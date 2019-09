Здравствуйте.

Поставили на сайт Яндекс.Поиск по сайту. Год все работало отлично, а сейчас столкнулись с проблемой - просит ввести капчу.

Ккогда капчу вводим НЕ правильно и жмем на "Сохранить", то все срабатывает корректно (выводится ошибка "Вы неверно ввели контрольные символы"), а вот когда вводим правильно, то при нажатии на "Сохранить" выкидывает ошибку:

Refused to execute script from

'https://yandex.ru/checkca ptchajson?callback=jQuery 16208474078935105354_1431 …b718199e7b5b10f4832703e& rep=%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1 %82%D0%B0&_=1431436858222 '

because its MIME type ('') is not executable, and strict MIME type checking is enabled.

Никак не могу понять в чем проблема!?