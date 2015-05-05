Привет!

Что делать, если при задании "Областей поиска" мне необходимо вписать https://site.ru, а сервис исправляет на https://www.site.ru.

Из-за чего поиск идёт на https://www.site.ru , поиск работает, но вот сертификат куплен и установлен для https://site.ru, а для https://www.site.ru он не работает и переход по найденным страницам - выдаётся как - небезопасный и это логично. Почему добавляет www? И можно ли это исправить?

(Главное зеркало установлено в директиве Host: site.ru)