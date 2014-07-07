Начинаем серию постов-обуждений книжки Technical Writing 101, написанной американскими авторами Alan S. Pringle и Sarah S. O'Keefe.

В ней есть как общие сведения для начинающих: из чего состоит профессия техписа, как обычно устроен рабочий процесс, с какими трудностями предстоит столкнуться, так и конкретные советы для более опытных профессионалов.

В этом посте поговорим о том, как оценить сроки выполнения работы.

Важная особенность профессии состоит в том, что техпис в основном работает самостоятельно. В больших компаниях можно использовать существующую схему работы и инструменты. Но часто вы можете оказаться единственным техписом в команде или вообще фрилансером. Организация процесса полностью ложится на ваши плечи.

А начинается всё с планирования.

«Возможно, вам захочется приступить к работе сразу, не тратя время на составление планов, однако именно планирование и анализ являются ключом к написанию хорошего документа.»

Как заранее оценить сроки выполнения задачи? Даже опытный документатор не может в точности предсказать, сколько дней уйдет на написание документа:

«В составлении планов есть что-то от черной магии, что, однако, не должно удерживать вас от этого занятия. Используйте оценки в качестве ориентира.»

«Если вам нужно выполнить задачу в очень короткий срок, планирование даст вам возможность оценить, насколько тяжело ваше положение. Вооружитесь вашим планом, чтобы убедить менеджера в том, что вам необходима помощь.»

Формула, предлагаемая авторами:

1 задача, выполняемая пользователем = 2 страницы

1 страница = 8 рабочих часов

То есть, умножаем количество пользовательских задач на 16 и получаем количество часов.

Дополнительно надо учесть "отягчающие" факторы, такие как сложность продукта или многочисленность изменений. В целом, придерживайтесь старого доброго принципа "Обещай меньше, делай больше!", советуют авторы.

Наверняка у каждого из вас есть приемы или формулы, позволяющие оценить временные затраты на написание документа. Давайте обсудим их в комментариях!

Описание книги на сайте издательства: http://www.scriptorium.com/books/#tw101.