Яндекс.Поиск для сайта переходит на новую технологию - SaaS-поиск, которая будет обеспечивать максимальную полноту и повышенную скорость индексирования для подтвержденных сайтов.
Как вы могли заметить, последние полгода мы не очень часто радовали вас значительными обновлениями нашего Поиска для сайта. Дело в том, что все силы нашей команды были направлены на одно, но очень важное изменение: переход сервиса на SaaS-технологию.
Изначально наш сервис был основан на поисковых технологиях большого Яндекса. И наряду со всеми его достоинствами (учетом разных форм слов, исправлением ошибок, опечаток, неправильной раскладки и распознаванием разных вариантов написания слов) у него были и свои недостатки. К таковым можно было отнести не всегда высокую полноту и скорость индексирования, которые были унаследованы от большого поиска. Ведь для большого поиска задержка с индексированием в несколько часов не всегда является критичной. Однако важно, чтобы в поиск для сайта страница попадала сразу после появления. Поэтому действительно хороший поиск для сайта – это не просто поиск с учетом разных форм слов, но и со 100% полнотой и высокой скоростью индексирования.
Именно таким теперь стал наш поиск, теперь мы можем максимально быстро добавить все известные нам страницы сайта в поиск. Пока, правда, только для тех сайтов, которые подтверждены в Яндекс.Вебмастере под тем же аккаунтом, под каким и создан поиск для этого сайта на сервисе Яндекс.Поиск для сайта. Мы рекомендуем всем владельцам сайтов подтвердить на них права, так как дальнейшие улучшения сервиса в значительной мере будут направлены именно на развитие новых возможностей поиска по подтвержденным сайтам. Изменить поисковую технологию можно в настройках, в разделе «Область поиска»:
Индексируем еще больше, еще быстрее
Команда Поиска для сайта