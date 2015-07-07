На Третьем Гипербатоне я рассказала, каково это — быть новичком в Большом проекте и при этом не только не оказаться на дне проекта, но и преодолеть все возникающие трудности.Участник Большого проекта сталкивается сразу с несколькими потоками — задач, людей, информации и времени. В докладе я даю несколько простых советов по работе с каждым потоком — надеюсь, они облегчат вам жизнь.

1. Поток людей, или Как общаться

Давайте обратную связь уже на стадии своего «погружения»

Во время исследования нового для вас сервиса вы можете обнаружить ошибки и недочеты в его работе. Такими находками лучше сразу делиться с тестировщиками или разработчиками.

Читайте переписку по задачам в трекере

В переписке можно понять, кто за что отвечает, кто в какой области является экспертом, а главное — кто как общается.

Выстраивайте системную работу

Договоритесь с менеджерами и разработчиками, чтобы они своевременно ставили задачи на документирование.

Налаживайте отношения

Налаживайте неформальные отношения — устраивайте совместные обеды, походы в кино, корпоративные праздники.

Хвалите

Хвалите за быстрые ответы. Не бойтесь благодарить слишком часто.

Подбирайте способы общения в распределенной команде

Если вам нужно обсудить архитектуру сервиса, то без личной встречи не обойтись. Мелкие вопросы лучше обсудить письмом.

2. Поток информации, или Как все запомнить

Записывайте в блокнот

Бумага и карандаш — лучшие инструменты для концентрации внимания.

Используйте диктофон

На встречи с разработчиками и архитекторами ходите с диктофоном — конечно, предупредив их об этом.

Систематизируйте информацию

Составляйте списки и планы.

3. Поток задач, или Как работать в трекере

Трекеры для управления проектами позволяют держать всю информацию по задаче на одной странице и там же вести переписку.

Не плодите задачи

Все мелкие исправления можно опубликовать в одном релизе документации.

Напоминайте о себе

Если на ваше письмо или сообщение в трекере долго не отвечают, не стесняйтесь напомнить о задаче.

Проявляйте инициативу

Старайтесь искать ответы самостоятельно. В идеале, менеджеру или разработчику останется отвечать на ваши вопросы только «да» или «нет».



Этих же принципов можно придерживаться и при общении с помощью писем.

4. Поток времени, или Как все успеть

Выберите стратегию

Монозадачность

Согласно исследованиям ученых из Стэнфорда, «мультитаскеры» проявляют себя в работе хуже, чем те, кто предпочитает концентрироваться на одной задаче. Если вы занимаетесь важным делом, концентрируйтесь на нем и не перегружайте себя разными видами информации.

Многозадачность

Выполнение нескольких дел одновременно поможет по-новому взглянуть на решение сложной задачи. В то же время отдавайте себе отчет в том, что при многозадачности вы становитесь менее продуктивными и начинаете работать медленнее.

Чередование задач

Если долгая монотонная работа лишает вас радости жизни, чередуйте ее с более активной или увлекательной работой, которая улучшит ваше самочувствие.

Не тратьте время

Попробуйте использовать интернет только для работы.

Планируйте

Если проект или дело действительно важны и вы хотите выполнить их без лишнего напряжения, обязательно планируйте работу.

Есть еще один важный пункт, который к потокам не относится, но про который обязательно нужно сказать:

5. Внимательность

Будьте внимательны и все проверяйте

Лишняя проверка документа — тот случай, когда занудство — это хорошо.



Все это я проверила на себе