramik7
17 октября 2014, 14:48

Добрый день!
1. Подкажите пожалуйста в чем может быть причина того, что яндекс поиск не работает со страницы выдачи результатов. Сам поиск прекрасно работет на других страницах, а получив результат и пробуя найти "другой товар" введя в поиск, перекидывает на главную страницу.
2. Почему нельзя менять цвет текста кнопки "Найти", у вас там в стилях прописан !important, как обойти или это так принципиально?
Спасибо, С Уважением) 

1 комментарий
Через какое время добавляется материал в поиск?
Anna
20 октября 2014, 11:42

Информация в поиске выводится очень старая и при этом не вся. Какое кол-во времени необходимо подождать, пока информация добавится в результаты поиска? Или как это можно максимально ускорить? Спасибо!

2 комментария
Заголовок не указан
vakunenko
22 октября 2014, 14:11

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, как можно добавить padding в форму поиска? Пробовал такой вариант, <input type="text" name="text" style="padding: 10px;" value=""/>, но не сработало.

 

2 комментария
Заголовок не указан
meizerss
31 октября 2014, 20:11

Возможно ли сделать поиск Яндекса без значка или надписи "поиск" просто поле, значки и все остальное установить самому?

Вообще неплохо было бы сделать поиск Яндекса с большими настройками оформления.

Заранее спасибо за ответы.

1 комментарий
Перестал работать пингер на Drupal 7
Удалённый пользователь
31 октября 2014, 20:14

Где-то неделю назад сразу на 2 сайтах перестал работать модуль Yandex Site Search Pinger на Drupal 7. Ошибок никаких не выдает. Настройки не менялись. Как будто модуль вообще отключен. Что это может быть?

5 комментариев