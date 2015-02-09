1. Представляю, что я продвинутый читатель:

1.1. Понятна ли цель статьи?

1.2. Вписывается ли статья в тот раздел, в котором она находится?

1.3. Все ли понятно по сути проекта, который мы описываем?

1.4. Структура текста:

• Все ли в тексте логично? Одно последовательно вытекает из другого?

• Прохожусь по инструкции. Все ли получается по ней сделать?

• Если раздел посвящен вопросам и ответам, соответствует ли ответ заданному вопросу?

1.5. Ссылки:

• Ссылки работают и ведут, куда надо?

• Ссылок хватает?

• Нужно ли сослаться на эту страницу из других разделов справки? Если да, то из каких?

1.6. Проверяю факты:

• Точно ли названы элементы интерфейса, которые мы описываем?

• Правильно ли написаны названия компаний и внешних ресурсов?

• Доступны ли эти ресурсы? Существуют ли эти компании до сих пор?

• Правильно ли указаны адреса и номера телефонов?

• Уточняю другие факты, о которых говорится в тексте.



2. Представляю, что я пьяный читатель или читатель, который не в теме:

2.1. Юзабилити:

• Есть нечитабельные простыни текста?

• Длинные абзацы?

• Перечни, которые можно представить в виде списка?

• Чересчур длинные списки?

2.2. Содержание и стиль.

• Остались ли недосказанности? Что-то неочевидное для непродвинутого пользователя?

• Есть ли непонятные, непрозрачные предложения?

• Есть ли отторжение от каких-то фраз? Что-нибудь, что может показаться неприятным, обидным?

2.3. Картинки и схемы.

• Везде ли их хватает?

• Все ли на этих схемах понятно? Не нужно ли что-то дополнительно выделить или, наоборот, убрать лишние акценты?

• Все ли оформлено по гайду?

• Не изменился ли интерфейс за время вычитки?



3. Теперь я литературный редактор и правлю формулировки.

Распечатываю текст. Читаю по бумажке: в идеале — вслух или хотя бы шепотом. Проверяю:

• Соответствует ли стиль содержанию документа? Не выбивается ли что-то из общего стиля?

• Есть ли предложения, которые можно упростить?

• Канцелярские обороты?

• Повторы однокоренных слов?

• Режет ли что-то слух?

• Есть ли речевые ошибки, смысловые неточности? Особенно это касается терминов, в правильности употребления которых я не уверена. Даже если термин в данном контексте слух не режет, лучше перепроверить.

• Что с ритмом, с акцентами?



4. Я — корректор.

Распечатываю текст еще раз. Проверяю:

• пунктуацию,

• орфографию, грамматику, опечатки,

• типографику и теги.



5. Опять распечатываю, читаю чистовик.

6. Готовлю текст для автора. Проверяю комментарии к правкам.

• Все ли понятно? Все ли неочевидные случаи я прокомментировала?

• Если с какими-то правками переборщила — отклоняю.

7. Отправляю текст автору.

8. Согласовываем с автором правки, с которыми он не согласен. Автор переносит правки в текст.

9. Делаю финальную вычитку сверстанной версии.

• Никаких правок не пропустили?

• Не всплыли ли новые ошибки?

• С версткой-переносами-заголовками-картинками все нормально?

• Смотрю на общий вид страницы: все ли хорошо да красиво?



10. Если больше ничего не бесит, скорее всего, всё норм. Задачу на редактуру закрываем.



Чек-лист довольно подробный, и поначалу эта подробность сильно выручает. Со временем мелкие операции синхронизируются, и вычитка становится уже не такой многослойной. Тогда этот чек-лист можно будет ужать до нескольких основных пунктов: структура, формулировки и корректура.