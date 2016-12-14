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декабрь 2016
Как вставить поиск в меню и ещё пару вопросов
Удалённый пользователь
14 декабря 2016, 16:35

1) Поиск у меня работает на одну страницу - тоесть, информацию ищет только с главной страницы сайта.

2) Как вставить поиск в блок (меню)  он у меня или выше или ниже меню (как я понял нужно изменить его в длину , а как это сделать не пойму)

<body style="margin:0; padding:0;"> 
<div style="width:100%; height:130px; margin:0; padding:0; background:#00B5F2; top:'0px'; left:'0px;'"> 
<img src='images/header.jpg' alt='picture' width='100%' height='130px' /> 
</div> //ШАПКА

</body>
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no"  onclick="return {'action':'https://yandex.ua/search/site/','arrow':false,'bg':'#00a8e0','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'uk','logo':'rb','publicname':'Поиск','suggest':true,'target':'_blank','tld':'ua','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2286685,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#7f9db9' }"><form action="https://yandex.ua/search/site/" method="get" target="_blank" accept-charset="utf-8"><input type="hidden" name="searchid" value="2286685"/><input type="hidden" name="l10n" value="uk"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="search" name="text" value=""/><input type="submit" value="Знайти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>

<style>
   body {
    background: #F4F4F4 url(images/background.jpg); // ФОН

   }

</HEAD>

<ul class="menu" >

<li><a href="index.html">Головна</a></li>
<li><a href="index2.html">Винаходи в медицині</a></li>
<li><a href="index3.html">Винаходи в техніці</a></li>
<li><a href="index4.html">Винаходи в інформаційних технологіях</a></li>
<li><a href="index5.html">Винаходи в авіації</a></li>
<li><a href="about.html">Про нас</a></li>

</ul>

САЙТ http://ukrinventors.ultimatefreehost.in/

1 комментарий
Порядок вывода результата
PLM-medmagazin
14 декабря 2016, 17:07

Добрый день.

Тестируем поиск на http://www.med-magazin.ru/ysearch/, возникли такие проблемы:

Первая - при запросе "кровати" почему-то первыми выпадают различные аксесуары и лишь затем сами кроваты. Для сравнения - "родной" поиск http://www.med-magazin.ru/search/?q=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&s=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 выдаёт правильный порядок.

Вторая - если после поиска, не меняя строку запроса повторно нажать "искать", выданные результаты (не всегда, но часто) приходят уже в другом порядке.

Собственно сам вопрос - как с помощью api (или каким-то "правильным" формированием yml-файла) указать нужную нам сортировку товаров при поиске?

2 комментария
Ошибка 404 вместо результатов поиска
animatorius
14 декабря 2016, 18:03

Сделал поиск по сайту. Установил форму поиска на страницах сайта. Создал страницу /search.html и разместил на ней код вывода результатов поиска. Всё проверил трижды.

Ничего не получается!

Вместо страницы результатов, выдается страница 404. При этом GET параметры на страницу search.html передаются корректно.

Сайт

Для проверки, сделал поиск еще на одном сайте. Такая же картина - страница 404!!

2 комментария
Поиск в мобильном
Roma W.
14 декабря 2016, 18:29

Почему на мобильных телефонах не работает поиск Яндекс на сайте?

1 комментарий
Снова о фильтрации заголовков сниппетов
Андрей
14 декабря 2016, 19:31

С фильтрацией заголовков никаких подвижек нет?

Всё, о чем говорили ранее нужно, но лично мне еще нужно:

1. Возможность вырезать текст не в начале строки, а в конце. У меня заголовок в обратном порядке (название сайта в конце). Либо вообще без зависимости от положения.

2. Добавить возможность поиска и замены текста

3. Расширить количество

9 комментариев
заголовок,фильтры
Поиск по определенному разделу по умолчанию
webmaster@bgarant.org
14 декабря 2016, 19:40

Добрый день! Подскажите пожалуйста, возможно ли настроить поиск по умолчанию по одному из разделов сайта? Если да то как это сделать?

2 комментария
Плагин для смс
argonadya
20 декабря 2016, 22:06

Где найти плагины для смс от Яндекса? Раньше были

1 комментарий
Можно ли подключить "Поиск для интернет-магазинов β" для блога
rieltavto2011
20 декабря 2016, 22:20

Здравствуйте. Можно ли подключить "Поиск для интернет-магазинов β"  для каталога организаций? пример fabest.ru  

Стандартный поиск от яндекса нам не совсем подходит, нет изображений и много лишнего.

3 комментария
Проблема со сниппетами
website@rso-a.ru
21 декабря 2016, 15:37

Добрый день!

Добавил пару правил фильтрации в сниппеты, но на результатах поиска это никак не сказалось. Хочу обрезать название сайта в заголовке страниц. Его и добавил в сниппеты. В чем может быть причина?

Адрес страницы с результатами поиска:

http://rso-a.ru/search?searchid=2288306&text=%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7&web=0

В сниппеты добавил:

Официальный сайт Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания - 
Официальный сайт Главы РСО-Алания и Правительства...

Если это связано с тем, что сайт еще не проиндексирован, можно не публиковать пост )

3 комментария
сниппет
Как вернуть клиента со страницы поиска?
BANABA.SU
21 декабря 2016, 20:07

Здравствуйте.

Как вернуть клиента со страницы поиска? Скажем на главную или на страницу где был клиент. Без стрелок На предыдущую страницу.

/search.html?searchid=2288359&text=сани&web=0

10 комментариев
Дополнительные фильтры в поиске для интернет магазинов
P.S.
28 декабря 2016, 19:10

Планируется ли в будущем сделать фильтры на поиске по элементу param ?

Планируется ли в будущем в автодополнении показывать категории которые есть в YML файле? 

4 комментария
Что это значит: "Проиндексировано: 0% от общего объема"
Андрей Антонов
30 декабря 2016, 16:33

Добрый день. подключили поиск. Висит что сайт не проиндексирован. Хотя сайту уже 3 года и и в индексе уже более 30000 страниц. В чем может быть проблема?

3 комментария