Помощь и остальную документацию Яндекса мы иллюстрируем картинками в формате PNG. Программы, которые работают с этим форматом, обычно не обращают особого внимания на размер получающихся файлов (или позволяют управлять качеством вручную, сваливая всю ответственность на пользователя). В результате практически любое PNG-изображение содержит какую-то долю бесполезной информации — то есть, занимает лишнее место на жестком диске и веб-странице.
Эту бесполезную часть можно автоматически отрезать, экономя до 30% объема (по нашему опыту).
Для этого предназначены следующие программы:
Длинно и по-английски
Технически исчерпывающе сжатие PNG без потерь описано здесь: http://optipng.sourceforge.net/pngtech/optipng.html
Коротко и по-русски
Подавляющее большинство программ, сохраняющих или экспортирующих PNG запихивают в файл все, что может пригодиться. Оптимизаторы ищут то, что действительно пригодится, и выпиливают все остальное.
Строго говоря, это не совсем без потерь, так как оригинальный файл из обрезанного восстановить нельзя. Но нам нужно только чтобы картинка выглядела точно так же, и в этом смысле разницы между сжатым и несжатым PNG нет.
Есть другие методы, которые позволяют сжимать PNG-файлы еще сильнее (например, обрабатывая данные о прозрачности), но они как раз связаны с какими-то визуальными потерями.
Пробный шар
Небольшая демонстрация — скриншоты одного из разделов нашей Помощи. Результат в ImageOptim — на 18,8 мегабайт картинок сэкономлено 4,7 мегабайт: