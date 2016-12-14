1) Поиск у меня работает на одну страницу - тоесть, информацию ищет только с главной страницы сайта.

2) Как вставить поиск в блок (меню) он у меня или выше или ниже меню (как я понял нужно изменить его в длину , а как это сделать не пойму)

<body style="margin:0; padding:0;"> <div style="width:100%; height:130px; margin:0; padding:0; background:#00B5F2; top:'0px'; left:'0px;'"> <img src='images/header.jpg' alt='picture' width='100%' height='130px' /> </div> //ШАПКА </body> <div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'https://yandex.ua/search/site/','arrow':false,'bg':'#00a8e0','fontsize':12,'fg':'#000000','language':'uk','logo':'rb','publicname':'Поиск','suggest':true,'target':'_blank','tld':'ua','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2286685,'input_fg':'#000000','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#7f9db9' }"><form action="https://yandex.ua/search/site/" method="get" target="_blank" accept-charset="utf-8"><input type="hidden" name="searchid" value="2286685"/><input type="hidden" name="l10n" value="uk"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="search" name="text" value=""/><input type="submit" value="Знайти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script> <style> body { background: #F4F4F4 url(images/background.jpg); // ФОН } </HEAD> <ul class="menu" > <li><a href="index.html">Головна</a></li> <li><a href="index2.html">Винаходи в медицині</a></li> <li><a href="index3.html">Винаходи в техніці</a></li> <li><a href="index4.html">Винаходи в інформаційних технологіях</a></li> <li><a href="index5.html">Винаходи в авіації</a></li> <li><a href="about.html">Про нас</a></li> </ul>

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