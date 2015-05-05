Клуб Яндекс.Поиска для сайта

май 2015
Сайты на одном домене
bobr-al
5 мая 2015, 20:36

Добрый день!

На одном корневом домене распологаются несколько сайтов, каждый на отдельном поддомене, все они внесены в Яндексвебмастер.

  1. Нужно ли создавать поисковую тему для этих сайтов?
  2. Как долго будет проходить модерация?
  3. Возможно ли добавление в тему нового сайта или нужно создавать новую поисковую тему?
  4. Происходит ли изменение кода при добавлении нового сайта в поисковую тему?
1 комментарий
Неправильное автоматическое исправление https://site.ru на https://www.site.ru
patsuckow
8 мая 2015, 20:22

Привет!

Что делать, если при задании "Областей поиска" мне необходимо вписать https://site.ru, а сервис исправляет на https://www.site.ru.

Из-за чего поиск идёт на https://www.site.ru , поиск работает, но вот сертификат куплен и установлен для https://site.ru, а для https://www.site.ru он не работает и переход по найденным страницам - выдаётся как - небезопасный и это логично. Почему добавляет www? И можно ли это исправить?

(Главное зеркало установлено в директиве Host: site.ru)

1 комментарий
Неправильное автоматическое исправление https://site.ru на https://www.site.ru
Проблема с капчей
ya.antileks
15 мая 2015, 07:43

Здравствуйте.

Поставили на сайт Яндекс.Поиск по сайту. Год все работало отлично, а сейчас столкнулись с проблемой - просит ввести капчу.

Ккогда капчу вводим НЕ правильно и жмем на "Сохранить", то все срабатывает корректно (выводится ошибка "Вы неверно ввели контрольные символы"), а вот когда вводим правильно, то при нажатии на "Сохранить" выкидывает ошибку:

Refused to execute script from

'https://yandex.ru/checkcaptchajson?callback=jQuery16208474078935105354_1431…b718199e7b5b10f4832703e&rep=%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0&_=1431436858222'

because its MIME type ('') is not executable, and strict MIME type checking is enabled.

Никак не могу понять в чем проблема!?

1 комментарий
Поиск для англоязычного сайта
Владислав
15 мая 2015, 07:46

Добрый день!

У меня 2 вопроса.

1. Не противоречит ли правилам установка поиска на англоязычный сайт?

2. Будет ли интерфейс результатов поиска на английском языке? (Искал в настройках, не нашел)

1 комментарий
Индексация страниц
alex-dev
15 мая 2015, 07:47

Здравствуйте. Наша фирма занимается создание сайтов у одного из наших клиентов имеется интернет магазин обоев. На сайте мы используем Яндекс поиск. Загрузка контента осуществляется через импорт, бывает доходит до 900 товарных позиций. Клиент жалуется что у него не работает поиск по артикулам (из-за медленной индексации).Возможность задать 100 приоритетных страниц, нам не подходит потому что добавленных страниц в разы больше. Можно ли увеличить лимит приоритетных для индексации страниц хотя бы до 1000? Или есть еще какой то способ ускорения индексации? Не хотелось бы отказываться от Яндекс поиска, уж очень с ним удобно. Спасибо.

3 комментария
Не работает поиск
Удалённый пользователь
15 мая 2015, 07:54

Здравствуйте!

 

Установил на свой svet220v.ru сайт поиск, форма поиска отображается корректно. При вводе выдает подсказки.

Загружается установленная мной страница на сайте, но вот самого поиска не происходит, страница пустая.

 

 

 

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.

5 комментариев
Картинки в сниппетах
skaos
15 мая 2015, 08:04

Как помочь Яндекс поиску подцеплять картинку в сниппетах? Поиск работает, выдает релевантные ссылки на страницы конечных товарных предложений (в которых, конечно есть картинки), но в результатах поиска нет картинок. Хотелось бы улучшить user experience, как?

 

1 комментарий
Проблема с URI, не работает поиск
ubicuitos
15 мая 2015, 16:50

Cайт в cp1251

У меня есть мини форма поиска по сайту, при нажатии меня перекидывает на страницу http://lubernet.ru/id/151/?searchid=1863565&text=%EF%EE%EB%E8%EA%EB%E8%ED%EA%E0 и поиск ничего не выдает. Начал изучать, понял, что он не может разобрать text:

Ya.Site.queryParams

Object {searchid: 1863565}

 

Если пытаться подменить этот параметр, то ошибка происходит дальше, в момент поиска. Уходит запрос с параметрами

 

....

topdoc:http://lubernet.ru/id/151/?searchid=1863565&text=%EF%EE%EB%E8%EA%EB%E8%ED%EA%E0

...
text:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0

....

 

 

У вас очевидно стоит проверка что они должны соответствовать. Как быть?

 

 

3 комментария
Логотип Яндекс в результатах поиска
normajean2828
18 мая 2015, 17:37

Здравствуйте!

Возможно ли убрать или перенести вниз логотип на странице  результатов поиска для сайта Совета муниципального образования городского округа "Усинск"?

 

С Уважением, 

Администратор сайта совет-усинск.рф

Горбунов Владимир

1 комментарий
Возрастное ограничение в поиске
todkenaseriali
19 мая 2015, 14:52

Поставил у себя вот такой мета тег <meta property="og:restrictions:age" content="15+"/>

На видео и аниме Хотел бы спросить можно чтоб рядом с названием страницы.

В поиске была бы маленькая картинка

вот пример:

1. 14+ Анаконда смотреть онлайн

2.  12+  Наруто 2 сезон смотреть онлайн

3. 18+  Что творят мужчины 2 

 

Ну и так далее я не прошу чтоб в яндексе это показывалось хотя бы на сайте. 

1 комментарий
Мультиязычность?
ihappy@borika.com.ua
22 мая 2015, 17:58

Я не понял, а как сделать так, чтобы кнопка Поиск была не на русском языке? 

5 комментариев
Не выводятся результаты поиска
Вадим Ш.
22 мая 2015, 18:00

Проверка поиска для сайта работает, а после установки результаты не выводятся? 

http://stihi.pro/poisk_stihov_poisk_avtorov.html 

2 комментария
Оформление поиска
Анна
22 мая 2015, 18:25

Я установила поиск в правый сайдбар, как текстовый виджет. Ставила код, и его вид несуразный получился, хочется его уменьшить, но не могу понять куда вести css параметры, чтобы он продолжал нормально работать. Подскажете, как лучше сделать?

4 комментария
Подсказки в поиске только с конкретного сайта
Ник
22 мая 2015, 18:26
Здравствуйте!

Установил поиск на сайт, посвященный здоровью. Однако, если набрать в строке сторонний запрос, то все-равно выводятся подсказки. Скажите можно ли сделать, чтобы подсказки относились только к контенту сайта? Спасибо за ответ!
1 комментарий
Яндекс.Поиск для сайта: новая технология индексирования
Елена Першина
29 мая 2015, 07:46

 Яндекс.Поиск для сайта переходит на новую технологию - SaaS-поиск, которая будет обеспечивать максимальную полноту и повышенную скорость индексирования для подтвержденных сайтов.

Как вы могли заметить, последние полгода мы не очень часто радовали вас значительными обновлениями нашего Поиска для сайта. Дело в том, что все силы нашей команды были направлены на одно, но очень важное изменение: переход сервиса на SaaS-технологию.

Изначально наш сервис был основан на поисковых технологиях большого Яндекса. И наряду со всеми его достоинствами (учетом разных форм слов, исправлением ошибок, опечаток, неправильной раскладки и распознаванием разных вариантов написания слов) у него были и свои недостатки. К таковым можно было отнести не всегда высокую полноту и скорость индексирования, которые были унаследованы от большого поиска. Ведь для большого поиска задержка с индексированием в несколько часов не всегда является критичной. Однако важно, чтобы в поиск для сайта страница попадала сразу после появления. Поэтому действительно хороший поиск для сайта – это не просто поиск с учетом разных форм слов, но и со 100% полнотой и высокой скоростью индексирования.

Именно таким теперь стал наш поиск, теперь мы можем максимально быстро добавить все известные нам страницы сайта в поиск. Пока, правда, только для тех сайтов, которые подтверждены в Яндекс.Вебмастере под тем же аккаунтом, под каким и создан поиск для этого сайта на сервисе Яндекс.Поиск для сайта. Мы рекомендуем всем владельцам сайтов подтвердить на них права, так как дальнейшие улучшения сервиса в значительной мере будут направлены именно на развитие новых возможностей поиска по подтвержденным сайтам. Изменить поисковую технологию можно в настройках, в разделе «Область поиска»:


Индексируем еще больше, еще быстрее
Команда Поиска для сайта

13 комментариев
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